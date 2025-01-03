https://ukraina.ru/20250103/1060097545.html

Почему "встреча Путина и Трампа" не состоялась? Офис "АнтиТрамп" в Киеве, что нагадала гадалка Залужному?

Почему "встреча Путина и Трампа" не состоялась? Офис "АнтиТрамп" в Киеве, что нагадала гадалка Залужному? - 03.01.2025 Украина.ру

Почему "встреча Путина и Трампа" не состоялась? Офис "АнтиТрамп" в Киеве, что нагадала гадалка Залужному?

О чем говорят и пишут в мире и на Украине? Какие политические вопросы обсуждают блогеры, журналисты и политики?

2025-01-03T07:00

2025-01-03T07:00

2025-01-03T07:00

эксклюзив

украина

сша

россия

джо байден

дональд трамп

офис президента

рада

елена мурзина

дмитрий гордон

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Информационная война активно продолжается, несмотря на праздничные дни.В новый год на Украине активно обсуждали информационную "утку", запущенную журналистом Гордоном.Это "Встреча Путина и Трампа", которая якобы должна была состояться 30 декабря. Очень символично, под Новый год.Жирную "утку" приготовил Гордон, но кто за этим стоит?Мы узнаем, зачем нужна была эта информационная провокация?А также: зачем бывший главнокомандующий Залужный рассказывает про "пророчество гадалки"?Сенсацией также стал материал, опубликованный "Уолл стрит джорнэл": издание задаёт вопрос - кто управлял (и управляет) Америкой?Так почему же не встретились Путин и Трамп?Перед Новым годом Украину потряс вброс украинского пропагандиста Дмитрия Гордона*.Он звучал так:"Война закончится уже завтра. У меня есть информация. Я не сошёл с ума.Вы видите, что в последние дни почти нет тревог и летает мало дронов? Путина попросили не делать этого из Вашингтона. 30 декабря состоится историческая встреча, которая завершит горячую фазу войны. Даю 90-95%."Украинское общество не может уже ни ментально, ни эмоционально правильно реагировать на такого рода вбросы.Все начали ждать "историческую встречу".Тот факт, что таковая встреча даже теоретически не может состояться, пока Трамп не прошёл инаугурацию, не принимался в расчет.Тот факт, что у Гордона в принципе не может быть такой информации, тоже никто не учитывал.Истерию подогрел Владимир Зеленский, который загадочно намекнул на "важную информацию" под новый год. Но его "важная" новость оказалось - про миллиарды Украине от Байдена.Это тоже, кстати, часть информационной игры. И Зеленский, и Буданов, и Ермак обожают сделать вот такой вброс: "скоро что-то будет". И молчат.А общество начинает следить, залипая, как кролики перед удавом. Забывая про голод, холод, потери, войну, повышение цен, повышение налогов и всё остальное из безрадостного украинского настоящего.А тут еще в Вашингтон прилетел "загадочный" самолёт из России. Тот, который впоследствии оказался дипломатическим.Ожидания и истерика взмыли до небес. От "всё пропало" до "Трамп Стронг, он сейчас всё "порешает" в нашу пользу".Вы будете, наверное, смеяться. Но у Дмитрия Гордона - 11 миллионов подписчиков на разных платформах. И это не смешно.Они ежедневно жуют ту ментальную жвачку, состоящую из сказок и фейков, которые им исправно подбрасывают Дмитрий Гордон и его жена Олеся Бацман.Кстати - новое слово в мировой журналистике! - супруги проводят интервью друг с другом (!), сидя в соседних комнатах.И миллионы сидят и смотрят.А потом спрашивают, как так получилось, что на Украине половина населения - как "зазомбированные". А вы попробуйте послушать супругов Гордон - Бацман изо дня в день.И загадочные голоса из Офиса президента.И поток фейковых новостей.Это параллельная реальность, которая специально смоделирована, и в которой давно живёт украинское общество.Загадка вбросаНо зачем нужен был этот "голимый фейк" Гордону?Это, конечно, часть информационной операции, которые осуществляет Офис президента Украины (это вообще их основное занятие). А планируют их где-нибудь в Британии.Казалось бы, основная идея - внести хаос в мозг украинского обывателя.Но не только.Тем более что хаоса в мозгах там и так уже очень много.Конечно, надо поддержать украинского "патриота". Он должен коротать дни в надежде: скоро произойдёт что-то победное для Украины.Но не только это.Платформа "АнтиТрамп"Вот мнение бывшего депутата Рады Игоря Мосийчука."Демократы, глобалисты, сатанисты, Соросы всего мира используют наших марионеток. С помощью Гордона офис президента Украины объявил о создании платформы "антиТрамп" и о начале войны с Трампом.Переговоры, которых не было. Но можно обвинить Трампа: он нас предал, и пусть дальше продолжается война."Сначала сами придумали "переговоры". Потом придумали, почему переговоров не было."Переговоры сорваны по вине российской стороны", - написал Гордон. А-ха-ха-ха!Переговоров в принципе не могло быть? Это не важно!