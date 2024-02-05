https://ukraina.ru/20240205/1053101627.html
Военкоры поделятся опытом: как выжить в зоне СВО и привезти хороший репортаж
Военкоры поделятся опытом: как выжить в зоне СВО и привезти хороший репортаж - 05.02.2024 Украина.ру
Военкоры поделятся опытом: как выжить в зоне СВО и привезти хороший репортаж
Украина.ру примет участие во втором сезоне проекта "Школа молодого военкора имени Бориса Максудова", старт которому ранее дал лидер ЛДПР Леонид Слуцкий
2024-02-05T16:59
2024-02-05T16:59
2024-02-05T16:59
украина.ру
военкор
новости
лдпр
слуцкий
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Одним из спикеров школы станет военный корреспондент Украина.ру Василий Ткач, также о своём опыте расскажут военкоры Изабелла Либерман ("Блокнот Россия"), Константин Придыбайло (RT) и другие."Цель проекта – показать деятельность журналиста изнутри, раскрыть важность работы с информацией. Информационная война, которая развернулась с началом СВО, ведётся нашими противниками ежедневно не только на территории России, но и за её пределами. Бессовестно искажают факты, подменяют контент и даже переписывают наше героическое прошлое! Поэтому молодым журналистам важно научиться выявлять фейки и умело оперировать фактами", – отметил Леонид Слуцкий."Школа молодого военкора имени Бориса Максудова" была создана ЛДПР летом 2023 года и получила своё название в честь фронтового журналиста канала "Россия 24", погибшего на съёмках в Запорожской области.Борис Максудов был одним из активных участников первого сезона проекта, делился своим опытом с молодыми журналистами и помогал им раскрыть себя.В школу молодого военкора могут записаться граждане РФ, успешно выполнившие отборочное задание и заполнившие анкету регистрации. Проект бесплатный и подойдёт как студентам, так и уже работающим журналистам, а также всем, кто хочет узнать больше о работе военкора.10 лекций пройдут в онлайн-формате. Ученики школы получат 5 практических заданий и обратную связь от действующих военкоров.Старт занятий запланирован на 10 февраля 2024 года. В начале марта 2024 года состоится очная встреча лучших участников проекта.Приём заявок для участия в проекте продлится до 7 февраля 2024 года включительно.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
украина.ру, военкор, новости, лдпр, слуцкий
Военкоры поделятся опытом: как выжить в зоне СВО и привезти хороший репортаж
Украина.ру примет участие во втором сезоне проекта "Школа молодого военкора имени Бориса Максудова", старт которому ранее дал лидер ЛДПР Леонид Слуцкий
Одним из спикеров школы станет военный корреспондент Украина.ру Василий Ткач, также о своём опыте расскажут военкоры Изабелла Либерман ("Блокнот Россия"), Константин Придыбайло (RT) и другие.
"Цель проекта – показать деятельность журналиста изнутри, раскрыть важность работы с информацией. Информационная война, которая развернулась с началом СВО, ведётся нашими противниками ежедневно не только на территории России, но и за её пределами. Бессовестно искажают факты, подменяют контент и даже переписывают наше героическое прошлое! Поэтому молодым журналистам важно научиться выявлять фейки и умело оперировать фактами", – отметил Леонид Слуцкий.
"Школа молодого военкора имени Бориса Максудова" была создана ЛДПР летом 2023 года и получила своё название в честь фронтового журналиста канала "Россия 24", погибшего на съёмках в Запорожской области.
Борис Максудов был одним из активных участников первого сезона проекта, делился своим опытом с молодыми журналистами и помогал им раскрыть себя.
В школу молодого военкора могут записаться граждане РФ, успешно выполнившие отборочное задание и заполнившие анкету регистрации. Проект бесплатный и подойдёт как студентам, так и уже работающим журналистам, а также всем, кто хочет узнать больше о работе военкора.
10 лекций пройдут в онлайн-формате. Ученики школы получат 5 практических заданий и обратную связь от действующих военкоров.
Старт занятий запланирован на 10 февраля 2024 года. В начале марта 2024 года состоится очная встреча лучших участников проекта.
Приём заявок
для участия в проекте продлится до 7 февраля 2024 года включительно.