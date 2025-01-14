Мирного варианта нет: Ищенко рассказал, какие страны могут стать новой площадкой для войны с Россией - 14.01.2025 Украина.ру
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Мирного варианта нет: Ищенко рассказал, какие страны могут стать новой площадкой для войны с Россией
Мирного варианта нет: Ищенко рассказал, какие страны могут стать новой площадкой для войны с Россией - 14.01.2025 Украина.ру
Мирного варианта нет: Ищенко рассказал, какие страны могут стать новой площадкой для войны с Россией
Новый формат конфронтации США с Россией предполагает нахождение новой площадки для столкновения. Опасность такой провокации возрастает, потому что возрастает заинтересованность Соединённых Штатов. Мирного варианта нет, нужен военный. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
2025-01-14T03:45
2025-01-14T03:45
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европа
ростислав ищенко
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прибалтика
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В исторической перспективе США будут мириться с Россией, но это произойдет не "прямо сейчас", сообщил эксперт. Значит, им нужно искать новый формат конфронтации. Новый формат конфронтации предполагает нахождение новой площадки для столкновения, уточнил политолог.Больше в Евразии на российских границах нет более-менее серьёзной страны, которая готова была бы предоставить свою территорию как площадку под "американскую войну", добавил эксперт.Есть страны Прибалтики, есть "упирающаяся" Польша, и есть Румыния, которая "прячется в угол". Но вынудить ее к столкновению с Россией у США есть потенциальная возможность, отметил политолог.Сомнительно, что Эстония "пошлет ноту об объявлении войны России", или "перейдет границу и начнет наступать на Архангельск". Но спровоцировать конфликт, как это сделали на Украине, в Грузии теоретически возможно."Но опасность такой провокации возрастает, потому что возрастает заинтересованность Соединённых Штатов. Мирного варианта нет. Нужен военный. Поэтому отсюда растёт опасность к глобальному столкновению", — заключил собеседник издания.Полный текст интервью Ростислава Ищенко: США дождутся не капитуляции, а ядерного удара, если попробуют додавить Россию санкциями на сайте Украина.ру.О других аспектах международной политики — в материале "Владимир Брутер: Россия сделает Трампу предложение по Гренландии, чтобы получить в итоге еще и Харьков" на сайте Украина.ру.
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новости, россия, сша, европа, ростислав ищенко, эстония, грузия, прибалтика, румыния, польша, военная эскалация, война, конфликт
Новости, Россия, США, Европа, Ростислав Ищенко, Эстония, Грузия, Прибалтика, Румыния, Польша, военная эскалация, война, конфликт

Мирного варианта нет: Ищенко рассказал, какие страны могут стать новой площадкой для войны с Россией

03:45 14.01.2025
 
© AP / Michal Dyjuk
- РИА Новости, 1920, 14.01.2025
© AP / Michal Dyjuk
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Новый формат конфронтации США с Россией предполагает нахождение новой площадки для столкновения. Опасность такой провокации возрастает, потому что возрастает заинтересованность Соединённых Штатов. Мирного варианта нет, нужен военный. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
В исторической перспективе США будут мириться с Россией, но это произойдет не "прямо сейчас", сообщил эксперт. Значит, им нужно искать новый формат конфронтации. Новый формат конфронтации предполагает нахождение новой площадки для столкновения, уточнил политолог.
"Посмотрите по сторонам. Вы видите такую площадку за пределами натовских стран Европы? Я не вижу. Даже натовская Турция воевать не хочет с Россией. И её заставить невозможно", — подчеркнул Ищенко.
Больше в Евразии на российских границах нет более-менее серьёзной страны, которая готова была бы предоставить свою территорию как площадку под "американскую войну", добавил эксперт.
Есть страны Прибалтики, есть "упирающаяся" Польша, и есть Румыния, которая "прячется в угол". Но вынудить ее к столкновению с Россией у США есть потенциальная возможность, отметил политолог.
Сомнительно, что Эстония "пошлет ноту об объявлении войны России", или "перейдет границу и начнет наступать на Архангельск". Но спровоцировать конфликт, как это сделали на Украине, в Грузии теоретически возможно.
"Но опасность такой провокации возрастает, потому что возрастает заинтересованность Соединённых Штатов. Мирного варианта нет. Нужен военный. Поэтому отсюда растёт опасность к глобальному столкновению", — заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Ростислава Ищенко: США дождутся не капитуляции, а ядерного удара, если попробуют додавить Россию санкциями на сайте Украина.ру.
О других аспектах международной политики — в материале "Владимир Брутер: Россия сделает Трампу предложение по Гренландии, чтобы получить в итоге еще и Харьков" на сайте Украина.ру.
- РИА Новости, 1920, 13.01.2025
Вчера, 15:53
Неумолимо приближаются переговоры с США. Когда на Украине начнут делить шкуру еще не убитого медведяКогда медведь должен начать бояться за свою шкуру? Правильно, не тогда, когда ее заочно уже поделили и подошли к берлоге с рогатиной, а тогда, когда загодя заговорили, что в медвежьем меху было бы тепло. В связи с этими разговорами медведь и должен понять: согреются за счет его шкуры.
 
НовостиРоссияСШАЕвропаРостислав ИщенкоЭстонияГрузияПрибалтикаРумынияПольшавоенная эскалациявойнаконфликт
 
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