Понимаете, это работает! Гордон отлично воспринимается на Украине. Хаос в головах продолжается.Политолог Сергей Марков пишет:"Встречу Путина и Трампа обещал 30 декабря Гордон. Поверить в это может только дурак. Гордон - жулик, он наврал украинцам про мир, потому что знает, что большинство украинцев - за мир и готовы отдать России и Крым, и Новороссию, и Харьков, и Днепр.""Только полный дурак может добровольно стать украинцем. Поэтому их и обманывают все", - заключил Сергей Марков.А вот что касается создания платформы "антиТрамп" на основе фейка - это может быть.Ведь информационная война - пока между Офисом президента Украины и помощниками Дональда Трампа - идёт уже давно.Зеленский последовательно хамил и самому Трампу, и Орбану, и Фицо. Всем "протрамповским" силам в Европе.Зеленский продолжает получать огромную помощь от Байдена.И совершенно не хочет прощаться со своим местом. К чему его, похоже, активно склоняет Трамп.Так что формирование платформы "антиТрамп" в Киеве началось уже давно. А сейчас, со вбросом про "переговоры", мы видим продолжение этого процесса.Залужный и "его война"А генерал Залужный выпустил книгу "Моя война" (аналогии с "Моя борьба" Гитлера напрашиваются сами собой).И там есть такой интересный эпизод."25 лет назад гадалка предупредила меня о войне на Украине."Залужный, будучи курсантом, ехал в плацкартном вагоне поезда Одесса - Житомир. Встретил цыганку. И эта цыганка сказала ему якобы:"У тебя римский профиль. Ты воин. Твои предки воевали. В твоих жилах кровь воина. Ты не такой как они (попутчики). Посмотри на меня."Залужный посмотрел, и гадалка отказалась говорить, что она увидела. Но потом всё таки сказала!"Я увидела войну. Страшную. У нас здесь. И ты там самый главный".Всё это, понятное дело, фейк чистой воды. Незамутненной.Один "римский профиль" от безграмотной цыганки чего стоит. Тем более, что профиль у Залужного, мягко говоря, далеко не римский. А "кровь воина в жилах"? Именно так и говорят цыганки с житомирского рынка.Книга Залужного, который с трудом может связать пару слов, написана "литературными неграми", которые и придумали этот эпизод.И про "дух воина", и про "римский профиль" и "ты избранный" (не такой, как они).Но зачем?А общество на Украине такое любит. Гадалка, поезд.Опять же ненавязчиво подчёркивается близость Залужного к народу. Плацкарт, курсант, вышел из низов.Залужный, видимо, к чему-то готовится. Вернее, его готовят: занять место в украинской власти.И здесь очень, очень пригодятся слова гадалки! Её "пророчество":"Ты главный!"Украинское общество такое обожает.Интересно, как отреагирует Зеленский? Ведь это он здесь "самый главный"?Срочно нужна новая гадалка. Теперь про Зеленского. "Дух воина". Нет, не это. Лучше "дух Мазепы" или "дух Бандеры" или "дух Петлюры". Ну, придумают что-то, чем нелепее, тем лучше "заходит".Ну а мы познакомимся с ещё одной сенсацией "под новый год". Хотя это уже давно не сенсация. Но в США неожиданно увидели: как раз у них-то главного и нет!Кто же а США принимал (и принимает) решения?"Уолл Стрит Джорнэл" опубликовали материал, в котором рассказывают, как именно Байден управлял США.Краткое содержание такое: проблемы, оказывается, начались ещё до начала предвыборной кампании. На встречах с избирателями Байдена нередко замещала Джилл, его жена.Сам президент ВСЕ ЧЕТЫРЕ ГОДА "находился в коконе". Он был недоступен для окружающих. Часто он вообще напоминал пациента клиники для пожилых. Но все президентские СМИ молчали об этом.27 июня произошли дебаты с Трампом. Стало ясно, что состояние Байдена скрыть невозможно. Он не был способен даже связно говорить.После дебатов встревоженные сенаторы-демократы осуществили видеозвонок Байдену. Байден рассердился на критику, сказал, что пойдёт в церковь. Во время видеозвонка было видно, что кто-то находится рядом с ним и всё время помогает Байдену отвечать.Тогда и было принято решение поменять кандидата.Вопрос, который задает издание: принимал ли Байден вообще самостоятельные решения?На этот вопрос нет ответа.Издание специально отмечает, что во время, когда были одобрены атаки ракетами по России, сам Байден был в Африке, а Камала Харрис - на Гавайях.Вот так сенсация. Это уже не фейки Гордона и "секретные секреты" Зеленского.Так кто же принимал все эти решения?И кто формирует офис "антиТрамп" в Киеве?И кто продвигает вперёд Залужного?Скорее всего, это одни и те же люди. А кто они - это мы скоро узнаем.О том, какие скандалы потрясали меди и общественность в последние дни 2024 года - в статье Елены Мурзиной "Зеленский - чемпион мира, но не в спорте. Илон Маск как "агент Кремля", Дания "на передовой войны" с РФ"* На территории РФ признан ингоагентом

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Елена Мурзина

эксклюзив, украина, сша, россия, джо байден, дональд трамп, офис президента, рада, елена мурзина, дмитрий гордон, киев