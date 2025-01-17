Такер Карлсон пережил президентство Байдена, нападение демона и ждет Трампа - 17.01.2025 Украина.ру
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Такер Карлсон пережил президентство Байдена, нападение демона и ждет Трампа
Такер Карлсон пережил президентство Байдена, нападение демона и ждет Трампа - 17.01.2025 Украина.ру
Такер Карлсон пережил президентство Байдена, нападение демона и ждет Трампа
На вопрос, кто сегодня главное медиаоружие в руках Дональда Трампа можно дать однозначный ответ – Такер Карлсон. Лишенный доступа к телеэфиру, этот журналист до сих пор привлекает к своему контенту миллионы зрителей, теперь уже в интернете
2025-01-17T16:43
2025-01-17T16:44
эксклюзив
сша
америка
такер карлсон
дональд трамп
fox news
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Во многом это обусловлено злободневностью тем, смелыми по меркам нынешней "инклюзивной" Америки суждениями, а также топовыми собеседниками, с которыми разговаривает Карлсон и чью точку зрения он бережно доносит до аудитории.Из интервью последнего времени разговоры Карлсона с Владимиром Путиным, главой МИД РФ Сергеем Лавровым и основателем мессенджера Телеграм Павлом Дуровым имели большое число просмотров и хорошую цитируемость. После резонансного интервью с российским президентом команда Карлсона также выходила на окружение Владимира Зеленского, чтобы предоставить трибуну и ему, однако там ответили отказом.Выходец из элитыКарлсон - потомственный журналист, его отец Ричард Карлсон руководил главным пропагандистским рупором США "Голос Америки"* под конец холодной войны. Мать будущей телезвезды бросила семью, когда Такер и его брат были еще детьми. Оба остались жить с отцом.Через какое-то время у них появилась мачеха - Патриция Кэролайн Суонсон, наследница компании Swanson Enterprises, которая вдобавок была еще и племянницей сенатора Джеймса Уильяма Фулбрайта, основателя программы по выдаче образовательных грантов, которая работает до сих пор.Для получения среднего образования Такера Карлсона вывезли в Швейцарию, где он обучался в элитном "Колледже дю Леман". Заканчивал школу он уже в США, где познакомился со своей будущей супругой, которая была дочерью директора этой самой школы.Высшее образование (бакалавр истории) Карлсон получил в 1992 году в Тринити-колледже – еще одном престижном учебном заведении.Провокация против БушаЦентральное разведывательное управление США не имеет ничего общего с демократией и работает в том числе против своих граждан. Такую мысль Карлсон озвучил в апреле прошлого года, однако так он думал, судя по всему, не всегда.После того как будущий журналист окончил вуз, он попробовал устроиться в ЦРУ на работу, однако туда его не приняли.После такой неудачи Карлсон проработал несколько лет в небольших СМИ, отвечая там за проверку фактов. В 1995 году он устроился в журнал The Weekly Standard, который тяготел к консервативной повестке. Карлсон неплохо проявил себя как пишущий журналист, постепенно его статьи стали публиковаться в ведущих американских изданиях.Впервые о Карлсоне заговорили в 1999 году после его интервью с будущим президентом Джорджем Бушем младшим, который в тот момент являлся губернатором Техаса. В ходе беседы Карлсон раскрутил своего собеседника на издевательские комментарии по случаю казни американки Карлы Фэй за год этого. Фэй стала первой женщиной с 1863 года, которую казнили в этом штате.Для Буша та неосторожность в интервью с Карлсоном принесла проблемы, скандальный отрывок использовался его оппонентами в ходе избирательной кампании.Вскоре Карлсон начал вести собственные шоу на различных каналах, после чего в 2009 году он устроился корреспондентом на Fox News, который традиционно поддерживает Республиканскую партию и ее кандидатов.В 2016 на экранах появилась авторская программа Карлсона Tucker Carlson Tonight, в ней ведущий и его гости обсуждали ключевые события в США и мире. В этой передаче журналист получил доступ к многомиллионной аудитории, которая приняла его на ура, рейтинги шоу все время росли. В 2020 году эта программа собрала наибольшее количество зрителей в прайм-тайм в своем сегменте.Карлсон против "глубинного государства"Озвучиваемые Карлсоном в эфире тезисы частенько становились причиной громких скандалов. Так было, например, когда он заявил, что мигранты делают Америку "более бедной, грязной и более разделенной". После этого передачу стали бойкотировать рекламодатели, которым подобные взгляды пришли не по душе.Ярлык в "пророссийскости" - типичный прием последнего времени на Западе, где под прикрытием "российской угрозы" реализуют свои планы силы, не приемлющие новые реалии многополярного мира.Не избежал этого и Карлсон, которого оппоненты обвиняют во всех смертных грехах. Следует понимать, что в реальности о какой-то ориентации на РФ в случае этого журналиста говорить не приходится. Как тот же Илон Маск, он принадлежит к той части американской элиты, которая считает, что США следует сосредоточиться на внутренних проблемах и избегать военной конфронтации с той же Россией."Сейчас на самом деле кажется, что главные угрозы нашей национальной безопасности - это Демократическая партия и сами органы национальной безопасности", - заявил он в ответ на вопрос, считает ли он РФ, Иран и КНДР главными угрозами для Соединенных Штатов.Попытка американского "глубинного государства" маргинализировать Карлсона вряд ли будет иметь серьезный успех. Журналиста можно назвать представителем национального капитала и американского среднего класса, который из-за крена демократов в сторону глобальных финансовых спекулянтов и транснациональных корпораций почувствовал угрозу своему положению.Под атакой демонаГлавное для Карлсона здесь самому не давать своим оппонентам поводы для критики и не скатываться в маргинальную нишу. Именно так многие растолковали его недавний рассказ о пережитом нападении потусторонних сил. Дело было ночью, рассказывал журналист. Он, его жена, а также четыре их собаки мирно спали в своем доме, когда Карлсон почувствовал, что что-то не так. Далее, продолжил он, у него возникло ощущение, что на него напало существо из потустороннего мира. При этом жена и животные в этот момент спокойно спали и ничего не почувствовали. Карлсон предположил, что его во сне атаковал демон. "Потом у меня появились ужасные боли в грудной клетке и плече. Я в одних трусах пошел в ванную, включил свет и увидел четыре следа от когтей на боках и на левом плече", - заявил он.После этого Карлсон стал интересоваться христианством, хотя раньше не был особо религиозным. Многие скептически расценили историю журналиста о нападении демона. Есть версия, что подобные "нападения" могут быть лишь частью галлюцинаций. Такие видения, отмечали специалисты, могут быть следствием резкого выхода из сна или же из-за сонного паралича, когда человек теряет во время сна способность двигаться. В эти моменты многие как раз испытывают реалистичные и пугающие галлюцинации и ощущение, что им сдавливает грудь.* СМИ, выполняющее функции иностранного агента.
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Павел Котов
Павел Котов
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96
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
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эксклюзив, сша, америка, такер карлсон, дональд трамп, fox news
Эксклюзив, США, Америка, Такер Карлсон, Дональд Трамп, Fox News

