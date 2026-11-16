Глаза неба: ПВО на колесах. Горячие точки Дарьи Асламовой - 16.11.2026 Украина.ру
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Глаза неба: ПВО на колесах. Горячие точки Дарьи Асламовой
Глаза неба: ПВО на колесах. Горячие точки Дарьи Асламовой - 16.11.2026 Украина.ру
Глаза неба: ПВО на колесах. Горячие точки Дарьи Асламовой
Один рейс с мобильной огневой группой на Славянском направлении.
2026-11-16T17:29
2026-11-16T17:29
эксклюзив
луганская народная республика
африка
мали
ес
вооруженные силы украины
дроны
удары дронами
мог (мобильная огневая группа)
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Командир МОГа — мобильной огневой группы Добровольческого отряда БАРС-13 — с окладистой бородой и былинным позывным «Добрыня» смотрит на меня скептически.— Трудно вам придётся в кузове. Размажет по стенке. Может, лучше ко мне в кабину?— Но мне же надо посмотреть работу группы, — возражаю. — Так сказать, для атмосферы.Забегая вперёд, честно признаюсь: в кузове я продержалась не больше часа. Потом заскулила, и меня забрали в кабину. Но этот час стоил того.Ребята легко, как мешок картошки, забрасывают меня в кузов пикапа.— Держитесь! Сейчас вас будет швырять.Держаться нечем: в одной руке камера, в другой микрофон. Грузовичок трогается, и мир сразу становится тряским, пыльным и очень болезненным. Я сразу понимаю, что Добрыня не шутил. Разбитая фронтовая дорога состоит из одних ухабов, и каждый из них — мой будущий синяк.— Как вы держитесь? — кричу ребятам.— Пальцами ног, — смеются они.Тачанки против дроновТакие машины с пулемётом на турели я впервые увидела в Африке, во время войны в Мали. Там их называли зенитными «тачанками», в пустыне они работали чрезвычайно удачно. Дронов тогда в природе ещё не водилось.Теперь у «тачанок» другая задача и другой противник, который приходит с неба — дроны.Мобильная огневая группа — это три человека: водитель и два стрелка. Сегодня у них задача забрать орудия и перегнать их на новое место дислокации, на Славянское направление. Группа прикрывает колонну.— Наша цель — довести технику и людей до места, — коротко объясняет Дмитрий с позывным «Ботаник».Ему пятьдесят, в прошлой жизни айтишник.— Зарабатывал я хорошо и пришел на фронт не за деньгами, — рассказывает он. — С 2022 года возил сюда гуманитарку. Привык к ребятам, уже не представляю себя без них. Вот и приехал. Привёз себя в виде гуманитарной помощи.Он кладет руку на пулемет.— Он мне ближе, чем компьютер. Сидеть за компьютером — скучное занятие. А здесь свежий воздух, хорошая компания, весёлые конкурсы. Что еще человеку нужно? — смеётся «Ботаник».— Пятьдесят лет — не возраст для авантюр, — поддразниваю я.— У авантюр возраста нет. Главное, как ты себя внутри ощущаешь. А с парнями разве можно ощущать себя на пятьдесят? В районе двадцати пяти, максимум.— Душа всегда молодая, — подаёт голос второй стрелок, Артём с позывным «Механ».— От слова «механик», — поясняет он. — А вообще я шахтёр…«Мы слушаем небо»Совсем рядом слышны автоматные очереди.— О, стреляют! Работают ребята.Машина резко останавливается. Бойцы спрыгивают на дорогу, передёргивают затворы, задирают головы и долго, внимательно смотрят в небо — серое, равнодушное и неласковое. Я бы сказала: слушают небо. Шаг их становится упругим, пружинящим, кошачьим — так ходят по тонкому льду.— Всё чисто! Поехали.Снова кузов и тряска. Артём досказывает свою историю урывками, между ухабами.— Мне сорок лет. Новокузнецк, Кемеровская область. Кузбасс. Двадцать лет стажа на добыче угля.Здесь стрелков называют «контрольщиками». Один в кузове смотрит вперёд, другой назад, каждый держит свой сектор неба.