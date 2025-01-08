Бомба в детской игрушке: в Кишинёве обнаружили опасный предмет, отправленный с Украины - 08.01.2025 Украина.ру
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Бомба в детской игрушке: в Кишинёве обнаружили опасный предмет, отправленный с Украины
Бомба в детской игрушке: в Кишинёве обнаружили опасный предмет, отправленный с Украины - 08.01.2025 Украина.ру
Бомба в детской игрушке: в Кишинёве обнаружили опасный предмет, отправленный с Украины
В международном аэропорту Кишинёва сотрудники пограничной службы обнаружили игрушечный автомобиль со взрывчаткой, сообщили накануне вечером молдавские СМИ. По обновлённой информации радиостанции Plus Media, посылка была отправлена с Украины
2025-01-08T11:11
2025-01-08T11:11
новости
кишинёв
украина
молдавия
николас мадуро
бомба
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Отправление предназначалось для доставки в Тбилиси, в Грузию, утверждают источники радиостанции.Взрывное устройство было вовремя обнаружено и обезврежено специалистами технико-криминалистического центра.Наёмники, воевавшие на Украине, были задержаны в эти дни в Венесуэле. Президент страны Николас Мадуро сообщил, что они готовили теракты на территории государства.Также о ситуации в Молдавии - в материале Мэр Кишинёва назвал правительство Молдавии некомпетентным и безответственным на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, кишинёв, украина, молдавия, николас мадуро, бомба
Новости, Кишинёв, Украина, Молдавия, Николас Мадуро, бомба

Бомба в детской игрушке: в Кишинёве обнаружили опасный предмет, отправленный с Украины

11:11 08.01.2025
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкМеждународный форум "Армия-2022"
Международный форум Армия-2022 - РИА Новости, 1920, 08.01.2025
© РИА Новости . Евгений Биятов
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В международном аэропорту Кишинёва сотрудники пограничной службы обнаружили игрушечный автомобиль со взрывчаткой, сообщили накануне вечером молдавские СМИ. По обновлённой информации радиостанции Plus Media, посылка была отправлена с Украины
Отправление предназначалось для доставки в Тбилиси, в Грузию, утверждают источники радиостанции.
Взрывное устройство было вовремя обнаружено и обезврежено специалистами технико-криминалистического центра.
Наёмники, воевавшие на Украине, были задержаны в эти дни в Венесуэле. Президент страны Николас Мадуро сообщил, что они готовили теракты на территории государства.
Также о ситуации в Молдавии - в материале Мэр Кишинёва назвал правительство Молдавии некомпетентным и безответственным на сайте Украина.ру.
 
НовостиКишинёвУкраинаМолдавияНиколас Мадуробомба
 
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