Такер Карлсон пережил президентство Байдена, нападение демона и ждет Трампа

16:43 17.01.2025 (обновлено: 16:44 17.01.2025)
 
Такер Карлсон у гостиницы Москва
Такер Карлсон у гостиницы Москва
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Павел Котов
автор издания Украина.ру
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На вопрос, кто сегодня главное медиаоружие в руках Дональда Трампа можно дать однозначный ответ – Такер Карлсон. Лишенный доступа к телеэфиру, этот журналист до сих пор привлекает к своему контенту миллионы зрителей, теперь уже в интернете
Во многом это обусловлено злободневностью тем, смелыми по меркам нынешней "инклюзивной" Америки суждениями, а также топовыми собеседниками, с которыми разговаривает Карлсон и чью точку зрения он бережно доносит до аудитории.
Из интервью последнего времени разговоры Карлсона с Владимиром Путиным, главой МИД РФ Сергеем Лавровым и основателем мессенджера Телеграм Павлом Дуровым имели большое число просмотров и хорошую цитируемость.
После резонансного интервью с российским президентом команда Карлсона также выходила на окружение Владимира Зеленского, чтобы предоставить трибуну и ему, однако там ответили отказом.
Выходец из элиты
Карлсон - потомственный журналист, его отец Ричард Карлсон руководил главным пропагандистским рупором США "Голос Америки"* под конец холодной войны.
Мать будущей телезвезды бросила семью, когда Такер и его брат были еще детьми. Оба остались жить с отцом.
Через какое-то время у них появилась мачеха - Патриция Кэролайн Суонсон, наследница компании Swanson Enterprises, которая вдобавок была еще и племянницей сенатора Джеймса Уильяма Фулбрайта, основателя программы по выдаче образовательных грантов, которая работает до сих пор.
Для получения среднего образования Такера Карлсона вывезли в Швейцарию, где он обучался в элитном "Колледже дю Леман". Заканчивал школу он уже в США, где познакомился со своей будущей супругой, которая была дочерью директора этой самой школы.
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин дал интервью американскому журналисту Такеру Карлсону
Президент РФ Владимир Путин дал интервью американскому журналисту Такеру Карлсону
© POOL
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин дал интервью американскому журналисту Такеру Карлсону
Высшее образование (бакалавр истории) Карлсон получил в 1992 году в Тринити-колледже – еще одном престижном учебном заведении.
Провокация против Буша
Центральное разведывательное управление США не имеет ничего общего с демократией и работает в том числе против своих граждан. Такую мысль Карлсон озвучил в апреле прошлого года, однако так он думал, судя по всему, не всегда.
После того как будущий журналист окончил вуз, он попробовал устроиться в ЦРУ на работу, однако туда его не приняли.
После такой неудачи Карлсон проработал несколько лет в небольших СМИ, отвечая там за проверку фактов. В 1995 году он устроился в журнал The Weekly Standard, который тяготел к консервативной повестке. Карлсон неплохо проявил себя как пишущий журналист, постепенно его статьи стали публиковаться в ведущих американских изданиях.
Впервые о Карлсоне заговорили в 1999 году после его интервью с будущим президентом Джорджем Бушем младшим, который в тот момент являлся губернатором Техаса. В ходе беседы Карлсон раскрутил своего собеседника на издевательские комментарии по случаю казни американки Карлы Фэй за год этого. Фэй стала первой женщиной с 1863 года, которую казнили в этом штате.
Для Буша та неосторожность в интервью с Карлсоном принесла проблемы, скандальный отрывок использовался его оппонентами в ходе избирательной кампании.
Марат Баширов - РИА Новости, 1920, 06.12.2024
6 декабря 2024, 18:10
Марат Баширов о том, почему Карлсон - это голубь мира, и какой тренд задаст назначение Хинштейна в КурскНазначение в Курскую область логичная ступенька в карьере Хинштейна. Он уже давно перерос должность депутата Госдумы. Выбор президента не случаен. То, что выбран Хинштейн, говорит о многом. Очевидно, это будет тренд, когда потребуются управленцы новой формации в поствоенный период, потому что будет много нетривиальных задач.