— Позавчера на этом участке мы дрон сбили. «Крыло» называется, разные модификации есть. У пулемёта дальность побольше, чем у автомата.На МОГе держится вся логистика отряда. Завезти ребят на позиции, доставить боекомплект, вывезти раненых и погибших — «трёхсотых» и «двухсотых», как говорят здесь.— То есть вы… э, путешественники. Туристы, — подбираю я слово, и мы смеёмся.На короткой стоянке к машине подходят другие бойцы. Разговор неизбежно сворачивает на беспилотники — главную тему этой войны.— Дронов вэсэушники не жалеют, — говорит один. — У них свои заводы плюс поставки из Евросоюза.В рассказах бойцов противник не однороден. Говорят о «кровавых» отрядах операторов, самыми безжалостными называют женщин. Самыми злыми считают операторов из подразделений Мадьяра*, командующего силами беспилотных сил ВСУ. Говорят, они бьют даже по мёртвым. Но тут же вспоминают и другое.— Есть и у врага человечные люди. Повиснет над тобой дрон, а потом уходит в сторону и подрывается. Не хотят люди грех на душу брать.Я слушаю их и удивляюсь этой чисто русской черте: понимать врага.За два года, говорят бойцы, многое изменилось. Беспилотники, которые летают через «Старлинк», не берёт никакой РЭБ.— Более-менее крупные «самолёты» все летают через спутник. По дальности они не ограничены — только по аккумулятору. Заглушить космическую связь нереально. Заглушить не можем — значит, только сбивать. Мы тоже адаптируемся.Кто ждет дома— Мы обычные вояки, — говорит Артём, когда я спрашиваю, кто ждёт его дома. — Ребятишки. Сын, дочка. Мама, сестра. Самые близкие.— А меня ждут жена и четверо детей, — подхватывает «Ботаник». — И собака. Она тоже член семьи. А ещё по дому гора работы накопилась. Будет чем заняться.— Что вам жена говорит?— Она знала, что я сумасшедший.Старшему из его детей двадцать шесть, младшему — четыре.— Так вы молодой отец!— Мы не останавливаемся на достигнутом, — с серьёзным лицом отвечает «Ботаник». — Надо же выполнять приказ Верховного Главнокомандующего и решать демографическую проблему в стране.— То есть вы дважды герой. Мало того, что воюете, так ещё и детей делаете.Парни хохочут.— А где героизм в процессе создания детей? А с другой стороны, что-то героическое в этом есть. Не каждый решится на большую семью.Дмитрий снова становится серьёзным.— Я из Подмосковья. Но и туда война добралась. Жена говорит, по ночам бывает довольно громко. Все привыкли, перестали бояться. Никто не предполагал, что война придёт везде. Звонит, успокаивает меня: «У нас сегодня ПВО работало, но всё нормально».Колонна идёт через посёлки. Из-за заборов машут руками дети, старушки крестят машины вслед.— Я думаю, подрастающее поколение в Донбассе всё будет за Россию, — говорит Дмитрий. — Оно понимает, что здесь происходит.Курский «Добрыня»Как только въезжаем в ЛНР, меня переселяют в кабину к «Добрыне». Ему всего двадцать семь лет, а уже командир.— Почему решили пойти добровольцем?— Так я же из Курска, — отвечает он так, будто это всё объясняет. — Враг зашёл на землю, где я родился. Не получилось сидеть дома. До этого рассуждал, как все: пока у нас войны нет, зачем идти воевать. А когда она пришла в мой дом — пришлось. Мы в Курской области прочувствовали войну на своей шкуре. Мне просто хотелось просто внести свой вклад в общее дело. Защитить близких, родных, друзей. Это ведь уже история. И хотим мы или не хотим, мы к ней причастны.Про свою группу Добрыня рассказывает с явной гордостью.— У нас группа разносторонняя. Сопровождаем грузовые машины из точки А в точку Б. Возим бойцов на позиции, возим такелаж — так мы называем воду, продукты, всё, что нужно ребятам на передовой. Эвакуируем раненых и погибших, которым, кроме нас, никто не поможет. Пулемёт всегда направлен в сторону колонны, чтобы прикрыть людей и технику.— Вы мобильное ПВО?