Украинская "Ошибка Оноре де Бальзака"
"Ошибка Оноре де Бальзака". Кадр из фильма
6 января 1969 года на советские киноэкраны вышел фильм Киевской киностудии им. Довженко "Ошибка Оноре де Бальзака". Этот фильм с интригующим названием оставил неоднозначные впечатления у зрителей и критиков, но, тем не менее, достоин упоминания, хотя бы даже потому, что основан на реальной истории, непосредственно связанной с Украиной
Весной 1832 года уже крайне популярный в Европе французский писатель Оноре де Бальзак получил из Российской империи письмо, датированное 28-м февраля и написанное красивым женским почерком. Незнакомка, подписавшаяся, как "Чужестранка", выражала писателю свое восхищение:
"Вы показываете истинное достоинство женщины, любовь для женщины – дар небес, божественная эманация; меня восхищает в Вас восхитительная тонкость души, она-то и позволила Вам угадать душу женщины".
Бальзак ответил страстным письмом о пяти страницах:
"Незнакомая! Я, еще не зная Вас, уже люблю, это может показаться странным, но таков естественный результат моей доселе пустой и несчастной жизни".
7 ноября пришло второе письмо. Незнакомка по-прежнему скрывалась под псевдонимом, но обещала регулярно писать. Она просила сообщить о получении письма путем размещения в газете "Котидьен", единственной разрешённой в Российской империи французской газете, соответствующего объявления. Бальзак это сделал, и незнакомка раскрыла свое имя – ею оказалась 27-летняя русская дворянка (кстати, очень красивая – сохранились портреты) и помещица польского происхождения Эвелина Ганская, урожденная Ржевуская, родившаяся в городке Погребище, Волынской губернии (современная Винницкая область) и проживавшая в имении мужа в Верховне Киевской губернии (современная Житомирская область).
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Через год в октябре 1833 года в Швейцарии, на курорте Невшатель, Бальзак встретился с Эвелиной в первый раз и познакомился с её мужем Вацлавом Ганским, который был старше своей жены на 19 лет (Бальзак был старше на 7). Украдкой Эвелине и Оноре удалось встретиться. Ганская, правда, не ожидала, что Бальзак окажется невысоким толстячком без передних зубов, но он брал харизмой. В эту первую встречу у них были страстные поцелуи втайне от мужа, затем встреча в Женеве – там они провели вдвоём 43 дня.
Затем был 8-летний роман по переписке, пока в 1841 году муж впечатлительной помещицы не умер. Связь жены с французом для него не оставалась тайной, как-то раз ему в руки попали пылкие письма писателя. У Бальзака также в 1834 году скончалась любовь его молодости Лаура де Берни, которая была старше его на 23 года. Кстати, платонический роман с Ганской не мешал ему во Франции вовсю крутить любовь с некоей миссис де Кастри, с женой австрийского посланца графиней Аппоньи, с женой парижского судьи Мари-Луизой Франсуазой, которая родила от него ребёнка. Но… это было другое.
"Ошибка Оноре де Бальзака". Кадр из фильма
"Ошибка Оноре де Бальзака". Кадр из фильма
Теперь же Ганская и Бальзак решили скрепить свои отношения узами брака, однако перед этим их желанием возникли огромные препятствия – на брак с иностранцам дворяне должны были получать разрешение непосредственно у императора. А правил тогда Россией довольно строгий император Николай I, прозванный в простонародье и среди либерально настроенных дворян "Палкиным", за активное насаждение при нём в армии (и не только) физических наказаний.
Ганская после смерти мужа стала владелицей огромных поместий, которые Бальзак (со значительным преувеличением, конечно, но что с него взять – писатель же) сравнивал с территорией Франции. На самом деле имение составляло 21000 гектаров земли и 3035 душ крепостных – хватило бы на 7 колхозов и того, и другого.
Бальзак был сыном разбогатевшего крестьянина, дворянский титул он себе присвоил. Разрешить иностранцу, да ещё и подлого сословия, стать наследником значительных плодороднейших территорий империи, населённых тысячами крепостных? И это ещё и при том, что сей бумагомаратель был замечен в написании либеральных пасквилей с нападками на самодержавие, в том числе и русское? Нет, на такое в Петербурге пойти не могли – Ганская разрешение на брак с Бальзаком не получила.
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В сентябре 1847 года Бальзак, которому уже было 48 лет, приехал к 42-летней Ганской в её оставшееся от мужа имение, в Верховню. Ганская отказалась от замужества, и писатель уехал не солоно хлебавши. Через год он вернулся, уже совершенно больной, и это в 49 лет – сказались на желудке нездоровый образ жизни, который он вёл, прикованный к письменному столу долгами, которые требовалось гасить. Не добавили здоровья и гекалитры крепкого кофе, которым он стимулировал свою работоспособность.
И тогда Ганская сдалась – она и сама устала от одиночества. Графиня переписала всё свое недвижимое и движимое (то есть лошадей, скот и крепостных) имущество на единственную дочь, и 14 марта 1850 года великовозрастные новобрачные обвенчались в костёле святой Варвары в Бердичеве.
Вышедший 6 января 1969 года на экраны кинотеатров фильм и был посвящён этим событиям.
В 1940 году в СССР опубликовали роман советского украинского писателя Натана Самойловича Рыбака "Ошибка Оноре де Бальзака". Ошибкой писателя по выражению в романе его друга – Виктора Гюго – было решение жениться на вдовой графине Ганской.
