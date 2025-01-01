Денис Пушилин: Донбасс возрождался после Гражданской и Великой Отечественной. Возродим и в третий раз - 01.01.2025 Украина.ру
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Денис Пушилин: Донбасс возрождался после Гражданской и Великой Отечественной. Возродим и в третий раз
Денис Пушилин: Донбасс возрождался после Гражданской и Великой Отечественной. Возродим и в третий раз - 01.01.2025 Украина.ру
Денис Пушилин: Донбасс возрождался после Гражданской и Великой Отечественной. Возродим и в третий раз
Глава ДНР Денис Пушилин в интервью изданию Украина.ру подвел итоги работ по восстановлению Республики в 2024 году и поделился планами ее дальнейшего возрождения в 2025 году
2025-01-01T03:39
2025-01-01T03:39
интервью
донецкая народная республика
донбасс
донецк
денис пушилин
владимир путин
александр чаленко
донецкая фильтровальная станция
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ПУБЛИКАЦИЯ ЗАПЛАНИРОВАНА НА 1 ЯНВАРЯ– Денис Владимирович, какие, на ваш взгляд, события 2024 года были самыми важными в жизни ДНР и ее жителей и почему? Что из намеченного удалось выполнить, а что нет? Темпы возрождения Республики и ее инфраструктуры шли по плану? Вы довольны военными, экономическими, финансовыми и социальными итогами 2024 года?– Я бы не стал выделять какие-то определенные события, потому что все программы, принимаемые меры, внедряемые инструменты, все усилия людей направлены на наши главные задачи – восстановление и возрождение Донбасса. А это процесс системный, он и определяет нашу сегодняшнюю жизнь.Основные векторы, являющиеся для Республики ключевыми, – это, во-первых, восстановление экономики нашего региона, его промышленной, транспортной и социальной инфраструктуры, а также жилого фонда; во-вторых – выход к 2030 году по всем показателям качества жизни населения до уровня общероссийских стандартов. Эти приоритеты заложены в Программу социально-экономического развития Донецкой Народной Республики и реализуются в рамках конкретных мероприятий и действий.Восстановление инфраструктуры и социальной сферы при значительных объемах разрушений со стороны вооруженных формирований Украины – задача сложная. И виды, и темпы восстановительных работ при этом зависят от множества факторов, включая, в первую очередь, вопросы безопасности.В тех городах и муниципальных округах, где уровень угрозы обстрелов со стороны ВФУ относительно ниже, чем в прифронтовых районах, объекты восстанавливаются зачастую с опережением сроков.Вместе с нами над возрождением Донецкой Народной Республики трудятся 27 регионов-шефов, а это огромное подспорье.Только за этот год восстановлено почти 2 тыс. объектов гражданской инфраструктуры. В целом уже восстановлено более 4,5 тыс. разрушенных в результате боевых действий многоквартирных домов, более 19 тыс. индивидуальных жилых строений.Завершены в этом году работы на ряде социально значимых объектов, например в Приазовском государственном техническом университете, филиале Нахимовского военно-морского училища, Перинатальном центре Донецка.Отдельно хочу отметить восстановление дорожного хозяйства. На сегодняшний день в Республике восстановлено порядка 450 км автодорог, из них 262 км региональных дорог. В ноябре завершили реконструкцию республиканского участка федеральной автодороги Р-280 – сухопутного коридора в Крым. Добились выделения дополнительных 1,8 млрд рублей еще на 86 км дорог Республики, в том числе в Макеевке.Во взаимодействии с регионами-шефами восстановлено 132 км дорог в населенных пунктах Республики.Решаем проблемы с транспортом – меняем старые автобусы на новые, запускаем новые маршруты. Важным атрибутом перехода к мирной жизни для нас становится развитие транспортной доступности – количество маршрутов увеличено на 60 %.В центре внимания – теплоснабжение. В этом году у нас запущена цифровая диспетчерская система, которая объединит котельные Республики в одну сеть. Для этого дооснащаем котельные необходимым оборудованием, меняем старые котлы на современные.