— Да, ПВО на колёсах. Противник часто, когда видит, что люди не бегут и готовы дать отпор, пролетает мимо. Главное — оказать сопротивление.— А вам не трудно в 27 лет командовать людьми, которые вас в два раза старше? – спрашиваю.— Я молодой командир. Но главное ведь не возраст, а отношение друг к другу. Если между командиром и подчинёнными есть уважение, разногласий быть не может. Есть цель, есть задача — надо выполнять.На фронте «Добрыня» уже два года. Есть ребята, с которыми он в отряде БАРС-13 работает с первого дня.— Даже из отпуска спешу вернуться к своим ребятам. Через две недели понимаешь — дома делать нечего, наотдыхался, хочется обратно. Весь отряд — один большой коллектив.Пока мы беседуем, выглядывает солнышко, и я любуюсь сверканием поздней осени и красных диких ягод на кустах. Новые дороги в Луганской Народной Республике просто великолепны, и у меня возникает ложное ощущение безопасности.Я ещё не знаю, что именно эти новые дороги, особенно в районе Дебальцево, — одни из самых опасных. Кругом открытая местность: редкие лесополосы, с которых осень сорвала листья. А по дорогам непрерывно идут военные машины. Для операторов дронов — лучшие охотничьи угодья.Красота, которой я любуюсь, просматривается с неба на много километров. Я слышу строгий и напряженный голос «Добрыни».— Дарья, снимайте бронежилет. Через пять минут я вас высажу на дороге, где вас встретят. У вас есть несколько секунд. Колонна не может останавливаться. Это опасно. Вы выскакиваете и сразу в лесополку.— А как же ребята? – наивно спрашиваю я. – Я не успею попрощаться?— Ни в коем случае. Делайте, что вам говорят.Машина тормозит на несколько секунд, и я прыгаю в кусты. Успеваю увидеть «Ботаника» и «Механа» и даже помахать им рукой. Через мгновение колонна уходит дальше, не сбавляя хода.Пикап с пулемётом на турели скрывается за поворотом — туда, где снова нужно смотреть в небо. Один — вперёд, другой — назад.* Роберт Бровди внесён в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
https://ukraina.ru/20261105/darya-aslamova-kto-ona-1084289673.html
https://ukraina.ru/20260719/pulemetchik-ne-spit-kto-i-kak-zaschischaet-avtodorogi-ot-khornetov-v-zone-svo-1081622517.html
https://ukraina.ru/20261107/ne-namuchishsya--ne-nauchishsya-odin-den-na-ucheniyakh-bars-sarmat-1084335913.html
https://ukraina.ru/20260922/nash-angel-khranitel-rabotaet-sverkhurochno-kak-boytsy-riskuya-zhiznyami-dostavlyayut-gruzy-na-liniyu-fronta-1083311963.html
луганская народная республика
африка
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Дарья Асламова
Дарья Асламова
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Украина.ру
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5
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96
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+7 495 645 66 01
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, луганская народная республика, африка, мали, ес, вооруженные силы украины, дроны, удары дронами, мог (мобильная огневая группа)
Эксклюзив, Луганская Народная Республика, Африка, Мали, ЕС, Вооруженные силы Украины, дроны, Удары дронами, МОГ (мобильная огневая группа)

Глаза неба: ПВО на колесах. Горячие точки Дарьи Асламовой

17:29 16.11.2026
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевое дежурство Мобильной Огневой Группы (МОГ) группировки войск "Центр" на Добропольском направлении СВО
Боевое дежурство Мобильной Огневой Группы (МОГ) группировки войск Центр на Добропольском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 16.11.2026
© РИА Новости . Станислав Красильников
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Дарья Асламова
Обозреватель издания Украина.ру
Все материалы
Один рейс с мобильной огневой группой на Славянском направлении.
