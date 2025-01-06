В Госдуме РФ предложили установить выплаты за смерть и ранения журналистов - 06.01.2025 Украина.ру
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В Госдуме РФ предложили установить выплаты за смерть и ранения журналистов
В Госдуме РФ предложили установить выплаты за смерть и ранения журналистов - 06.01.2025 Украина.ру
В Госдуме РФ предложили установить выплаты за смерть и ранения журналистов
Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий направил обращение в Минцифры РФ с предложением установить единовременные выплаты от трех до пяти миллионов рублей для военных корреспондентов, работающих в зоне СВО. Уточняется, что эти суммы будут выплачиваться в случае смерти или ранения журналистов
2025-01-06T13:46
2025-01-06T14:21
новости
россия
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мария захарова
вооруженные силы украины
госдума
лдпр
слуцкий леонид
выплаты
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В настоящее время в случае ранения или гибели журналиста единовременная компенсация выплачивается из средств редакции и не превышает сумму в два миллиона рублей.В то же время выплаты за смерть или увечья волонтеров, работающих на новых территориях РФ, приравнены к военным: пять миллионов в первом случае и три - во втором.В ноябре официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в очередной раз обратила внимание на то, что Секретариат ЮНЕСКО демонстративно игнорирует официально передаваемую Россией информацию о преступлениях Киева против российских журналистов."Демонстративно игнорируют": в Москве напомнили Западу о расправах над теми, кого обещали защищатьОна констатировала, что только за последний год от рук боевиков киевского режима погибли еще четыре российских журналиста: Борис Максудов, Семён Ерёмин, Валерий Кожин и Никита Цицаги.Корреспондентам ВГТРК и НТВ Евгению Поддубному и Алексею Ивлиеву повезло вернуться с редакционного задания живыми, несмотря на прицельные атаки ВСУ. А вот военкор "Известий" Александр Мартемьянов погиб 4 января, когда украинские войска намеренно нанесли удар FPV-дроном по гражданскому автомобилю с сотрудниками СМИ далеко от линии соприкосновения на трассе Донецк-Горловка. Его коллеги, также находившиеся в машине, получили ранения разной степени тяжести.Несмотря на все риски военкоры не перестают освещать события из зоны СВО, а часть из них сами встают на защиту Родины. Такое решение принял один из наших коллег, редактор издания Украина.ру Василий Темный.Еще по теме: Военкоры поделятся опытом: как выжить в зоне СВО и привезти хороший репортаж.
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новости, россия, киев, москва, мария захарова, вооруженные силы украины, госдума, лдпр, слуцкий леонид, выплаты, военкор
Новости, Россия, Киев, Москва, Мария Захарова, Вооруженные силы Украины, Госдума, ЛДПР, Слуцкий Леонид, выплаты, военкор

В Госдуме РФ предложили установить выплаты за смерть и ранения журналистов

13:46 06.01.2025 (обновлено: 14:21 06.01.2025)
 
© Украина.руКоллаж: журналисты
Коллаж: журналисты - РИА Новости, 1920, 06.01.2025
© Украина.ру
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Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий направил обращение в Минцифры РФ с предложением установить единовременные выплаты от трех до пяти миллионов рублей для военных корреспондентов, работающих в зоне СВО. Уточняется, что эти суммы будут выплачиваться в случае смерти или ранения журналистов
"Наши военные корреспонденты наравне с военнослужащими отважно выполняют свой долг на передовой, ежедневно рискуя жизнью и здоровьем, чтобы миллионы граждан знали, что на самом деле происходит на линии фронта. Их самоотверженный труд не позволяет распространяться оголтелой лжи и пропаганде. Именно поэтому ВСУ считают наших журналистов одной из своих приоритетных целей. Будем работать с правительством РФ над этой инициативой. Мы должны гарантировать военным корреспондентам и их семьям всестороннюю поддержку", - подчеркнул парламентарий.
В настоящее время в случае ранения или гибели журналиста единовременная компенсация выплачивается из средств редакции и не превышает сумму в два миллиона рублей.
В то же время выплаты за смерть или увечья волонтеров, работающих на новых территориях РФ, приравнены к военным: пять миллионов в первом случае и три - во втором.
В ноябре официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в очередной раз обратила внимание на то, что Секретариат ЮНЕСКО демонстративно игнорирует официально передаваемую Россией информацию о преступлениях Киева против российских журналистов.
"Демонстративно игнорируют": в Москве напомнили Западу о расправах над теми, кого обещали защищать
Она констатировала, что только за последний год от рук боевиков киевского режима погибли еще четыре российских журналиста: Борис Максудов, Семён Ерёмин, Валерий Кожин и Никита Цицаги.
Корреспондентам ВГТРК и НТВ Евгению Поддубному и Алексею Ивлиеву повезло вернуться с редакционного задания живыми, несмотря на прицельные атаки ВСУ. А вот военкор "Известий" Александр Мартемьянов погиб 4 января, когда украинские войска намеренно нанесли удар FPV-дроном по гражданскому автомобилю с сотрудниками СМИ далеко от линии соприкосновения на трассе Донецк-Горловка. Его коллеги, также находившиеся в машине, получили ранения разной степени тяжести.
Несмотря на все риски военкоры не перестают освещать события из зоны СВО, а часть из них сами встают на защиту Родины. Такое решение принял один из наших коллег, редактор издания Украина.ру Василий Темный.
Еще по теме: Военкоры поделятся опытом: как выжить в зоне СВО и привезти хороший репортаж.
 
НовостиРоссияКиевМоскваМария ЗахароваВооруженные силы УкраиныГосдумаЛДПРСлуцкий Леонидвыплатывоенкор
 
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