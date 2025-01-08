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ВС РФ не позволили ВСУ создать экологическую катастрофу в Азовском море
ВС РФ не позволили ВСУ создать экологическую катастрофу в Азовском море - 08.01.2025 Украина.ру
ВС РФ не позволили ВСУ создать экологическую катастрофу в Азовском море
В среду, 8 января, украинские военные нанесли ракетный удар по порту Бердянска в Запорожской области, сообщает губернатор региона Евгений Балицкий
2025-01-08T14:41
2025-01-08T14:41
2025-01-08T14:41
новости
азовское море
бердянск
россия
евгений балицкий
вооруженные силы украины
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"Противником совершена атака управляемой ракетой по порту Бердянска. Пострадавших нет. Очаги возгорания, образовавшиеся в результате прилета, погашены. Ракетная атака не повлияла на работоспособность порта", – написал он в своём телеграм-канале.По словам Балицкого, целью ВСУ было создать экологическую катастрофу в Азовском море. Атаку он назвал "бессмысленной и циничной".Удар пришёлся по пустой ёмкости хранения нефтепродуктов.Ночью ВСУ также атаковали беспилотниками одно из предприятий Саратовской области. В Энгельсе, по сообщению местных властей, был развёрнут оперативный штаб.О других атаках ВСУ в новогодние праздники – в материале Число раненных при обстреле Горловки выросло до десяти — Приходько на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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новости, азовское море, бердянск, россия, евгений балицкий, вооруженные силы украины
Новости, Азовское море, Бердянск, Россия, Евгений Балицкий, Вооруженные силы Украины
ВС РФ не позволили ВСУ создать экологическую катастрофу в Азовском море
В среду, 8 января, украинские военные нанесли ракетный удар по порту Бердянска в Запорожской области, сообщает губернатор региона Евгений Балицкий
"Противником совершена атака управляемой ракетой по порту Бердянска. Пострадавших нет. Очаги возгорания, образовавшиеся в результате прилета, погашены. Ракетная атака не повлияла на работоспособность порта", – написал он в своём телеграм-канале.
По словам Балицкого, целью ВСУ было создать экологическую катастрофу в Азовском море. Атаку он назвал "бессмысленной и циничной".
Удар пришёлся по пустой ёмкости хранения нефтепродуктов.
Ночью ВСУ также атаковали беспилотниками одно из предприятий Саратовской области
. В Энгельсе, по сообщению местных властей, был развёрнут оперативный штаб.