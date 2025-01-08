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"Отправляют на убой": около Курахово и в Курской области взяты в плен украинские военнослужащие

"Отправляют на убой": около Курахово и в Курской области взяты в плен украинские военнослужащие - 08.01.2025 Украина.ру

"Отправляют на убой": около Курахово и в Курской области взяты в плен украинские военнослужащие

Западнее Курахово Донецкой Народной Республики в плен взяты 18 военнослужащих 46-й аэромобильной бригады ВСУ, сообщает 8 января Минобороны РФ

2025-01-08T13:44

2025-01-08T13:44

2025-01-08T14:18

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"Уничтожены: танк, боевая машина пехоты, бронетранспортер М113 производства США, семь пикапов, два артиллерийских орудия и склад боеприпасов", – сообщили в военном ведомстве.Об освобождении населённого пункта Минобороны официально заявило 6 января. В новогоднюю ночь в сети появились кадры поднятия бойцами из 5-й мотострелковой бригады ВС РФ российского флага над Кураховской ТЭС. Также военкоры сообщали о том, что город освобожден, осталась лишь зачистка окраин населенного пункта.Кроме того, в среду МО РФ публикует видео с комментарием командиром штурмового отряда ВС РФ с позывным "Мираж". Он рассказал о пленных, взятых в Курской области."Люди полностью в ненормальном состоянии, их отправляют на убой", – рассказал он.Пленные на видео утверждают, что командование бросило их на верную гибель.Подробнее об освобождении Курахово – в материале Держались четырьмя лапами и попали в мясорубку. Эксперт об уничтожении ВСУ в Курахово на сайте Украина.ру.

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донецкая народная республика

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новости, россия, курахово, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, минобороны, пленные