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Западная Украина в 2024 году. Война с ТЦК, массовое бегство и 50 прокуроров-инвалидов

Западная Украина в 2024 году. Война с ТЦК, массовое бегство и 50 прокуроров-инвалидов - 29.12.2024 Украина.ру

Западная Украина в 2024 году. Война с ТЦК, массовое бегство и 50 прокуроров-инвалидов

Главными тенденциями в регионе в течение 2024 года стали попытки мужчин мобилизационного возраста уклониться от службы в армии и каким-либо образом уехать за границу – в том числе пересечь её незаконно.

2024-12-29T11:44

2024-12-29T11:44

2024-12-29T11:44

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"Нужно уклоняться ещё быстрее"В конце 2024 года в сегменте социальных сетей Западной Украины стала чрезвычайно популярной сцена из культового фильма "Матрица", в которой Тринити говорит Нео, оставшемуся в живых после стычки с агентом Смитом и его командой: "Я ещё не видела, чтобы кто-то так быстро уклонялся". На это Нео отвечает: "Надо было уклоняться ещё быстрее!" Понятно, что в фильме речь шла об уклонении от пуль, а не от мобилизации, что ныне становится выбором все большей части западноукраинских мужчин.Например, из более чем 416 тысяч человек, поданных в розыск за уклонение от прохождения военной службы с начала СВО до 1 июля 2024 года (более свежих данных нет), абсолютное большинство – из областей Западной Украины (329 тысяч, то есть почти 80%). Безусловным лидером является Львовская область: здесь в розыск подано 101,7 тысячи уклонистов, далее следуют Закарпатская (58,7 тысячи), Тернопольская (50,4 тысячи) и Ивано-Франковская (45,6 тысячи) области. Места с пятого по седьмое тоже занимают области Западной Украины. Так, в Хмельницкой области разыскиваемых уклонистов 28,6 тысячи, в Черновицкой – 27 тысяч, в Ровенской – 15,1 тысячи.Стандартной моделью уклонения является пассивная, когда мужчины практически не выходят из дома, или делают это ранним утром и поздно вечером, чтобы не столкнуться с людоловами из ТЦК (Территориальный центр комплектации, аналог военкомата) на печально известных "бусиках". Остальные внимательно следят за местными группами в социальных сетях, где сообщают о местах раздачи повесток и маршрутах передвижения "бусификаторов". Правда, с каждым днем ​​таких групп становится меньше.Например, в октябре-ноябре в СБУ сообщили, что их киберспециалисты прекратили "деструктивную деятельность" 17 интернет-сообществ в соцсетях Viber, Telegram и Tik-Tok, якобы препятствовавших мобилизации во Львовской и Ивано-Франковской областях. При этом "препятствованием" назван тот факт, что участники групп просто сообщали актуальные места вручения военнообязанным повесток и призывали скрываться от представителей ТЦК. Их администраторам объявлены подозрения в "препятствовании законной деятельности ВСУ". Эти группы пользовались популярностью среди мужчин, пытавшихся уклониться от исполнения воинского долга, признали в СБУ.А блоггершу из Черновцов Анжелу Гурину за сюжеты о деятельности сотрудников ТЦК по насильственной мобилизации суд отправил за решетку на пять лет – тоже за "препятствование законной деятельности ВСУ". Её коллега Остап Стахив из Львова сейчас ожидает суда по тому же обвинению. Стахив два месяца находился в СИЗО, однако вышел под залог в 908 тысяч гривен.Жесткая позиция людоловов в сочетании с тем, что в зданиях ТЦК и специальных тюрьмах в их подвалах от избиений и пыток гибнет всё больше мобилизованных, вызывает сопротивление местного населения – пока неорганизованное. Больше всего подобных случаев зафиксировано в Карпатских горах, в Гуцульщине.Так, 6 февраля в село Космач в Ивано-Франковской области (кстати, это родина легендарного Олексы Довбуша и его соратников, опрышков – так называли карпатских разбойников в XVIII-XIX веках) прибыли работники ТЦК. Гуцулы встретили военных не очень дружелюбно. Людей в форме окружила группа женщин, восклицавших, что "в стране война не объявлена", а представители военкомата "будут биты". Впоследствии женщины вышли на импровизированный протест в центр села. Они начали останавливать машины, обвинив одну из женщин в том, что она – "наводчица ТЦК" и приехала "сдавать военкомам местных мужчин".А 7 марта на другой стороне Карпат, в буковинском селе Плоска, местные жители – один на коне, второй на старенькой "Ниве", – напали на сотрудников ТЦК с топорами. Напомню, именно топоры-бартки были главным оружием Довбуша и его опрышков. В октябре два брата, совершивших это нападение, получили по три года тюрьмы за хулиганство. Кстати, у одного из осужденных без вести пропал служивший в ВСУ сын, однако суд этого не учел.4 июля столкновения местного населения с сотрудниками ТЦК произошли в гуцульском городке Ворохта в Прикарпатье. Конфликт возник из-за установленного в городке блокпоста ТЦК, который отпугивал туристов. Люди двинулись к блокпосту, машина военных попыталась прорваться сквозь толпу, ударив нескольких женщин. Но машину остановили, вытолкали на обочину, а водителя избили. Пятерым жителям Ворохты ныне предъявлено обвинение в хулиганстве, однако суд еще не состоялся.Были в регионе и настоящие штурмы ТЦК, как это произошло 3 августа в Ковеле на Волыни. Там местные жители заблокировали здание ТЦК и прорвались на его территорию. Их гнев вызвало незаконное задержание троих юношей, которые ехали на автомобиле домой. Акция прекратилась только после того, как ребят отпустили. Организатор протеста в октябре отделался штрафом в 34 тысячи гривен.