Из важного также – в этом году в регионе создана сеть лабораторных центров. Семь централизованных клинико-диагностических лабораторий успешно работают в Донецке, Макеевке, Енакиево, Мариуполе, Горловке, Харцызске, обеспечивая жителей бесплатными исследованиями.Конечно, проблемных вопросов тоже много: самый главный из них связан с водоснабжением. Возможностей построенного водовода из реки Дон нам недостаточно, ситуацию осложняют изношенные водопроводные сети, которые не менялись с советских времен.Устанавливаем в многоэтажках насосы для подкачки воды, чтобы подать ее на верхние этажи, часто давление не позволяет это сделать.Объединяем все имеющиеся силы и ресурсы, для этого создали оперативный штаб по водоснабжению и отоплению. Очень помогают точечно закрывать проблемы молодежь и волонтеры.Привел лишь некоторые примеры. Но еще раз хочу повторить, что у нас день за днем все работает на созидание и возвращение к мирной жизни. Нашу совместную работу можно описать в трех словах: "Возрождаем Донбасс вместе". Уверен, что с поддержкой федерального центра и лично Президента России Владимира Путина мы сможем сделать нашу Республику одним из лучших регионов Российской Федерации.-Что ждет ДНР в 2025 году во всех вышеуказанных сферах? Донецк практически уже не обстреливают. В связи с этим начнется ли массовое гражданского строительство в городе, как это сейчас происходит в Мариуполе? Если да, поделитесь, пожалуйста, градостроительными планами.– Донецк будем отстраивать! Это столица Республики, поэтому и развивать его планируем соответственно – по-столичному.В 2025 году мы увидим, как начнут возводиться новострои и будет запущен процесс достройки объектов незавершенного строительства.Планируем благоустроить сквер "Металлург" в Ленинском районе, восстановить поливочные системы парка Кованых фигур и бульвара Пушкина, отремонтировать девять дорог площадью более 300 тыс.кв. м.Особое внимание уделим замене сетей и оборудования на объектах водоснабжения и водоотведения, капитальному ремонту котельных. Запланированы также ремонтно-строительные работы на Донецкой фильтровальной станции.Нужно отремонтировать крыши – это в планах на 69 домах, – здание поликлиники и ряд корпусов больницы им. Калинина, отделения почтовой связи, помещения пожарно-спасательной части МЧС ДНР.Что касается в целом по Республике. В планах на следующий год приведение в нормативное состояние еще почти 400 км автодорог, в том числе в Горловке, Снежном, Шахтерске, Макеевке, Мариуполе, Енакиево.Продолжим восстанавливать социальную инфраструктуру, строить детские площадки, обновлять инженерные сети.В следующем году у нас запланировано открытие 19 ФАПов, восстановление сельских территорий, капитальный ремонт 243 многоквартирных домов и многое другое.Республика – в центре внимания федеральной власти. Будем продолжать восстанавливать наш регион вместе со всей Россией.-Никто не сомневается в том, что Курахово, Красноармейск, Дзержинск, Часов Яр в 2025 году будут освобождены. Исходя из той информации, которой вы обладаете, можно ли говорить о том, что 2025 год станет годом полного освобождения ДНР?– Вооруженные Силы Российской Федерации делают все возможное, а зачастую и невозможное, чтобы освободить территорию Донецкой Народной Республики от украинской оккупации.Однако противник десять лет строил там свои укрепрайоны, возводил фортификационные сооружения, нашим бойцам в буквальном смысле слова приходится отвоевывать каждый метр земли.Мы все надеемся, что как можно скорее наша территория будет освобождена и Донецкая Народная Республика сможет полностью сконцентрироваться на созидании, на мирном строительстве.Однако нужно учесть, что этот процесс состоит из множества этапов. В первую очередь, необходима работа по разминированию территорий, так как безопасность людей – наш приоритет. Затем предстоит оценить состояние инфраструктуры и предприятий, поскольку именно вокруг них будет строиться дальнейшая жизнь местных жителей.