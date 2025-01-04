https://ukraina.ru/20250104/1059831165.html

Андрей Пинчук о том, как загнать ВСУ в Донбасский котел и сделать эффективным новый вид войск в ВС России

Андрей Пинчук о том, как загнать ВСУ в Донбасский котел и сделать эффективным новый вид войск в ВС России - 04.01.2025 Украина.ру

Андрей Пинчук о том, как загнать ВСУ в Донбасский котел и сделать эффективным новый вид войск в ВС России

У ВСУ есть две ключевые задачи: восполнить численность личного состава, а для этого понизить призывной возраст, и повысить качество боевого вооружения. Я не разделяю телевизионного оптимизма некоторых спикеров, которые рассказывают о том, какие безрукие украинцы, потому что это не соответствует действительности.

2025-01-04T07:00

2025-01-04T07:00

2025-01-04T07:00

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал командир батальона "БАРС-13" (2023-2024), полковник запаса, первый министр госбезопасности ДНР, Герой ДНР Андрей Пинчук.- Андрей Юрьевич, какие операции российской армии в 2024 году вы считаете наиболее значимыми с точки зрения влияния на ход военной кампании? Освобождение Авдеевки, бои на севере Харьковской области, ликвидация плацдарма ВСУ в Крынках, отражение наступления ВСУ в Курской области?- Все операции, которые вы перечислили, имеют значение, но начинать нужно с начала, с отражения так называемого украинского контрнаступа. Это тоже с точки зрения военной теории масштабная операция, которая была начата с формирования так называемых линий Суровикина, постройки инженерных сооружений, правильного штабного маневрирования резервами. Отражение "контрнаступа" это отдельный вид операции, которую проводила российская армия. И он не такой простой. С точки зрения военной теории алгоритм отступления сложнее, чем организация наступления.Что касается остальных операций, то самая главная из них это освобождение Авдеевки, потому что оно позволило изменить картину Южного фронта. Но учитывайте то, что каждая из этих операций имеет тактический характер. Вся военная наука делится на три уровня: тактический, оперативный и стратегический.Тактический уровень — это конкретный бой, оперативный - это участок фронта, который меняет картину на линии боевого соприкосновения, а стратегический это то, что меняет всю картину текущей войны. Поэтому каждая из перечисленных вами операций это тактический уровень, но все вместе они меняют картину боевых действий.К примеру, Авдеевка и Часов Яр (в перспективе Константиновка, Краматорск, Славянск) это движение с двух сторон по одной дуге. То есть со стороны Авдеевки, Покровска, развилки на Угледар и выше к Часов Яру, и со стороны Бахмута через Часов Яр и Константиновку во встречном направлении, замыкая дугу и организовывая так называемый Донбасский котел.Так что самое важное то, что эти операции организованы, но следующий этап — это переход от тактических операций на оперативно-стратегический уровень, то есть прорыв фронта. Это будет являться целью русской армии в новом году.- Какие тактические приемы характерны для обеих сторон на этом этапе войны?- На этой войне в среднем раз в полгода меняется тактика действий на поле боя. Если в прошлом году проблемы FPV практически не существовало, а рассказы о том, что кто-то катается на мотоциклах и подобных мобильных средствах были экзотикой, то сейчас это стало общим правилом. Потому что с обеих сторон совершенствуется FPV, появляются признаки роевых дронов, FPV-дронов на оптоволокне. Поэтому ключевой фактор на поле боя это использование дронов и реакция на них, то есть антидроновые защиты. Если раньше это были только антидроновые накидки, то сейчас это разнообразные средства РЭБ, но только РЭБ уже недостаточно, к ним добавляются средства ПВО, такие как ЗУ, крупнокалиберные пулеметы.