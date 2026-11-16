В Киеве с сегодняшнего дня меняют график работы уличных фонарей - 16.11.2026 Украина.ру
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В Киеве с сегодняшнего дня меняют график работы уличных фонарей
В Киеве с сегодняшнего дня меняют график работы уличных фонарей - 16.11.2026 Украина.ру
В Киеве с сегодняшнего дня меняют график работы уличных фонарей
Киевская городская государственная администрация объявила о корректировке работы наружного освещения в столице. С сегодняшнего дня режим включения светильников на улицах будет зависеть от времени суток и действующих правил безопасности
2026-11-16T17:13
2026-11-16T17:15
новости
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днепропетровская область
украина
сергей корецкий
украина.ру
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Вечером до начала комендантского часа и утром после его завершения фонари с функцией диммирования будут светить только на половину мощности. В парках и скверах в это время включат лишь половину имеющихся светильников, а во время самого коменданского часа их полностью выключат.Когда в городе действует комендантский час, светильники с функцией диммирования будут работать всего на 20% мощности, а обычные фонари — в половину накала. Кроме того, в городе отключат архитектурно-декоративную подсветку, однако для некоторых отдельных объектов сделают исключение.Для восьми определенных улиц и проспектов власти утвердили индивидуальный график. Там фонари будут гореть на полную мощность, а в период с полуночи до шести часов утра их яркость снизят наполовину.Положение дел в украинской энергосистеме перед началом зимы стало критическим, посетовал сегодня в соцсети X глава правительства Сергей Корецкий. Он уточнил, что без электричества уже остались сотни тысяч жителей Запорожской и Днепропетровской областей, а Киеву жизненно необходимо получить поддержку от европейских партнеров в течение ближайших дней. Подробнее – в материале Сотни тысяч людей без света: премьер Украины назвал ситуацию с энергетикой перед зимой крайне тяжелой на сайте Украина.ру.
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новости, киев, днепропетровская область, украина, сергей корецкий, украина.ру
Новости, Киев, Днепропетровская область, Украина, Сергей Корецкий, Украина.ру

В Киеве с сегодняшнего дня меняют график работы уличных фонарей

17:13 16.11.2026 (обновлено: 17:15 16.11.2026)
 
© REUTERS / Gleb Garanich
- РИА Новости, 1920, 16.11.2026
© REUTERS / Gleb Garanich
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Киевская городская государственная администрация объявила о корректировке работы наружного освещения в столице. С сегодняшнего дня режим включения светильников на улицах будет зависеть от времени суток и действующих правил безопасности
Вечером до начала комендантского часа и утром после его завершения фонари с функцией диммирования будут светить только на половину мощности. В парках и скверах в это время включат лишь половину имеющихся светильников, а во время самого коменданского часа их полностью выключат.
Когда в городе действует комендантский час, светильники с функцией диммирования будут работать всего на 20% мощности, а обычные фонари — в половину накала. Кроме того, в городе отключат архитектурно-декоративную подсветку, однако для некоторых отдельных объектов сделают исключение.

Для восьми определенных улиц и проспектов власти утвердили индивидуальный график. Там фонари будут гореть на полную мощность, а в период с полуночи до шести часов утра их яркость снизят наполовину.

Положение дел в украинской энергосистеме перед началом зимы стало критическим, посетовал сегодня в соцсети X глава правительства Сергей Корецкий. Он уточнил, что без электричества уже остались сотни тысяч жителей Запорожской и Днепропетровской областей, а Киеву жизненно необходимо получить поддержку от европейских партнеров в течение ближайших дней. Подробнее – в материале Сотни тысяч людей без света: премьер Украины назвал ситуацию с энергетикой перед зимой крайне тяжелой на сайте Украина.ру.

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