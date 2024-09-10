https://ukraina.ru/20240910/1057342226.html

Венесуэла: проигравший кандидат Запада сбежал, а американские пираты захватили самолет Мадуро

Венесуэла: проигравший кандидат Запада сбежал, а американские пираты захватили самолет Мадуро - 10.09.2024 Украина.ру

Венесуэла: проигравший кандидат Запада сбежал, а американские пираты захватили самолет Мадуро

Политический кризис в Венесуэле достиг своего финала. Бывший прозападный кандидат в президенты Эдмундо Гонсалес покинул страну после проигранных выборов. Судя по предварительным данным, он отбыл в Испанию, которая предоставит ему политическое убежище

2024-09-10T11:58

2024-09-10T11:58

2024-09-10T13:18

эксклюзив

венесуэла

николас мадуро

сша

запад

кабельо диосдадо

уго рафаэль чавес

ес

пираты

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/101240/66/1012406658_0:0:2888:1626_1920x0_80_0_0_2e4c841feb10e4af9e87ddb9f14e31f9.jpg.webp

Венесуэльское руководство не стало мешать этому "во имя спокойствия и мира". 74-х летний Гонсалес так и не смог организовать акции протеста оппозиции, чтобы оспорить результаты голосования, и никакой серьезной угрозы для президента Николаса Мадуро, по сути, не представлял.Ведь в свое время, в 2018 году, боливарианская власть сумела полностью обесценить гораздо более молодого и популярного оппозиционного кандидата — Хуана Гуайдо, из которого на Западе пытались делать настоящую медийную телезвезду.Эдмундо Гонсалес, скорее, представлял интерес для историков. Мы уже писали, что в начале восьмидесятых годов во времена гражданской войны в Сальвадоре он там работал дипломатом под началом тогдашнего венесуэльского посла — Леопольдо Кастильо, мрачной фигуры, известной под прозвищем "убийца священников". Потому что в то время прозападные агенты и ультраправые боевики совершили многочисленные покушения на венесуэльских священников за то, что они призывали паству к миру в стране.Тем не менее после отъезда Гонсалеса в Венесуэле по-прежнему остаются многие оппозиционные политики, включая их нынешнего лидера — Марию Кочину Мачадо. Они находятся на свободе, занимаются политической деятельностью. Хотя мировые массмедиа обычно представляют Боливарианскую республику как обновленную латиноамериканскую версию ГУЛАГа.Между тем, сама венесуэльская оппозиция отнюдь не представляет собой стайку невинных котят. Боливарианское правительство сообщило о том, что на территории аргентинской дипмиссии могли скрываться радикальные элементы, которые готовили покушение на Мадуро и на вице-президента Венесуэлы Дельси Родригес.Считать это пустой угрозой нельзя. Не секрет, что часть венесуэльской оппозиции много лет сотрудничала с колумбийскими ультраправыми парамилитарес, которые остались без работы после того, как Колумбия избрала левого президента. Тогда местные убийцы стали разъезжаться в поисках вакансий по всему миру, вплоть до Украины.Стратегия борьбы с западными агентами влияния, какими бы они ни были, традиционно опирается у чавистов на массы, среди которых они имеют большой вес за счет своей масштабной социальной политики. Говоря простыми словами, "цветной переворот" не получился у Гуайдо, а потом и у его последователей именно потому, что Мадуро может вывести на улицы несравнимо больше своих сторонников.Судя по всему, кадровые перестановки, которые провел сейчас в своем правительстве президент Венесуэлы, были направлены именно на купирование оппозиционной угрозы. Диосдадо Кабельо, одна из ключевых фигур в истории движения чавистов, получил должность министра внутренних дел с полномочиями вице-премьера. А это говорит довольно о многом.Невысокий человек с крепкой фигурой борца, обладающий при этом способностями хорошего оратора, пользуется в кварталах Каракаса огромным авторитетом.