https://ukraina.ru/20250106/1060128807.html

Он не знает, как действовать. Сэмюэль Трэпп об интервью Зеленского и наступлении ВСУ под Курском

Он не знает, как действовать. Сэмюэль Трэпп об интервью Зеленского и наступлении ВСУ под Курском - 06.01.2025 Украина.ру

Он не знает, как действовать. Сэмюэль Трэпп об интервью Зеленского и наступлении ВСУ под Курском

Попытки глупого старика вооружить Украину не спасут Зеленского от Трампа. Если президент США откажется от силы и первым позвонит Путину, Киеву несдобровать.

2025-01-06T13:19

2025-01-06T13:19

2025-01-06T13:19

интервью

сша

украина

дональд трамп

владимир зеленский

джо байден

сенат

россия

конгресс сша

всу

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал американский журналист, ведущий программы International Flavor ("Международный вкус") на Dam Radio Сэмюэль Трэпп.Сенат и Палата представителей Конгресса США соберутся 6 января на совместное заседание для утверждения итогов президентских выборов. Победу на них в ноябре одержал Дональд Трамп, который обещал прекратить конфликт на Украине за 24 часа.Ранее, 5 января, Владимир Зеленский дал интервью американскому блогеру Лексу Фридману. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала речь главы Украины "адской смесью неонацизма и терроризма с наркотическим бредом".— Сэмюэль, какие ожидания у американцев от 6 января 2025 года?— Это важный день. Прошло четыре года, как говорят в Америке, со дня переворота, хотя я не могу согласиться с таким определением. Это ложь, к которой тогда прибегло глубинное государство, чтобы остановить процесс возражений против победы Байдена.[6 января 2021 года сторонники Дональда Трампа ворвались в Капитолий, чтобы воспрепятствовать утверждению итогов прошедших в стране президентских выборов, на которых одержал победу Джо Байден. С тех пор в Соединённых Штатах до сих пор преследуются те, кто причастен к событиям 6 января 2021 года: порядка 1,6 тыс. человек были предъявлены обвинения в правонарушениях либо уголовных преступлениях различной степени тяжести.]Я не один такой в США, кто думает, что Трамп выиграл выборы в 2021-м. Но доказательств не было. Сенаторам, которые хотели высказаться в поддержку Трампа не дали слово в Конгрессе, а так называемый переворот был использован глубинным государством как чрезвычайная ситуация, давшая повод изменить правила утверждения итогов президентских выборов.Но, получается, в этот раз, 6 января, невозможно, чтобы один–два сенаторам могли остановить процесс утверждения итогов президентских выборов. Требуется 20% голосов от каждой палаты. Поэтому я ожидаю, что все успешно пройдет для Трампа.[По словам юристов Эвана Дэвиса и Дэвида Шульте, Конгресс имеет право помешать Трампу вступить в должность, используя Закон о подсчете голосов 1887 года, который говорит, что 20% членов каждой палаты могут подписать петицию, возражающую против голосования на выборах. Если возражение будет поддержано большинством в каждой палате, голосование не будет засчитано, а количество голосов, необходимое для избрания, будет уменьшено на цифру голосов, которые не были поданы.]— Как считаете, сложатся у Трампа хорошие отношения с новым составом Конгресса?— Я полагаю, ему будет непросто с новым Конгрессом. Многие республиканцы, которые состоят в Сенате, не столько против Трампа, сколько думают в первую очередь о себе, а не об Америке. То есть они такие же, как демократы.Для Трампа будет сложно это все менять. Глубинное государство все еще сильно, его представители сидят на своих местах уже более 50 лет. Это вся моя жизнь!Но у меня есть надежда, что Трамп сможет что-нибудь сделать. Как я уже упоминал, Трамп изменил свой подход с прошлого срока правления, меньше оскорбляет людей и пытается работать вместе с ними. Надеюсь, что он оправдает доверие американцев, которые в большинстве проголосовали за него, и это не испортит, как говорится, его…— Многие возлагают на Трампа надежды — не только в США, но и в мире, который находится в жесточайшем кризисе, в том числе из-за антироссийских санкций и войны на Украине. С экономикой в Европе ужасно, в США безработица 2–3%, у нас цены растут. Сможет ли Трамп положительно повлиять на взаимоотношения с Россией, как считаете?