Сейчас для нас крайне важно не только восстановить Донбасс, но и понять, каким мы его хотим видеть через 10 - 20 лет. Такой подход использовал наш предшественник, легендарный руководитель Донбасса Владимир Иванович Дегтярев. В 60-70-е годы прошлого столетия ему удалось задать темп развития тогда Донецкой области именно благодаря стратегии и четкому пониманию общего будущего. Сейчас у Донбасса похожая история – мы работаем над тем, чтобы не только восстановить уничтоженные украинским режимом города и села, но и задать вектор развития Донбасса на десятилетия вперед.Мы должны тщательно оценить количество людей, которые будут проживать на освобожденных территориях, и разработать план, где они смогут работать. Это требует комплексного подхода, включая разработку стратегий по восстановлению городов, поселков и сел. Донбасс уже возрождался два раза –после гражданской войны и после Великой Отечественной войны. Уверен, восстановим и в третий раз.Читайте также интервью Александра Чаленко Спикер парламента ДНР Константин Кузьмин о своем боевом пути: от защиты Донецка до освобождения Волновахи
https://ukraina.ru/20231216/1052146907.html
https://ukraina.ru/20240926/1057693060.html
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Александр Чаленко
Александр Чаленко
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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интервью, донецкая народная республика, донбасс, донецк, денис пушилин, владимир путин, александр чаленко, донецкая фильтровальная станция
Интервью, Донецкая Народная Республика, Донбасс, Донецк, Денис Пушилин, Владимир Путин, Александр Чаленко, Донецкая фильтровальная станция

Денис Пушилин: Донбасс возрождался после Гражданской и Великой Отечественной. Возродим и в третий раз

03:39 01.01.2025
 
© Евгений ОдиноковДенис Пушилин интервью
Денис Пушилин интервью
© Евгений Одиноков
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Александр Чаленко
автор издания Украина.ру
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Глава ДНР Денис Пушилин в интервью изданию Украина.ру подвел итоги работ по восстановлению Республики в 2024 году и поделился планами ее дальнейшего возрождения в 2025 году
ПУБЛИКАЦИЯ ЗАПЛАНИРОВАНА НА 1 ЯНВАРЯ
– Денис Владимирович, какие, на ваш взгляд, события 2024 года были самыми важными в жизни ДНР и ее жителей и почему? Что из намеченного удалось выполнить, а что нет? Темпы возрождения Республики и ее инфраструктуры шли по плану? Вы довольны военными, экономическими, финансовыми и социальными итогами 2024 года?
– Я бы не стал выделять какие-то определенные события, потому что все программы, принимаемые меры, внедряемые инструменты, все усилия людей направлены на наши главные задачи – восстановление и возрождение Донбасса. А это процесс системный, он и определяет нашу сегодняшнюю жизнь.
Основные векторы, являющиеся для Республики ключевыми, – это, во-первых, восстановление экономики нашего региона, его промышленной, транспортной и социальной инфраструктуры, а также жилого фонда; во-вторых – выход к 2030 году по всем показателям качества жизни населения до уровня общероссийских стандартов. Эти приоритеты заложены в Программу социально-экономического развития Донецкой Народной Республики и реализуются в рамках конкретных мероприятий и действий.
Восстановление инфраструктуры и социальной сферы при значительных объемах разрушений со стороны вооруженных формирований Украины – задача сложная. И виды, и темпы восстановительных работ при этом зависят от множества факторов, включая, в первую очередь, вопросы безопасности.
16 декабря 2023, 06:03
Денис Пушилин, биографияГлава Донецкой Народной Республики
В тех городах и муниципальных округах, где уровень угрозы обстрелов со стороны ВФУ относительно ниже, чем в прифронтовых районах, объекты восстанавливаются зачастую с опережением сроков.
Вместе с нами над возрождением Донецкой Народной Республики трудятся 27 регионов-шефов, а это огромное подспорье.
Только за этот год восстановлено почти 2 тыс. объектов гражданской инфраструктуры. В целом уже восстановлено более 4,5 тыс. разрушенных в результате боевых действий многоквартирных домов, более 19 тыс. индивидуальных жилых строений.
