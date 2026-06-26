26 июня 2026 года, вечерний эфир - 26.06.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260626/26-iyunya-2026-goda-vecherniy-efir-1080702805.html
26 июня 2026 года, вечерний эфир
26 июня 2026 года, вечерний эфир - 26.06.2026 Украина.ру
26 июня 2026 года, вечерний эфир
Сегодня в эфире:* Фронтовые сводки. Гость: Кирилл Курбатов – обозреватель издания Украина.ру* Тема дня. Неделя без зависимостей. Откровенный диалог с врачом из... Украина.ру, 26.06.2026
2026-06-26T18:49
2026-06-26T18:49
геническ
херсонская область
запад
рафаэль ордуханян
украина.ру
новороссия сегодня
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/06/1a/1080702684_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_66007c00bad217e943d7680545a1552b.jpg
Сегодня в эфире:* Фронтовые сводки. Гость: Кирилл Курбатов – обозреватель издания Украина.ру* Тема дня. Неделя без зависимостей. Откровенный диалог с врачом из Геническа, гость: Валерий Семёнов – Главный внештатный специалист врач-психиатр нарколог Херсонской области* Местный колорит. 30 лет на страже сохранения фольклора и народных традиций, гость: Оксана Жерновая – режиссёр, основатель образцового ансамбля танца "Фламинго" * Большое интервью. О главной цели, которой добивался Запад на саммите "Большой семёрки". Гость: Рафаэль Ордуханян – политолог-американист
геническ
херсонская область
запад
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/06/1a/1080702684_0:0:961:720_1920x0_80_0_0_87cfb45572a9dc3ed3ef94b43bd7807b.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
геническ, херсонская область, запад, рафаэль ордуханян, украина.ру, новороссия сегодня, видео
Геническ, Херсонская область, Запад, Рафаэль Ордуханян, Украина.ру, Новороссия сегодня

26 июня 2026 года, вечерний эфир

18:49 26.06.2026
 
Читать в
ДзенTelegram
Сегодня в эфире:

* Фронтовые сводки. Гость: Кирилл Курбатов – обозреватель издания Украина.ру

* Тема дня. Неделя без зависимостей. Откровенный диалог с врачом из Геническа, гость: Валерий Семёнов – Главный внештатный специалист врач-психиатр нарколог Херсонской области

* Местный колорит. 30 лет на страже сохранения фольклора и народных традиций, гость: Оксана Жерновая – режиссёр, основатель образцового ансамбля танца "Фламинго"

* Большое интервью. О главной цели, которой добивался Запад на саммите "Большой семёрки". Гость: Рафаэль Ордуханян – политолог-американист
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
ГеническХерсонская областьЗападРафаэль ОрдуханянУкраина.руНовороссия сегодня
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
19:37Когда у Путина лопнет терпение и чем закончатся нападки Зеленского на Белоруссию – Гаспарян
19:32Беспилотная опасность в Крыму, "Кинжалы" снова пугают ПВО ВСУ. Новости СВО
19:19Вместо восстановления Украины — война с Россией. Максим Бардин об истинных целях форума в Польше
19:17Украинский парламентарий обратил внимание правоохранителей на "мага Велиара"
19:04Стамбульские договорённости не актуальны - глава комитета ВРУ
18:4926 июня 2026 года, вечерний эфир
18:43Итоги 26.06.26: Украине готовят тяжелую зиму, Макрон пытается обмануть весь мир
18:35Путин принял Лукашенко на Валдае и подписал закон о добровольцах. Новости к этому часу
18:28"Грузооборот — на миллионы тонн": Сергей Ищенко про изоляцию порта Одессы и усиление ударов
18:15Тревога в Таганроге, отбой в Севастополе. Новости СВО
18:05Кроме Костылёва украинская федерация киберспорта дисквалифицировала ещё 32 геймеров
17:45Аксёнов объяснил режим ЧС в Крыму
17:37ВДВ взяли Мирное на Красноармейском направлении, воздушная тревога в Севастополе: сводка СВО
17:29Украинский киберспортсмен получил дисквалификацию за сотрудничество с россиянами
17:15Новый посол в Абхазии, продление санкционных ответов и встреча с Лукашенко: главное из заявлений Путина
17:10Смерть Сергея Иванова, праворадикал из Киева и попытка теракта в США. Итоги 26 июня
17:06Когнитивная часть учений: Ермаков об агрессивной риторике Зеленского в отношении Лукашенко
17:04"Стратегия не нужна": Каллас публично расписалась в провале Запада
16:57"Висит на волоске": Израиль может в любой момент сорвать сделку США и Ирана — американист
16:55Скандал в Румынии: Россия снялась с турнира, а мир ждёт реакции МОК
Лента новостейМолния