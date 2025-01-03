Цены на газ в Европе будут расти до урегулирования вопроса транзита через Украину - Bloomberg - 03.01.2025 Украина.ру
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Цены на газ в Европе будут расти до урегулирования вопроса транзита через Украину - Bloomberg
Цены на газ в Европе будут расти до урегулирования вопроса транзита через Украину - Bloomberg - 03.01.2025 Украина.ру
Цены на газ в Европе будут расти до урегулирования вопроса транзита через Украину - Bloomberg
Цены на природный газ в Европе могут взлететь, так как рынок столкнулся с истощением запасов в газохранилищах и прекращением транзита российского газа через Украину. Об этом пишут журналисты Bloomberg, ссылаясь на аналитиков крупнейших мировых финансовых компаний
2025-01-03T12:25
2025-01-03T12:25
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Брокеры прогнозируют третий подряд прирост цен за эту неделю, несмотря на небольшие объемы торговли из-за новогодних праздников. Цены на газ в Европе колеблются около годового максимума спустя два года после энергетического кризиса. "Остановка поставок российского газа на Украину в Новый год произошла на фоне того, что хранилища истощаются самыми быстрыми темпами с момента начала кризиса", - подчеркивают журналисты. Подземные хранилища газа (ПХГ) в регионе заполнены на 72%. Ровно год назад европейские ПХГ были заполнены на 86%. Риск дефицита невелик, но напряженная ситуация, вызванная отказом Украины продлевать контракт на транзит газа с российским "Газпромом", затруднит накопление энергоносителей перед следующим отопительным сезоном. В ближайшие месяцы высокий спрос на газ для ПХГ будет поддерживать рынки на повышенном уровне, считает аналитик Rabobank Флоренс Шмит. Цены на газ в Европе существенно вырастут из-за ужесточения рынка, заявил руководитель европейского газового и мирового СПГ-отдела компании Energy Aspects Джеймс Уодделл.В долгосрочной перспективе цены на газ в Европе снизятся, считают в американском конгломерате Citigroup Inc. Аналитики предполагают, что в конечном итоге на рынок поступит больше предложений, в том числе из России через Украину. "Мы осознаем непредсказуемость результатов переговоров, особенно когда речь идет о политике, геополитике и отношениях между Россией и Украиной, но экономические стимулы предполагают возможное возобновление поставок", — заявили аналитики Citigroup Inc.
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новости, украина, европа, россия, газпром
Новости, Украина, Европа, Россия, Газпром

Цены на газ в Европе будут расти до урегулирования вопроса транзита через Украину - Bloomberg

12:25 03.01.2025
 
© РИА Новости . Александр Кряжев / Перейти в фотобанкЗапуск газоснабжения в деревнях Новосибирской области
Запуск газоснабжения в деревнях Новосибирской области - РИА Новости, 1920, 03.01.2025
© РИА Новости . Александр Кряжев
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Цены на природный газ в Европе могут взлететь, так как рынок столкнулся с истощением запасов в газохранилищах и прекращением транзита российского газа через Украину. Об этом пишут журналисты Bloomberg, ссылаясь на аналитиков крупнейших мировых финансовых компаний
Брокеры прогнозируют третий подряд прирост цен за эту неделю, несмотря на небольшие объемы торговли из-за новогодних праздников. Цены на газ в Европе колеблются около годового максимума спустя два года после энергетического кризиса.
"Остановка поставок российского газа на Украину в Новый год произошла на фоне того, что хранилища истощаются самыми быстрыми темпами с момента начала кризиса", - подчеркивают журналисты.
Подземные хранилища газа (ПХГ) в регионе заполнены на 72%. Ровно год назад европейские ПХГ были заполнены на 86%. Риск дефицита невелик, но напряженная ситуация, вызванная отказом Украины продлевать контракт на транзит газа с российским "Газпромом", затруднит накопление энергоносителей перед следующим отопительным сезоном.
В ближайшие месяцы высокий спрос на газ для ПХГ будет поддерживать рынки на повышенном уровне, считает аналитик Rabobank Флоренс Шмит. Цены на газ в Европе существенно вырастут из-за ужесточения рынка, заявил руководитель европейского газового и мирового СПГ-отдела компании Energy Aspects Джеймс Уодделл.
В долгосрочной перспективе цены на газ в Европе снизятся, считают в американском конгломерате Citigroup Inc. Аналитики предполагают, что в конечном итоге на рынок поступит больше предложений, в том числе из России через Украину.
"Мы осознаем непредсказуемость результатов переговоров, особенно когда речь идет о политике, геополитике и отношениях между Россией и Украиной, но экономические стимулы предполагают возможное возобновление поставок", — заявили аналитики Citigroup Inc.
11:13
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