https://ukraina.ru/20240205/1053101627.html

Военкоры поделятся опытом: как выжить в зоне СВО и привезти хороший репортаж

Военкоры поделятся опытом: как выжить в зоне СВО и привезти хороший репортаж - 05.02.2024 Украина.ру

Военкоры поделятся опытом: как выжить в зоне СВО и привезти хороший репортаж

Украина.ру примет участие во втором сезоне проекта "Школа молодого военкора имени Бориса Максудова", старт которому ранее дал лидер ЛДПР Леонид Слуцкий

2024-02-05T16:59

2024-02-05T16:59

2024-02-05T16:59

украина.ру

военкор

новости

лдпр

слуцкий

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Одним из спикеров школы станет военный корреспондент Украина.ру Василий Ткач, также о своём опыте расскажут военкоры Изабелла Либерман ("Блокнот Россия"), Константин Придыбайло (RT) и другие."Цель проекта – показать деятельность журналиста изнутри, раскрыть важность работы с информацией. Информационная война, которая развернулась с началом СВО, ведётся нашими противниками ежедневно не только на территории России, но и за её пределами. Бессовестно искажают факты, подменяют контент и даже переписывают наше героическое прошлое! Поэтому молодым журналистам важно научиться выявлять фейки и умело оперировать фактами", – отметил Леонид Слуцкий."Школа молодого военкора имени Бориса Максудова" была создана ЛДПР летом 2023 года и получила своё название в честь фронтового журналиста канала "Россия 24", погибшего на съёмках в Запорожской области.Борис Максудов был одним из активных участников первого сезона проекта, делился своим опытом с молодыми журналистами и помогал им раскрыть себя.В школу молодого военкора могут записаться граждане РФ, успешно выполнившие отборочное задание и заполнившие анкету регистрации. Проект бесплатный и подойдёт как студентам, так и уже работающим журналистам, а также всем, кто хочет узнать больше о работе военкора.10 лекций пройдут в онлайн-формате. Ученики школы получат 5 практических заданий и обратную связь от действующих военкоров.Старт занятий запланирован на 10 февраля 2024 года. В начале марта 2024 года состоится очная встреча лучших участников проекта.Приём заявок для участия в проекте продлится до 7 февраля 2024 года включительно.

https://ukraina.ru/20231227/1052444092.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

украина.ру, военкор, новости, лдпр, слуцкий