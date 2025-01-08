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Двое пожарных погибли в Саратовской области, ликвидируя последствия обстрела
Двое пожарных погибли в Саратовской области, ликвидируя последствия обстрела - 08.01.2025 Украина.ру
Двое пожарных погибли в Саратовской области, ликвидируя последствия обстрела
В результате ликвидации пожара после ночного обстрела со стороны ВСУ в Энгельсе Саратовской области погибли двое пожарных, сообщает губернатор региона Роман Бусаргин
2025-01-08T18:02
2025-01-08T18:02
2025-01-08T18:03
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"В связи с увеличением площади возгорания на промышленном предприятии, которое подверглось атаке БПЛА, в Энгельсе будет введен режим чрезвычайной ситуации. К сожалению, в результате ликвидации есть двое погибших - сотрудники пожарной службы МЧС. Также один специалист госпитализирован в больницу", – написал он в своём телеграм-канале.Утром глава Саратовской области сообщал, что в Энгельсе был развёрнут оперативный штаб для ликвидации последствий атаки.Минобороны РФ сообщало об атаке беспилотников по российским регионам в ночь на 8 января. 11 из них были перехвачены или уничтожены над Саратовской областью.Также об украинских атаках по регионам РФ – в материале "Отмерить так, чтобы отрезать по полной программе": Лавров об ответе РФ на атаки Киева на сайте Украина.ру.
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Новости, Саратовская область, Россия, Киев, Вооруженные силы Украины, МЧС
Двое пожарных погибли в Саратовской области, ликвидируя последствия обстрела
18:02 08.01.2025 (обновлено: 18:03 08.01.2025)
В результате ликвидации пожара после ночного обстрела со стороны ВСУ в Энгельсе Саратовской области погибли двое пожарных, сообщает губернатор региона Роман Бусаргин
"В связи с увеличением площади возгорания на промышленном предприятии, которое подверглось атаке БПЛА, в Энгельсе будет введен режим чрезвычайной ситуации. К сожалению, в результате ликвидации есть двое погибших - сотрудники пожарной службы МЧС. Также один специалист госпитализирован в больницу", – написал он в своём телеграм-канале.
Утром глава Саратовской области сообщал, что в Энгельсе был развёрнут оперативный штаб для ликвидации последствий атаки.
Минобороны РФ сообщало об атаке беспилотников по российским регионам в ночь на 8 января. 11 из них были перехвачены или уничтожены над Саратовской областью.