Командир МОГа — мобильной огневой группы Добровольческого отряда БАРС-13 — с окладистой бородой и былинным позывным «Добрыня» смотрит на меня скептически.
— Трудно вам придётся в кузове. Размажет по стенке. Может, лучше ко мне в кабину?
— Но мне же надо посмотреть работу группы, — возражаю. — Так сказать, для атмосферы.
Забегая вперёд, честно признаюсь: в кузове я продержалась не больше часа. Потом заскулила, и меня забрали в кабину. Но этот час стоил того.
Ребята легко, как мешок картошки, забрасывают меня в кузов пикапа.
— Держитесь! Сейчас вас будет швырять.
Держаться нечем: в одной руке камера, в другой микрофон. Грузовичок трогается, и мир сразу становится тряским, пыльным и очень болезненным. Я сразу понимаю, что Добрыня не шутил. Разбитая фронтовая дорога состоит из одних ухабов, и каждый из них — мой будущий синяк.
Дарья Асламова - РИА Новости, 1920, 05.11.2026
5 ноября, 13:15
Дарья Асламова: кто онаЖурналист, писательница и радиоведущая, новый автор издания Украина.ру
— Как вы держитесь? — кричу ребятам.
— Пальцами ног, — смеются они.
Тачанки против дронов
Такие машины с пулемётом на турели я впервые увидела в Африке, во время войны в Мали. Там их называли зенитными «тачанками», в пустыне они работали чрезвычайно удачно. Дронов тогда в природе ещё не водилось.
Теперь у «тачанок» другая задача и другой противник, который приходит с неба — дроны.
Мобильная огневая группа — это три человека: водитель и два стрелка. Сегодня у них задача забрать орудия и перегнать их на новое место дислокации, на Славянское направление. Группа прикрывает колонну.
— Наша цель — довести технику и людей до места, — коротко объясняет Дмитрий с позывным «Ботаник».
© Украина.ру / Дарья АсламоваПозывной "Ботаник"
Позывной Ботаник - РИА Новости, 1920, 16.11.2026
© Украина.ру / Дарья Асламова
Позывной "Ботаник"
Ему пятьдесят, в прошлой жизни айтишник.
— Зарабатывал я хорошо и пришел на фронт не за деньгами, — рассказывает он. — С 2022 года возил сюда гуманитарку. Привык к ребятам, уже не представляю себя без них. Вот и приехал. Привёз себя в виде гуманитарной помощи.
Он кладет руку на пулемет.
— Он мне ближе, чем компьютер. Сидеть за компьютером — скучное занятие. А здесь свежий воздух, хорошая компания, весёлые конкурсы. Что еще человеку нужно? — смеётся «Ботаник».
— Пятьдесят лет — не возраст для авантюр, — поддразниваю я.
— У авантюр возраста нет. Главное, как ты себя внутри ощущаешь. А с парнями разве можно ощущать себя на пятьдесят? В районе двадцати пяти, максимум.
— Душа всегда молодая, — подаёт голос второй стрелок, Артём с позывным «Механ».
— От слова «механик», — поясняет он. — А вообще я шахтёр…
«Мы слушаем небо»
Совсем рядом слышны автоматные очереди.
— О, стреляют! Работают ребята.
Машина резко останавливается. Бойцы спрыгивают на дорогу, передёргивают затворы, задирают головы и долго, внимательно смотрят в небо — серое, равнодушное и неласковое. Я бы сказала: слушают небо. Шаг их становится упругим, пружинящим, кошачьим — так ходят по тонкому льду.
— Всё чисто! Поехали.
Снова кузов и тряска. Артём досказывает свою историю урывками, между ухабами.
© Украина.ру / Дарья АсламоваПозывной "Механ"
Позывной Механ - РИА Новости, 1920, 16.11.2026
© Украина.ру / Дарья Асламова
Позывной "Механ"
— Мне сорок лет. Новокузнецк, Кемеровская область. Кузбасс. Двадцать лет стажа на добыче угля.
