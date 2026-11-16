https://ukraina.ru/20261116/glaza-neba-pvo-na-kolesakh-goryachie-tochki-dari-aslamovoy-1084527801.html

Глаза неба: ПВО на колесах. Горячие точки Дарьи Асламовой

Глаза неба: ПВО на колесах. Горячие точки Дарьи Асламовой - 16.11.2026 Украина.ру

Глаза неба: ПВО на колесах. Горячие точки Дарьи Асламовой

Один рейс с мобильной огневой группой на Славянском направлении.

2026-11-16T17:29

2026-11-16T17:29

2026-11-16T17:29

эксклюзив

луганская народная республика

африка

мали

ес

вооруженные силы украины

дроны

удары дронами

мог (мобильная огневая группа)

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Командир МОГа — мобильной огневой группы Добровольческого отряда БАРС-13 — с окладистой бородой и былинным позывным «Добрыня» смотрит на меня скептически.— Трудно вам придётся в кузове. Размажет по стенке. Может, лучше ко мне в кабину?— Но мне же надо посмотреть работу группы, — возражаю. — Так сказать, для атмосферы.Забегая вперёд, честно признаюсь: в кузове я продержалась не больше часа. Потом заскулила, и меня забрали в кабину. Но этот час стоил того.Ребята легко, как мешок картошки, забрасывают меня в кузов пикапа.— Держитесь! Сейчас вас будет швырять.Держаться нечем: в одной руке камера, в другой микрофон. Грузовичок трогается, и мир сразу становится тряским, пыльным и очень болезненным. Я сразу понимаю, что Добрыня не шутил. Разбитая фронтовая дорога состоит из одних ухабов, и каждый из них — мой будущий синяк.— Как вы держитесь? — кричу ребятам.— Пальцами ног, — смеются они.Тачанки против дроновТакие машины с пулемётом на турели я впервые увидела в Африке, во время войны в Мали. Там их называли зенитными «тачанками», в пустыне они работали чрезвычайно удачно. Дронов тогда в природе ещё не водилось.Теперь у «тачанок» другая задача и другой противник, который приходит с неба — дроны.Мобильная огневая группа — это три человека: водитель и два стрелка. Сегодня у них задача забрать орудия и перегнать их на новое место дислокации, на Славянское направление. Группа прикрывает колонну.— Наша цель — довести технику и людей до места, — коротко объясняет Дмитрий с позывным «Ботаник».Ему пятьдесят, в прошлой жизни айтишник.— Зарабатывал я хорошо и пришел на фронт не за деньгами, — рассказывает он. — С 2022 года возил сюда гуманитарку. Привык к ребятам, уже не представляю себя без них. Вот и приехал. Привёз себя в виде гуманитарной помощи.Он кладет руку на пулемет.— Он мне ближе, чем компьютер. Сидеть за компьютером — скучное занятие. А здесь свежий воздух, хорошая компания, весёлые конкурсы. Что еще человеку нужно? — смеётся «Ботаник».— Пятьдесят лет — не возраст для авантюр, — поддразниваю я.— У авантюр возраста нет. Главное, как ты себя внутри ощущаешь. А с парнями разве можно ощущать себя на пятьдесят? В районе двадцати пяти, максимум.— Душа всегда молодая, — подаёт голос второй стрелок, Артём с позывным «Механ».— От слова «механик», — поясняет он. — А вообще я шахтёр…«Мы слушаем небо»Совсем рядом слышны автоматные очереди.— О, стреляют! Работают ребята.Машина резко останавливается. Бойцы спрыгивают на дорогу, передёргивают затворы, задирают головы и долго, внимательно смотрят в небо — серое, равнодушное и неласковое. Я бы сказала: слушают небо. Шаг их становится упругим, пружинящим, кошачьим — так ходят по тонкому льду.— Всё чисто! Поехали.Снова кузов и тряска. Артём досказывает свою историю урывками, между ухабами.— Мне сорок лет. Новокузнецк, Кемеровская область. Кузбасс. Двадцать лет стажа на добыче угля.Здесь стрелков называют «контрольщиками». Один в кузове смотрит вперёд, другой назад, каждый держит свой сектор неба.— Позавчера на этом участке мы дрон сбили. «Крыло» называется, разные модификации есть. У пулемёта дальность побольше, чем у автомата.На МОГе держится вся логистика отряда. Завезти ребят на позиции, доставить боекомплект, вывезти раненых и погибших — «трёхсотых» и «двухсотых», как говорят здесь.— То есть вы… э, путешественники. Туристы, — подбираю я слово, и мы смеёмся.На короткой стоянке к машине подходят другие бойцы. Разговор неизбежно сворачивает на беспилотники — главную тему этой войны.— Дронов вэсэушники не жалеют, — говорит один. — У них свои заводы плюс поставки из Евросоюза.В рассказах бойцов противник не однороден. Говорят о «кровавых» отрядах операторов, самыми безжалостными называют женщин. Самыми злыми считают операторов из подразделений Мадьяра*, командующего силами беспилотных сил ВСУ. Говорят, они бьют даже по мёртвым. Но тут же вспоминают и другое.— Есть и у врага человечные люди. Повиснет над тобой дрон, а потом уходит в сторону и подрывается. Не хотят люди грех на душу брать.Я слушаю их и удивляюсь этой чисто русской черте: понимать врага.За два года, говорят бойцы, многое изменилось. Беспилотники, которые летают через «Старлинк», не берёт никакой РЭБ.— Более-менее крупные «самолёты» все летают через спутник. По дальности они не ограничены — только по аккумулятору. Заглушить космическую связь нереально. Заглушить не можем — значит, только сбивать. Мы тоже адаптируемся.