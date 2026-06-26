"Грузооборот — на миллионы тонн": Сергей Ищенко про изоляцию порта Одессы и усиление ударов - 26.06.2026 Украина.ру
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"Грузооборот — на миллионы тонн": Сергей Ищенко про изоляцию порта Одессы и усиление ударов
"Грузооборот — на миллионы тонн": Сергей Ищенко про изоляцию порта Одессы и усиление ударов - 26.06.2026 Украина.ру
"Грузооборот — на миллионы тонн": Сергей Ищенко про изоляцию порта Одессы и усиление ударов
Российские "Герани" атакуют суда и портовую инфраструктуру Одессы, но грузооборот по-прежнему оценивается в миллионы тонн. Спорадические удары по сухогрузам не решают проблему — нужен системный подход, которого пока нет. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал капитан 1 ранга запаса, военный обозреватель "Свободной прессы" Сергей Ищенко
2026-06-26T18:28
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Российские дроны "Герань" ранее нанесли удары по трём гражданским судам в Черном море, направлявшимся в порты Одессы. Сильнее всего пострадал сухогруз Victress под панамским флагом, принадлежащий турецкой компании. Одновременно удары пришлись по портовой инфраструктуре в районах Затоки, Санжейки и Ильичевска — зафиксированы взрывы и пожары.Отвечая на вопрос о целях этих ударов, Ищенко заявил, что это не первые подобные атаки. "До этого мы тоже атаковали сухогрузы и на рейде у Одессы, и на выходе из Одессы, и на входе в Одессу. Так что эти сообщения я бы рассматривал не как отдельный эпизод, а как хаотичную и не очень системную кампанию по изоляции порта Одессы", — сказал эксперт.Как пояснил Ищенко, подобные атаки не приносят результата: по опубликованным данным, грузооборот одесского порта остаётся на уровне миллионов тонн, несмотря на российские удары.Он подчеркнул необходимость системного подхода: пока Россия наносит лишь спорадические удары по сухогрузам, этого недостаточно."Более того, эти наши удары маломощные. Попадание одного дрона не может отправить судно на дно. Да, они получили какие-то повреждения. Да, было какое-то возгорание, которое потушили за 40 минут. И на этом все", — резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст материала "Сергей Ищенко: Блокада Одессы – это только часть мер, без которых Россия не победит в войне на Украине" на сайте Украина.ру.О ситуации в зоне СВО — в статье Геннадия Алехина "Спецоперация на минувшей неделе. Полностью утратив инициативу, ВСУ переходят к глухой обороне" на сайте Украина.ру.
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"Грузооборот — на миллионы тонн": Сергей Ищенко про изоляцию порта Одессы и усиление ударов

18:28 26.06.2026
 
© AP / Andrew Kravchenko
- РИА Новости, 1920, 26.06.2026
© AP / Andrew Kravchenko
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Российские "Герани" атакуют суда и портовую инфраструктуру Одессы, но грузооборот по-прежнему оценивается в миллионы тонн. Спорадические удары по сухогрузам не решают проблему — нужен системный подход, которого пока нет. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал капитан 1 ранга запаса, военный обозреватель "Свободной прессы" Сергей Ищенко
Российские дроны "Герань" ранее нанесли удары по трём гражданским судам в Черном море, направлявшимся в порты Одессы. Сильнее всего пострадал сухогруз Victress под панамским флагом, принадлежащий турецкой компании. Одновременно удары пришлись по портовой инфраструктуре в районах Затоки, Санжейки и Ильичевска — зафиксированы взрывы и пожары.
Отвечая на вопрос о целях этих ударов, Ищенко заявил, что это не первые подобные атаки. "До этого мы тоже атаковали сухогрузы и на рейде у Одессы, и на выходе из Одессы, и на входе в Одессу. Так что эти сообщения я бы рассматривал не как отдельный эпизод, а как хаотичную и не очень системную кампанию по изоляции порта Одессы", — сказал эксперт.
Как пояснил Ищенко, подобные атаки не приносят результата: по опубликованным данным, грузооборот одесского порта остаётся на уровне миллионов тонн, несмотря на российские удары.
Он подчеркнул необходимость системного подхода: пока Россия наносит лишь спорадические удары по сухогрузам, этого недостаточно.
"Более того, эти наши удары маломощные. Попадание одного дрона не может отправить судно на дно. Да, они получили какие-то повреждения. Да, было какое-то возгорание, которое потушили за 40 минут. И на этом все", — резюмировал собеседник Украина.ру.
Полный текст материала "Сергей Ищенко: Блокада Одессы – это только часть мер, без которых Россия не победит в войне на Украине" на сайте Украина.ру.
О ситуации в зоне СВО — в статье Геннадия Алехина "Спецоперация на минувшей неделе. Полностью утратив инициативу, ВСУ переходят к глухой обороне" на сайте Украина.ру.
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