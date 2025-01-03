https://ukraina.ru/20250103/1060099901.html

Цены на газ в Европе будут расти до урегулирования вопроса транзита через Украину - Bloomberg

Цены на газ в Европе будут расти до урегулирования вопроса транзита через Украину - Bloomberg - 03.01.2025 Украина.ру

Цены на газ в Европе будут расти до урегулирования вопроса транзита через Украину - Bloomberg

Цены на природный газ в Европе могут взлететь, так как рынок столкнулся с истощением запасов в газохранилищах и прекращением транзита российского газа через Украину. Об этом пишут журналисты Bloomberg, ссылаясь на аналитиков крупнейших мировых финансовых компаний

2025-01-03T12:25

2025-01-03T12:25

2025-01-03T12:25

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Брокеры прогнозируют третий подряд прирост цен за эту неделю, несмотря на небольшие объемы торговли из-за новогодних праздников. Цены на газ в Европе колеблются около годового максимума спустя два года после энергетического кризиса. "Остановка поставок российского газа на Украину в Новый год произошла на фоне того, что хранилища истощаются самыми быстрыми темпами с момента начала кризиса", - подчеркивают журналисты. Подземные хранилища газа (ПХГ) в регионе заполнены на 72%. Ровно год назад европейские ПХГ были заполнены на 86%. Риск дефицита невелик, но напряженная ситуация, вызванная отказом Украины продлевать контракт на транзит газа с российским "Газпромом", затруднит накопление энергоносителей перед следующим отопительным сезоном. В ближайшие месяцы высокий спрос на газ для ПХГ будет поддерживать рынки на повышенном уровне, считает аналитик Rabobank Флоренс Шмит. Цены на газ в Европе существенно вырастут из-за ужесточения рынка, заявил руководитель европейского газового и мирового СПГ-отдела компании Energy Aspects Джеймс Уодделл.В долгосрочной перспективе цены на газ в Европе снизятся, считают в американском конгломерате Citigroup Inc. Аналитики предполагают, что в конечном итоге на рынок поступит больше предложений, в том числе из России через Украину. "Мы осознаем непредсказуемость результатов переговоров, особенно когда речь идет о политике, геополитике и отношениях между Россией и Украиной, но экономические стимулы предполагают возможное возобновление поставок", — заявили аналитики Citigroup Inc.

https://ukraina.ru/20250103/1060099401.html

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