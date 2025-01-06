https://ukraina.ru/20250106/1060129762.html

В Госдуме РФ предложили установить выплаты за смерть и ранения журналистов

В Госдуме РФ предложили установить выплаты за смерть и ранения журналистов - 06.01.2025 Украина.ру

В Госдуме РФ предложили установить выплаты за смерть и ранения журналистов

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий направил обращение в Минцифры РФ с предложением установить единовременные выплаты от трех до пяти миллионов рублей для военных корреспондентов, работающих в зоне СВО. Уточняется, что эти суммы будут выплачиваться в случае смерти или ранения журналистов

2025-01-06T13:46

2025-01-06T13:46

2025-01-06T14:21

новости

россия

киев

москва

мария захарова

вооруженные силы украины

госдума

лдпр

слуцкий леонид

выплаты

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/0d/1058879070_0:0:1290:727_1920x0_80_0_0_73f8886053b5f3720ed43b754d8f3ec1.jpg

В настоящее время в случае ранения или гибели журналиста единовременная компенсация выплачивается из средств редакции и не превышает сумму в два миллиона рублей.В то же время выплаты за смерть или увечья волонтеров, работающих на новых территориях РФ, приравнены к военным: пять миллионов в первом случае и три - во втором.В ноябре официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в очередной раз обратила внимание на то, что Секретариат ЮНЕСКО демонстративно игнорирует официально передаваемую Россией информацию о преступлениях Киева против российских журналистов."Демонстративно игнорируют": в Москве напомнили Западу о расправах над теми, кого обещали защищатьОна констатировала, что только за последний год от рук боевиков киевского режима погибли еще четыре российских журналиста: Борис Максудов, Семён Ерёмин, Валерий Кожин и Никита Цицаги.Корреспондентам ВГТРК и НТВ Евгению Поддубному и Алексею Ивлиеву повезло вернуться с редакционного задания живыми, несмотря на прицельные атаки ВСУ. А вот военкор "Известий" Александр Мартемьянов погиб 4 января, когда украинские войска намеренно нанесли удар FPV-дроном по гражданскому автомобилю с сотрудниками СМИ далеко от линии соприкосновения на трассе Донецк-Горловка. Его коллеги, также находившиеся в машине, получили ранения разной степени тяжести.Несмотря на все риски военкоры не перестают освещать события из зоны СВО, а часть из них сами встают на защиту Родины. Такое решение принял один из наших коллег, редактор издания Украина.ру Василий Темный.Еще по теме: Военкоры поделятся опытом: как выжить в зоне СВО и привезти хороший репортаж.

россия

киев

москва

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, киев, москва, мария захарова, вооруженные силы украины, госдума, лдпр, слуцкий леонид, выплаты, военкор