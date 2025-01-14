Мирного варианта нет: Ищенко рассказал, какие страны могут стать новой площадкой для войны с Россией
© AP / Michal Dyjuk
© AP / Michal Dyjuk
Новый формат конфронтации США с Россией предполагает нахождение новой площадки для столкновения. Опасность такой провокации возрастает, потому что возрастает заинтересованность Соединённых Штатов. Мирного варианта нет, нужен военный. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
В исторической перспективе США будут мириться с Россией, но это произойдет не "прямо сейчас", сообщил эксперт. Значит, им нужно искать новый формат конфронтации. Новый формат конфронтации предполагает нахождение новой площадки для столкновения, уточнил политолог.
"Посмотрите по сторонам. Вы видите такую площадку за пределами натовских стран Европы? Я не вижу. Даже натовская Турция воевать не хочет с Россией. И её заставить невозможно", — подчеркнул Ищенко.
Больше в Евразии на российских границах нет более-менее серьёзной страны, которая готова была бы предоставить свою территорию как площадку под "американскую войну", добавил эксперт.
Есть страны Прибалтики, есть "упирающаяся" Польша, и есть Румыния, которая "прячется в угол". Но вынудить ее к столкновению с Россией у США есть потенциальная возможность, отметил политолог.
"Но опасность такой провокации возрастает, потому что возрастает заинтересованность Соединённых Штатов. Мирного варианта нет. Нужен военный. Поэтому отсюда растёт опасность к глобальному столкновению", — заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Ростислава Ищенко: США дождутся не капитуляции, а ядерного удара, если попробуют додавить Россию санкциями на сайте Украина.ру.
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