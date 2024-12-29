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Мэр Кишинёва назвал правительство Молдавии некомпетентным и безответственным

Мэр Кишинёва назвал правительство Молдавии некомпетентным и безответственным - 29.12.2024 Украина.ру

Мэр Кишинёва назвал правительство Молдавии некомпетентным и безответственным

Правительство Молдавии не информирует власти столицы постсоветской республики о сценариях выхода из энергетического кризиса. Об этом заявил мэр Кишинёва Ион Чебан

2024-12-29T14:12

2024-12-29T14:12

2024-12-29T14:12

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Поводом для критики молдавского правительства стала неопределённость с обеспечением Кишинёва в условиях решения руководства Украины прекратить транзит российского газа. Правительство Молдавии скрывает от руководства столицы постсоветской республики свои планы, что Чебан счёл неприемлемым. Об этом он заявил в эфире телеканала Cinema 1."Я мэр города с населением около миллиона человек и по сей день не знаю, какой сценарий действий правительства будет после 1 января. Я не понимаю, как может быть столько некомпетентности и безответственности? Потому что о том, что они делают, мы узнаем из Facebook*", - заявил Чебан.Ранее о прекращении транзита российского газа через территорию Украины потребителям Молдавии и Евросоюза заявил Владимир Зеленский. "Газпром" 28 декабря сообщил о прекращении поставок газа в Молдавию с 1 января прекратит поставки из-за задолженности "Молдовагаза".* соцсеть, запрещённая в России по решению суда как экстремистская. Ранее на эту тему: МИД РФ: Санду готовит интервенцию в Приднестровье и дестабилизацию Европы

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новости, молдавия, кишинёв, украина, владимир зеленский, facebook, ес, газпром