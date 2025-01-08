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Скандальный депутат Рады Тищенко пришёл на заседание парламента и объявил себя "Тайным Сантой" для ВСУ

Скандальный депутат Рады Тищенко пришёл на заседание парламента и объявил себя "Тайным Сантой" для ВСУ - 08.01.2025 Украина.ру

Скандальный депутат Рады Тищенко пришёл на заседание парламента и объявил себя "Тайным Сантой" для ВСУ

До недавнего времени депутат Верховной Рады Николай Тищенко находился под домашним арестом, но 8 января появился на заседании украинского парламента, видео с ним опубликовал его коллега Алексей Гончаренко*

2025-01-08T14:16

2025-01-08T14:16

2025-01-08T14:16

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Тищенко ранее был уволен с должности зампредседателя фракции и исключен из партии "Слуга народа". Причиной послужила поездка парламентария в Таиланд во время военного положения.После этого он попал в другой скандал: приехал в Днепропетровск (Днепр), анонсировав масштабную охоту на мошеннические кол-центры, средоточие которых, согласно докладу службы безопасности "Сбербанка", опубликованному год назад, находится именно в этом городе.В ходе борьбы с кол-центрами охранники Тищенко якобы напали на военного, видео вызвало широкий резонанс. Пострадавший оказался бывшим боевиком неонацистского батальона "Кракен"** Дмитрием Павловым.Тогда, в июне, к Тищенко пришли с обысками сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР), ему было объявлено подозрение по факту незаконного лишения свободы потерпевшего – "задержание" Павлова.В конце декабря у Тищенко должно было быть очередное заседание суда, но он на него не явился, сообщив о проблемах с сердцем.Теперь же, появившись в Верховной Раде, он заявил, что срок его домашнего ареста истёк, с кол-центрами бороться Тищенко больше не планирует, все действия Владимира Зеленского поддерживает и собирается подать законопроект о "Тайном Санте" – подарках для военнослужащих.* В РФ признан террористом и экстремистом** Запрещённая в РФ террористическая организацияПодробнее его история – в материале Сергея Зуева Передел бизнеса по-украински. Скандалист Тищенко и мафиози Балога – первые ласточки крупной экспроприации на сайте Украина.ру.

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новости, россия, днепропетровск, николай тищенко, верховная рада, вооруженные силы украины