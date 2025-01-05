https://ukraina.ru/20250105/1059950776.html

Камкин рассказал, чем новоизбранный "поджигатель войны" Трамп отличается от предыдущих

Камкин рассказал, чем новоизбранный "поджигатель войны" Трамп отличается от предыдущих - 05.01.2025 Украина.ру

Камкин рассказал, чем новоизбранный "поджигатель войны" Трамп отличается от предыдущих

Избранному президенту США Дональду Трампу интересно изменить расклад сил вокруг Украины и в мире. Но все зависит от того, с какой инициативой он выступит. Сейчас Трамп такой же "поджигатель войны", как действующий лидер Америки Джо Байден и клан Клинтонов, но им движет иная мотивация

2025-01-05T05:20

2025-01-05T05:20

2025-01-05T05:20

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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал старший научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений Российской академии наук Александр Камкин.По его словам, именно предыдущий срок Трампа наталкивает на мысль о его нестабильности и воинственности.О возможных переговорах президентов России и США Путин и Трамп хотят поговорить. Но договорятся ли?Полный текст интервью — Александр Камкин о том, почему Трамп - это поджигатель войны и зачем НАТО введет войска на запад Украины

https://ukraina.ru/20241225/1059932880.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, сша, украина, америка, россия, дональд трамп, джо байден, нато, детали