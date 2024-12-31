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Энергетические войны в 2024 году: "Качели" нефтяных цен и газовый рынок ЕС в заложниках у Киева

Энергетические войны в 2024 году: "Качели" нефтяных цен и газовый рынок ЕС в заложниках у Киева - 31.12.2024 Украина.ру

Энергетические войны в 2024 году: "Качели" нефтяных цен и газовый рынок ЕС в заложниках у Киева

Разброс нефтяных котировок в 2024 году превысил 30%, однако это не идёт ни в какое сравнение с ценами на газ в Европе, разница между нижним и верхним показателем которых составляет более чем два раза.

2024-12-31T10:40

2024-12-31T10:40

2024-12-31T10:40

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Нефтяные "качели": решения ОПЕК+ и конфликты на Ближнем ВостокеОсновными факторами, которые влияли на глобальный нефтяной рынок в 2024 году, стали попытки стран-экспортёров нефти не допустить резкого падения цены на это сырьё путём сохранения ограничений на добычу, а также различные конфликты на Ближнем Востоке.Ещё в конце 2023 года организация ОПЕК+, объединяющая страны-экспортёры нефти, объявила о дополнительных добровольных сокращениях добычи нефти на 2024 год на 2,2 миллиона баррелей в сутки, из которых 1,3 миллиона баррелей приходилось на Саудовскую Аравию и Россию.Напомним, что Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) была основана в 1960 году, и ныне в её состав входит 13 государств, среди которых неформальным лидером является Саудовская Аравия. Страны ОПЕК контролируют около 2/3 мировых запасов нефти, порядка 35 % от всемирной добычи сырой нефти и 50% ее мирового экспорта. ОПЕК+ – это расширенный формат ОПЕК, образованный в ноябре 2016 года, в который вошли еще 10 стран (14% мировой нефтедобычи) во главе с Россией.1 февраля 2024 года на очередном заседании Мониторингового комитета ОПЕК+ объемы добычи нефти было решено оставить без изменений. По результатам мероприятия высказывались прогнозы о диапазоне цены нефти эталонной марки Brent в $85-90 за баррель в феврале. При этом в день заседания её цена на бирже ICE в Лондоне превышала $81 за баррель, а на следующий упала ниже $77, впервые с середины января 2024-го.Однако решение ОПЕК+ было ни при чём, поводом послужили мирные переговоры между Израилем и ХАМАС, от которых ожидали завершения конфликта на Ближнем Востоке. Впрочем, этого не случилось, спустя неделю цена отскочила до $82, до середины марта колебалась между $80 и $84, а 14 марта впервые с ноября 2023-го превысила $85. Поводами послужили, в частности, первое за семь недель снижение запасов нефти в США, а также остановка на ремонт ряда российских нефтеперерабатывающих заводов.18 марта цена Brent впервые за 4,5 месяца превысила $87, и остаток месяца она торговалась в коридоре $84-88. Вверх котировки толкала ситуация в Красном море: поскольку суда в основном перестроились на значительно более протяженные маршруты вокруг Африки, в обход опасной акватории, усилились ожидания роста спроса на топливо.3 апреля Мониторинговый комитет ОПЕК+ подтвердил сохранение ограничений на добычу нефти, и уже на следующий день цена Brent впервые с октября 2023-го превысила отметку в $91 за баррель. Дополнительным фактором роста цены стала конфронтация между Израилем и Ираном. Аналитики и вовсе ждали подорожания до $95. Однако, продержавшись выше $90 почти две недели, 17 апреля котировки просели ниже $87, и до конца месяца Brent торговалась вблизи $87-88, – сказались данные о неопределенности в экономике Китая, а также высокая инфляция в США. А 1 мая цена упала ниже $83: США отчитались в росте запасов нефти, хотя рынки ждали их снижения.