Писатель в центр повествования поставил дружбу Бальзака с представителями простого украинского народа талантливым крепостным лакеем и скрипачом Левком и его возлюбленной крепостной девкой графини Мариной. Их трагическая любовь заканчивается тем, что брат мужа Ганской, претендующий на часть оставшейся ей наследства, проигрывает в карты Марину. И, хоть он не имел на это никакого права, Ганская соглашается отдать свою крепостную девку в обмен на обещание графа отказаться от претензий на часть имущества своего усопшего братца.
Бальзак в книге разрывается между двумя чувствами – сочувствием к любви Левка и Марины и собственной любовью к Ганской, для которой эти двое просто не люди, а забавные животные.
Сценарий к фильму в 1967 году написали автор романа, по которому снималась экранизация, Натан Рыбак, а также сценаристы Александр Сацкий и Леонид Быков. Двое последних в работе над этим фильмом сдружились, и через несколько лет совместно с Евгением Оноприенко написали сценарий к легендарному фильму "В бой идут "старики".
В фильме линия колебаний Бальзака и трагической любви Левко и Марины сохраняется, но уходит на задний план, показывается в проброс. На переднем плане – любовь Бальзака к Ганской, его борьба с кредиторами и восхищение русским/украинским народом, который купается в проруби, умеет веселиться и способен к чистой любви.
В фильме есть моменты, где Бальзак заявляет, что Астольф де Кюстин, очернитель России, на самом деле, дескать, прав, и из-за крепостного права она, действительно, остается варварской страной. Хотя на самом деле де Кюстин, убежденный монархист, вёл свою русофобию не от крепостного права, а от других моментов. Сопереживания со стороны Бальзака Левко в фильме практически не показано.
Режиссёра фильма Тимофея Левенчука, создателя таких фильмов как "Иван Франко" (1956), "Два года над пропастью" (1966) потом ругали за то, что он рассказал историю любви Бальзака и Ганской так, как её рассказал бы, например, их лакей. Убери личность Бальзака, замени на простого человека, и она станет обыкновенной неинтересной историей обычных людей.
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С другой стороны, он снял её так, какой она была на самом деле – в жизни Бальзак упивался большими имениями с кучей челяди, в которых он жил в Российской империи, упивался тем, что не надо постоянно работать, что влюблённая графиня гасит его огромные вызванные тягой к роскоши долги. Никаким борцом за свободу человеческой личности он, как показала сама жизнь, не был, а писал на эту тему, поскольку она хорошо продавалась и за неё щедро платили.
Иногда даже возникает подозрение, что и интерес к Ганской у него был крепко замешан на интересах финансовых. Но что там было на самом деле, и где в их отношениях заканчивалась романтика, и начинались трезвый расчет или тщеславия, об этом знали только те двое.
В 1848 году Бальзак не поддержал вспыхнувшую во Франции революцию – беспорядки вызвали у него огромные финансовые проблемы. Он приехал в сентябре к Ганской, весь 1949 год фактически просидел у неё "на шее", боялся, что она узнает, что в тяжелом финансовом положении находятся и его мать, и сестра, и боялся, что Ганская бросит его, ставив без денег. Было ли ему дело до каких-то там крепостных, до каких-то Ле́вок и Марин, которых талантливо сыграли в фильме молодые в то время актёры Иван Миколайчук и Валерия Заклунная? Вряд ли Бальзак обращал на них особое внимание, чего сценаристам и режиссёру и не удалось скрыть, хотя заказывавшие фильм власти ожидали совсем другой результат. Одним словом, ожидания не оправдались.
"Ошибка Оноре де Бальзака". Кадр из фильма
"Ошибка Оноре де Бальзака". Кадр из фильма
В фильме, в том числе и главные роли, исполнили даже для зрителей того времени малоизвестные актеры. Отдельно можно отметить разве что, как всегда, безупречную игру Игоря Дмитриева, сыгравшего сочувствовавшего декабристам разжалованного офицера-кавалергарда Давыдова.
Заканчивается фильм так же, как и реальная жизнь Оноре де Бальзака – он пробыл женатым всего лишь полгода. В мае Бальзак и Эвелина Ганская уехали в Париж, причем графиня покинула Российскую империю навсегда. Бальзак стал стремительно сдавать ещё в дороге, во Францию он прибыл смертельно больным человеком – уже почти не видел, не мог ходить, падал в обмороки. 18 августа 1850 года Бальзак умер. Единственным своим наследником писатель указал в завещании жену… и ей пришлось потратить почти всё свое личное состояние, чтобы погасить его долги. Плюс ещё пять лет до самой её смерти она поддерживала мать писателя.
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Ганская преданно ухаживала за мужем, а через несколько месяцев после его смерти познакомилась с художником Жаном Жигу. Их связь продолжалась тридцать лет до самой её смерти.
В фильме Ганская показана хладнокровной деловитой женщиной, которая отдает распоряжение дописывающему за смертельно больным Бальзаком "литературному рабу" Шарлю Рабу вставить слова "да здравствует Король!", хоть это и противоречит всему творчеству и мироощущению её мужа. Тем самым графиня показана той самой "ошибкой" Бальзака, но никакого осознания Бальзаком этой ошибки в фильме не показано, что и ставили критики в вину Левенчуку.