— Об этом я много думаю и говорю в своей радиопередаче на Dam Radio. Особенно с учетом моего опыта службы дипломатом, переводчиком (когда я работал по ликвидации ракет средней и меньшей дальности).Как ведь Америка всегда действовала? По-моему, слишком строго. Слишком сильно мы хотели, чтобы мир был в наших руках, говорили другим, что они должны делать или "мы вас уничтожим". Вот наши методы.Мы, наше государство, наши первые лица, игнорировали Россию. Не знаю, сможет ли Трамп действовать по-другому. Обратите внимание, он обещал остановить войну на Украине в течение 24 часов. А сейчас уже так не говорит. Я думаю, он понял, что не сможет этого сделать.Лично я считаю, что самая важная вещь, которую Трамп может сделать после инаугурации — это первым позвонить Владимиру Путину и сказать что-то из серии: "Я знаю, что для Вас тоже есть важные вещи в мире. Мы должны работать вместе, чтобы менять ситуацию и помогать друг другу в этом процессе".Но, к сожалению, я так же полагаю, что Трамп хочет показать, что он самый сильный. Хотя время уже ушло это делать. Никому это не важно, потому что основная часть мира хочет действовать в своих интересах, а не по желанию США.Я познакомился, Аня, с вами на саммите БРИКС в Казани. И, помните, сколько много там говорили о многополярности. А Трамп это игнорирует — чтоб якобы не мешалось…Но даже если мы в Америке игнорируем факт того, что мир меняется, вряд ли мы можем остановить этот процесс. Си Цзиньпинь, Владимир Путин, Драупади Мурму и другие лидеры, которые держат курс на независимость и многополярность, дали свое мнение о будущем. Трамп не может игнорировать все это!Надеюсь, так и будет. Думаю, что Трамп очень умный человек.— Владимир Зеленский дал трехчасовое интервью популярному американскому блогеру, где ругался матом и выражался неподобающим образом. Что думаете об этом?— Я не вникал глубоко в это интервью, но и так знаю, что Зеленский — грубый человек, точно не дипломат. Он не умеет держать подвешенным язык.Я помню самые ужасные слова, когда он сидел в своем офисе и через Телеграм сказал россиянам "Хотите жить — бегите". Это было отвратительно. Как человек, который тогда был президентом, мог такое сказать?!Или взять его глупую зеленую футболку. Он даже на официальных встречах ее не снимает, галстук не может надеть. Зеленский разве на фронте? Не понимаю, что он пытается этим показать. Я видел его в разных состояниях на его канале. Это слабый человек. Он не знает, как действовать.— Под Курском тем не менее Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются что-то показать. Это попытка "отжать" еще немного долларов у Байдена перед тем, как Трамп официально вступит в полномочия?— Да, это наш глупый старик [Байден], который хочет изменить ситуацию до своего ухода с должности президента. Он отправил как можно больше военной помощи Зеленскому. Под Курском, как я слышал, ВСУ массово использовали РЭБ — системы радиоэлектронной борьбы.Тут есть след и глубинного государства, Пентагона и Конгресса, которые хотят, чтобы Трампу стало труднее разобраться с Украиной. Я думаю, единственный способ остановить войну — перестать давать деньги Киеву.Также о том, как могут ли демократы саботировать избрание Трампа и каких неожиданностей ему ожидать от нового Конгресса США, в интервью Анны Черкасовой с американистом Грег Вайнер: Трамп может выкупить Украину у Зеленского за 500 миллиардов долларов.

https://ukraina.ru/20241030/1058484787.html

https://ukraina.ru/20241230/1060042775.html

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Анна Черкасова

Анна Черкасова

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Анна Черкасова

интервью, сша, украина, дональд трамп, владимир зеленский, джо байден, сенат, россия, конгресс сша, всу, владимир путин