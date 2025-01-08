"У воинов вместо прав одни обязанности": родственники украинских военных перекрыли Банковую - 08.01.2025 Украина.ру
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"У воинов вместо прав одни обязанности": родственники украинских военных перекрыли Банковую
"У воинов вместо прав одни обязанности": родственники украинских военных перекрыли Банковую - 08.01.2025 Украина.ру
"У воинов вместо прав одни обязанности": родственники украинских военных перекрыли Банковую
Родственники украинских военнослужащих вышли на митинг к Генштабу ВСУ с требованием о демобилизации для тех, кто находится на фронте с 2022 года
2025-01-08T15:16
2025-01-08T15:16
новости
банковая
сша
российская империя
олег хавич
генштаб
вооруженные силы украины
верховная рада
демобилизация
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Надписи на плакатах:"Я хочу жить в обществе с живыми героями" (отсылка к лозунгу "герои не умирают");"Если боитесь, что сроки службы помешают коррупции, просто скажите сумму – мы скинемся";"Надеюсь, хоть в 2025 году вы вспомните, что рабство отменили в 1865" (имеется в виду, почему-то, отмена рабства в США. Крепостное право на украинских землях, входивших в состав Российской империи, было отменено в 1861, а в состав Австро-Венгерской империи – в 1848).К протестующим вышел представитель Генштаба ВСУ Станислав Бойчук.Он заявил, что закона о демобилизации не будет – на фронте не хватает людей."Это билет в один конец. Люди выжаты физически, морально, и просто не вытягивают, поэтому такое большое количество СОЧ (самовольное оставление части – Ред.) происходит. За три года чиновникам стоило бы уже подготовить замену бойцам, которые на фронте с начала полномасштабного вторжения", – приводит телеканал "Суспільне"комментарий активистки Юлии.От здания Генштаба митингующие направились к Верховной Раде и перекрыли правительственный портал.Видео с принудительной мобилизацией ("бусификацией") тем временем появляются ежечасно – из разных регионов Украины. Только накануне появились кадры с мужчиной, которому военкомы, пытаясь задержать, сломали руку, а также видео с вокзала Днепропетровска (Днепра): там сотрудники ТЦК (военкомата) повалили окровавленного мужчину на землю, а один из них, пытаясь разогнать людей, направил автомат на безоружную толпу.Другой ролик – из Запорожья: насильно схваченные мужчины забаррикадировались в подвале, куда их бросили военкомы, а те пустили в подвал газ.Также в среду депутат Верховной Рады Александр Федиенко сообщил, что в конце февраля могут быть мобилизованы мужчины, имеющие бронь от предприятий, на которых они работают. 28 февраля бронирование заканчивается у всех состоящих на учёте, отметил он.Также о произволе украинских военкомов – в материале Олега Хавича Западная Украина в 2024 году. Война с ТЦК, массовое бегство и 50 прокуроров-инвалидов на сайте Украина.ру.
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новости, банковая, сша, российская империя, олег хавич, генштаб, вооруженные силы украины, верховная рада, демобилизация
Новости, Банковая, США, Российская империя, Олег Хавич, Генштаб, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада, демобилизация

"У воинов вместо прав одни обязанности": родственники украинских военных перекрыли Банковую

15:16 08.01.2025
 
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Родственники украинских военнослужащих вышли на митинг к Генштабу ВСУ с требованием о демобилизации для тех, кто находится на фронте с 2022 года
Надписи на плакатах:
"Я хочу жить в обществе с живыми героями" (отсылка к лозунгу "герои не умирают");
"Если боитесь, что сроки службы помешают коррупции, просто скажите сумму – мы скинемся";
"Надеюсь, хоть в 2025 году вы вспомните, что рабство отменили в 1865" (имеется в виду, почему-то, отмена рабства в США. Крепостное право на украинских землях, входивших в состав Российской империи, было отменено в 1861, а в состав Австро-Венгерской империи – в 1848).
К протестующим вышел представитель Генштаба ВСУ Станислав Бойчук.
Он заявил, что закона о демобилизации не будет – на фронте не хватает людей.
"Это билет в один конец. Люди выжаты физически, морально, и просто не вытягивают, поэтому такое большое количество СОЧ (самовольное оставление части – Ред.) происходит. За три года чиновникам стоило бы уже подготовить замену бойцам, которые на фронте с начала полномасштабного вторжения", – приводит телеканал "Суспільне"комментарий активистки Юлии.
От здания Генштаба митингующие направились к Верховной Раде и перекрыли правительственный портал.
Видео с принудительной мобилизацией ("бусификацией") тем временем появляются ежечасно – из разных регионов Украины. Только накануне появились кадры с мужчиной, которому военкомы, пытаясь задержать, сломали руку, а также видео с вокзала Днепропетровска (Днепра): там сотрудники ТЦК (военкомата) повалили окровавленного мужчину на землю, а один из них, пытаясь разогнать людей, направил автомат на безоружную толпу.
Другой ролик – из Запорожья: насильно схваченные мужчины забаррикадировались в подвале, куда их бросили военкомы, а те пустили в подвал газ.
Также в среду депутат Верховной Рады Александр Федиенко сообщил, что в конце февраля могут быть мобилизованы мужчины, имеющие бронь от предприятий, на которых они работают. 28 февраля бронирование заканчивается у всех состоящих на учёте, отметил он.
Также о произволе украинских военкомов – в материале Олега Хавича Западная Украина в 2024 году. Война с ТЦК, массовое бегство и 50 прокуроров-инвалидов на сайте Украина.ру.
 
НовостиБанковаяСШАРоссийская империяОлег ХавичГенштабВооруженные силы УкраиныВерховная Рададемобилизация
 
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Заголовок открываемого материала
15:16"У воинов вместо прав одни обязанности": родственники украинских военных перекрыли Банковую
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