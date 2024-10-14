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И не друг, и не враг, а так. Что нам нужно знать об Илоне Маске

И не друг, и не враг, а так. Что нам нужно знать об Илоне Маске - 14.10.2024 Украина.ру

И не друг, и не враг, а так. Что нам нужно знать об Илоне Маске

Илон Маск продолжает прокладывать дорогу в будущее. В минувшие выходные его компании Space Х впервые удалось "вернуть" на место старта первую ступень тяжелой ракеты-носителя Super Heavy. Не забывает изобретатель-миллиардер и о делах земных. Он – один из самых известных и статусных сторонников Дональда Трампа

2024-10-14T13:47

2024-10-14T13:47

2024-10-14T13:47

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Время, впередОтветить на вопрос, кто такой Илон Маск – задача не из легких. Все доступные определения будут правдой, но не скажут о нем, по сути, ничего. Эксцентричный миллиардер, инженер, изобретатель, разработчик, предприниматель, филантроп, провокатор, мечтатель, гений, список этот можно продолжать долго.Бесспорно одно, Маск – один из тех, кто в наше неспокойное время, когда все чаще говорят о рисках новой мировой войны и ядерном самоуничтожении, заставляет человечество еще раз вспомнить о своей сверхзадаче и вновь обратить взор на звездное небо.Создатель Space Х твердо намерен лично застать начало эпохи межпланетных перелетов, чему он активно способствует. Учитывая, что от создания его компании до футуристического когда-то возвращения ракеты-носителя на стартовую площадку прошло немногим более 20 лет, Маску хочется верить.Из ЮАР в КанадуИстория Маска началась в 1971 году в Претории, столице Южно-Африканской Республики.Определить происхождение будущего покорителя космоса едва ли не сложнее, чем описывать род его занятий и круг интересов. В его родословной можно найти, например, потомков первых голландских поселенцев на мысе Доброй Надежды, уехавших в США швейцарских немцев, канадские корни, словом, тот еще "коктейль".В 1950 году его дед и бабушка переехали в ЮАР, где вскоре родится Мэй Халдеманн, будущая мать Илона и фотомодель. Она выйдет замуж за местного инженера-строителя Эролла Маска, возьмет его фамилию и родит от него один за другим троих детей: помимо старшего Илона, это его брат Кимбал и сестра Тоска. Первый станет известным ресторатором и шеф-поваром, вторая – не менее известным кинопродюсером.В подобных историях успеха обязательно должна быть глава про трудное детство и тяжелые взаимоотношения с одноклассниками. Не сказать, что семья Маска знавала нужду, но и от физического труда детей не берегли, а со школой действительно была проблема.Надо полагать, что одна из ее причин – синдром Аспергера, о котором миллиардер рассказал лишь в 2021 году. Сегодня этот диагноз считается устаревшим, его больше не выделяют из общего расстройства аутистического спектра. Нарушения социального взаимодействия, трудности с коммуникацией, повторяющиеся интересы и линии поведения – все это не способствовало популярности Маска у сверстников. Доходило до драк и издевательств. Не было бы счастья, да несчастье помогло – феноменальная память, в том числе фотографическая, позволили Маску уже в детстве перечитать все возможные энциклопедии, самому превратившись в какой-то момент в ходячую энциклопедию. Да и присущая синдрому Аспергера зацикленность на деталях в инженерном и научном деле – скорее плюс.Незадолго до совершеннолетия Маск бросает университет в Претории, покидает Африку и переезжает в Канаду. Злые языки пишут, что переезд на другой континент мотивировался стремлением "откосить" от армии. Аргументы против – в Канаде уже жила его мать и другие родственники, да и найти применения своим талантам там было сильно проще.Дорога к миллиардамЕще одна важная веха – первый успех, первое изобретение. У Маска это произошло в 12 лет. На подаренном компьютере он разработал игру, которую затем продал за 500 долларов. Сюжет примитивной по нынешним меркам игрушки симптоматичен – охота на инопланетян из лазерной пушки.