Здесь стрелков называют «контрольщиками». Один в кузове смотрит вперёд, другой назад, каждый держит свой сектор неба.
— Позавчера на этом участке мы дрон сбили. «Крыло» называется, разные модификации есть. У пулемёта дальность побольше, чем у автомата.
На МОГе держится вся логистика отряда. Завезти ребят на позиции, доставить боекомплект, вывезти раненых и погибших — «трёхсотых» и «двухсотых», как говорят здесь.
— То есть вы… э, путешественники. Туристы, — подбираю я слово, и мы смеёмся.
На короткой стоянке к машине подходят другие бойцы. Разговор неизбежно сворачивает на беспилотники — главную тему этой войны.
— Дронов вэсэушники не жалеют, — говорит один. — У них свои заводы плюс поставки из Евросоюза.
В рассказах бойцов противник не однороден. Говорят о «кровавых» отрядах операторов, самыми безжалостными называют женщин. Самыми злыми считают операторов из подразделений Мадьяра*, командующего силами беспилотных сил ВСУ. Говорят, они бьют даже по мёртвым. Но тут же вспоминают и другое.
— Есть и у врага человечные люди. Повиснет над тобой дрон, а потом уходит в сторону и подрывается. Не хотят люди грех на душу брать.
- РИА Новости, 1920, 19.07.2026
19 июля, 09:43
"Пулеметчик не спит": кто и как защищает автодороги от "хорнетов" в зоне СВОЧтобы остановить беспилотный террор, организованный ВСУ против жителей новых регионов в конце минувшей весны, Вооруженным силам России пришлось кратно увеличить количество МОГ и ПВН на дорогах ближнего тыла
Я слушаю их и удивляюсь этой чисто русской черте: понимать врага.
За два года, говорят бойцы, многое изменилось. Беспилотники, которые летают через «Старлинк», не берёт никакой РЭБ.
— Более-менее крупные «самолёты» все летают через спутник. По дальности они не ограничены — только по аккумулятору. Заглушить космическую связь нереально. Заглушить не можем — значит, только сбивать. Мы тоже адаптируемся.
Кто ждет дома
— Мы обычные вояки, — говорит Артём, когда я спрашиваю, кто ждёт его дома. — Ребятишки. Сын, дочка. Мама, сестра. Самые близкие.
— А меня ждут жена и четверо детей, — подхватывает «Ботаник». — И собака. Она тоже член семьи. А ещё по дому гора работы накопилась. Будет чем заняться.
— Что вам жена говорит?
— Она знала, что я сумасшедший.
Старшему из его детей двадцать шесть, младшему — четыре.
— Так вы молодой отец!
— Мы не останавливаемся на достигнутом, — с серьёзным лицом отвечает «Ботаник». — Надо же выполнять приказ Верховного Главнокомандующего и решать демографическую проблему в стране.
— То есть вы дважды герой. Мало того, что воюете, так ещё и детей делаете.
Парни хохочут.
— А где героизм в процессе создания детей? А с другой стороны, что-то героическое в этом есть. Не каждый решится на большую семью.
Дмитрий снова становится серьёзным.
— Я из Подмосковья. Но и туда война добралась. Жена говорит, по ночам бывает довольно громко. Все привыкли, перестали бояться. Никто не предполагал, что война придёт везде. Звонит, успокаивает меня: «У нас сегодня ПВО работало, но всё нормально».
Не намучишься — не научишься. Один день на учениях БАРС-Сармат - РИА Новости, 1920, 07.11.2026
7 ноября, 11:18
Не намучишься — не научишься. Один день на учениях "БАРС-Сармат"
Колонна идёт через посёлки. Из-за заборов машут руками дети, старушки крестят машины вслед.
— Я думаю, подрастающее поколение в Донбассе всё будет за Россию, — говорит Дмитрий. — Оно понимает, что здесь происходит.
