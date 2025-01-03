https://ukraina.ru/20250103/1060103024.html

Грег Вайнер: Трамп может выкупить Украину у Зеленского за 500 миллиардов долларов

Грег Вайнер: Трамп может выкупить Украину у Зеленского за 500 миллиардов долларов - 03.01.2025 Украина.ру

Грег Вайнер: Трамп может выкупить Украину у Зеленского за 500 миллиардов долларов

Могут ли демократы саботировать избрание Трампа и каких неожиданностей ему ожидать от нового Конгресса США, в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, американист Грег Вайнер.

2025-01-03T15:31

2025-01-03T15:31

2025-01-03T15:41

интервью

сша

америка

дональд трамп

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грег вайнер

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конгресс сша

теракт

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Новый созыв Конгресса США приступает к работе 3 января 2025 года, вступив в полномочия в последние 17 дней правления демократа Джо Байдена и продолжив в первые 2 года президентства республиканца Дональда Трампа.Палата представителей и Сенат собираются 6 января для подтверждения результатов голосования президентских выборов в США.— Грег, к чему готовится Трамп в новом 2025 году?— Президенство Трампа я бы назвал президенством выученных уроков. Он, как мне кажется, сделал определенные выводы по итогам своего первого срока правления Америкой. Следовательно, от него стоит ожидать, с одной стороны жёстких, а с другой — более гибких, решений.На протяжении десятилетий Россия укрепляла связи с Западом, теряя из виду Восток. Сейчас мы как бы открываем для себя новые страны и континенты, в их числе – регион Юго-Восточной Азии, в котором видное место занимает Малайзия – страна со стремительно развивающейся экономикой.Заметьте, если сложить капиталы людей, которые входят в администрацию Трампа, эта цифра составит 475 миллиардов долларов. Даже американские послы — это миллиардеры. Например, господин Чарльз Кушнер с состоянием в 3 миллиарда долларов, посол США во Франции и отец Джеральда Кушнера (который является зятем Трампа).Таких ассистентов у Трампа много. Я считаю, что это statement — заявление Трампа о возможности выкупать мировые конфликты, с одной стороны. И с другой стороны, их давить и душить.Думаю, что Трамп создает финансовый таран. Он будет решать многие вопросы не переговорным процессом, а просто будет идти на таран: душить, давить, заламывать участникам руки, и так далее.Об этом, как я упомянул выше, мне говорит его соответствующее окружение мультимиллиардеров.И еще один важный момент — Трамп будет зачищать место для следующего президента, которым обязательно должен стать республиканец. Причем республиканец именно трамповского призыва.— Видимо, следующим лидером США может стать Джеймс Дэвид Вэнс?— Это логично, но не обязательно. Потому что у Трампа так называемая любовь к членам своей команды проходит молниеносно.Вице-президент может перестать быть человеком, который нужен Трампу, тем более за Вэнсом в прошлом стоят резкие антитрамповские высказывания. Сейчас Трамп их ему вроде бы простил, но ведь всегда может вспомнить…— Вы сказали, что Трамп будет решать многие вопросы не переговорным процессом, а будет идти на финансовый таран. Такая участь ждет и Украину?— Да, Трамп будет выкупать Украину у Зеленского. Думаю, что Трамп предложит 500 миллиардов за страну, и на этом вопрос будет закрыт. Это единственная возможность быстро и четко решить украинский кризис.— Что стоит за терактом против Маска и Трампа? Перед башней Трамп Тауэр в Лас-Вегасе был подорван автомобиль Тесла — фактически символ Маска. Кто посылает символическую "чёрную метку" Трампу и Маску?— За этим стоит будущее закрытие Федерального бюро расследования (ФБР), которое Трамп ненавидит в следствие того, что в прошлом организация устроила антитрамповскую кампанию, обвинив его в связях с русскими и Путиным. Ведь никто за это не понес никакой ответственности.Поэтому никаких "черных меток" в этом деле нет. Трамп заявил, что ФБР необходимо закрывать после таких терактов, после такого непрофессионализма.— А как же украинский след в теракте против Маска и Трампа, который горячо обсуждают в Сети?— Я не уверен, что террорист получил задание от украинских структур или тайной полиции Украины. Если таковое будет доказано, другое дело. Пока же это лишь предположения.— В чём особенность нового состава Конгресса США?— Конгресс — проблемный, даже несмотря на то, что в нем республиканский состав. Вспомните ситуацию с голосованием за бюджет, когда Трамп и Маск призывали не делать этого и оставить администрацию Байдена в плачевной ситуации, но Конгресс во главе со спикером все равно проголосовал "за".Я думаю, что новый Конгресс тоже будет не очень послушным и многое будет делать по-своему. Поэтому задача администрации Трампа научиться договариваться с конгрессменами несмотря на то, что они в основе своей республиканцы.— Какие они Трампу могут создать проблемы?— Основная угроза, как мне кажется, это ситуация с депортацией нелегалов. Потому что огромное число избирателей — это латиносы. Много латиносов — республиканцы.Если Трамп в первый день своего президентства будет настаивать на депортации миллиона нелегальных латиноамериканцев (а всего он хочет выгнать 27 миллионов), думаю, с Конгрессом у него будут большие проблемы.— Но ведь есть избиратели, которые поддержат с восторгом такое решение…— Да. Но все-таки большинство будет категорически против.Напомню, что в обострении находится конфликт между Маском и Рамасвами с одной стороны и представителями мегапартии, которая хочет сделать Америку снова великой, с другой.Маск и Ромасвами бьются за иностранцев, заявляя, что нужно заполнять рабочие места, в Америке страшная безработица (2–3%). А представители мегапартии говорят, что обещали на выборах все рабочие места отдать гражданам Соединенных Штатов — никаких иностранцев.Поэтому тут лежит линия раскола очень серьезная. Как Трамп будет это решать, не знаю.— Конгресс собирается 6 января для подтверждения результатов голосования президентских выборов в США. Юрист Эван Дэвис из Нью-Йорка и инвестиционный банкир Дэвид Шульте из Чикаго, которые также являются сторонниками Камалы Харрис, выдвинули идею о том, чтобы демократы Палаты представителей и Сената заблокировали приведение Трампа к присяге, используя Закон о подсчете голосов 1887 года. Дескать, закон требует, чтобы 20% членов каждой палаты подписали петицию, возражающую против голосования на выборах. Могут ли саботировать избрание Трампа по такой схеме?— Вряд ли. Если захотят саботировать, есть такая вещь, как Supreme Court — Верховный суд Соединенных Штатов, где абсолютно протрамповское большинство. Если дойдет до Верховного суда, то там проголосуют за Трампа. Все это прекрасно понимают, поэтому вряд ли полезут против Трампа.

https://ukraina.ru/20230124/1042919705.html

https://ukraina.ru/20241230/1060042775.html

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Анна Черкасова

интервью, сша, америка, дональд трамп, илон маск, грег вайнер, сенат, фбр, конгресс сша, теракт, украина, россия