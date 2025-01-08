Команда Порошенко пытается прекратить транзит российской нефти через Украину - 08.01.2025 Украина.ру
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Команда Порошенко пытается прекратить транзит российской нефти через Украину
Команда Порошенко пытается прекратить транзит российской нефти через Украину - 08.01.2025 Украина.ру
Команда Порошенко пытается прекратить транзит российской нефти через Украину
Верховная Рада Украины зарегистрировала законопроект о запрете транзита нефти из России через территорию Украины, сообщает в своих соцсетях депутат от партии "Евросолидарность" и соавтор проекта Ирина Геращенко
2025-01-08T11:54
2025-01-08T11:54
новости
украина
россия
европа
ирина геращенко
владимир зеленский
верховная рада
нефть
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"Если власть, наконец, не продлила контракт по транзиту российского газа, который команда [Владимира] Зеленского заключила с [Владимиром] Путиным в декабре 2019 года, то очевидно настало время остановить и транзит российской нефти, которая остаётся ключевым источником дохода для российского бюджета", – написала она.По словам Геращенко, "Евросолидарность" будет требовать вынести инициативу на сессию парламента "немедленно"."Это момент истины для власти", – резюмировала депутат.Автор инициативы – глава партии и олигарх Пётр Порошенко – накануне сообщал об этом с традиционным предвыборным пафосом."Мы подготовили законопроект, который предусматривает полный запрет транзита российской нефти через территорию Украины. Документ чётко определяет прекращение транспортировки нефти всеми видами транспортной инфраструктуры, включая трубопроводы. Это решение будет реализовано по согласию с нашими союзниками и с соблюдением всех юридических и технических процедур. Правительство должно обеспечить его исполнение максимум за месяц", – написал он в соцсети X (заблокирована в РФ).Речь идёт о нефтепроводе "Дружба", по которому нефть поставляется в страны Европейского Союза.Транзит газа из России в Европу через территорию Украины прекратился 1 января, о планах не продлевать контракт неоднократно заявлял ранее Зеленский. На фоне этого на Украине в четыре раза повысили тарифы на транспортировку газа.О других последствиях этого решения - в материале Цены на газ в Европе будут расти до урегулирования вопроса транзита через Украину – Bloomberg на сайте Украина.ру.
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новости, украина, россия, европа, ирина геращенко, владимир зеленский, верховная рада, нефть
Новости, Украина, Россия, Европа, Ирина Геращенко, Владимир Зеленский, Верховная Рада, нефть

Команда Порошенко пытается прекратить транзит российской нефти через Украину

11:54 08.01.2025
 
© Sputnik / Перейти в фотобанкНефтепровод "Дружба" в Гомельской области
Нефтепровод Дружба в Гомельской области
© Sputnik
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Верховная Рада Украины зарегистрировала законопроект о запрете транзита нефти из России через территорию Украины, сообщает в своих соцсетях депутат от партии "Евросолидарность" и соавтор проекта Ирина Геращенко
"Если власть, наконец, не продлила контракт по транзиту российского газа, который команда [Владимира] Зеленского заключила с [Владимиром] Путиным в декабре 2019 года, то очевидно настало время остановить и транзит российской нефти, которая остаётся ключевым источником дохода для российского бюджета", – написала она.
По словам Геращенко, "Евросолидарность" будет требовать вынести инициативу на сессию парламента "немедленно".
"Это момент истины для власти", – резюмировала депутат.
Автор инициативы – глава партии и олигарх Пётр Порошенко – накануне сообщал об этом с традиционным предвыборным пафосом.
"Мы подготовили законопроект, который предусматривает полный запрет транзита российской нефти через территорию Украины. Документ чётко определяет прекращение транспортировки нефти всеми видами транспортной инфраструктуры, включая трубопроводы. Это решение будет реализовано по согласию с нашими союзниками и с соблюдением всех юридических и технических процедур. Правительство должно обеспечить его исполнение максимум за месяц", – написал он в соцсети X (заблокирована в РФ).
Речь идёт о нефтепроводе "Дружба", по которому нефть поставляется в страны Европейского Союза.
Транзит газа из России в Европу через территорию Украины прекратился 1 января, о планах не продлевать контракт неоднократно заявлял ранее Зеленский. На фоне этого на Украине в четыре раза повысили тарифы на транспортировку газа.
О других последствиях этого решения - в материале Цены на газ в Европе будут расти до урегулирования вопроса транзита через Украину – Bloomberg на сайте Украина.ру.
 
НовостиУкраинаРоссияЕвропаИрина ГеращенкоВладимир ЗеленскийВерховная Раданефть
 
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