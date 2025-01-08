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Бомба в детской игрушке: в Кишинёве обнаружили опасный предмет, отправленный с Украины

Бомба в детской игрушке: в Кишинёве обнаружили опасный предмет, отправленный с Украины - 08.01.2025 Украина.ру

Бомба в детской игрушке: в Кишинёве обнаружили опасный предмет, отправленный с Украины

В международном аэропорту Кишинёва сотрудники пограничной службы обнаружили игрушечный автомобиль со взрывчаткой, сообщили накануне вечером молдавские СМИ. По обновлённой информации радиостанции Plus Media, посылка была отправлена с Украины

2025-01-08T11:11

2025-01-08T11:11

2025-01-08T11:11

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Отправление предназначалось для доставки в Тбилиси, в Грузию, утверждают источники радиостанции.Взрывное устройство было вовремя обнаружено и обезврежено специалистами технико-криминалистического центра.Наёмники, воевавшие на Украине, были задержаны в эти дни в Венесуэле. Президент страны Николас Мадуро сообщил, что они готовили теракты на территории государства.Также о ситуации в Молдавии - в материале Мэр Кишинёва назвал правительство Молдавии некомпетентным и безответственным на сайте Украина.ру.

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новости, кишинёв, украина, молдавия, николас мадуро, бомба