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Держались четырьмя лапами и попали в мясорубку. Эксперт об уничтожении ВСУ в Курахово
Держались четырьмя лапами и попали в мясорубку. Эксперт об уничтожении ВСУ в Курахово - 07.01.2025 Украина.ру
Держались четырьмя лапами и попали в мясорубку. Эксперт об уничтожении ВСУ в Курахово
Освобождение Курахово произошло позже, чем я ожидал. Украинцы цеплялись за него всеми четырьмя лапами, не желая его сдавать. Судя по всему, там была большая мясорубка: вражеские войска оказались в мешке и понесли очень большие потери. Об этом рассказал военный историк и писатель Михаил Поликарпов в интервью изданию Украина.ру
2025-01-07T15:44
2025-01-07T15:44
2025-01-07T15:44
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У киевского режима была альтернатива: или отходить на запад к Днепру на новые линии обороны, или стараться задержать наши войска ценой больших потерь в личном составе. Украинское командование выбрало второй вариант. Во-первых, им своих людей в принципе не жалко. Во-вторых, они руководствовались политическими соображениями: им важно было удержать Курахово до 9 января к встрече в формате "Рамштайн", но у них это не получилось, уточнил эксперт."Следующие цели ВС РФ: Великая Новоселка и обход Красноармейска (Покровска) с запада. Я пока не знаю, сможем ли мы выйти на оперативный простор в Днепропетровской области. Это зависит от того, в какой степени ВСУ успели подготовить там оборонительные линии. То есть удержание Курахово нужно было противнику еще и для того, чтобы успеть окопаться на новых рубежах", - пояснил Поликарпов.Насколько эта оборона будет прочной – узнаем в ближайшем будущем, заключил собеседник издания.Полностью интервью можно прочитать здесь.
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новости, курахово, днепр, россия, вооруженные силы украины, рамштайн, украина, сво
Новости, Курахово, Днепр, Россия, Вооруженные силы Украины, Рамштайн, Украина, СВО
Держались четырьмя лапами и попали в мясорубку. Эксперт об уничтожении ВСУ в Курахово
Освобождение Курахово произошло позже, чем я ожидал. Украинцы цеплялись за него всеми четырьмя лапами, не желая его сдавать. Судя по всему, там была большая мясорубка: вражеские войска оказались в мешке и понесли очень большие потери. Об этом рассказал военный историк и писатель Михаил Поликарпов в интервью изданию Украина.ру
У киевского режима была альтернатива: или отходить на запад к Днепру на новые линии обороны, или стараться задержать наши войска ценой больших потерь в личном составе. Украинское командование выбрало второй вариант. Во-первых, им своих людей в принципе не жалко. Во-вторых, они руководствовались политическими соображениями: им важно было удержать Курахово до 9 января к встрече в формате "Рамштайн", но у них это не получилось, уточнил эксперт.
"Следующие цели ВС РФ: Великая Новоселка и обход Красноармейска (Покровска) с запада. Я пока не знаю, сможем ли мы выйти на оперативный простор в Днепропетровской области. Это зависит от того, в какой степени ВСУ успели подготовить там оборонительные линии. То есть удержание Курахово нужно было противнику еще и для того, чтобы успеть окопаться на новых рубежах", - пояснил Поликарпов.
Насколько эта оборона будет прочной – узнаем в ближайшем будущем, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.