https://ukraina.ru/20240625/1055843070.html

Передел бизнеса по-украински. Скандалист Тищенко и мафиози Балога – первые ласточки крупной экспроприации

Передел бизнеса по-украински. Скандалист Тищенко и мафиози Балога – первые ласточки крупной экспроприации - 25.06.2024 Украина.ру

Передел бизнеса по-украински. Скандалист Тищенко и мафиози Балога – первые ласточки крупной экспроприации

Кум главы ОП Андрея Ермака – Николай Тищенко – без сомнения, стал главной звездой украинской светской хроники в начале этой недели

2024-06-25T17:30

2024-06-25T17:30

2024-06-25T17:30

эксклюзив

украина

закарпатье

днепропетровск

николай тищенко

виктор балога

андрей ермак

сбу

слуга народа

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Николай Тищенко за время военных действий попадает в масштабный скандал уже не впервые, но этот, похоже, – всерьез и надолго. У народного депутата проходят обыски, телеграм-каналы публикуют видео, как он швыряет об пол свой телефон, чтобы не предоставлять следствию информацию, а Ермак публично отрекается от него в сети.Выгнанный в январе 2023 года из партии "Слуга народа", Тищенко, по сути, безработный – занимается волонтерством, собирает деньги на автомобили для ВСУ и позиционирует себя в качестве расследователя, публикуя материалы вроде "Днепр – столица украинского мошенничества" или "Украдено в ровненском лесничестве".Охота на кол-центры и драка с ТищенкоВ середине прошлой неделе Тищенко приехал в Днепропетровск (Днепр), анонсировав масштабную охоту на мошеннические кол-центры, средоточие которых, согласно докладу службы безопасности "Сбербанка", опубликованному год назад, находится именно в этом городе.Как писали украинские СМИ, за один рабочий день оператор такого кол-центра делает около 300 звонков, до пяти человек в день отдадут ему свои деньги. За 2022 год, по данным "Сбербанка", украинские телефонные мошенники совершили порядка 1,5 млрд звонков. Всего по стране насчитывается несколько тысяч таких центров.Тема для пиара – беспроигрышная. Любой украинский депутат или деятель, чья репутация находится не в лучшем состоянии, рано или поздно приходит именно к борьбе с кол-центрами. Некоторые, впрочем, особо маргинальные украинские СМИ, в 2022 году пытались выдать "работу" мошенников за акт патриотизма, так как звонили они чаще российским гражданам. Но позже из расследований украинских правоохранителей стало очевидно, что и многие украинские пенсионеры, вдовы военнослужащих и другие уязвимые группы населения становятся их жертвами.Публикации 20 июня Тищенко из Днепропетровска начались с пафосных пассажей и обвинений в адрес местной власти в "крышевании" кол-центров."Приветствую из города Днепр. Город-герой, который, к сожалению, сейчас превратился в центр мошенничества. Но так будет недолго. Благодарю Генерального прокурора Андрея Костина, министра внутренних дел Игоря Клименко, представителей Национальной полиции за их профессиональную работу. Сегодня мы совместно раскрыли сразу несколько адресов объединенного преступного объединения "девятки". Это большая сеть ботоферм, более ста адресов по всей Украине. К этому моменту уже установлено большинство всех организаторов", – написал Тищенко, перечислив имена предполагаемых преступников.Адреса, кстати, по его информации – исключительно в центре города, фото и видео он публиковал с Екатеринославского бульвара (теперь переименованного в Кёльнский в честь города-побратима), а это – одно из самых элитных и дорогих мест в Днепропетровске.Далее последовали видео с детьми, которые, по словам Тищенко, узнавали его на улице и "просили передать привет украинским воинам", затем – прямое обвинение в адрес главы областной военно-гражданской администрации."Вчера мы накрыли самый большой кол-центр в городе Днепр, который принадлежит ОПГ "Девятки" во главе с Игорем Хромовым, близким к руководителю Днепропетровской ОГА Сергею Лысаку", – написал Тищенко уже 21 июня.А украинские телеграм-каналы тем временем во всю публиковали видео драки в центре Днепропетровска: неизвестные мужчины в камуфляже и без опознавательных знаков напали на военного, который гулял с маленьким ребенком в коляске.Почти сразу же СМИ выяснили, что военный – бывший боец националистического батальона "Кракен"* (в составе которого много экс-азовцев*) Дмитрий Павлов. Непосредственно перед дракой у Павлова, по информации РБК-Украина, был конфликт с Тищенко и его охраной. В истории фигурировала также помощница депутата Эвелина Андриевская – профессионал в том, чтобы оказываться в ненужное время в ненужном месте, в 2015 году поддерживавшая Донбасс, а в 2023 награжденная Кириллом Будановым** за сотрудничество с ГУР Украины.