"Готовы занять место в НАТО": МИД Украины в хамской манере ответил Венгрии на заявление о транзите газа - 08.01.2025 Украина.ру
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"Готовы занять место в НАТО": МИД Украины в хамской манере ответил Венгрии на заявление о транзите газа
"Готовы занять место в НАТО": МИД Украины в хамской манере ответил Венгрии на заявление о транзите газа - 08.01.2025 Украина.ру
"Готовы занять место в НАТО": МИД Украины в хамской манере ответил Венгрии на заявление о транзите газа
В среду, 8 января, МИД Украины опубликовал заявление, обращённое к главе внешнеполитического ведомства Венгрии Петеру Сийярто. В хамской манере украинские дипломаты обвиняют Будапешт в том, что для него приоритет "в усилении России"
2025-01-08T13:07
2025-01-08T13:07
новости
украина
венгрия
будапешт
петер сийярто
ес
мид
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газ
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Заявление стало "ответом" на слова Сийярто, сказанные накануне. Украина поставила страны ЕС в сложное положение, она должна соблюдать Соглашение об ассоциации с Евросоюзом, которое предусматривает сохранение путей поставок российского газа в Европу, сказал он.Слова дипломата в украинском МИД назвали "манипулятивными" и опровергли утверждением, что, по данным Еврокомиссии, "решение Украины не имело негативного влияния на энергетическую безопасность стран ЕС и на потребительские цены на европейском рынке".Если же для венгерской стороны "в приоритете усиление России, а не ЕС и США", то Украина готова занять "свободное" место в ЕС и НАТО, "если Будапешт решит освободить его в пользу СНГ или ОДКБ", добавили в МИД Украины.Подробнее о ситуации с транзитом газа – в материале Олега Хавича Энергетические войны в 2024 году: "Качели" нефтяных цен и газовый рынок ЕС в заложниках у Киева на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, украина, венгрия, будапешт, петер сийярто, ес, мид, нато, газ
Новости, Украина, Венгрия, Будапешт, Петер Сийярто, ЕС, МИД, НАТО, газ

"Готовы занять место в НАТО": МИД Украины в хамской манере ответил Венгрии на заявление о транзите газа

13:07 08.01.2025
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Міністерство закордонних справ Українифлаг Венгрия Украина
флаг Венгрия Украина - РИА Новости, 1920, 08.01.2025
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Міністерство закордонних справ України
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В среду, 8 января, МИД Украины опубликовал заявление, обращённое к главе внешнеполитического ведомства Венгрии Петеру Сийярто. В хамской манере украинские дипломаты обвиняют Будапешт в том, что для него приоритет "в усилении России"
Заявление стало "ответом" на слова Сийярто, сказанные накануне. Украина поставила страны ЕС в сложное положение, она должна соблюдать Соглашение об ассоциации с Евросоюзом, которое предусматривает сохранение путей поставок российского газа в Европу, сказал он.
Слова дипломата в украинском МИД назвали "манипулятивными" и опровергли утверждением, что, по данным Еврокомиссии, "решение Украины не имело негативного влияния на энергетическую безопасность стран ЕС и на потребительские цены на европейском рынке".
Если же для венгерской стороны "в приоритете усиление России, а не ЕС и США", то Украина готова занять "свободное" место в ЕС и НАТО, "если Будапешт решит освободить его в пользу СНГ или ОДКБ", добавили в МИД Украины.
Подробнее о ситуации с транзитом газа – в материале Олега Хавича Энергетические войны в 2024 году: "Качели" нефтяных цен и газовый рынок ЕС в заложниках у Киева на сайте Украина.ру.
 
НовостиУкраинаВенгрияБудапештПетер СийяртоЕСМИДНАТОгаз
 
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