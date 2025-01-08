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"Готовы занять место в НАТО": МИД Украины в хамской манере ответил Венгрии на заявление о транзите газа

"Готовы занять место в НАТО": МИД Украины в хамской манере ответил Венгрии на заявление о транзите газа - 08.01.2025 Украина.ру

"Готовы занять место в НАТО": МИД Украины в хамской манере ответил Венгрии на заявление о транзите газа

В среду, 8 января, МИД Украины опубликовал заявление, обращённое к главе внешнеполитического ведомства Венгрии Петеру Сийярто. В хамской манере украинские дипломаты обвиняют Будапешт в том, что для него приоритет "в усилении России"

2025-01-08T13:07

2025-01-08T13:07

2025-01-08T13:07

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Заявление стало "ответом" на слова Сийярто, сказанные накануне. Украина поставила страны ЕС в сложное положение, она должна соблюдать Соглашение об ассоциации с Евросоюзом, которое предусматривает сохранение путей поставок российского газа в Европу, сказал он.Слова дипломата в украинском МИД назвали "манипулятивными" и опровергли утверждением, что, по данным Еврокомиссии, "решение Украины не имело негативного влияния на энергетическую безопасность стран ЕС и на потребительские цены на европейском рынке".Если же для венгерской стороны "в приоритете усиление России, а не ЕС и США", то Украина готова занять "свободное" место в ЕС и НАТО, "если Будапешт решит освободить его в пользу СНГ или ОДКБ", добавили в МИД Украины.Подробнее о ситуации с транзитом газа – в материале Олега Хавича Энергетические войны в 2024 году: "Качели" нефтяных цен и газовый рынок ЕС в заложниках у Киева на сайте Украина.ру.

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