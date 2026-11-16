https://ukraina.ru/20261116/ustalost-ot-ukrainy-okazalas-slishkom-chestnoy-reuters-speshno-smenilo-formulirovku-1084534711.html
"Усталость от Украины" оказалась слишком честной: Reuters спешно сменило формулировку
"Усталость от Украины" оказалась слишком честной: Reuters спешно сменило формулировку - 16.11.2026 Украина.ру
"Усталость от Украины" оказалась слишком честной: Reuters спешно сменило формулировку
Западное агентство Reuters сообщило о растущей "усталости от Украины" в Организации Объединенных Наций, однако позднее изменило формулировку на более нейтральную — "усталость от войны". Примечательная правка появилась в материале о попытках России укрепить свои позиции в структурах ООН
2026-11-16T17:28
2026-11-16T17:28
2026-11-16T17:28
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Первоначально журналисты привели слова неназванного западного дипломата, который признал, что отношение к России в международной организации постепенно меняется.Позднее агентство изменило изложение этой части публикации. В новой версии речь уже шла о том, что Москва якобы пытается воспользоваться растущей "усталостью от войны", чтобы получить дополнительные возможности для влияния на работу ООН. При этом свидетельств того, что сам дипломат отказался от своих слов, не приводилось.Поводом для публикации стали выборы в Международный союз электросвязи (МСЭ) — специализированное учреждение ООН, которое занимается распределением радиочастот, спутниковой связью и разработкой международных технологических стандартов.Россия претендует сразу на две руководящие позиции в организации. Одна из них связана с регулированием радиосвязи, другая предполагает участие в совете МСЭ, который влияет на бюджет, стратегию и управление учреждением.Как отмечает само Reuters, шансы Москвы на получение этих должностей выросли. Ряд государств больше не хочет открыто выступать против России, а некоторые уже восстанавливают с ней торговые отношения и сотрудничество в сфере безопасности.Именно на этом фоне западный дипломат заговорил об усталости от Украины. По его оценке, избрание российских представителей стало бы свидетельством возвращения Москвы к активной работе в международных структурах.Между тем окружение француского президента Эммануэля Макрона впало в истерику от действий США. В Париже все громче недовольны тем, как Вашингтон ведет переговоры с Москвой и Киевом.
https://ukraina.ru/20261116/ot-zelenskogo-begut-dazhe-diplomaty-vosem-kandidatov-otkazalis-ekhat-poslami-v-ssha-1084530683.html
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новости, россия, москва, украина, эммануэль макрон, оон, reuters
Новости, Россия, Москва, Украина, Эммануэль Макрон, ООН, Reuters
"Усталость от Украины" оказалась слишком честной: Reuters спешно сменило формулировку
Западное агентство Reuters сообщило о растущей "усталости от Украины" в Организации Объединенных Наций, однако позднее изменило формулировку на более нейтральную — "усталость от войны". Примечательная правка появилась в материале о попытках России укрепить свои позиции в структурах ООН
Первоначально журналисты привели слова неназванного западного дипломата, который признал, что отношение к России в международной организации постепенно меняется.
"В системе ООН наблюдается усталость от Украины", — заявил собеседник Reuters, пожелавший сохранить анонимность.
Позднее агентство изменило изложение этой части публикации. В новой версии речь уже шла о том, что Москва якобы пытается воспользоваться растущей "усталостью от войны", чтобы получить дополнительные возможности для влияния на работу ООН. При этом свидетельств того, что сам дипломат отказался от своих слов, не приводилось.
Поводом для публикации стали выборы в Международный союз электросвязи (МСЭ) — специализированное учреждение ООН, которое занимается распределением радиочастот, спутниковой связью и разработкой международных технологических стандартов.
Россия претендует сразу на две руководящие позиции в организации. Одна из них связана с регулированием радиосвязи, другая предполагает участие в совете МСЭ, который влияет на бюджет, стратегию и управление учреждением.
Как отмечает само Reuters, шансы Москвы на получение этих должностей выросли. Ряд государств больше не хочет открыто выступать против России, а некоторые уже восстанавливают с ней торговые отношения и сотрудничество в сфере безопасности.
Именно на этом фоне западный дипломат заговорил об усталости от Украины. По его оценке, избрание российских представителей стало бы свидетельством возвращения Москвы к активной работе в международных структурах.
Между тем окружение француского президента Эммануэля Макрона впало в истерику от действий США. В Париже все громче недовольны тем, как Вашингтон ведет переговоры с Москвой и Киевом.