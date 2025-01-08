"Отправляют на убой": около Курахово и в Курской области взяты в плен украинские военнослужащие - 08.01.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250108/1060143196.html
"Отправляют на убой": около Курахово и в Курской области взяты в плен украинские военнослужащие
"Отправляют на убой": около Курахово и в Курской области взяты в плен украинские военнослужащие - 08.01.2025 Украина.ру
"Отправляют на убой": около Курахово и в Курской области взяты в плен украинские военнослужащие
Западнее Курахово Донецкой Народной Республики в плен взяты 18 военнослужащих 46-й аэромобильной бригады ВСУ, сообщает 8 января Минобороны РФ
2025-01-08T13:44
2025-01-08T14:18
новости
россия
курахово
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
минобороны
пленные
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0c/12/1052191305_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_21071bff68f13adb2a55830af4fcc1e5.jpg
"Уничтожены: танк, боевая машина пехоты, бронетранспортер М113 производства США, семь пикапов, два артиллерийских орудия и склад боеприпасов", – сообщили в военном ведомстве.Об освобождении населённого пункта Минобороны официально заявило 6 января. В новогоднюю ночь в сети появились кадры поднятия бойцами из 5-й мотострелковой бригады ВС РФ российского флага над Кураховской ТЭС. Также военкоры сообщали о том, что город освобожден, осталась лишь зачистка окраин населенного пункта.Кроме того, в среду МО РФ публикует видео с комментарием командиром штурмового отряда ВС РФ с позывным "Мираж". Он рассказал о пленных, взятых в Курской области."Люди полностью в ненормальном состоянии, их отправляют на убой", – рассказал он.Пленные на видео утверждают, что командование бросило их на верную гибель.Подробнее об освобождении Курахово – в материале Держались четырьмя лапами и попали в мясорубку. Эксперт об уничтожении ВСУ в Курахово на сайте Украина.ру.
россия
курахово
донецкая народная республика
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0c/12/1052191305_411:0:1851:1080_1920x0_80_0_0_96a466598a4f4ee113f3f59a7c97398a.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, курахово, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, минобороны, пленные
Новости, Россия, Курахово, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Минобороны, Пленные

"Отправляют на убой": около Курахово и в Курской области взяты в плен украинские военнослужащие

13:44 08.01.2025 (обновлено: 14:18 08.01.2025)
 
© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанк
© Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Западнее Курахово Донецкой Народной Республики в плен взяты 18 военнослужащих 46-й аэромобильной бригады ВСУ, сообщает 8 января Минобороны РФ
"Уничтожены: танк, боевая машина пехоты, бронетранспортер М113 производства США, семь пикапов, два артиллерийских орудия и склад боеприпасов", – сообщили в военном ведомстве.
Об освобождении населённого пункта Минобороны официально заявило 6 января. В новогоднюю ночь в сети появились кадры поднятия бойцами из 5-й мотострелковой бригады ВС РФ российского флага над Кураховской ТЭС. Также военкоры сообщали о том, что город освобожден, осталась лишь зачистка окраин населенного пункта.
Кроме того, в среду МО РФ публикует видео с комментарием командиром штурмового отряда ВС РФ с позывным "Мираж". Он рассказал о пленных, взятых в Курской области.
"Люди полностью в ненормальном состоянии, их отправляют на убой", – рассказал он.
Пленные на видео утверждают, что командование бросило их на верную гибель.
Подробнее об освобождении Курахово – в материале Держались четырьмя лапами и попали в мясорубку. Эксперт об уничтожении ВСУ в Курахово на сайте Украина.ру.
 
НовостиРоссияКураховоДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныМинобороныПленные
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:16"У воинов вместо прав одни обязанности": родственники украинских военных перекрыли Банковую
14:41ВС РФ не позволили ВСУ создать экологическую катастрофу в Азовском море
14:16Скандальный депутат Рады Тищенко пришёл на заседание парламента и объявил себя "Тайным Сантой" для ВСУ
13:44"Отправляют на убой": около Курахово и в Курской области взяты в плен украинские военнослужащие
13:10Какой удушающий захват сделал Путин и что на Украине решится уже к концу этой зимы – Мурзина
13:07"Готовы занять место в НАТО": МИД Украины в хамской манере ответил Венгрии на заявление о транзите газа
12:05Хочет перемирия, критикует "бусификацию" и бредит роботами. Чем занимается неонацист Андрей Билецкий
11:54Команда Порошенко пытается прекратить транзит российской нефти через Украину
11:20Травля и неонацизм: Захарова о блокировке поставок газа в Приднестровье
11:11Бомба в детской игрушке: в Кишинёве обнаружили опасный предмет, отправленный с Украины
10:36Наёмники с Украины готовили теракты в Венесуэле – Мадуро
10:19Атака украинских беспилотников: за ночь над Россией перехвачены 32 БПЛА – Минобороны
08:41Воюют с Рождеством, скупают платину и легализуют психические манипуляции. Чем занимается украинская элита
08:26"Кустарными методами мы не справимся": Садулаев о профессиональных подходах к РЭБ
08:23Равнобедренный треугольник международной политики. Большая игра началась
08:20"На Западе нам не верят, зато КНДР верят": Садулаев о том, как России остановить Запад
08:10"Голый политический расчет": Стоякин объяснил, почему Трамп так волнует о мире на Украине
08:00Почему главный советский киносказочник снимал гоголевскую Украину на Русском Севере
07:50“От перестановки слагаемых сумма не изменилась”: эксперт об альтернативных вариантах курской авантюры
07:40Новый игрок в гонке русофобии: Трухачёв назвал страну, которая продолжит войну против России
Лента новостейМолния