Таким образом, за штурм ТЦК или нападение на его сотрудников наказывают мягче, чем за сюжеты о насильственной мобилизации. То есть информационную сферу киевские власти считают для себя более опасной.Вырваться за границу любой ценойПоскольку "бусификация" становится в регионе всё активнее, уклонисты пытаются вырваться с территории Украины – в страны ЕС или Молдавию. Но мужчинам в возрасте 18-60 лет выезд за границу запрещён (за небольшими исключениями), поэтому они ищут возможность сделать это незаконно. Главными путями являются коррупционное получение статуса, дающего право на выезд (волонтер, водитель международных перевозок), фальсификация документов о наличии трёх и более детей или инвалидности (своей или жены, в том числе фиктивной), или пересечение границы за пределами пункта пропуска. Всё это стоит дорого.Например, только Львовская областная военная администрация (ОВА) признала, что более двух тысяч мужчин, которые по представлению разнообразных благотворительных фондов и общественных организаций были внесены в специальную систему "Шлях" и уехали за границу как "волонтеры", так и не вернулись на Украину. По данным львовских журналистов, чтобы попасть в систему "Шлях", нужно заплатить от двух до пяти тысяч долларов.Право на выезд за границу даёт украинским мужчинам также статус инвалида, и с его незаконным предоставлением в уходящем году связан едва ли не самый громкий скандал в регионе. В октябре работники Государственного бюро расследований (ГБР) разоблачили руководителя Хмельницкого областного центра медико-социальной экспертизы (МСЭК) Татьяну Крупу. Во время обысков у неё нашли только наличными почти 6 миллионов долларов США в разных валютах. А в рабочем кабинете чиновницы было обнаружено 100 тысяч долларов США, ряд поддельных медицинских документов и списки уклонистов с фамилиями и фиктивными диагнозами.Но это было только начало скандала. Оказалось, что почти 50 прокуроров Хмельницкой области получили инвалидность – благодаря Татьяне Крупе, и пенсии по инвалидности – по решению её сына, Александра Крупы, возглавляющего областное управление Пенсионного фонда. В результате руководитель Хмельницкой областной прокуратуры Алексей Олийнык вынужден был уйти с должности, хотя и остался прокурором. Уволить его, как инвалида, почти невозможно – при этом он имеет право выезда за границу.Некоторые уклонисты, не имея средств на приобретение статуса инвалида (в разных областях региона это стоит от 5 до 10 тысяч долларов), решают проблему проще – женятся на женщинах-инвалидах, что тоже дает формальную возможность выезда за границу. Однако реализовать её становится все сложнее: пограничники объявляют такие браки "фиктивными", а полиция открывает дела о "попытке незаконного перемещения человека за границу". При этом обвиняемыми становятся именно женщины, которые признаются, что за 1-2 тысячи долларов согласились выйти замуж, чтобы помочь мужчинам уехать с Украины.Однако наиболее резонансными в 2024 году стали попытки массового незаконного пересечения границы. Так, 7 февраля Западное региональное управление ГПСУ сообщило об "абсолютном рекорде" – задержании сотрудниками Мукачевского пограничного отряда 40 мужчин, пытавшихся незаконно попасть в Венгрию. "За услуги организаторы незаконной переправки планировали сорвать куш, получив от каждого из своих клиентов от 4500 до 8500 долларов США", – говорилось в сообщении ГНСУ.А вот в июне два массовых прорыва границы в Закарпатье были удачными. Сначала 9 июня в Венгрию прорвался грузовик ГАЗ-66 с номерами военного образца. Украинские пограничники обнаружили его следы на участке границы "Косино" и "Большая Бойгань", а венгерские правоохранители сообщили об обнаружении транспортного средства и задержании 32 граждан Украины. А через два дня к украинско-венгерской границе прорвался микроавтобус Volkswagen. Оттуда вышли 18 человек, они прорезали заградительный забор и перешли в соседнюю страну, которая не выдает уклонистов Киеву.Местные комментаторы прогнозируют, что в ближайшее время подобные прорывы через украинско-венгерскую границу могут участиться. Дело в том, что Польша сразу отправляет нарушителей границы на Украину, а граница с Румынией, которая не выдает Украине уклонистов, проходит в основном в более труднодоступных местах, и зимой её нарушители часто гибнут. Ещё одним печально известным местом гибели уклонистов является река Тиса, по которой проходит граница и с Венгрией, и с Румынией. С начала войны оттуда выловили тела почти 50 мужчин.Родственники погибших убеждены, что в их смерти виновны украинские пограничники, однако формально в регионе зафиксирован лишь один случай убийства уклониста пограничным нарядом – в мае в Закарпатье. В любом случае, хотя за незаконное пересечение границы предусмотрена только административная ответственность, фактически за это на Украине наказывают смертью. Однако поток уклонистов через границу не уменьшается – скорее, наоборот.Читайте также: Западная Украина за минувшую неделю: судья на миллион долларов и жена-инвалид, чтобы сбежать за границу

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Олег Хавич

украина, западная украина, венгрия, вооруженные силы украины, сбу, telegram, эксклюзив