Завершены в этом году работы на ряде социально значимых объектов, например в Приазовском государственном техническом университете, филиале Нахимовского военно-морского училища, Перинатальном центре Донецка.
Отдельно хочу отметить восстановление дорожного хозяйства. На сегодняшний день в Республике восстановлено порядка 450 км автодорог, из них 262 км региональных дорог. В ноябре завершили реконструкцию республиканского участка федеральной автодороги Р-280 – сухопутного коридора в Крым. Добились выделения дополнительных 1,8 млрд рублей еще на 86 км дорог Республики, в том числе в Макеевке.
Во взаимодействии с регионами-шефами восстановлено 132 км дорог в населенных пунктах Республики.
Решаем проблемы с транспортом – меняем старые автобусы на новые, запускаем новые маршруты. Важным атрибутом перехода к мирной жизни для нас становится развитие транспортной доступности – количество маршрутов увеличено на 60 %.
В центре внимания – теплоснабжение. В этом году у нас запущена цифровая диспетчерская система, которая объединит котельные Республики в одну сеть. Для этого дооснащаем котельные необходимым оборудованием, меняем старые котлы на современные.
Из важного также – в этом году в регионе создана сеть лабораторных центров. Семь централизованных клинико-диагностических лабораторий успешно работают в Донецке, Макеевке, Енакиево, Мариуполе, Горловке, Харцызске, обеспечивая жителей бесплатными исследованиями.
Денис Пушилин интервью - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
26 сентября 2024, 13:05
Денис Пушилин: Референдум о воссоединении с Россией стал для Донбасса точкой отсчёта нового этапа жизниДонбасс проходит через колоссальные изменения, приближая нашу победу вместе со всей страной. Об этом в интервью изданию Украина.ру заявил глава ДНР Денис Пушилин.
Конечно, проблемных вопросов тоже много: самый главный из них связан с водоснабжением. Возможностей построенного водовода из реки Дон нам недостаточно, ситуацию осложняют изношенные водопроводные сети, которые не менялись с советских времен.
Устанавливаем в многоэтажках насосы для подкачки воды, чтобы подать ее на верхние этажи, часто давление не позволяет это сделать.
Объединяем все имеющиеся силы и ресурсы, для этого создали оперативный штаб по водоснабжению и отоплению. Очень помогают точечно закрывать проблемы молодежь и волонтеры.
Привел лишь некоторые примеры. Но еще раз хочу повторить, что у нас день за днем все работает на созидание и возвращение к мирной жизни. Нашу совместную работу можно описать в трех словах: "Возрождаем Донбасс вместе". Уверен, что с поддержкой федерального центра и лично Президента России Владимира Путина мы сможем сделать нашу Республику одним из лучших регионов Российской Федерации.
-Что ждет ДНР в 2025 году во всех вышеуказанных сферах? Донецк практически уже не обстреливают. В связи с этим начнется ли массовое гражданского строительство в городе, как это сейчас происходит в Мариуполе? Если да, поделитесь, пожалуйста, градостроительными планами.
Донецк будем отстраивать! Это столица Республики, поэтому и развивать его планируем соответственно – по-столичному.
В 2025 году мы увидим, как начнут возводиться новострои и будет запущен процесс достройки объектов незавершенного строительства.
Планируем благоустроить сквер "Металлург" в Ленинском районе, восстановить поливочные системы парка Кованых фигур и бульвара Пушкина, отремонтировать девять дорог площадью более 300 тыс.кв. м.
Особое внимание уделим замене сетей и оборудования на объектах водоснабжения и водоотведения, капитальному ремонту котельных. Запланированы также ремонтно-строительные работы на Донецкой фильтровальной станции.
Нужно отремонтировать крыши – это в планах на 69 домах, – здание поликлиники и ряд корпусов больницы им. Калинина, отделения почтовой связи, помещения пожарно-спасательной части МЧС ДНР.
Что касается в целом по Республике. В планах на следующий год приведение в нормативное состояние еще почти 400 км автодорог, в том числе в Горловке, Снежном, Шахтерске, Макеевке, Мариуполе, Енакиево.
