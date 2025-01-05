https://ukraina.ru/20250105/1059950776.html
Камкин рассказал, чем новоизбранный "поджигатель войны" Трамп отличается от предыдущих
Камкин рассказал, чем новоизбранный "поджигатель войны" Трамп отличается от предыдущих - 05.01.2025 Украина.ру
Камкин рассказал, чем новоизбранный "поджигатель войны" Трамп отличается от предыдущих
Избранному президенту США Дональду Трампу интересно изменить расклад сил вокруг Украины и в мире. Но все зависит от того, с какой инициативой он выступит. Сейчас Трамп такой же "поджигатель войны", как действующий лидер Америки Джо Байден и клан Клинтонов, но им движет иная мотивация
2025-01-05T05:20
2025-01-05T05:20
2025-01-05T05:20
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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал старший научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений Российской академии наук Александр Камкин.По его словам, именно предыдущий срок Трампа наталкивает на мысль о его нестабильности и воинственности.О возможных переговорах президентов России и США Путин и Трамп хотят поговорить. Но договорятся ли?Полный текст интервью — Александр Камкин о том, почему Трамп - это поджигатель войны и зачем НАТО введет войска на запад Украины
https://ukraina.ru/20241225/1059932880.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, сша, украина, америка, россия, дональд трамп, джо байден, нато, детали
Новости, США, Украина, Америка, Россия, Дональд Трамп, Джо Байден, НАТО, детали
Камкин рассказал, чем новоизбранный "поджигатель войны" Трамп отличается от предыдущих
Избранному президенту США Дональду Трампу интересно изменить расклад сил вокруг Украины и в мире. Но все зависит от того, с какой инициативой он выступит. Сейчас Трамп такой же "поджигатель войны", как действующий лидер Америки Джо Байден и клан Клинтонов, но им движет иная мотивация