Своими университетами в классическом смысле Маск может считать Куинс в Кингстоне, Пенсильванский и Стэнфордский. Последний он не закончил, эпоха интернета уже вовсю стучалась в двери и открывала невиданные возможности.Zip2 – первая компания, основанная Маском. О миллиарде еще было только мечтать, но первые миллионы – вот они. В 1999 году компанию-разработчика программного обеспечения продали за 307 млн долларов, владевший там 7-процентной долей Маск получил на руки причитающиеся ему 22 млн.Следующий этап – основание компании Х.com, которая потом слилась с компанией Confinity. Здесь Маск выступил скорее не как изобретатель, а как эффективный управленец и стратегически мыслящий бизнесмен. Он грамотно использовал разработанную Confinity систему денежных переводов PayPal, интегрировав ее в онлайн-аукционы, что привело к резкому росту предприятия и его выходу на биржу. Далее Маск снова продает свою долю, получив уже 180 млн долларов.В 2002 году начинает работу Space Х, которую удалось запустить на деньги, вырученные Маском с продажи предыдущего бизнеса. Разработка и конструирование ракет-носителей, амбициозные планы, подкрепленные конкретными успехами позволили компании получить первый контракт НАСА на 1,6 млрд долларов.Тогда же Маск выдвинул свою программу освоения космоса, лейтмотивом которой является утверждение о том, что будущее человечества – там, за пределами нашей планеты. Отказ от "штурма неба" ставит цивилизацию на очень тонкую грань, где любая серьезная угроза может поставить на человечестве крест, считает он.Вселенский размах затей подкрепляется чисто предпринимательской логикой – полеты в космос должны стать менее затратными. Путь к этому лежит в переводе межпланетных перелетов в многоразовую модель ракет и космических кораблей. Что и было продемонстрировано на днях приводнением первой ступени тяжелой ракеты-носителя к точке старта в Индийском океане.В этом же ряду и другое предприятие Маска - электромобили Tesla, которые вскоре окончательно уйдут в концепцию беспилотного транспорта. Дюжина детейЛичная жизнь Маска не менее интересная, чем его космические изыскания. Официально за его плечами три брака. Первая жена – канадская писательница в жанре фэнтези Джастин Уилсон. Первый ребенок пары умер в возрасте 10 недель. За время совместной жизни у пары родились еще двое мальчиков-близнецов, а затем еще тройня, тоже близнецы. Все они появились на свет в результате процедуры ЭКО.Второй брак обошелся без детей. С британской актрисой Талулой Райли они поженились в 2010 году, через два года развелись, а еще через три поженились снова. Зайти во второй раз в одну и ту же реку надолго не получилось, в 2016-м они снова расстались.Несколько лет спустя Маск начал встречаться с канадской певицей Клэр Буше, более известной под псевдонимом Граймс. Вскоре стало известно, что пара ждет ребенка. В 2020 году Граймс шокировала общественность заявлением, что их первенец не будет знать ограничений в вопросе выбора гендера и расти он будет под местоимением "они". Впоследствии, утверждала она, ребенок сам сможет определиться со своей гендерной принадлежностью. В общем, родила царица в ночь. Не то сына, не то дочь.Эксперименты продолжились не только с гендером, но и с именами. И если гендерная тема скорее исходила от Граймс, то с именами явно "поработал" Маск. Так, первенец (который "они") получил имя X Æ A-12 (примерно читается как Экс Эш Эй-Твелв), рожденные от суррогатной матери второй ребенок (дочь) - Exa Dark Sideræl (Экза Дарк Сайдерил), а третий (сын) - Techno "Tau" Mechanicus (Техно "Тау" Механикус). Причем как в документах записали первых двух не совсем понятно, так как Æ не является буквой английского алфавита.В 2022 году один из тройки близнецов Маска от первого брака сменил пол. Ксавье Александр Маск по достижении 18 лет превратился в Вивиан Дженну Уилсон. В июле этого года бизнесмен заявил, что его сын был "убит вирусом вокизма", то есть идеологии, которая проповедует "пробуждение" (woke) расовых, сексуальных и прочих меньшинств как осознание себя как личности.