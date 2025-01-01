https://ukraina.ru/20250101/1059863234.html

Денис Пушилин: Донбасс возрождался после Гражданской и Великой Отечественной. Возродим и в третий раз

Денис Пушилин: Донбасс возрождался после Гражданской и Великой Отечественной. Возродим и в третий раз - 01.01.2025 Украина.ру

Денис Пушилин: Донбасс возрождался после Гражданской и Великой Отечественной. Возродим и в третий раз

Глава ДНР Денис Пушилин в интервью изданию Украина.ру подвел итоги работ по восстановлению Республики в 2024 году и поделился планами ее дальнейшего возрождения в 2025 году

2025-01-01T03:39

2025-01-01T03:39

2025-01-01T03:39

интервью

донецкая народная республика

донбасс

донецк

денис пушилин

владимир путин

александр чаленко

донецкая фильтровальная станция

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ПУБЛИКАЦИЯ ЗАПЛАНИРОВАНА НА 1 ЯНВАРЯ– Денис Владимирович, какие, на ваш взгляд, события 2024 года были самыми важными в жизни ДНР и ее жителей и почему? Что из намеченного удалось выполнить, а что нет? Темпы возрождения Республики и ее инфраструктуры шли по плану? Вы довольны военными, экономическими, финансовыми и социальными итогами 2024 года?– Я бы не стал выделять какие-то определенные события, потому что все программы, принимаемые меры, внедряемые инструменты, все усилия людей направлены на наши главные задачи – восстановление и возрождение Донбасса. А это процесс системный, он и определяет нашу сегодняшнюю жизнь.Основные векторы, являющиеся для Республики ключевыми, – это, во-первых, восстановление экономики нашего региона, его промышленной, транспортной и социальной инфраструктуры, а также жилого фонда; во-вторых – выход к 2030 году по всем показателям качества жизни населения до уровня общероссийских стандартов. Эти приоритеты заложены в Программу социально-экономического развития Донецкой Народной Республики и реализуются в рамках конкретных мероприятий и действий.Восстановление инфраструктуры и социальной сферы при значительных объемах разрушений со стороны вооруженных формирований Украины – задача сложная. И виды, и темпы восстановительных работ при этом зависят от множества факторов, включая, в первую очередь, вопросы безопасности.В тех городах и муниципальных округах, где уровень угрозы обстрелов со стороны ВФУ относительно ниже, чем в прифронтовых районах, объекты восстанавливаются зачастую с опережением сроков.Вместе с нами над возрождением Донецкой Народной Республики трудятся 27 регионов-шефов, а это огромное подспорье.Только за этот год восстановлено почти 2 тыс. объектов гражданской инфраструктуры. В целом уже восстановлено более 4,5 тыс. разрушенных в результате боевых действий многоквартирных домов, более 19 тыс. индивидуальных жилых строений.Завершены в этом году работы на ряде социально значимых объектов, например в Приазовском государственном техническом университете, филиале Нахимовского военно-морского училища, Перинатальном центре Донецка.Отдельно хочу отметить восстановление дорожного хозяйства. На сегодняшний день в Республике восстановлено порядка 450 км автодорог, из них 262 км региональных дорог. В ноябре завершили реконструкцию республиканского участка федеральной автодороги Р-280 – сухопутного коридора в Крым. Добились выделения дополнительных 1,8 млрд рублей еще на 86 км дорог Республики, в том числе в Макеевке.Во взаимодействии с регионами-шефами восстановлено 132 км дорог в населенных пунктах Республики.Решаем проблемы с транспортом – меняем старые автобусы на новые, запускаем новые маршруты. Важным атрибутом перехода к мирной жизни для нас становится развитие транспортной доступности – количество маршрутов увеличено на 60 %.В центре внимания – теплоснабжение. В этом году у нас запущена цифровая диспетчерская система, которая объединит котельные Республики в одну сеть. Для этого дооснащаем котельные необходимым оборудованием, меняем старые котлы на современные.Из важного также – в этом году в регионе создана сеть лабораторных центров. Семь централизованных клинико-диагностических лабораторий успешно работают в Донецке, Макеевке, Енакиево, Мариуполе, Горловке, Харцызске, обеспечивая жителей бесплатными исследованиями.Конечно, проблемных вопросов тоже много: самый главный из них связан с водоснабжением. Возможностей построенного водовода из реки Дон нам недостаточно, ситуацию осложняют изношенные водопроводные сети, которые не менялись с советских времен.Устанавливаем в многоэтажках насосы для подкачки воды, чтобы подать ее на верхние этажи, часто давление не позволяет это сделать.