В апреле 2002 года, когда американцы организовали в Венесуэле полноценный государственный переворот, подкупив нескольких политиков и военных, президента Чавеса изолировали на уединенном острове и стали склонять к отречению от своего поста, обещая в этом случая отправить его на Кубу. А американцы немедленно признали путчистов в качестве законной власти.Но Чавес не собирался сдаваться, и новость об этом попала в Каракас. Кабельо, Мадуро и другие чависты вывели на улицы огромные толпы возмущенных людей. Диосдадо Кабельо был приведен к присяге как временный президент страны, и он сразу мобилизовал верные военные части, чтобы поскорее доставить Чавеса в Каракас, пока с ним не произошло что-то плохое.Этот момент стал крахом переворота, которые готовили США, потому что впоследствии удалось доказать, что официальные представители администрации Джорджа Буша — младшего встречались накануне событий с венесуэльскими оппозиционерами. Путчисты начали разбегаться, а после возвращения Чавеса Кабельо сразу передал ему президентские полномочия.В последующие годы Диосдадо занимал в боливарианском правительстве важные посты, и некоторые западные эксперты рассматривали его как возможного преемника Чавеса. Судя по многим публикациям тех лет, американцы надеялись, что чависты передерутся за власть после смерти своего лидера. Но этого не случилось, потому что он успел построить довольно сплоченное и хорошо организованное движение. А Кабельо высказал полную лояльность новому президенту Николасу Мадуро.В 2018 году, когда США в очередной раз пробовали свалить боливарианскую власть с помощью Гуайдо, они выдвинули против Кабельо и его семьи фейковые обвинения в наркоторговле. Диосдадо с иронией заметил, что власти США прекрасно знают настоящих наркоторговцев, но не заинтересованы в их аресте. А обвинения против него в конечном итоге давно развалились — сейчас про них не вспоминают даже оппозиционеры.Новое назначение этого человека, который будет курировать силовой блок, направлено на решительное пресечение любых антизаконных действий. Так что можно ожидать, что ситуация в Венесуэле будет стабилизироваться и дальше.Однако Вашингтон все равно продолжит делать враждебные шаги в отношении богатой нефтью страны, где не желают слушаться его указаний.Провокации могут быть очень разными. Например, на днях американцы захватили президентский самолет Николаса Мадуро, на котором он совершал свои международные рейсы.Поводом для захвата стали обвинения в том, что приобретенное воздушное судно нарушило какие-то из бесчисленных американских санкций.Правительство Венесуэлы назвало этот инцидент актом воздушного пиратства и объявило, что оставляет за собой право предпринять юридические действия для возмещения ущербато есть произвести инвентаризацию американской собственности, еще оставшейся на территории Боливарианской республики. А ее когда-то было немало.В любом случае, разменяв улетевшего проамериканского кандидата на самолет, Мадуро все равно остался в плюсах. А наши недавние прогнозы о том, что очередная попытка захватить Венесуэлу нахрапом провалится — потому что боливарианская власть контролирует улицу — пока находят свое подтверждение.Конечно, правительству Венесуэлы нельзя расслабляться. У страны хватает проблем, которые необходимо срочно решать. Очередные атаки со стороны Запада могут быть проведены в любой момент и с самых неожиданных направлений.Другое дело, что Мадуро показал всему миру — можно годами жить в условиях непризнания со стороны США и ЕС, сотрудничая с другими, дружественными странами.И этот опыт наверняка изучают сейчас во многих странах планеты.Читайте также: В США и ЕС требуют от Мадуро сложить полномочия, угрожая последствиями

https://ukraina.ru/20240730/1056560496.html

https://ukraina.ru/20240729/1056548792.html

https://ukraina.ru/20240801/1056621231.html

венесуэла

сша

запад

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Александр Сокуренко

Александр Сокуренко

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Сокуренко

эксклюзив, венесуэла, николас мадуро, сша, запад, кабельо диосдадо, уго рафаэль чавес, ес, пираты