Кто ждет дома— Мы обычные вояки, — говорит Артём, когда я спрашиваю, кто ждёт его дома. — Ребятишки. Сын, дочка. Мама, сестра. Самые близкие.— А меня ждут жена и четверо детей, — подхватывает «Ботаник». — И собака. Она тоже член семьи. А ещё по дому гора работы накопилась. Будет чем заняться.— Что вам жена говорит?— Она знала, что я сумасшедший.Старшему из его детей двадцать шесть, младшему — четыре.— Так вы молодой отец!— Мы не останавливаемся на достигнутом, — с серьёзным лицом отвечает «Ботаник». — Надо же выполнять приказ Верховного Главнокомандующего и решать демографическую проблему в стране.— То есть вы дважды герой. Мало того, что воюете, так ещё и детей делаете.Парни хохочут.— А где героизм в процессе создания детей? А с другой стороны, что-то героическое в этом есть. Не каждый решится на большую семью.Дмитрий снова становится серьёзным.— Я из Подмосковья. Но и туда война добралась. Жена говорит, по ночам бывает довольно громко. Все привыкли, перестали бояться. Никто не предполагал, что война придёт везде. Звонит, успокаивает меня: «У нас сегодня ПВО работало, но всё нормально».Колонна идёт через посёлки. Из-за заборов машут руками дети, старушки крестят машины вслед.— Я думаю, подрастающее поколение в Донбассе всё будет за Россию, — говорит Дмитрий. — Оно понимает, что здесь происходит.Курский «Добрыня»Как только въезжаем в ЛНР, меня переселяют в кабину к «Добрыне». Ему всего двадцать семь лет, а уже командир.— Почему решили пойти добровольцем?— Так я же из Курска, — отвечает он так, будто это всё объясняет. — Враг зашёл на землю, где я родился. Не получилось сидеть дома. До этого рассуждал, как все: пока у нас войны нет, зачем идти воевать. А когда она пришла в мой дом — пришлось. Мы в Курской области прочувствовали войну на своей шкуре. Мне просто хотелось просто внести свой вклад в общее дело. Защитить близких, родных, друзей. Это ведь уже история. И хотим мы или не хотим, мы к ней причастны.Про свою группу Добрыня рассказывает с явной гордостью.— У нас группа разносторонняя. Сопровождаем грузовые машины из точки А в точку Б. Возим бойцов на позиции, возим такелаж — так мы называем воду, продукты, всё, что нужно ребятам на передовой. Эвакуируем раненых и погибших, которым, кроме нас, никто не поможет. Пулемёт всегда направлен в сторону колонны, чтобы прикрыть людей и технику.— Вы мобильное ПВО?— Да, ПВО на колёсах. Противник часто, когда видит, что люди не бегут и готовы дать отпор, пролетает мимо. Главное — оказать сопротивление.— А вам не трудно в 27 лет командовать людьми, которые вас в два раза старше? – спрашиваю.— Я молодой командир. Но главное ведь не возраст, а отношение друг к другу. Если между командиром и подчинёнными есть уважение, разногласий быть не может. Есть цель, есть задача — надо выполнять.На фронте «Добрыня» уже два года. Есть ребята, с которыми он в отряде БАРС-13 работает с первого дня.— Даже из отпуска спешу вернуться к своим ребятам. Через две недели понимаешь — дома делать нечего, наотдыхался, хочется обратно. Весь отряд — один большой коллектив.Пока мы беседуем, выглядывает солнышко, и я любуюсь сверканием поздней осени и красных диких ягод на кустах. Новые дороги в Луганской Народной Республике просто великолепны, и у меня возникает ложное ощущение безопасности.Я ещё не знаю, что именно эти новые дороги, особенно в районе Дебальцево, — одни из самых опасных. Кругом открытая местность: редкие лесополосы, с которых осень сорвала листья. А по дорогам непрерывно идут военные машины. Для операторов дронов — лучшие охотничьи угодья.Красота, которой я любуюсь, просматривается с неба на много километров. Я слышу строгий и напряженный голос «Добрыни».— Дарья, снимайте бронежилет. Через пять минут я вас высажу на дороге, где вас встретят. У вас есть несколько секунд. Колонна не может останавливаться. Это опасно. Вы выскакиваете и сразу в лесополку.— А как же ребята? – наивно спрашиваю я. – Я не успею попрощаться?— Ни в коем случае. Делайте, что вам говорят.Машина тормозит на несколько секунд, и я прыгаю в кусты. Успеваю увидеть «Ботаника» и «Механа» и даже помахать им рукой. Через мгновение колонна уходит дальше, не сбавляя хода.Пикап с пулемётом на турели скрывается за поворотом — туда, где снова нужно смотреть в небо. Один — вперёд, другой — назад.* Роберт Бровди внесён в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

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https://ukraina.ru/20261107/ne-namuchishsya--ne-nauchishsya-odin-den-na-ucheniyakh-bars-sarmat-1084335913.html

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луганская народная республика

африка

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Дарья Асламова

Дарья Асламова

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Дарья Асламова

эксклюзив, луганская народная республика, африка, мали, ес, вооруженные силы украины, дроны, удары дронами, мог (мобильная огневая группа)