Объединяем все имеющиеся силы и ресурсы, для этого создали оперативный штаб по водоснабжению и отоплению. Очень помогают точечно закрывать проблемы молодежь и волонтеры.Привел лишь некоторые примеры. Но еще раз хочу повторить, что у нас день за днем все работает на созидание и возвращение к мирной жизни. Нашу совместную работу можно описать в трех словах: "Возрождаем Донбасс вместе". Уверен, что с поддержкой федерального центра и лично Президента России Владимира Путина мы сможем сделать нашу Республику одним из лучших регионов Российской Федерации.-Что ждет ДНР в 2025 году во всех вышеуказанных сферах? Донецк практически уже не обстреливают. В связи с этим начнется ли массовое гражданского строительство в городе, как это сейчас происходит в Мариуполе? Если да, поделитесь, пожалуйста, градостроительными планами.– Донецк будем отстраивать! Это столица Республики, поэтому и развивать его планируем соответственно – по-столичному.В 2025 году мы увидим, как начнут возводиться новострои и будет запущен процесс достройки объектов незавершенного строительства.Планируем благоустроить сквер "Металлург" в Ленинском районе, восстановить поливочные системы парка Кованых фигур и бульвара Пушкина, отремонтировать девять дорог площадью более 300 тыс.кв. м.Особое внимание уделим замене сетей и оборудования на объектах водоснабжения и водоотведения, капитальному ремонту котельных. Запланированы также ремонтно-строительные работы на Донецкой фильтровальной станции.Нужно отремонтировать крыши – это в планах на 69 домах, – здание поликлиники и ряд корпусов больницы им. Калинина, отделения почтовой связи, помещения пожарно-спасательной части МЧС ДНР.Что касается в целом по Республике. В планах на следующий год приведение в нормативное состояние еще почти 400 км автодорог, в том числе в Горловке, Снежном, Шахтерске, Макеевке, Мариуполе, Енакиево.Продолжим восстанавливать социальную инфраструктуру, строить детские площадки, обновлять инженерные сети.В следующем году у нас запланировано открытие 19 ФАПов, восстановление сельских территорий, капитальный ремонт 243 многоквартирных домов и многое другое.Республика – в центре внимания федеральной власти. Будем продолжать восстанавливать наш регион вместе со всей Россией.-Никто не сомневается в том, что Курахово, Красноармейск, Дзержинск, Часов Яр в 2025 году будут освобождены. Исходя из той информации, которой вы обладаете, можно ли говорить о том, что 2025 год станет годом полного освобождения ДНР?– Вооруженные Силы Российской Федерации делают все возможное, а зачастую и невозможное, чтобы освободить территорию Донецкой Народной Республики от украинской оккупации.Однако противник десять лет строил там свои укрепрайоны, возводил фортификационные сооружения, нашим бойцам в буквальном смысле слова приходится отвоевывать каждый метр земли.Мы все надеемся, что как можно скорее наша территория будет освобождена и Донецкая Народная Республика сможет полностью сконцентрироваться на созидании, на мирном строительстве.Однако нужно учесть, что этот процесс состоит из множества этапов. В первую очередь, необходима работа по разминированию территорий, так как безопасность людей – наш приоритет. Затем предстоит оценить состояние инфраструктуры и предприятий, поскольку именно вокруг них будет строиться дальнейшая жизнь местных жителей.Сейчас для нас крайне важно не только восстановить Донбасс, но и понять, каким мы его хотим видеть через 10 - 20 лет. Такой подход использовал наш предшественник, легендарный руководитель Донбасса Владимир Иванович Дегтярев. В 60-70-е годы прошлого столетия ему удалось задать темп развития тогда Донецкой области именно благодаря стратегии и четкому пониманию общего будущего. Сейчас у Донбасса похожая история – мы работаем над тем, чтобы не только восстановить уничтоженные украинским режимом города и села, но и задать вектор развития Донбасса на десятилетия вперед.Мы должны тщательно оценить количество людей, которые будут проживать на освобожденных территориях, и разработать план, где они смогут работать. Это требует комплексного подхода, включая разработку стратегий по восстановлению городов, поселков и сел. Донбасс уже возрождался два раза –после гражданской войны и после Великой Отечественной войны. Уверен, восстановим и в третий раз.Читайте также интервью Александра Чаленко Спикер парламента ДНР Константин Кузьмин о своем боевом пути: от защиты Донецка до освобождения Волновахи

https://ukraina.ru/20231216/1052146907.html

https://ukraina.ru/20240926/1057693060.html

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Александр Чаленко

интервью, донецкая народная республика, донбасс, донецк, денис пушилин, владимир путин, александр чаленко, донецкая фильтровальная станция