Весь май Brent торговалась в основном между $81 и $84, с редкими просадками ниже $81 и скачками выше $85. Вверх цену толкали напряженность на Ближнем Востоке в целом и нападения на суда в Красном море в частности, а придавливали – периодические признаки деэскалации и данные о росте запасов нефти в США. С 29 мая по 4 июня произошло самое длительное непрерывное снижение нефтяных котировок: цена Brent закрывалась снижением 5 сессий подряд, и просела с $83,43 до $77,27, при этом 4 июня впервые с февраля цена опускалась ниже отметки $77. Причиной послужили как снижение геополитических рисков на Ближнем Востоке, так и опасения по перспективам мировой экономики.Однако тренд на снижение удалось переломить после того, как 2 июня страны ОПЕК+ продлили соглашение о сокращении добычи нефти на весь 2025 год. До конца июня котировки в основном восстанавливались, а 2 июля впервые за два месяца превысили $87 за баррель – на очередном накале ближневосточной обстановки, ожиданиях сбоев производства нефти в США из-за разрушительных последствий урагана "Берил", а также на хорошей летней динамике спроса на топливо в мире. Но большую часть июля нефть дешевела, в последние дни месяца опускалась ниже $78 на разочаровывающих экономических данных Китая, провоцирующих ожидания ослабления спроса. В августе цены на Brent прыгали от $75 до $81, к концу месяца они колебались в коридоре $76-79.В первых числах сентября произошёл обвал цен: 6 сентября Brent опускалась ниже $72 впервые с июня 2023-го, а 10 сентября – ниже $69, впервые с декабря 2021-го. Причиной послужили макроэкономические данные США и Китая, на которых усилились ожидания ослабления спроса и опасения касательно переизбытка предложения. 26 сентября цена составляла $71 за баррель, но, начиная со следующего дня, Brent дорожала максимальные в 2024 году семь сессий подряд. Причиной послужили военная операция Израиля в Ливане, а также атаки Ирана на Израиль. В результате 7 октября торги закрылись выше $80 – впервые с конца августа и в последний раз в текущем году.Во второй декаде октября цена Brent откатилась к диапазону $70-76, в котором колебалась остаток месяца. При этом цена закрытия чаще демонстрировала снижение, что стало реакцией на ожидание дальнейшего ослабления напряженности на Ближнем Востоке. Кроме того, в октябре Ливия возобновила поставки нефти, которые были приостановлены с августа.В ноябре цена Brent продолжила колебания между $70 и $76, но потом котировки вернулись к колебаниям вблизи $72-73 за баррель и с тех пор в основном держатся в этом диапазоне. Вниз их тянут данные о слабом спросе в Китае, избрание Дональда Трампа, который пообещал "бурить, бурить, бурить", то есть снизить цены на нефть, и опасения избыточного предложения сырья на рынке.На принятое 5 декабря решение ОПЕК+ продлить ограничения на добычу нефти рынок практически не отреагировал. По мнению аналитиков, это связано с тем, что геополитические риски, которые подталкивали цену нефти к $80 за баррель, пока отошли на второй план.Газовый рынок Европы: заложник действий УкраиныХотя разброс нефтяных котировок в 2024 году превысил 30%, однако это не идёт ни в какое сравнение с ценами на газ в Европе, разница между нижним и верхним показателем которых составляет более чем два раза. Так, если 23 февраля цена газа на газовом хабе TTF в Нидерландах составляла €22,93 за МВт-ч (€240,77 за 1000 кубометров), то 2 декабря – уже €48,4 за МВТ-ч (€508,2 за 1000 кубометров). По состоянию на 26 декабря газ торговался по цене €45,85 за МВт-ч (€481,43 за 1000 кубометров).На графике европейской газовой цены есть два скачка, и оба они связаны с действиями киевских властей. Первый – это начало военной авантюры в Курской области. Если в конце июля газ в Европе стоил €336,1 за тысячу кубометров, то после того, как в начале августа украинские войска захватили газоизмерительную станцию в Судже, через которую осуществлялся транзит российского газа в Европу, цены на этот энергоноситель на хабе TTFподскочили до €431,76 за тысячу кубометров. Драйвером роста газовых котировок выступили опасения относительно транзита российского газа через территорию Украины.