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26 июня 2026 года, вечерний эфир

26 июня 2026 года, вечерний эфир - 26.06.2026 Украина.ру

26 июня 2026 года, вечерний эфир

Сегодня в эфире:* Фронтовые сводки. Гость: Кирилл Курбатов – обозреватель издания Украина.ру* Тема дня. Неделя без зависимостей. Откровенный диалог с врачом из... Украина.ру, 26.06.2026

2026-06-26T18:49

2026-06-26T18:49

2026-06-26T18:49

геническ

херсонская область

запад

рафаэль ордуханян

украина.ру

новороссия сегодня

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Сегодня в эфире:* Фронтовые сводки. Гость: Кирилл Курбатов – обозреватель издания Украина.ру* Тема дня. Неделя без зависимостей. Откровенный диалог с врачом из Геническа, гость: Валерий Семёнов – Главный внештатный специалист врач-психиатр нарколог Херсонской области* Местный колорит. 30 лет на страже сохранения фольклора и народных традиций, гость: Оксана Жерновая – режиссёр, основатель образцового ансамбля танца "Фламинго" * Большое интервью. О главной цели, которой добивался Запад на саммите "Большой семёрки". Гость: Рафаэль Ордуханян – политолог-американист

геническ

херсонская область

запад

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2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

геническ, херсонская область, запад, рафаэль ордуханян, украина.ру, новороссия сегодня, видео