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Наёмники с Украины готовили теракты в Венесуэле – Мадуро
Наёмники с Украины готовили теракты в Венесуэле – Мадуро - 08.01.2025 Украина.ру
Наёмники с Украины готовили теракты в Венесуэле – Мадуро
Двух колумбийцев и троих украинцев, принимавших участие в боевых действиях на Украине, задержали в составе преступной группы в Венесуэле. Они готовили теракты на территории страны, заявил 8 января, выступая перед национальной полицией, президент Венесуэлы Николас Мадуро
2025-01-08T10:36
2025-01-08T10:36
2025-01-08T11:18
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Группа состояла из семи человек, включая двух граждан США. Четверо из задержанных – колумбийцы и американцы – снайперы, приводит издание Clarin слова президента."Они прибыли, чтобы совершить террористические акции", – сообщил Мадуро.Он также рассказал о подготовленном полицией докладе о задержании в Венесуэле потенциальных террористов с ноября по декабрь. По его словам, при аналогичных обстоятельствах были задержаны 125 иностранных граждан 25 национальностей.Задержанные – "высшего уровня", таких никогда ещё не ловили в Венесуэле, отметил Мадуро.По информации СМИ и словам самого президента, многие задержания могут быть связаны с арестованным ранее аргентинским жандармом Науэлем Аугустином Галло. Его, по данным журналистов, подозревают в подготовке покушения на вице-президента Венесуэлы Делси Родригес.О сложной ситуации в стране – в материале Александра Сокуренко Венесуэла: проигравший кандидат Запада сбежал, а американские пираты захватили самолет Мадуро на сайте Украина.ру.
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новости, венесуэла, украина, сша, николас мадуро, иностранные наемники
Новости, Венесуэла, Украина, США, Николас Мадуро, иностранные наемники
Наёмники с Украины готовили теракты в Венесуэле – Мадуро
10:36 08.01.2025 (обновлено: 11:18 08.01.2025)
Двух колумбийцев и троих украинцев, принимавших участие в боевых действиях на Украине, задержали в составе преступной группы в Венесуэле. Они готовили теракты на территории страны, заявил 8 января, выступая перед национальной полицией, президент Венесуэлы Николас Мадуро
Группа состояла из семи человек, включая двух граждан США. Четверо из задержанных – колумбийцы и американцы – снайперы, приводит издание Clarin слова президента.
"Они прибыли, чтобы совершить террористические акции", – сообщил Мадуро.
Он также рассказал о подготовленном полицией докладе о задержании в Венесуэле потенциальных террористов с ноября по декабрь. По его словам, при аналогичных обстоятельствах были задержаны 125 иностранных граждан 25 национальностей.
Задержанные – "высшего уровня", таких никогда ещё не ловили в Венесуэле, отметил Мадуро.
По информации СМИ и словам самого президента, многие задержания могут быть связаны с арестованным ранее аргентинским жандармом Науэлем Аугустином Галло. Его, по данным журналистов, подозревают в подготовке покушения на вице-президента Венесуэлы Делси Родригес.