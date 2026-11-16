"Усталость от Украины" оказалась слишком честной: Reuters спешно сменило формулировку - 16.11.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20261116/ustalost-ot-ukrainy-okazalas-slishkom-chestnoy-reuters-speshno-smenilo-formulirovku-1084534711.html
"Усталость от Украины" оказалась слишком честной: Reuters спешно сменило формулировку
"Усталость от Украины" оказалась слишком честной: Reuters спешно сменило формулировку - 16.11.2026 Украина.ру
"Усталость от Украины" оказалась слишком честной: Reuters спешно сменило формулировку
Западное агентство Reuters сообщило о растущей "усталости от Украины" в Организации Объединенных Наций, однако позднее изменило формулировку на более нейтральную — "усталость от войны". Примечательная правка появилась в материале о попытках России укрепить свои позиции в структурах ООН
2026-11-16T17:28
2026-11-16T17:28
новости
россия
москва
украина
эммануэль макрон
оон
reuters
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/0a/16/1084005700_0:33:1218:718_1920x0_80_0_0_ddac5279ce734ffb5f00eb40e7d0f0b4.jpg
Первоначально журналисты привели слова неназванного западного дипломата, который признал, что отношение к России в международной организации постепенно меняется.Позднее агентство изменило изложение этой части публикации. В новой версии речь уже шла о том, что Москва якобы пытается воспользоваться растущей "усталостью от войны", чтобы получить дополнительные возможности для влияния на работу ООН. При этом свидетельств того, что сам дипломат отказался от своих слов, не приводилось.Поводом для публикации стали выборы в Международный союз электросвязи (МСЭ) — специализированное учреждение ООН, которое занимается распределением радиочастот, спутниковой связью и разработкой международных технологических стандартов.Россия претендует сразу на две руководящие позиции в организации. Одна из них связана с регулированием радиосвязи, другая предполагает участие в совете МСЭ, который влияет на бюджет, стратегию и управление учреждением.Как отмечает само Reuters, шансы Москвы на получение этих должностей выросли. Ряд государств больше не хочет открыто выступать против России, а некоторые уже восстанавливают с ней торговые отношения и сотрудничество в сфере безопасности.Именно на этом фоне западный дипломат заговорил об усталости от Украины. По его оценке, избрание российских представителей стало бы свидетельством возвращения Москвы к активной работе в международных структурах.Между тем окружение француского президента Эммануэля Макрона впало в истерику от действий США. В Париже все громче недовольны тем, как Вашингтон ведет переговоры с Москвой и Киевом.
https://ukraina.ru/20261116/ot-zelenskogo-begut-dazhe-diplomaty-vosem-kandidatov-otkazalis-ekhat-poslami-v-ssha-1084530683.html
россия
москва
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/0a/16/1084005700_84:0:1184:825_1920x0_80_0_0_ddd20e542fe3cda68d5bb5abe1009418.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, москва, украина, эммануэль макрон, оон, reuters
Новости, Россия, Москва, Украина, Эммануэль Макрон, ООН, Reuters

"Усталость от Украины" оказалась слишком честной: Reuters спешно сменило формулировку

17:28 16.11.2026
 
© Фото : скриншот видеоВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 16.11.2026
© Фото : скриншот видео
Читать в
ДзенTelegram
Западное агентство Reuters сообщило о растущей "усталости от Украины" в Организации Объединенных Наций, однако позднее изменило формулировку на более нейтральную — "усталость от войны". Примечательная правка появилась в материале о попытках России укрепить свои позиции в структурах ООН
Первоначально журналисты привели слова неназванного западного дипломата, который признал, что отношение к России в международной организации постепенно меняется.

"В системе ООН наблюдается усталость от Украины", — заявил собеседник Reuters, пожелавший сохранить анонимность.

Позднее агентство изменило изложение этой части публикации. В новой версии речь уже шла о том, что Москва якобы пытается воспользоваться растущей "усталостью от войны", чтобы получить дополнительные возможности для влияния на работу ООН. При этом свидетельств того, что сам дипломат отказался от своих слов, не приводилось.
Поводом для публикации стали выборы в Международный союз электросвязи (МСЭ) — специализированное учреждение ООН, которое занимается распределением радиочастот, спутниковой связью и разработкой международных технологических стандартов.
Россия претендует сразу на две руководящие позиции в организации. Одна из них связана с регулированием радиосвязи, другая предполагает участие в совете МСЭ, который влияет на бюджет, стратегию и управление учреждением.
- РИА Новости, 1920, 16.11.2026
15:49
От Зеленского бегут даже дипломаты: восемь кандидатов отказались ехать послами в СШАВладимир Зеленский столкнулся с неожиданной проблемой: украинские дипломаты один за другим отказываются возглавить посольство в Вашингтоне. По словам бывшего посла Украины в США Валерия Чалого, от предложения отказались уже восемь человек. Об этом 16 ноября сообщает "ПолитНавигатор"
Как отмечает само Reuters, шансы Москвы на получение этих должностей выросли. Ряд государств больше не хочет открыто выступать против России, а некоторые уже восстанавливают с ней торговые отношения и сотрудничество в сфере безопасности.
Именно на этом фоне западный дипломат заговорил об усталости от Украины. По его оценке, избрание российских представителей стало бы свидетельством возвращения Москвы к активной работе в международных структурах.
Между тем окружение француского президента Эммануэля Макрона впало в истерику от действий США. В Париже все громче недовольны тем, как Вашингтон ведет переговоры с Москвой и Киевом.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиРоссияМоскваУкраинаЭммануэль МакронООНReuters
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
18:32"Им все равно, когда закончится СВО": эксперт рассказал, чего хочет Европа
18:30Украина просто проигрывает: Трамп усомнился в ограничениях Starlink для Киева
18:30Владимир Джаралла: Удар по Крымскому мосту должен показать Европе, что говорить о поражении Украины рано
18:24ПВО легче воздуха, инвестиционный рывок ДНР. 16 ноября 2026 года, вечерний эфир 53:51
18:14Капризный Зеленский, прогнившая система: Байден жестко прошелся по Украине в своих мемуарах
18:00ЕС расширил санкции, Лантратова анонсировала масштабный обмен пленными. Итоги 16 ноября
17:59В Одессе сотрудники ТЦК задержали иеродиакона Ровенской епархии УПЦ
17:53Судьба Украины решится в Китае? Путин и Трамп готовят отдельный разговор
17:49Обойти Россию: политические игры Армении пахнут долларами и войной
17:42Чем Россия ответит Киеву за удар по Крымскому мосту и как накажет Эстонию за Усть-Лугу — Анпилогов
17:29Глаза неба: ПВО на колесах. Горячие точки Дарьи Асламовой
17:28"Усталость от Украины" оказалась слишком честной: Reuters спешно сменило формулировку
17:23На троих: чего ждать от саммита АТЭС и встречи лидеров России, США и Китая
17:13В Киеве с сегодняшнего дня меняют график работы уличных фонарей
16:59С топором в руках: генерал СБУ Дука начал новый акт войны силовиков на Украине
16:58Какую музыку слушают в Донецке? Что играют в ирландском пабе?
16:52Париж тайно отправил военных на Украину: операцию скрыли даже от парламента
16:31Спорт победил политику. Спонсирующая ВСУ Свитолина проиграла россиянке Андреевой
16:26Двух украинцев выдворили из Польши за угрозы расстрелом
16:22"Не смог назвать предметы": 50-летнего украинского студента с отсрочкой запихнули в зенитчики
Лента новостейМолния