Ушёл в самоволку и увёл за собой бойцов. На Украине задержали офицера скандальной бригады "Анна Киевская" - 08.01.2025 Украина.ру
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Ушёл в самоволку и увёл за собой бойцов. На Украине задержали офицера скандальной бригады "Анна Киевская"
Ушёл в самоволку и увёл за собой бойцов. На Украине задержали офицера скандальной бригады "Анна Киевская" - 08.01.2025 Украина.ру
Ушёл в самоволку и увёл за собой бойцов. На Украине задержали офицера скандальной бригады "Анна Киевская"
Государственное бюро расследований (ГБР) Украины проводит следствие о массовом дезертирстве в 155 бригаде "Анна Киевская", сообщает пресс-служба ведомства
2025-01-08T18:15
2025-01-08T18:15
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В рамках расследования был задержан старший лейтенант, командир одной из рот бригады. ГБР утверждает, что он ушёл в "СОЧ" – самовольное оставление части и подстрекал к тому же своих бойцов.В конце 2024 года задержанный командир должен был передать свою роту в оперативное подчинение другому подразделению, но не выполнил этот приказ.Задержали его в Ровненской области, поле чего доставили в киевское СИЗО – без права выхода под залог."Анна Киевская" – скандально известная бригада ВСУ, которая проходила обучение во Франции. Ещё там из подразделения дезертировали около 50 военнослужащих, после прибытия на Украину – ещё 1700 военнослужащих.Ранее украинские СМИ опубликовали комментарий командующего Сухопутными войсками ВСУ Михаила Драпатого, который доложил Владимиру Зеленскому, что причина дезертирства в "Анне Киевской" – "формирование бригады с нуля" и подготовка в сжатые сроки."Никто не имел такого опыта раньше, поэтому невозможно было предусмотреть все нюансы и детали этого процесса. Проект такого масштаба для Командования Сухопутных войск стал вызовом, и не все службы сработали отлично", – объяснил он.О безвыходном положении украинских военных – в материале "У воинов вместо прав одни обязанности": родственники украинских военных перекрыли Банковую на сайте Украина.ру.
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новости, украина, франция, банковая, владимир зеленский, вооруженные силы украины, гбр, сизо
Новости, Украина, Франция, Банковая, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, ГБР, СИЗО

Ушёл в самоволку и увёл за собой бойцов. На Украине задержали офицера скандальной бригады "Анна Киевская"

18:15 08.01.2025
 
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Государственное бюро расследований (ГБР) Украины проводит следствие о массовом дезертирстве в 155 бригаде "Анна Киевская", сообщает пресс-служба ведомства
В рамках расследования был задержан старший лейтенант, командир одной из рот бригады. ГБР утверждает, что он ушёл в "СОЧ" – самовольное оставление части и подстрекал к тому же своих бойцов.
В конце 2024 года задержанный командир должен был передать свою роту в оперативное подчинение другому подразделению, но не выполнил этот приказ.
Задержали его в Ровненской области, поле чего доставили в киевское СИЗО – без права выхода под залог.
"Анна Киевская" – скандально известная бригада ВСУ, которая проходила обучение во Франции. Ещё там из подразделения дезертировали около 50 военнослужащих, после прибытия на Украину – ещё 1700 военнослужащих.
Ранее украинские СМИ опубликовали комментарий командующего Сухопутными войсками ВСУ Михаила Драпатого, который доложил Владимиру Зеленскому, что причина дезертирства в "Анне Киевской" – "формирование бригады с нуля" и подготовка в сжатые сроки.
"Никто не имел такого опыта раньше, поэтому невозможно было предусмотреть все нюансы и детали этого процесса. Проект такого масштаба для Командования Сухопутных войск стал вызовом, и не все службы сработали отлично", – объяснил он.
О безвыходном положении украинских военных – в материале "У воинов вместо прав одни обязанности": родственники украинских военных перекрыли Банковую на сайте Украина.ру.
 
НовостиУкраинаФранцияБанковаяВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныГБРСИЗО
 
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Заголовок открываемого материала
18:15Ушёл в самоволку и увёл за собой бойцов. На Украине задержали офицера скандальной бригады "Анна Киевская"
18:02Двое пожарных погибли в Саратовской области, ликвидируя последствия обстрела
17:00Как живёт уникальный заповедник "Аскания-Нова" в Херсонской области после возвращения в Россию
16:58Офис президента уговаривает Залужного не идти на выборы, чтобы не мешать Зеленскому – СМИ
15:16"У воинов вместо прав одни обязанности": родственники украинских военных перекрыли Банковую
14:41ВС РФ не позволили ВСУ создать экологическую катастрофу в Азовском море
14:16Скандальный депутат Рады Тищенко пришёл на заседание парламента и объявил себя "Тайным Сантой" для ВСУ
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