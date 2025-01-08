Офис президента уговаривает Залужного не идти на выборы, чтобы не мешать Зеленскому – СМИ - 08.01.2025 Украина.ру
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Офис президента уговаривает Залужного не идти на выборы, чтобы не мешать Зеленскому – СМИ
Офис президента уговаривает Залужного не идти на выборы, чтобы не мешать Зеленскому – СМИ - 08.01.2025 Украина.ру
Офис президента уговаривает Залужного не идти на выборы, чтобы не мешать Зеленскому – СМИ
На Банковой уже приняли решение о проведении президентских выборов и втором сроке Владимира Зеленского, однако серьёзную конкуренцию ему может составить посол Украины в Великобритании, бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, пишет украинское издание Telegraph
2025-01-08T16:58
2025-01-08T16:58
новости
банковая
украина
великобритания
валерий залужный
владимир зеленский
андрей ермак
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Источники издания в окружении Зеленского оценивают шансы на его победу в 52%, но в том случае, если не будет баллотироваться Залужный."Сейчас он является главным конкурентом действующему главе государства. Время от времени его называют лидером рейтингов доверия среди украинцев. Несмотря на то, что "железный генерал" теперь является послом в Британии", – пишут авторы материала.Сам Залужный, по их информации, не принял окончательное решение по поводу выборов, а на прямой вопрос в комментарии ответил, что "сперва нужно сберечь государственность"."Несмотря на сложные отношения с Банковой, посол в Британии получил предложение даже от президента. Глава ОП Андрей Ермак передал Залужному, что в случае невыдвижения и участии в выборах на стороне Зеленского экс-главнокомандующий сможет получить первое место в списке партии и кресло спикера в парламенте.Если же Залужный выберет борьбу за пост президента, его ожидают испытания – уголовные дела. Среди них – расследование, кто же сдал Херсон в 2022 году. Источники в политических кругах говорят, что в нужный момент в этом деле может появиться имя Залужного", – пишет Telegraph.Также о положении Залужного и его книге – в материале Елены Мурзиной Почему "встреча Путина и Трампа" не состоялась? Офис "АнтиТрамп" в Киеве, что нагадала гадалка Залужному? на сайте Украина.ру.
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Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, банковая, украина, великобритания, валерий залужный, владимир зеленский, андрей ермак
Новости, Банковая, Украина, Великобритания, Валерий Залужный, Владимир Зеленский, Андрей Ермак

Офис президента уговаривает Залужного не идти на выборы, чтобы не мешать Зеленскому – СМИ

16:58 08.01.2025
 
Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Ганна Маляр
Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Ганна Маляр
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На Банковой уже приняли решение о проведении президентских выборов и втором сроке Владимира Зеленского, однако серьёзную конкуренцию ему может составить посол Украины в Великобритании, бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, пишет украинское издание Telegraph
Источники издания в окружении Зеленского оценивают шансы на его победу в 52%, но в том случае, если не будет баллотироваться Залужный.
"Сейчас он является главным конкурентом действующему главе государства. Время от времени его называют лидером рейтингов доверия среди украинцев. Несмотря на то, что "железный генерал" теперь является послом в Британии", – пишут авторы материала.
Сам Залужный, по их информации, не принял окончательное решение по поводу выборов, а на прямой вопрос в комментарии ответил, что "сперва нужно сберечь государственность".
"Несмотря на сложные отношения с Банковой, посол в Британии получил предложение даже от президента. Глава ОП Андрей Ермак передал Залужному, что в случае невыдвижения и участии в выборах на стороне Зеленского экс-главнокомандующий сможет получить первое место в списке партии и кресло спикера в парламенте.
Если же Залужный выберет борьбу за пост президента, его ожидают испытания – уголовные дела. Среди них – расследование, кто же сдал Херсон в 2022 году. Источники в политических кругах говорят, что в нужный момент в этом деле может появиться имя Залужного", – пишет Telegraph.
Также о положении Залужного и его книге – в материале Елены Мурзиной Почему "встреча Путина и Трампа" не состоялась? Офис "АнтиТрамп" в Киеве, что нагадала гадалка Залужному? на сайте Украина.ру.
 
НовостиБанковаяУкраинаВеликобританияВалерий ЗалужныйВладимир ЗеленскийАндрей Ермак
 
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