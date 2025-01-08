Какой удушающий захват сделал Путин и что на Украине решится уже к концу этой зимы – Мурзина - 08.01.2025 Украина.ру
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Какой удушающий захват сделал Путин и что на Украине решится уже к концу этой зимы – Мурзина
Какой удушающий захват сделал Путин и что на Украине решится уже к концу этой зимы – Мурзина - 08.01.2025 Украина.ру
Какой удушающий захват сделал Путин и что на Украине решится уже к концу этой зимы – Мурзина
В этом выпуске проекта Украина.ру "Курсив авторский" - публицист, один из авторов нашего издания Елена Мурзина. Украина.ру, 08.01.2025
2025-01-08T13:10
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видео
украина
россия
сша
владимир путин
дональд трамп
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В этом выпуске проекта Украина.ру "Курсив авторский" - публицист, один из авторов нашего издания Елена Мурзина. Мы обсудили одну из её недавних статей "Дональд Трамп - миллиардер, ставший президентом и мечтающий стать императором половины земного шара". Кроме того, проанализировали психотипы Путина, Зеленского и Трампа, а также дали прогноз на 2025 год для России, Украины и США. 00:48 - Почему Зеленский стал хамить лидерам других стран? 03:08 - Есть ли у Зеленского победить на следующих выборах? 05:13 - Как спортивное прошлое Путина влияет на его личность и как отражается на его поведении? 08:08 - О "дамском угоднике" - Трампе; 11:23 - Почему Путин - это русский князь? 11:50 - О судьбе России, Украины и США в 2026 году;
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видео, украина, россия, сша, владимир путин, дональд трамп, владимир зеленский, видео
Видео, Украина, Россия, США, Владимир Путин, Дональд Трамп, Владимир Зеленский

Какой удушающий захват сделал Путин и что на Украине решится уже к концу этой зимы – Мурзина

13:10 08.01.2025
 
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В этом выпуске проекта Украина.ру "Курсив авторский" - публицист, один из авторов нашего издания Елена Мурзина.
Мы обсудили одну из её недавних статей "Дональд Трамп - миллиардер, ставший президентом и мечтающий стать императором половины земного шара". Кроме того, проанализировали психотипы Путина, Зеленского и Трампа, а также дали прогноз на 2025 год для России, Украины и США.
00:48 - Почему Зеленский стал хамить лидерам других стран?
03:08 - Есть ли у Зеленского победить на следующих выборах?
05:13 - Как спортивное прошлое Путина влияет на его личность и как отражается на его поведении?
08:08 - О "дамском угоднике" - Трампе;
11:23 - Почему Путин - это русский князь?
11:50 - О судьбе России, Украины и США в 2026 году;
 
ВидеоУкраинаРоссияСШАВладимир ПутинДональд ТрампВладимир Зеленский
 
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Заголовок открываемого материала
13:10Какой удушающий захват сделал Путин и что на Украине решится уже к концу этой зимы – Мурзина
13:07"Готовы занять место в НАТО": МИД Украины в хамской манере ответил Венгрии на заявление о транзите газа
12:05Хочет перемирия, критикует "бусификацию" и бредит роботами. Чем занимается неонацист Андрей Билецкий
11:54Команда Порошенко пытается прекратить транзит российской нефти через Украину
11:20Травля и неонацизм: Захарова о блокировке поставок газа в Приднестровье
11:11Бомба в детской игрушке: в Кишинёве обнаружили опасный предмет, отправленный с Украины
10:36Наёмники с Украины готовили теракты в Венесуэле – Мадуро
10:19Атака украинских беспилотников: за ночь над Россией перехвачены 32 БПЛА – Минобороны
08:41Воюют с Рождеством, скупают платину и легализуют психические манипуляции. Чем занимается украинская элита
08:26"Кустарными методами мы не справимся": Садулаев о профессиональных подходах к РЭБ
08:23Равнобедренный треугольник международной политики. Большая игра началась
08:20"На Западе нам не верят, зато КНДР верят": Садулаев о том, как России остановить Запад
08:10"Голый политический расчет": Стоякин объяснил, почему Трамп так волнует о мире на Украине
08:00Почему главный советский киносказочник снимал гоголевскую Украину на Русском Севере
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