Суть конфликта, как подали его в СМИ, заключалась в том, что Павлов сделал замечание охране Тищенко, что "много людей в камуфляже и с оружием в центре города пугают людей", после чего началась перепалка. В драке, в конце концов, участвовал сотрудник Национальной полиции Киева – неизвестно, как и почему там оказавшийся, что подтвердили в столичном управлении. Там также сообщили телеканалу "Громадське", что он был уволен.Сцена, недвусмысленно напоминающая разборки нескольких ОПГ, которые пытаются поделить сферы влияния, была интерпретирована таким образом, будто Тищенко и его люди напали на военного, что вызвало резонанс.Глава МВД Клименко моментально осудил Тищенко за "нападение на военного", его кум, Андрей Ермак, публично от него отрекся:"Посмотрел видеозапись конфликта народного депутата Тищенко и военного. Здесь не о чем даже говорить. Поведение народного депутата - абсолютно позорное. Ему нет оправданий. Правоохранительным органам точно есть на что реагировать. Да, Тищенко я знаю давно. Действительно - крестил его сына. Но это было много лет назад. Я давно уже не воспринимаю его поступки и не понимаю их. Поэтому не поддерживаю с ним никаких отношений", - написал он в своем телеграм-канале.Во вторник, 25 июня, к Тищенко пришли с обысками сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР), ему объявлено подозрение по факту незаконного лишения свободы потерпевшего – "задержание" Павлова.В эфире телеканала "Киев 24" советница по коммуникациям ГБР Татьяна Сапьян рассказала, что обыски провели и у Андриевской, а Тищенко во время задержания разбил телефон, отказавшись предоставить его правоохранителям. Сейчас суд в Киеве избирает меру пресечения для депутата, а Тищенко отказывается общаться с журналистами."Собака лает, караван идет!", – оптимистично заявил он.Николай Тищенко – скандалист известный. В 2023 году из "Слуги народа" его исключили из-за роскошного отдыха в Таиланде во время военных действий (депутат тогда заявил, что "налаживал партнерские отношения со странами Азии"), в апреле 2022 года его ловили на краже средств для армии и предоставлении военным некачественных бронежилетов, уже в 2024 году СМИ написали о его связи "с ДНР, ФСБ и Россией".С ним, впрочем, все было ясно еще тогда, когда в 2020 году депутат устроил драку в Верховной раде (скандал был коррупционным), а выступая с обличительными речами в Ивано-Франковске, пламенный патриот путал Прикарпатье с Закарпатьем.Ну а вся Украина знает Тищенко по прозвищу "Коля-котлета", доставшемуся ему от буйных времен киевского рэкета в 90-е годы.La familia по-закарпатскиДругая резонансная новость пришла из приграничного Закарпатья: СБУ сообщила о задержании мэра Мукачево Андрея Балоги и председателя Мукачевского районного совета Михаила Ланьо."Сотрудники СБУ совместно с НАБУ и САП разоблачили городского голову и председателя районного совета одного из городов Закарпатской области в причастности к коррупционным схемам. По материалам дела, чиновники злоупотребляли служебным положением с целью продажи по заниженной стоимости земельного участка в центре города площадью более 3 га", - сказано в заявлении СБУ.На сессии горсовета городской голова, по данным следствия, обеспечил принятие решения о продаже участка по цене, заниженной почти в девять раз. При этом покупателем участка выступило частное общество, фактическим контролером которого является председатель районного совета.Украинский журналист Виталий Глагола сообщает, что задержание связано с коррупционной схемой продажи стадиона "Авангард".СБУ традиционно не называет имен, а украинские СМИ почему-то по-разному написали фамилию второго задержанного – некоторые "Лань", некоторые – "Ланьо". Но если речь идет о Михаиле Ланьо – это на Закарпатье личность известная.Ланьо был одним из организаторов ужгородского Антимайдана, выводил людей на митинги против языковых законов, в поддержку Виктора Януковича и против антиконституционного переворота в 2014 году. Тогда Виктор Балога – отец нынешнего мукачевского мэра − его критиковал и обвинял в том, что "люди от власти выводят рабов, которых могут использовать в террористических целях". Имел конфликт с "Правым сектором"* – боевики организации даже стреляли в него.Ужгородский Антимайдан не был таким масштабным, как любой на Востоке страны, но все же существовал, о чем знают не все. СМИ связывали тогда имя Михаила Ланьо с Виктором Медведчуком, он дважды избирался в качестве депутата от "Партии регионов", а теперь является главой Мукачевского городского совета от "Всеукраинского объединения "Батькивщина" – партии Юлии Тимошенко.