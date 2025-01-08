https://ukraina.ru/20250108/1060146867.html
Ушёл в самоволку и увёл за собой бойцов. На Украине задержали офицера скандальной бригады "Анна Киевская"
Ушёл в самоволку и увёл за собой бойцов. На Украине задержали офицера скандальной бригады "Анна Киевская" - 08.01.2025 Украина.ру
Ушёл в самоволку и увёл за собой бойцов. На Украине задержали офицера скандальной бригады "Анна Киевская"
Государственное бюро расследований (ГБР) Украины проводит следствие о массовом дезертирстве в 155 бригаде "Анна Киевская", сообщает пресс-служба ведомства
2025-01-08T18:15
2025-01-08T18:15
2025-01-08T18:15
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В рамках расследования был задержан старший лейтенант, командир одной из рот бригады. ГБР утверждает, что он ушёл в "СОЧ" – самовольное оставление части и подстрекал к тому же своих бойцов.В конце 2024 года задержанный командир должен был передать свою роту в оперативное подчинение другому подразделению, но не выполнил этот приказ.Задержали его в Ровненской области, поле чего доставили в киевское СИЗО – без права выхода под залог."Анна Киевская" – скандально известная бригада ВСУ, которая проходила обучение во Франции. Ещё там из подразделения дезертировали около 50 военнослужащих, после прибытия на Украину – ещё 1700 военнослужащих.Ранее украинские СМИ опубликовали комментарий командующего Сухопутными войсками ВСУ Михаила Драпатого, который доложил Владимиру Зеленскому, что причина дезертирства в "Анне Киевской" – "формирование бригады с нуля" и подготовка в сжатые сроки."Никто не имел такого опыта раньше, поэтому невозможно было предусмотреть все нюансы и детали этого процесса. Проект такого масштаба для Командования Сухопутных войск стал вызовом, и не все службы сработали отлично", – объяснил он.О безвыходном положении украинских военных – в материале "У воинов вместо прав одни обязанности": родственники украинских военных перекрыли Банковую на сайте Украина.ру.
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новости, украина, франция, банковая, владимир зеленский, вооруженные силы украины, гбр, сизо
Новости, Украина, Франция, Банковая, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, ГБР, СИЗО
Ушёл в самоволку и увёл за собой бойцов. На Украине задержали офицера скандальной бригады "Анна Киевская"
Государственное бюро расследований (ГБР) Украины проводит следствие о массовом дезертирстве в 155 бригаде "Анна Киевская", сообщает пресс-служба ведомства
В рамках расследования был задержан старший лейтенант, командир одной из рот бригады. ГБР утверждает, что он ушёл в "СОЧ" – самовольное оставление части и подстрекал к тому же своих бойцов.
В конце 2024 года задержанный командир должен был передать свою роту в оперативное подчинение другому подразделению, но не выполнил этот приказ.
Задержали его в Ровненской области, поле чего доставили в киевское СИЗО
– без права выхода под залог.
"Анна Киевская" – скандально известная бригада ВСУ
, которая проходила обучение во Франции. Ещё там из подразделения дезертировали около 50 военнослужащих, после прибытия на Украину – ещё 1700 военнослужащих.
Ранее украинские СМИ опубликовали комментарий командующего Сухопутными войсками ВСУ Михаила Драпатого, который доложил Владимиру Зеленскому
, что причина дезертирства в "Анне Киевской" – "формирование бригады с нуля" и подготовка в сжатые сроки.
"Никто не имел такого опыта раньше, поэтому невозможно было предусмотреть все нюансы и детали этого процесса. Проект такого масштаба для Командования Сухопутных войск стал вызовом, и не все службы сработали отлично", – объяснил он.