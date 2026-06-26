https://ukraina.ru/20260626/gruzooborot--na-milliony-tonn-sergey-ischenko-pro-izolyatsiyu-porta-odessy-i-usilenie-udarov-1080700451.html

"Грузооборот — на миллионы тонн": Сергей Ищенко про изоляцию порта Одессы и усиление ударов

"Грузооборот — на миллионы тонн": Сергей Ищенко про изоляцию порта Одессы и усиление ударов - 26.06.2026 Украина.ру

"Грузооборот — на миллионы тонн": Сергей Ищенко про изоляцию порта Одессы и усиление ударов

Российские "Герани" атакуют суда и портовую инфраструктуру Одессы, но грузооборот по-прежнему оценивается в миллионы тонн. Спорадические удары по сухогрузам не решают проблему — нужен системный подход, которого пока нет. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал капитан 1 ранга запаса, военный обозреватель "Свободной прессы" Сергей Ищенко

2026-06-26T18:28

2026-06-26T18:28

2026-06-26T18:28

новости

одесса

россия

черное море

украина.ру

главные новости

сво

новости сво сейчас

прогнозы сво

новости сво россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/06/17/1080547724_0:241:3072:1969_1920x0_80_0_0_2dae4abcff3c914cbc79e28888f06a76.jpg

Российские дроны "Герань" ранее нанесли удары по трём гражданским судам в Черном море, направлявшимся в порты Одессы. Сильнее всего пострадал сухогруз Victress под панамским флагом, принадлежащий турецкой компании. Одновременно удары пришлись по портовой инфраструктуре в районах Затоки, Санжейки и Ильичевска — зафиксированы взрывы и пожары.Отвечая на вопрос о целях этих ударов, Ищенко заявил, что это не первые подобные атаки. "До этого мы тоже атаковали сухогрузы и на рейде у Одессы, и на выходе из Одессы, и на входе в Одессу. Так что эти сообщения я бы рассматривал не как отдельный эпизод, а как хаотичную и не очень системную кампанию по изоляции порта Одессы", — сказал эксперт.Как пояснил Ищенко, подобные атаки не приносят результата: по опубликованным данным, грузооборот одесского порта остаётся на уровне миллионов тонн, несмотря на российские удары.Он подчеркнул необходимость системного подхода: пока Россия наносит лишь спорадические удары по сухогрузам, этого недостаточно."Более того, эти наши удары маломощные. Попадание одного дрона не может отправить судно на дно. Да, они получили какие-то повреждения. Да, было какое-то возгорание, которое потушили за 40 минут. И на этом все", — резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст материала "Сергей Ищенко: Блокада Одессы – это только часть мер, без которых Россия не победит в войне на Украине" на сайте Украина.ру.О ситуации в зоне СВО — в статье Геннадия Алехина "Спецоперация на минувшей неделе. Полностью утратив инициативу, ВСУ переходят к глухой обороне" на сайте Украина.ру.

одесса

россия

черное море

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, одесса, россия, черное море, украина.ру, главные новости, сво, новости сво сейчас, прогнозы сво, новости сво россия, дзен новости сво, новости сво, порт, война, военный эксперт, аналитики, аналитика, украина аналитика, аналитика событий на украине, спецоперация