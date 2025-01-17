https://ukraina.ru/20250117/1060335460.html

"Отморозили уши назло маме": Захарова высказалась об отказе США купить российские пожарные самолеты

"Отморозили уши назло маме": Захарова высказалась об отказе США купить российские пожарные самолеты - 17.01.2025 Украина.ру

"Отморозили уши назло маме": Захарова высказалась об отказе США купить российские пожарные самолеты

США "отморозили уши назло маме", не закупив российские самолеты Бе-200, которые используются для тушения лесных пожаров и могли бы помочь в борьбе с этим бедствием в Калифорнии. Об этом сообщила в своем телеграм-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова

2025-01-17T10:09

2025-01-17T10:09

2025-01-17T10:10

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Она напомнила, что в 2017-2019 годах США и Россия пытались заключить соглашение о купле-продаже 10 самолетов, но Штаты решили закупать версию летательного средства с двигателем украинского производства. Из-за отказа украинской стороны сертифицировать двигатели сделка сорвалась.По мнению Захаровой, Голливуд бы мог снять экранизацию “последнего дня лос-анджелесской Помпеи”.Лесные пожары, начавшиеся в округе Лос-Анджелес 7 января, признаны самыми масштабными в истории штата. По данным властей, общая площадь возгораний превысила 16 тысяч гектаров. По меньшей мере 25 человек погибли. Метеорологи отмечают, что сухая и ветреная погода стала причиной быстрого распространения огня.Подробнее - в материале "Пожалейте тех, кто потерял свои дома": Пресняков пожаловался на потери в огне Калифорнии на сайте Украина.ру.

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новости, сша, мария захарова, россия, украина, самолет