По слова Маска, его как родителя обманом принудили подписать документы, разрешающие сыну начать процедуру по смене пола. Предприниматель утверждал, что его отпрыск "родился геем"*, является аутистом и из-за этого имел гендерную дисфорию (стресс, вызванный расхождением между половой идентичностью и полом при рождении). Маск резко раскритиковал блокаторы полового созревания и сравнил их со стерилизацией, а самих вокистов предложил отправлять за решетку.Со времени развода с Грейс Маск стал отцом еще троих детей. Двух близнецов и еще одного ребенка родила ему топ-менеджер компании Neuralink Шивон Зилис.Компания эта, к слову, еще одно амбициозное детище Маска, сущий кошмар конспирологов, так как ее цель – самое настоящее чипирование человека. Первые несколько чипов уже успешно имплантированы. Они должны позволить людям управлять смартфоном или компьютером при помощи мозговых импульсов.В активной разработке компании также чипы, которые позволят вернуть зрение слепым, а в будущем даже сделать его лучше, чем у человека, который имел зрение всегда. Первые испытания прошли на обезьянах и были признаны успешными.В лагере ТрампаМаск никогда не делал вид, что политика – это не про него. Раньше он симпатизировал демократам, однако в нынешней предвыборной гонке выступает на стороне республиканца Дональда Трампа, неожиданно появившись на одном из его митингов.Трамп заявил, что именно благодаря Маску американцы по-прежнему летают в космос. Более того, отметил он, бизнесмен пообещал экс-президенту, что если тот вернется в Белый дом, то США смогут отправить миссию на Марс уже к концу его срока.Кандидат от республиканцев также подчеркнул, что именно Маск "спас свободу слова" в Соединенных Штатах. Доля истины в этих словах есть.Сам Маск – мастер острых высказываний, часть из которых явно носит провокативный характер. Последний такой случай – высказанная мысль о том, что никто не покушается на жизнь Джо Байдена, в отличие от Трампа. Возник скандал, бизнесмена обвинили чуть ли не в подстрекательстве к убийству действующего президента.В этом смысле Маск живет по принципу, что права не дают, а права берут. В том числе и на свободу слова. Что ж, может себе позволить. Два года назад он отстегнул 44 млрд долларов за покупку соцсети Twitter, переименовав ее в Х и избавив ее от жесткой политической цензуры.Маск не боится плыть против течения, однако преувеличивать его фронду тоже было не правильным. Еще большей ошибкой было представлять его как "пророссийского", чем нередко грешат западные СМИ и разного рода пропагандисты из недружественных РФ стран.Да, Маска молча ненавидит киевский режим за его издевательские комментарии в адрес "попрошайки" Владимира Зеленского и общую трезвую оценку перспектив украинской армии на поле боя. При этом не стоит забывать, что система спутникового интернета Starlink исправно работает на Украину и ее армию, хотя Маск и говорит, что создавал ее не для войн, а скорее для повседневной мирной жизни.Маск – прагматик, который в первую очередь думает об американских интересах. Отсюда и его позиция по России – антироссийские санкции не эффективны, потому что для США от этого одни убытки, а РФ, наоборот, становится сильнее. Так же и с историей про Starlink и Крым. В прошлом году украинские власти просили Маска включить эту систему над российским полуостровом, чтобы нанести удар морскими дронами по кораблям ВМФ РФ, однако этого сделано не было. Предприниматель тогда признавался, что не мог это пойти из-за санкций, введенных против России, но если бы поступил соответствующий приказ от Байдена, то он бы не стал спорить.Надо отдать ему должное, Маск с уважением относится к вкладу Советского Союза в дело освоения космоса. Да, он хочет, чтобы США первыми полетели на Марс, но явно не желает переносить противостояние мировых держав еще и на другие планеты.Поэтому бороздить вместе с Маском на космических кораблях просторы Вселенной вполне можно, но здесь, на земле, следует держать с ним ухо востро.*Деятельность движения ЛГБТ запрещена в РФПодробнее о позиции Илона Маска по конфликту на Украине - в материале "Главное – избежать Третьей мировой". Илон Маск высказался за перемирие на Украине издания Украина.ру.

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эксклюзив, илон маск, сша, россия, украина