https://ukraina.ru/20250108/1060143047.html

Какой удушающий захват сделал Путин и что на Украине решится уже к концу этой зимы – Мурзина

Какой удушающий захват сделал Путин и что на Украине решится уже к концу этой зимы – Мурзина - 08.01.2025 Украина.ру

Какой удушающий захват сделал Путин и что на Украине решится уже к концу этой зимы – Мурзина

В этом выпуске проекта Украина.ру "Курсив авторский" - публицист, один из авторов нашего издания Елена Мурзина. Украина.ру, 08.01.2025

2025-01-08T13:10

2025-01-08T13:10

2025-01-08T13:10

видео

украина

россия

сша

владимир путин

дональд трамп

владимир зеленский

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В этом выпуске проекта Украина.ру "Курсив авторский" - публицист, один из авторов нашего издания Елена Мурзина. Мы обсудили одну из её недавних статей "Дональд Трамп - миллиардер, ставший президентом и мечтающий стать императором половины земного шара". Кроме того, проанализировали психотипы Путина, Зеленского и Трампа, а также дали прогноз на 2025 год для России, Украины и США. 00:48 - Почему Зеленский стал хамить лидерам других стран? 03:08 - Есть ли у Зеленского победить на следующих выборах? 05:13 - Как спортивное прошлое Путина влияет на его личность и как отражается на его поведении? 08:08 - О "дамском угоднике" - Трампе; 11:23 - Почему Путин - это русский князь? 11:50 - О судьбе России, Украины и США в 2026 году;

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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видео, украина, россия, сша, владимир путин, дональд трамп, владимир зеленский, видео