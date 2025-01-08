https://ukraina.ru/20250108/1060146404.html

Двое пожарных погибли в Саратовской области, ликвидируя последствия обстрела

Двое пожарных погибли в Саратовской области, ликвидируя последствия обстрела - 08.01.2025 Украина.ру

Двое пожарных погибли в Саратовской области, ликвидируя последствия обстрела

В результате ликвидации пожара после ночного обстрела со стороны ВСУ в Энгельсе Саратовской области погибли двое пожарных, сообщает губернатор региона Роман Бусаргин

2025-01-08T18:02

2025-01-08T18:02

2025-01-08T18:03

новости

саратовская область

россия

киев

вооруженные силы украины

мчс

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0c/0d/1059651678_0:227:895:730_1920x0_80_0_0_9309783c87e052e56570e56f977f35ab.jpg

"В связи с увеличением площади возгорания на промышленном предприятии, которое подверглось атаке БПЛА, в Энгельсе будет введен режим чрезвычайной ситуации. К сожалению, в результате ликвидации есть двое погибших - сотрудники пожарной службы МЧС. Также один специалист госпитализирован в больницу", – написал он в своём телеграм-канале.Утром глава Саратовской области сообщал, что в Энгельсе был развёрнут оперативный штаб для ликвидации последствий атаки.Минобороны РФ сообщало об атаке беспилотников по российским регионам в ночь на 8 января. 11 из них были перехвачены или уничтожены над Саратовской областью.Также об украинских атаках по регионам РФ – в материале "Отмерить так, чтобы отрезать по полной программе": Лавров об ответе РФ на атаки Киева на сайте Украина.ру.

саратовская область

россия

киев

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, саратовская область, россия, киев, вооруженные силы украины, мчс