https://ukraina.ru/20250108/1060142781.html
"Готовы занять место в НАТО": МИД Украины в хамской манере ответил Венгрии на заявление о транзите газа
"Готовы занять место в НАТО": МИД Украины в хамской манере ответил Венгрии на заявление о транзите газа - 08.01.2025 Украина.ру
"Готовы занять место в НАТО": МИД Украины в хамской манере ответил Венгрии на заявление о транзите газа
В среду, 8 января, МИД Украины опубликовал заявление, обращённое к главе внешнеполитического ведомства Венгрии Петеру Сийярто. В хамской манере украинские дипломаты обвиняют Будапешт в том, что для него приоритет "в усилении России"
2025-01-08T13:07
2025-01-08T13:07
2025-01-08T13:07
новости
украина
венгрия
будапешт
петер сийярто
ес
мид
нато
газ
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102132/34/1021323444_0:38:1024:614_1920x0_80_0_0_88d6d1fe82f6760f76c66c55c3ca6501.jpg
Заявление стало "ответом" на слова Сийярто, сказанные накануне. Украина поставила страны ЕС в сложное положение, она должна соблюдать Соглашение об ассоциации с Евросоюзом, которое предусматривает сохранение путей поставок российского газа в Европу, сказал он.Слова дипломата в украинском МИД назвали "манипулятивными" и опровергли утверждением, что, по данным Еврокомиссии, "решение Украины не имело негативного влияния на энергетическую безопасность стран ЕС и на потребительские цены на европейском рынке".Если же для венгерской стороны "в приоритете усиление России, а не ЕС и США", то Украина готова занять "свободное" место в ЕС и НАТО, "если Будапешт решит освободить его в пользу СНГ или ОДКБ", добавили в МИД Украины.Подробнее о ситуации с транзитом газа – в материале Олега Хавича Энергетические войны в 2024 году: "Качели" нефтяных цен и газовый рынок ЕС в заложниках у Киева на сайте Украина.ру.
украина
венгрия
будапешт
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102132/34/1021323444_119:0:938:614_1920x0_80_0_0_7afb29c443055a928b595706f0439057.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, венгрия, будапешт, петер сийярто, ес, мид, нато, газ
Новости, Украина, Венгрия, Будапешт, Петер Сийярто, ЕС, МИД, НАТО, газ
"Готовы занять место в НАТО": МИД Украины в хамской манере ответил Венгрии на заявление о транзите газа
В среду, 8 января, МИД Украины опубликовал заявление, обращённое к главе внешнеполитического ведомства Венгрии Петеру Сийярто. В хамской манере украинские дипломаты обвиняют Будапешт в том, что для него приоритет "в усилении России"