https://ukraina.ru/20250108/1060144329.html

"У воинов вместо прав одни обязанности": родственники украинских военных перекрыли Банковую

"У воинов вместо прав одни обязанности": родственники украинских военных перекрыли Банковую - 08.01.2025 Украина.ру

"У воинов вместо прав одни обязанности": родственники украинских военных перекрыли Банковую

Родственники украинских военнослужащих вышли на митинг к Генштабу ВСУ с требованием о демобилизации для тех, кто находится на фронте с 2022 года

2025-01-08T15:16

2025-01-08T15:16

2025-01-08T15:16

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олег хавич

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вооруженные силы украины

верховная рада

демобилизация

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Надписи на плакатах:"Я хочу жить в обществе с живыми героями" (отсылка к лозунгу "герои не умирают");"Если боитесь, что сроки службы помешают коррупции, просто скажите сумму – мы скинемся";"Надеюсь, хоть в 2025 году вы вспомните, что рабство отменили в 1865" (имеется в виду, почему-то, отмена рабства в США. Крепостное право на украинских землях, входивших в состав Российской империи, было отменено в 1861, а в состав Австро-Венгерской империи – в 1848).К протестующим вышел представитель Генштаба ВСУ Станислав Бойчук.Он заявил, что закона о демобилизации не будет – на фронте не хватает людей."Это билет в один конец. Люди выжаты физически, морально, и просто не вытягивают, поэтому такое большое количество СОЧ (самовольное оставление части – Ред.) происходит. За три года чиновникам стоило бы уже подготовить замену бойцам, которые на фронте с начала полномасштабного вторжения", – приводит телеканал "Суспільне"комментарий активистки Юлии.От здания Генштаба митингующие направились к Верховной Раде и перекрыли правительственный портал.Видео с принудительной мобилизацией ("бусификацией") тем временем появляются ежечасно – из разных регионов Украины. Только накануне появились кадры с мужчиной, которому военкомы, пытаясь задержать, сломали руку, а также видео с вокзала Днепропетровска (Днепра): там сотрудники ТЦК (военкомата) повалили окровавленного мужчину на землю, а один из них, пытаясь разогнать людей, направил автомат на безоружную толпу.Другой ролик – из Запорожья: насильно схваченные мужчины забаррикадировались в подвале, куда их бросили военкомы, а те пустили в подвал газ.Также в среду депутат Верховной Рады Александр Федиенко сообщил, что в конце февраля могут быть мобилизованы мужчины, имеющие бронь от предприятий, на которых они работают. 28 февраля бронирование заканчивается у всех состоящих на учёте, отметил он.Также о произволе украинских военкомов – в материале Олега Хавича Западная Украина в 2024 году. Война с ТЦК, массовое бегство и 50 прокуроров-инвалидов на сайте Украина.ру.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, банковая, сша, российская империя, олег хавич, генштаб, вооруженные силы украины, верховная рада, демобилизация