https://ukraina.ru/20250117/1060354900.html

Такер Карлсон пережил президентство Байдена, нападение демона и ждет Трампа

Такер Карлсон пережил президентство Байдена, нападение демона и ждет Трампа - 17.01.2025 Украина.ру

Такер Карлсон пережил президентство Байдена, нападение демона и ждет Трампа

На вопрос, кто сегодня главное медиаоружие в руках Дональда Трампа можно дать однозначный ответ – Такер Карлсон. Лишенный доступа к телеэфиру, этот журналист до сих пор привлекает к своему контенту миллионы зрителей, теперь уже в интернете

2025-01-17T16:43

2025-01-17T16:43

2025-01-17T16:44

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Во многом это обусловлено злободневностью тем, смелыми по меркам нынешней "инклюзивной" Америки суждениями, а также топовыми собеседниками, с которыми разговаривает Карлсон и чью точку зрения он бережно доносит до аудитории.Из интервью последнего времени разговоры Карлсона с Владимиром Путиным, главой МИД РФ Сергеем Лавровым и основателем мессенджера Телеграм Павлом Дуровым имели большое число просмотров и хорошую цитируемость. После резонансного интервью с российским президентом команда Карлсона также выходила на окружение Владимира Зеленского, чтобы предоставить трибуну и ему, однако там ответили отказом.Выходец из элитыКарлсон - потомственный журналист, его отец Ричард Карлсон руководил главным пропагандистским рупором США "Голос Америки"* под конец холодной войны. Мать будущей телезвезды бросила семью, когда Такер и его брат были еще детьми. Оба остались жить с отцом.Через какое-то время у них появилась мачеха - Патриция Кэролайн Суонсон, наследница компании Swanson Enterprises, которая вдобавок была еще и племянницей сенатора Джеймса Уильяма Фулбрайта, основателя программы по выдаче образовательных грантов, которая работает до сих пор.Для получения среднего образования Такера Карлсона вывезли в Швейцарию, где он обучался в элитном "Колледже дю Леман". Заканчивал школу он уже в США, где познакомился со своей будущей супругой, которая была дочерью директора этой самой школы.Высшее образование (бакалавр истории) Карлсон получил в 1992 году в Тринити-колледже – еще одном престижном учебном заведении.Провокация против БушаЦентральное разведывательное управление США не имеет ничего общего с демократией и работает в том числе против своих граждан. Такую мысль Карлсон озвучил в апреле прошлого года, однако так он думал, судя по всему, не всегда.После того как будущий журналист окончил вуз, он попробовал устроиться в ЦРУ на работу, однако туда его не приняли.После такой неудачи Карлсон проработал несколько лет в небольших СМИ, отвечая там за проверку фактов. В 1995 году он устроился в журнал The Weekly Standard, который тяготел к консервативной повестке. Карлсон неплохо проявил себя как пишущий журналист, постепенно его статьи стали публиковаться в ведущих американских изданиях.Впервые о Карлсоне заговорили в 1999 году после его интервью с будущим президентом Джорджем Бушем младшим, который в тот момент являлся губернатором Техаса. В ходе беседы Карлсон раскрутил своего собеседника на издевательские комментарии по случаю казни американки Карлы Фэй за год этого. Фэй стала первой женщиной с 1863 года, которую казнили в этом штате.Для Буша та неосторожность в интервью с Карлсоном принесла проблемы, скандальный отрывок использовался его оппонентами в ходе избирательной кампании.Вскоре Карлсон начал вести собственные шоу на различных каналах, после чего в 2009 году он устроился корреспондентом на Fox News, который традиционно поддерживает Республиканскую партию и ее кандидатов.В 2016 на экранах появилась авторская программа Карлсона Tucker Carlson Tonight, в ней ведущий и его гости обсуждали ключевые события в США и мире. В этой передаче журналист получил доступ к многомиллионной аудитории, которая приняла его на ура, рейтинги шоу все время росли. В 2020 году эта программа собрала наибольшее количество зрителей в прайм-тайм в своем сегменте.Карлсон против "глубинного государства"Озвучиваемые Карлсоном в эфире тезисы частенько становились причиной громких скандалов. Так было, например, когда он заявил, что мигранты делают Америку "более бедной, грязной и более разделенной". После этого передачу стали бойкотировать рекламодатели, которым подобные взгляды пришли не по душе.Ярлык в "пророссийскости" - типичный прием последнего времени на Западе, где под прикрытием "российской угрозы" реализуют свои планы силы, не приемлющие новые реалии многополярного мира.Не избежал этого и Карлсон, которого оппоненты обвиняют во всех смертных грехах. Следует понимать, что в реальности о какой-то ориентации на РФ в случае этого журналиста говорить не приходится. Как тот же Илон Маск, он принадлежит к той части американской элиты, которая считает, что США следует сосредоточиться на внутренних проблемах и избегать военной конфронтации с той же Россией."Сейчас на самом деле кажется, что главные угрозы нашей национальной безопасности - это Демократическая партия и сами органы национальной безопасности", - заявил он в ответ на вопрос, считает ли он РФ, Иран и КНДР главными угрозами для Соединенных Штатов.Попытка американского "глубинного государства" маргинализировать Карлсона вряд ли будет иметь серьезный успех. Журналиста можно назвать представителем национального капитала и американского среднего класса, который из-за крена демократов в сторону глобальных финансовых спекулянтов и транснациональных корпораций почувствовал угрозу своему положению.Под атакой демонаГлавное для Карлсона здесь самому не давать своим оппонентам поводы для критики и не скатываться в маргинальную нишу. Именно так многие растолковали его недавний рассказ о пережитом нападении потусторонних сил. Дело было ночью, рассказывал журналист. Он, его жена, а также четыре их собаки мирно спали в своем доме, когда Карлсон почувствовал, что что-то не так. Далее, продолжил он, у него возникло ощущение, что на него напало существо из потустороннего мира. При этом жена и животные в этот момент спокойно спали и ничего не почувствовали. Карлсон предположил, что его во сне атаковал демон. "Потом у меня появились ужасные боли в грудной клетке и плече. Я в одних трусах пошел в ванную, включил свет и увидел четыре следа от когтей на боках и на левом плече", - заявил он.После этого Карлсон стал интересоваться христианством, хотя раньше не был особо религиозным. Многие скептически расценили историю журналиста о нападении демона. Есть версия, что подобные "нападения" могут быть лишь частью галлюцинаций. Такие видения, отмечали специалисты, могут быть следствием резкого выхода из сна или же из-за сонного паралича, когда человек теряет во время сна способность двигаться. В эти моменты многие как раз испытывают реалистичные и пугающие галлюцинации и ощущение, что им сдавливает грудь.* СМИ, выполняющее функции иностранного агента.

https://ukraina.ru/20241206/1059477587.html

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Павел Котов

Павел Котов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Павел Котов

эксклюзив, сша, америка, такер карлсон, дональд трамп, fox news