Картина боя сейчас привязана к дронам в значительной степени. Если в начале войны можно было передвигаться небольшими подразделениями, то сейчас из-за того, что дроны стали основной проблемой на поле боя, работа штурмовых групп и групп закрепления стала практически индивидуальной. Один, два, три человека… Более крупные подразделения сразу же вызывают реакцию дронов.Противник освоил новую тактику: он стал комбинировать БПЛА с артиллерией и минометами. То есть если дрон долго не может поразить тот или иной участок фронта, потому что хорошо работает РЭБ, то туда летит снаряд или мина, которым РЭБ не помеха.Но ключевым фактором на поле боя стали дроны. Высокоточное оружие не имеет такого критического значения, как повседневные проблемы БПЛА. Эта война позволяет сделать один из ключевых выводов: чем шире поле боя, чем масштабнее боевые действия, тем ниже роль высокоточного оружия. На коротком участке фронта "Искандеры" или "Хаймарсы" являются ключевым фактором, а на больших участках фронта ключевым является массовость ударных дронов и обеспеченность снарядами и минами.- Считаете ли вы возможным начало мирных переговоров по Украине?- Переговоры возможны, спору нет. Я считаю невозможным достижение результатов этих переговоров. После начала СВО единственной причиной существования государства Украина является война с Россией. Как только Украина останавливает этот "велосипед", он падает, то есть солдаты с передовой идут на майдан сносить правительство, западные спонсоры перестают давать деньги, а это половина бюджета Украины. Деньги даются исключительно на войну с Россией. И все народное хозяйство Украины подстроено под войну.Промышленные предприятия делают дроны, шьют одежду, выпускают программное обеспечение, оружие, чинят бронетехнику. Вся экономика вокруг войны, нет войны, нет экономики. Украинское государство потеряло смысл своего существования без этой войны. Поэтому все попытки Трампа, которые связаны с его стратегическими расчетами в отношении Китая, будут разбиваться о недоговороспособность Украины.Что значит "договориться"? Это не просто прекратить стрелять, это пойти на уступки, согласится с требованиями Москвы по поводу политических условий, из-за которых СВО и началась. Так что переговоры будут, но они ничем не закончатся, как и Стамбульские. Может идти вялотекущая имитация процесса, во время которой некоторые наши чиновники расслабятся, что может привести к болезненным результатам. Текущая задача не допустить этого расслабления.- Каких "сюрпризов" от ВСУ вы ждете в следующем году?- У ВСУ есть две ключевые задачи: восполнить численность личного состава, а для этого понизить призывной возраст, и повысить качество боевого вооружения. Я не разделяю телевизионного оптимизма некоторых спикеров, которые рассказывают о том, какие безрукие украинцы, потому что это не соответствует действительности.Украина получила 17% всего оборонно-промышленного комплекса СССР. И находилась на начало СВО на 12-м месте в мире по поставкам вооружения на внешние рынки. У них более двух тысяч предприятий, которые выпускают продукцию ОПК. Да, кто-то из них в тяжелом положении, но западные военные корпорации организовали ряд совместных предприятий, которые повышают качество вооружения.То есть в серию запущены мины 120-мм и 82-мм, самые дефицитные 155-мм артиллерийские снаряды. Если раньше они поставлялись с Запада, а это дорогие снаряды, каждый стоит 3500-4000 долларов, то сейчас Украина выпускает их в серии. Они поставили линии по ремонту западной бронетехники. Люди, БК и вооружения — это то, что они будут пытаться наращивать. В этом им будет помогать Запад. Наши наивные ожидания, что Запад устал, не соответствуют действительности.- Что можно сказать об уровне подготовки солдат и офицеров противника? Просел ли он из-за больших потерь и неспособности быстро готовить пополнение в тылу?- Контекст вопроса предполагает, что должен быть ответ, что, да, они там все косорукие и плохо подготовленные. Тогда возникает вопрос, почему мы их до сих пор не победили и не празднуем победу где-нибудь в Варшаве. Давайте себя не обманывать. Украинская армия до сих пор мотивирована. А мотивация — это основа любой армии.