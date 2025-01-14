https://ukraina.ru/20250114/1060230025.html

Мирного варианта нет: Ищенко рассказал, какие страны могут стать новой площадкой для войны с Россией

Мирного варианта нет: Ищенко рассказал, какие страны могут стать новой площадкой для войны с Россией - 14.01.2025 Украина.ру

Мирного варианта нет: Ищенко рассказал, какие страны могут стать новой площадкой для войны с Россией

Новый формат конфронтации США с Россией предполагает нахождение новой площадки для столкновения. Опасность такой провокации возрастает, потому что возрастает заинтересованность Соединённых Штатов. Мирного варианта нет, нужен военный. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко

2025-01-14T03:45

2025-01-14T03:45

2025-01-14T03:45

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В исторической перспективе США будут мириться с Россией, но это произойдет не "прямо сейчас", сообщил эксперт. Значит, им нужно искать новый формат конфронтации. Новый формат конфронтации предполагает нахождение новой площадки для столкновения, уточнил политолог.Больше в Евразии на российских границах нет более-менее серьёзной страны, которая готова была бы предоставить свою территорию как площадку под "американскую войну", добавил эксперт.Есть страны Прибалтики, есть "упирающаяся" Польша, и есть Румыния, которая "прячется в угол". Но вынудить ее к столкновению с Россией у США есть потенциальная возможность, отметил политолог.Сомнительно, что Эстония "пошлет ноту об объявлении войны России", или "перейдет границу и начнет наступать на Архангельск". Но спровоцировать конфликт, как это сделали на Украине, в Грузии теоретически возможно."Но опасность такой провокации возрастает, потому что возрастает заинтересованность Соединённых Штатов. Мирного варианта нет. Нужен военный. Поэтому отсюда растёт опасность к глобальному столкновению", — заключил собеседник издания.Полный текст интервью Ростислава Ищенко: США дождутся не капитуляции, а ядерного удара, если попробуют додавить Россию санкциями на сайте Украина.ру.О других аспектах международной политики — в материале "Владимир Брутер: Россия сделает Трампу предложение по Гренландии, чтобы получить в итоге еще и Харьков" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250113/1060229127.html

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