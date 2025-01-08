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Травля и неонацизм: Захарова о блокировке поставок газа в Приднестровье

Травля и неонацизм: Захарова о блокировке поставок газа в Приднестровье - 08.01.2025 Украина.ру

Травля и неонацизм: Захарова о блокировке поставок газа в Приднестровье

Блокировка поставок газа в Приднестровье – издевательство над жителями республики со стороны молдавских властей, заявила 8 января в эфире Радио Sputnik официальный представитель МИД РФ Мария Захарова

2025-01-08T11:20

2025-01-08T11:20

2025-01-08T11:20

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"Речь идёт об абсолютно безграничном, основанном на вседозволенности применении всей линейки того, что должно было кануть в Лету. От травли по языковому признаку до теперь уже отключения жизненно важных источников", – сказала она.Молдавская ГРЭС в Приднестровье ранее перешла на уголь. С третьего января были введены веерные отключения света, а промышленные предприятия остановили работу.С первых часов 2025 года "Газпром" остановил поставки газа в Молдавию из-за долгов. 1 января 2025 года истек срок действия соглашений, в рамках которых Европа получала российский газ, идущий транзитом через Украину. О том, что договор не будет продлён, ранее заявил Владимир Зеленский.Проблемы со светом и отоплением начались на всей территории страны, но в Приднестровье ситуация катастрофическая.Пятого января врио главы компании "Молдовагаз" Вадим Чебан заявил, что Тирасполь отказался от помощи Кишинева в вопросе закупки газа и ждет возобновления поставок от "Газпрома".В понедельник, 6 января, глава ПМР Вадим Красносельский назвал эти слова ложью и подчеркнул, что Молдавия не предлагала никакой помощи Приднестровью.Подробнее – в материале Марины Поляковой Двойная провокация Киева и Кишинёва. Приднестровье стремительно замерзает, руководство Молдовы нагло лжет на сайте Украина.ру.

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новости, приднестровье, молдавия, кишинёв, владимир зеленский, газпром, мария захарова