ВСУ мотивированы ненавистью к России, желанием нанести нам военное поражение. В этом смысле они хорошо прокачаны информационно. А что касается подготовки, то большое количество ветеранов, получивших боевой опыт, идут инструкторами, готовят новобранцев, даже нежелающих воевать. Но когда человека ставят в строй, и он проходит армейские процедуры, это нежелание быстро уходит. Так устроена армия, что хочешь-не хочешь, ты будешь воевать.Часто смеются по поводу того, что украинских военных готовят на Западе. Но ресурс инструкторов на Украине ограниченный, кроме того, они боятся прилета наших ракет. Западные полигоны позволяют проводить боевое слаживание, и нормальную координацию личного состава, поэтому эту подготовку не надо недооценивать.Рассуждения о том, что они все разбегутся не соответствуют действительности. Разбегутся они только при нанесении критического военного поражения, а не потому, что кто-то устал.- Как вы оцениваете планы по созданию в 2025 году Войск беспилотных систем в России? В каких организационных изменениях еще нуждается наша армия?- Без ложной скромности, хотя это больше горечь от эффекта Кассандры. Могу сказать, что я был первым, кто в России в 2022 году публично и в документах предложил создание отдельного вида войск беспилотных систем. Многие чиновники смеялись, говорили, что это бессмысленно. Сейчас Россия дозрела. После того, как уже год такие войска существуют и на Украине, в Польше и ряде других западных стран. То есть мои увещевания у нового руководства Минобороны оказались востребованными.Цена не вовремя принятых решений — это жизни личного состава и невыполненные боевые задачи. Что касается перспектив их создания, то я хочу предостеречь вот от чего. Существует большое количество специализированных видов войск, которые при этом дублируются в армии.Приведу пример. Есть специализированные артиллерийские полки и бригады. Но при этом артиллерия есть и не в артиллерийских подразделениях, на разных уровнях в зависимости от решаемых задач.При создании Войск беспилотных систем нужно удержаться от двух крайностей. С одной стороны, это действия изолированных подразделений, которые будут жить своей отдельной жизнью, а пехота будет ходить в бой без нормальной поддержки, потому что у ее должны быть свои "птичники". А с другой стороны, не должно быть ощущения, что этих специалистов рассеяли по разным подразделениям. Кроме того, беспилотники ведь не только воздушные, должны быть отдельные подразделения наземных и морских дронов.Вот такой гибрид должен образоваться при формировании этих войск. Тогда задача будет решена во благо победы и нормальной трансформации вооруженных сил.- Поговорим о большой политике. Какие вызовы стоят перед Россией на Ближнем Востоке в новом году в связи с падением режима Асада в Сирии?- В международных вопросах никто не является альтруистом. Почему Асад обеспечивал нам наши военные базы? Не потому что он сильно нас полюбил. А потому что мы помогли ему удержаться у власти, сломать сопротивление ИГИЛ* и обеспечить контроль над рядом провинций. Это был взаимовыгодный процесс. Если мы хотим, чтобы подобные схемы сработали с новым сирийским руководством, то нам тоже нужно найти модель взаимовыгодного сотрудничества.Главный вызов в Сирии — это формирование новой схемы взаимовыгодного сотрудничества. Кроме того, сирийские группировки до сих пор не выведены у нас из категории террористических. Там воюют представители Средней Азии, Кавказа, которые ненавидят нынешнюю Россию. Второй вызов — это предотвращение того, чтобы они, приобретя боевой опыт в Сирии, не хлынули в Россию. Теракты, которые исполняют выходцы из Средней Азии, окажутся цветочками по сравнению с потоком, который может пойти из Сирии.*Организация запрещена в России

https://ukraina.ru/20230209/1043422998.html

https://ukraina.ru/20241226/1059948813.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Денис Рудометов

интервью, украина, россия, авдеевка, андрей пинчук, башар асад, сергей суровикин, вооруженные силы украины, украина.ру, опк