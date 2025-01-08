https://ukraina.ru/20250108/1060146867.html

Ушёл в самоволку и увёл за собой бойцов. На Украине задержали офицера скандальной бригады "Анна Киевская"

Ушёл в самоволку и увёл за собой бойцов. На Украине задержали офицера скандальной бригады "Анна Киевская" - 08.01.2025 Украина.ру

Ушёл в самоволку и увёл за собой бойцов. На Украине задержали офицера скандальной бригады "Анна Киевская"

Государственное бюро расследований (ГБР) Украины проводит следствие о массовом дезертирстве в 155 бригаде "Анна Киевская", сообщает пресс-служба ведомства

2025-01-08T18:15

2025-01-08T18:15

2025-01-08T18:15

новости

украина

франция

банковая

владимир зеленский

вооруженные силы украины

гбр

сизо

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/01/08/1060146744_0:126:1280:846_1920x0_80_0_0_3c03a0c2cde6754bd90ce6c3ae540a29.jpg

В рамках расследования был задержан старший лейтенант, командир одной из рот бригады. ГБР утверждает, что он ушёл в "СОЧ" – самовольное оставление части и подстрекал к тому же своих бойцов.В конце 2024 года задержанный командир должен был передать свою роту в оперативное подчинение другому подразделению, но не выполнил этот приказ.Задержали его в Ровненской области, поле чего доставили в киевское СИЗО – без права выхода под залог."Анна Киевская" – скандально известная бригада ВСУ, которая проходила обучение во Франции. Ещё там из подразделения дезертировали около 50 военнослужащих, после прибытия на Украину – ещё 1700 военнослужащих.Ранее украинские СМИ опубликовали комментарий командующего Сухопутными войсками ВСУ Михаила Драпатого, который доложил Владимиру Зеленскому, что причина дезертирства в "Анне Киевской" – "формирование бригады с нуля" и подготовка в сжатые сроки."Никто не имел такого опыта раньше, поэтому невозможно было предусмотреть все нюансы и детали этого процесса. Проект такого масштаба для Командования Сухопутных войск стал вызовом, и не все службы сработали отлично", – объяснил он.О безвыходном положении украинских военных – в материале "У воинов вместо прав одни обязанности": родственники украинских военных перекрыли Банковую на сайте Украина.ру.

украина

франция

банковая

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, франция, банковая, владимир зеленский, вооруженные силы украины, гбр, сизо