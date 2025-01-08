https://ukraina.ru/20250108/1060143047.html
Какой удушающий захват сделал Путин и что на Украине решится уже к концу этой зимы – Мурзина
Какой удушающий захват сделал Путин и что на Украине решится уже к концу этой зимы – Мурзина - 08.01.2025 Украина.ру
Какой удушающий захват сделал Путин и что на Украине решится уже к концу этой зимы – Мурзина
В этом выпуске проекта Украина.ру "Курсив авторский" - публицист, один из авторов нашего издания Елена Мурзина. Украина.ру, 08.01.2025
2025-01-08T13:10
2025-01-08T13:10
2025-01-08T13:10
видео
украина
россия
сша
владимир путин
дональд трамп
владимир зеленский
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/01/08/1060142928_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_bf30c48e3aae4c65a7c3062644999743.jpg
В этом выпуске проекта Украина.ру "Курсив авторский" - публицист, один из авторов нашего издания Елена Мурзина. Мы обсудили одну из её недавних статей "Дональд Трамп - миллиардер, ставший президентом и мечтающий стать императором половины земного шара". Кроме того, проанализировали психотипы Путина, Зеленского и Трампа, а также дали прогноз на 2025 год для России, Украины и США. 00:48 - Почему Зеленский стал хамить лидерам других стран? 03:08 - Есть ли у Зеленского победить на следующих выборах? 05:13 - Как спортивное прошлое Путина влияет на его личность и как отражается на его поведении? 08:08 - О "дамском угоднике" - Трампе; 11:23 - Почему Путин - это русский князь? 11:50 - О судьбе России, Украины и США в 2026 году;
украина
россия
сша
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/01/08/1060142928_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_23f590fc3fd676f64a3da86855dc088f.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
видео, украина, россия, сша, владимир путин, дональд трамп, владимир зеленский, видео
Видео, Украина, Россия, США, Владимир Путин, Дональд Трамп, Владимир Зеленский
В этом выпуске проекта Украина.ру "Курсив авторский" - публицист, один из авторов нашего издания Елена Мурзина.
Мы обсудили одну из её недавних статей "Дональд Трамп
- миллиардер, ставший президентом и мечтающий стать императором половины земного шара". Кроме того, проанализировали психотипы Путина, Зеленского
и Трампа, а также дали прогноз на 2025 год для России, Украины и США.
00:48 - Почему Зеленский стал хамить лидерам других стран?
03:08 - Есть ли у Зеленского победить на следующих выборах?
05:13 - Как спортивное прошлое Путина влияет на его личность и как отражается на его поведении?
08:08 - О "дамском угоднике" - Трампе;
11:23 - Почему Путин - это русский князь?
11:50 - О судьбе России, Украины и США в 2026 году;