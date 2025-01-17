"Отморозили уши назло маме": Захарова высказалась об отказе США купить российские пожарные самолеты - 17.01.2025 Украина.ру
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"Отморозили уши назло маме": Захарова высказалась об отказе США купить российские пожарные самолеты
"Отморозили уши назло маме": Захарова высказалась об отказе США купить российские пожарные самолеты - 17.01.2025 Украина.ру
"Отморозили уши назло маме": Захарова высказалась об отказе США купить российские пожарные самолеты
США "отморозили уши назло маме", не закупив российские самолеты Бе-200, которые используются для тушения лесных пожаров и могли бы помочь в борьбе с этим бедствием в Калифорнии. Об этом сообщила в своем телеграм-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
2025-01-17T10:09
2025-01-17T10:10
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Она напомнила, что в 2017-2019 годах США и Россия пытались заключить соглашение о купле-продаже 10 самолетов, но Штаты решили закупать версию летательного средства с двигателем украинского производства. Из-за отказа украинской стороны сертифицировать двигатели сделка сорвалась.По мнению Захаровой, Голливуд бы мог снять экранизацию “последнего дня лос-анджелесской Помпеи”.Лесные пожары, начавшиеся в округе Лос-Анджелес 7 января, признаны самыми масштабными в истории штата. По данным властей, общая площадь возгораний превысила 16 тысяч гектаров. По меньшей мере 25 человек погибли. Метеорологи отмечают, что сухая и ветреная погода стала причиной быстрого распространения огня.Подробнее - в материале "Пожалейте тех, кто потерял свои дома": Пресняков пожаловался на потери в огне Калифорнии на сайте Украина.ру.
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новости, сша, мария захарова, россия, украина, самолет
Новости, США, Мария Захарова, Россия, Украина, самолет

"Отморозили уши назло маме": Захарова высказалась об отказе США купить российские пожарные самолеты

10:09 17.01.2025 (обновлено: 10:10 17.01.2025)
 
© РИА Новости . Кирилл Зыков / Перейти в фотобанкПресс-конференция главы МИД РФ С. Лаврова
Пресс-конференция главы МИД РФ С. Лаврова - РИА Новости, 1920, 17.01.2025
© РИА Новости . Кирилл Зыков
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США "отморозили уши назло маме", не закупив российские самолеты Бе-200, которые используются для тушения лесных пожаров и могли бы помочь в борьбе с этим бедствием в Калифорнии. Об этом сообщила в своем телеграм-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
Она напомнила, что в 2017-2019 годах США и Россия пытались заключить соглашение о купле-продаже 10 самолетов, но Штаты решили закупать версию летательного средства с двигателем украинского производства. Из-за отказа украинской стороны сертифицировать двигатели сделка сорвалась.
“Мало того, что пожарное оборудование Штаты поставили не в Лос-Анджелес, а на Украину, так Киев еще и заблокировал спасительную для Штатов сделку по самолетам-амфибиям… По тому же сценарию развивалась история вокруг поставки аппаратов ИВЛ “Авента-М” в едва ли не в самый сложный период пандемии. Всё завершилось тем, что оборудование... было утилизировано в США “в целях предосторожности”. Сколько жизней они могли бы спасти, так никто и не посчитал. И это всего лишь несколько примеров из серии “назло маме отморожу уши”, - написала она.
По мнению Захаровой, Голливуд бы мог снять экранизацию “последнего дня лос-анджелесской Помпеи”.
Лесные пожары, начавшиеся в округе Лос-Анджелес 7 января, признаны самыми масштабными в истории штата. По данным властей, общая площадь возгораний превысила 16 тысяч гектаров. По меньшей мере 25 человек погибли. Метеорологи отмечают, что сухая и ветреная погода стала причиной быстрого распространения огня.
Подробнее - в материале "Пожалейте тех, кто потерял свои дома": Пресняков пожаловался на потери в огне Калифорнии на сайте Украина.ру.
 
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