Курский «Добрыня»
Как только въезжаем в ЛНР, меня переселяют в кабину к «Добрыне». Ему всего двадцать семь лет, а уже командир.
— Почему решили пойти добровольцем?
— Так я же из Курска, — отвечает он так, будто это всё объясняет. — Враг зашёл на землю, где я родился. Не получилось сидеть дома. До этого рассуждал, как все: пока у нас войны нет, зачем идти воевать. А когда она пришла в мой дом — пришлось. Мы в Курской области прочувствовали войну на своей шкуре. Мне просто хотелось просто внести свой вклад в общее дело. Защитить близких, родных, друзей. Это ведь уже история. И хотим мы или не хотим, мы к ней причастны.
© Украина.ру / Дарья АсламоваПозывной "Добрыня"
Позывной Добрыня - РИА Новости, 1920, 16.11.2026
© Украина.ру / Дарья Асламова
Позывной "Добрыня"
Про свою группу Добрыня рассказывает с явной гордостью.
— У нас группа разносторонняя. Сопровождаем грузовые машины из точки А в точку Б. Возим бойцов на позиции, возим такелаж — так мы называем воду, продукты, всё, что нужно ребятам на передовой. Эвакуируем раненых и погибших, которым, кроме нас, никто не поможет. Пулемёт всегда направлен в сторону колонны, чтобы прикрыть людей и технику.
— Вы мобильное ПВО?
— Да, ПВО на колёсах. Противник часто, когда видит, что люди не бегут и готовы дать отпор, пролетает мимо. Главное — оказать сопротивление.
— А вам не трудно в 27 лет командовать людьми, которые вас в два раза старше? – спрашиваю.
— Я молодой командир. Но главное ведь не возраст, а отношение друг к другу. Если между командиром и подчинёнными есть уважение, разногласий быть не может. Есть цель, есть задача — надо выполнять.
На фронте «Добрыня» уже два года. Есть ребята, с которыми он в отряде БАРС-13 работает с первого дня.
— Даже из отпуска спешу вернуться к своим ребятам. Через две недели понимаешь — дома делать нечего, наотдыхался, хочется обратно. Весь отряд — один большой коллектив.
Пока мы беседуем, выглядывает солнышко, и я любуюсь сверканием поздней осени и красных диких ягод на кустах. Новые дороги в Луганской Народной Республике просто великолепны, и у меня возникает ложное ощущение безопасности.
- РИА Новости, 1920, 22.09.2026
22 сентября, 08:29
"Наш ангел-хранитель работает сверхурочно": как бойцы, рискуя жизнями, доставляют грузы на линию фронтаПо мере развития ударных дронов и, как следствие, увеличения килл-зоны, логистика переднего края усложняется. За работой одной из групп подвоза 9-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады 51-й гвардейской армии в составе группировки войск "Центр" наблюдал корреспондент издания "Украина.ру".
Я ещё не знаю, что именно эти новые дороги, особенно в районе Дебальцево, — одни из самых опасных. Кругом открытая местность: редкие лесополосы, с которых осень сорвала листья. А по дорогам непрерывно идут военные машины. Для операторов дронов — лучшие охотничьи угодья.
Красота, которой я любуюсь, просматривается с неба на много километров. Я слышу строгий и напряженный голос «Добрыни».
— Дарья, снимайте бронежилет. Через пять минут я вас высажу на дороге, где вас встретят. У вас есть несколько секунд. Колонна не может останавливаться. Это опасно. Вы выскакиваете и сразу в лесополку.
— А как же ребята? – наивно спрашиваю я. – Я не успею попрощаться?
— Ни в коем случае. Делайте, что вам говорят.
Машина тормозит на несколько секунд, и я прыгаю в кусты. Успеваю увидеть «Ботаника» и «Механа» и даже помахать им рукой. Через мгновение колонна уходит дальше, не сбавляя хода.
Пикап с пулемётом на турели скрывается за поворотом — туда, где снова нужно смотреть в небо. Один — вперёд, другой — назад.
* Роберт Бровди внесён в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
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