Продолжим восстанавливать социальную инфраструктуру, строить детские площадки, обновлять инженерные сети.
В следующем году у нас запланировано открытие 19 ФАПов, восстановление сельских территорий, капитальный ремонт 243 многоквартирных домов и многое другое.
Республика – в центре внимания федеральной власти. Будем продолжать восстанавливать наш регион вместе со всей Россией.
Форум Какая Украина нам нужна? - РИА Новости, 1920, 16.12.2024
16 декабря 2024, 07:15
Пушилин обозначил основы переговоров по УкраинеГлава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин высказался насчет возможных переговоров по Украине, передает РИА Новости
-Никто не сомневается в том, что Курахово, Красноармейск, Дзержинск, Часов Яр в 2025 году будут освобождены. Исходя из той информации, которой вы обладаете, можно ли говорить о том, что 2025 год станет годом полного освобождения ДНР?
– Вооруженные Силы Российской Федерации делают все возможное, а зачастую и невозможное, чтобы освободить территорию Донецкой Народной Республики от украинской оккупации.
Однако противник десять лет строил там свои укрепрайоны, возводил фортификационные сооружения, нашим бойцам в буквальном смысле слова приходится отвоевывать каждый метр земли.
Мы все надеемся, что как можно скорее наша территория будет освобождена и Донецкая Народная Республика сможет полностью сконцентрироваться на созидании, на мирном строительстве.
Однако нужно учесть, что этот процесс состоит из множества этапов. В первую очередь, необходима работа по разминированию территорий, так как безопасность людей – наш приоритет. Затем предстоит оценить состояние инфраструктуры и предприятий, поскольку именно вокруг них будет строиться дальнейшая жизнь местных жителей.
Сейчас для нас крайне важно не только восстановить Донбасс, но и понять, каким мы его хотим видеть через 10 - 20 лет. Такой подход использовал наш предшественник, легендарный руководитель Донбасса Владимир Иванович Дегтярев. В 60-70-е годы прошлого столетия ему удалось задать темп развития тогда Донецкой области именно благодаря стратегии и четкому пониманию общего будущего. Сейчас у Донбасса похожая история – мы работаем над тем, чтобы не только восстановить уничтоженные украинским режимом города и села, но и задать вектор развития Донбасса на десятилетия вперед.
Мы должны тщательно оценить количество людей, которые будут проживать на освобожденных территориях, и разработать план, где они смогут работать. Это требует комплексного подхода, включая разработку стратегий по восстановлению городов, поселков и сел. Донбасс уже возрождался два раза –после гражданской войны и после Великой Отечественной войны. Уверен, восстановим и в третий раз.
Читайте также интервью Александра Чаленко Спикер парламента ДНР Константин Кузьмин о своем боевом пути: от защиты Донецка до освобождения Волновахи
 
ИнтервьюДонецкая Народная РеспубликаДонбассДонецкДенис ПушилинВладимир ПутинАлександр ЧаленкоДонецкая фильтровальная станция
 
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Заголовок открываемого материала
04:00Ищенко назвал негативные последствия ликвидации западных политиков
03:39Денис Пушилин: Донбасс возрождался после Гражданской и Великой Отечественной. Возродим и в третий раз
16:04"Чародеи": Стругацкие без Стругацких
15:58Российские военные освободили сотни населенных пунктов за год
15:50Шампанское "Советское" и "Антисоветское": Крутой замес новогодних традиций в бывших республиках СССР
15:40Налоговую службу Украины возглавил экс-глава киевской областной администрации - Кабмин
15:09На Украину 10 и 15 на НАТО: о простой арифметике "Орешника" и очень злой России – Садулаев
14:50Суд признал законным заочный приговор актеру Панину* за оправдание терроризма
14:14Три условия войны и мира. Состоятся ли на Украине выборы в 2025 году
14:04Усилить рубль, повысить рождаемость и благоустроить центры городов: Путин утвердил ряд поручений
13:25Самые значимые приобретения России за 2024 год. Спецвыпуск Украина.ру
13:20Что связывает бабушку украинской политики Тимошенко и олигарха Ахметова?
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