Далее цены несколько снизились, поскольку транзит продолжился, а страны ЕС 19 августа достигли планового показателя заполненности подземных хранилищ газа (ПХГ) в 90%, и закупки газа несколько замедлились. К началу отопительного сезона 2024/25 годов ЕС накопил в хранилищах 105,7 млрд кубометров газа. Такой объем запасов был достигнут 28 октября, ПХГ перед началом отопительного сезона были заполнены на 95,3%. Затем страны Евросоюза начали расходовать запасы, при этом устойчивый отбор газа начался 4 ноября.Безусловно, это должно было привести к определённому росту цены на газ. Но именно в это время из Киева стали всё чаще звучать заявления о том, что Украина с 2025 года не будет пропускать через свою территорию газ в Европу – причём не только российский, но и формально принадлежащий Азербайджану и даже европейским компаниям. И цена на газ в ЕС подскочила с €408,35 (31 октября) до €508,2 (2 декабря) за тысячу кубометров.Это оказалось классическим "выстрелом в ногу". Дело в том, что "Нафтогаз Украины" по принципу "качай или плати" получает от "Газпрома" за транзит фиксированную сумму – около $70 миллионов в месяц (то есть около $840 миллионов в год). При этом сам "Газпром" продаёт газ в Европе по биржевым ценам, и сами украинские аналитики оценивали возможную прибыль российской газовой монополии от продажи газа в Европу в $5 миллиардов – но ещё до резкого повышения цен. Кроме того, подобное поведение Киева вызвало увеличение закупок российского газа странами ЕС, причём даже теми, кто ранее отказывался от его потребления.К примеру, Чехия, которая летом 2023 года объявила о "полной независимости от российского природного газа" и сократила импорт почти до нуля, в ноябре 2024 года возобновила его импорт через Словакию и Венгрию. Согласно данным информационного агентства TASR, в годовом исчислении Чехия нарастила закупки российского газа на 530%.По итогам января – ноября 2024 года суммарные объемы поставок российского газа в европейские страны достигли 49,6 млрд кубометров. Таким образом, за 11 месяцев Россия нарастила поставки газа в ЕС на 25%. При этом основной прирост обеспечили трубопроводные поставки, которые увеличились на 26%, до 30,3 млрд кубометров. Это приблизительно 11,1% от всего трубопроводного газа, импортируемого в Европу, причём поставки через "Турецкий поток" составляют 5,6%, а транзит через Украину – 5,5%. Годом ранее РФ поставляла в Европу по трубопроводам 8,4% импортируемого таким способом газа.Экспорт российского сжиженного природного газа (СПГ) в том же направлении увеличился на 18,2%, до 19,3 млрд кубометров. Доля РФ здесь выросла до 7,1% против 5,7% годом ранее. С начала года на долю России в импорте СПГ в ЕС пришлось 18,3%, тогда как в январе – ноябре 2023 года этот показатель составлял 14%.Во время общения с прессой после заседания ЕАЭС 26 декабря, президент России Владимир Путин подчеркнул, что Киев, перекрывая транзит российского газа, по сути наказывает Европу, где цена газа уже выросла под $500 за тысячу кубометров."Контракта нет, и за 3-4 дня заключить его невозможно. Его не будет. Они объявили, что не будут продлевать контракт, а потом осознали, что для них самих это проблема. Засуетились. Начали обращаться, по сути, ко всем подряд, чтобы кто-то вместо НАК "Нафтогаз Украины" заключил с нами контракт на транзит по территории Украины, чтобы соответствующие структуры Венгрии, Словакии, Турции, Азербайджана заключили контракт на транзит через территорию Украины. Проблема в том, что у "Газпрома" контракты длительные – до 2035-го, до 2049-го годов, и чтобы изменить ситуацию, связанную с транзитом, надо вскрывать эти контракты. Это очень сложная процедура, трудноразрешимая, неразрешимая", – разъяснил Путин.Но временщики, которые ныне управляют Украиной, явно неспособны заглянуть в будущее на столько лет вперёд.О политических итогах года на Украине - в статье Павла Волкова - "Гарантии безопасности как камень преткновения. Военно-политические итоги 2024 года"

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эксклюзив, европа, россия, украина, владимир путин, дональд трамп, опек, газпром, ес, brent, энергетика, нефть, газ, сша