Вскоре Карлсон начал вести собственные шоу на различных каналах, после чего в 2009 году он устроился корреспондентом на Fox News, который традиционно поддерживает Республиканскую партию и ее кандидатов.
В 2016 на экранах появилась авторская программа Карлсона Tucker Carlson Tonight, в ней ведущий и его гости обсуждали ключевые события в США и мире. В этой передаче журналист получил доступ к многомиллионной аудитории, которая приняла его на ура, рейтинги шоу все время росли. В 2020 году эта программа собрала наибольшее количество зрителей в прайм-тайм в своем сегменте.
Карлсон против "глубинного государства"
Озвучиваемые Карлсоном в эфире тезисы частенько становились причиной громких скандалов. Так было, например, когда он заявил, что мигранты делают Америку "более бедной, грязной и более разделенной". После этого передачу стали бойкотировать рекламодатели, которым подобные взгляды пришли не по душе.
Ярлык в "пророссийскости" - типичный прием последнего времени на Западе, где под прикрытием "российской угрозы" реализуют свои планы силы, не приемлющие новые реалии многополярного мира.
Не избежал этого и Карлсон, которого оппоненты обвиняют во всех смертных грехах. Следует понимать, что в реальности о какой-то ориентации на РФ в случае этого журналиста говорить не приходится. Как тот же Илон Маск, он принадлежит к той части американской элиты, которая считает, что США следует сосредоточиться на внутренних проблемах и избегать военной конфронтации с той же Россией.
Трамп и Такер Карлсон
Трамп и Такер Карлсон
Трамп и Такер Карлсон
"Сейчас на самом деле кажется, что главные угрозы нашей национальной безопасности - это Демократическая партия и сами органы национальной безопасности", - заявил он в ответ на вопрос, считает ли он РФ, Иран и КНДР главными угрозами для Соединенных Штатов.
Попытка американского "глубинного государства" маргинализировать Карлсона вряд ли будет иметь серьезный успех. Журналиста можно назвать представителем национального капитала и американского среднего класса, который из-за крена демократов в сторону глобальных финансовых спекулянтов и транснациональных корпораций почувствовал угрозу своему положению.
Под атакой демона
Главное для Карлсона здесь самому не давать своим оппонентам поводы для критики и не скатываться в маргинальную нишу. Именно так многие растолковали его недавний рассказ о пережитом нападении потусторонних сил.
Дело было ночью, рассказывал журналист. Он, его жена, а также четыре их собаки мирно спали в своем доме, когда Карлсон почувствовал, что что-то не так. Далее, продолжил он, у него возникло ощущение, что на него напало существо из потустороннего мира. При этом жена и животные в этот момент спокойно спали и ничего не почувствовали.
Карлсон предположил, что его во сне атаковал демон.
"Потом у меня появились ужасные боли в грудной клетке и плече. Я в одних трусах пошел в ванную, включил свет и увидел четыре следа от когтей на боках и на левом плече", - заявил он.
© commons.wikimedia.org / Gage Skidmore
- РИА Новости, 1920, 17.01.2025
© commons.wikimedia.org / Gage Skidmore
После этого Карлсон стал интересоваться христианством, хотя раньше не был особо религиозным.
Многие скептически расценили историю журналиста о нападении демона. Есть версия, что подобные "нападения" могут быть лишь частью галлюцинаций. Такие видения, отмечали специалисты, могут быть следствием резкого выхода из сна или же из-за сонного паралича, когда человек теряет во время сна способность двигаться. В эти моменты многие как раз испытывают реалистичные и пугающие галлюцинации и ощущение, что им сдавливает грудь.
* СМИ, выполняющее функции иностранного агента.
 
ЭксклюзивСШААмерикаТакер КарлсонДональд ТрампFox News
 
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