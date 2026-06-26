26 июня 2026 года, вечерний эфир
Сегодня в эфире:
* Фронтовые сводки. Гость: Кирилл Курбатов – обозреватель издания Украина.ру
* Тема дня. Неделя без зависимостей. Откровенный диалог с врачом из Геническа, гость: Валерий Семёнов – Главный внештатный специалист врач-психиатр нарколог Херсонской области
* Местный колорит. 30 лет на страже сохранения фольклора и народных традиций, гость: Оксана Жерновая – режиссёр, основатель образцового ансамбля танца "Фламинго"
* Большое интервью. О главной цели, которой добивался Запад на саммите "Большой семёрки". Гость: Рафаэль Ордуханян – политолог-американист
* Фронтовые сводки. Гость: Кирилл Курбатов – обозреватель издания Украина.ру
* Тема дня. Неделя без зависимостей. Откровенный диалог с врачом из Геническа, гость: Валерий Семёнов – Главный внештатный специалист врач-психиатр нарколог Херсонской области
* Местный колорит. 30 лет на страже сохранения фольклора и народных традиций, гость: Оксана Жерновая – режиссёр, основатель образцового ансамбля танца "Фламинго"
* Большое интервью. О главной цели, которой добивался Запад на саммите "Большой семёрки". Гость: Рафаэль Ордуханян – политолог-американист
Подписывайся на