Камкин рассказал, чем новоизбранный "поджигатель войны" Трамп отличается от предыдущих - 05.01.2025 Украина.ру
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Камкин рассказал, чем новоизбранный "поджигатель войны" Трамп отличается от предыдущих
Камкин рассказал, чем новоизбранный "поджигатель войны" Трамп отличается от предыдущих - 05.01.2025 Украина.ру
Камкин рассказал, чем новоизбранный "поджигатель войны" Трамп отличается от предыдущих
Избранному президенту США Дональду Трампу интересно изменить расклад сил вокруг Украины и в мире. Но все зависит от того, с какой инициативой он выступит. Сейчас Трамп такой же "поджигатель войны", как действующий лидер Америки Джо Байден и клан Клинтонов, но им движет иная мотивация
2025-01-05T05:20
2025-01-05T05:20
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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал старший научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений Российской академии наук Александр Камкин.По его словам, именно предыдущий срок Трампа наталкивает на мысль о его нестабильности и воинственности.О возможных переговорах президентов России и США Путин и Трамп хотят поговорить. Но договорятся ли?Полный текст интервью — Александр Камкин о том, почему Трамп - это поджигатель войны и зачем НАТО введет войска на запад Украины
https://ukraina.ru/20241225/1059932880.html
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новости, сша, украина, америка, россия, дональд трамп, джо байден, нато, детали
Новости, США, Украина, Америка, Россия, Дональд Трамп, Джо Байден, НАТО, детали

Камкин рассказал, чем новоизбранный "поджигатель войны" Трамп отличается от предыдущих

05:20 05.01.2025
 
Трамп
Трамп
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Избранному президенту США Дональду Трампу интересно изменить расклад сил вокруг Украины и в мире. Но все зависит от того, с какой инициативой он выступит. Сейчас Трамп такой же "поджигатель войны", как действующий лидер Америки Джо Байден и клан Клинтонов, но им движет иная мотивация
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал старший научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений Российской академии наук Александр Камкин.
"Трамп непредсказуем и часто меняет свое мнение по разным вопросам, поэтому надо анализировать конкретные инициативы. Стратегически планировать в политике это не его. <…> Все говорит о том, что Трамп такой же поджигатель войны, как Байден и клан Клинтонов, но действует под влиянием другой мотивации. В целом человек политически негибкий, действующий под влиянием сиюминутных факторов", — считает Камкин.
По его словам, именно предыдущий срок Трампа наталкивает на мысль о его нестабильности и воинственности.
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Полный текст интервью — Александр Камкин о том, почему Трамп - это поджигатель войны и зачем НАТО введет войска на запад Украины
 
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