Но резонанс вызвало все же имя Андрея Балоги.Фамилия для Закарпатья почти легендарная: отец – Виктор Иванович Балога – известный политический деятель, депутат, в 90-е тоже мэр Мукачева, когда-то – министр Украины по вопросам чрезвычайных ситуаций и по делам защиты населения от последствий Чернобыльской катастрофы, глава секретариата президента Украины при Викторе Ющенко, при нем же – ответственный за отношения с Израилем, лидер партии "Единый центр", награжденный в 2012 году ватиканским рыцарским орденом Ordine dello Speron d’oro.Его брат Павел – тоже депутат областного совета, генеральный директор ТОВ "Закарпатское областное агентство по привлечению инвестиций и хозяйственного развития территорий".Уже во время военного положения Виктор Балога особенно настойчиво продвигал в Верховной Раде законы о легализации каннабиса и запрете Украинской православной церкви.На Закарпатье семью Балога воспринимают как что-то необратимое – вроде итальянской семьи-мафии. С ними связаны большинство коррупционных, репутационных и прочих скандалов (Виктор Балога даже судился с венгроязычной газетой).Что общего между этими историямиНо до сих пор, в течение всей украинской независимости – больше 30-ти лет – семья Балога оставалась неприкосновенной, владея на Закарпатье баснословными активами.Задержание Тищенко – кума Ермака, нардепа, который в каждом своем своем видео всячески подчёркивает свою близость к Офису президента – скандально тоже именно тем, что это человек, который, казалось бы, выведен из-под подозрения. Но нет – вручена підозра от СБУ и ГБР.Украинский политолог Кость Бондаренко считает, что Тищенко – "балласт, который сбрасывают в окружении Владимира Зеленского", потому что не жалко – "тупой, наглый, самоуверенный". Ермак патетическим заявлением о том, что защищать кума не планирует, пытается усилить свои с Зеленским политические позиции."На самом деле проблема в том, что уход Тищенко вообще не решает проблему доверия к власти - ни внутри страны, ни среды "партнеров". И то, как Ермак принял решение по своему другу и куму, может подтолкнуть Зеленского к принятию решения по своему ближайшему товарищу. Тищенко слишком легковесен, даже если его объединить в одну связку с Безуглой и парой-тройкой самых одиозных депутатов из "Слуги народа".В конце жизни Сталин, которому докладывали о ходе "менгрельского дела", требовал "искать Большого Менгрела" (с намеком на Лаврентия Павловича). Точно так же может прозвучать требование "искать Большого Слугу Народа". Особенно в условиях, когда силовая вертикаль не полностью контролируется Офисом.Именно поэтому казус Тищенко не решает проблемы власти, а создает новые угрозы. Раньше Зеленский всячески демонстрировал, что внутриэлитные договорняки не действуют. Казус Тищенко показал, что договорняки не действуют и внутри нынешней команды", – пишет Бондаренко в своем телеграм-канале.В мае 2023 года обозреватель американской газеты Politico Джейми Деттмер написал, что Зеленский и его команда под прикрытием военных действий готовят крупный передел бизнес-сектора, в том числе – с привлечением спецслужб.Деттмер утверждал, что новые собственники пытаются перераспределить между собой состояние "старой" элиты, прибегая к вымогательству, грабежам и устранению конкурентов по бизнесу.По словам журналиста, подобные махинации вызывают недоумение на Западе. В результате происходит отток иностранных инвесторов и создается убеждение в неразрешимости проблемы коррупции на Украине.Возможно, скандалы с Тищенко (который, по мнению многих украинских журналистов и экспертов, отправился в Днепропетровск не за справедливостью, конечно, а за своей долей от кол-центров), задержание мукачевского главы – члена клана Балога, а до этого – бесконечные суды над олигархом Игорем Коломойским*** – сигналы именно о том, что нынешняя власть не только не собирается делиться и заберет все и у всех, до кого дотянутся руки, но и нарушит все негласные "законы", отбирая награбленное у столпов и глыб украинской коррупции, казавшихся неприкосновенными.* Запрещенная в РФ террористическая организация** Признан в РФ экстремистом и террористом*** Признан в РФ спонсором терроризма и экстремизма О других политических разборках на Украине - в материале "Дальше — Руина". Украинские эксперты о печальных перспективах своей страны на сайте Украина.ру.

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Сергей Зуев

эксклюзив, украина, закарпатье, днепропетровск, николай тищенко, виктор балога, андрей ермак, сбу, слуга народа