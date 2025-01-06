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Украинская "Ошибка Оноре де Бальзака"

Украинская "Ошибка Оноре де Бальзака" - 06.01.2025 Украина.ру

Украинская "Ошибка Оноре де Бальзака"

6 января 1969 года на советские киноэкраны вышел фильм Киевской киностудии им. Довженко "Ошибка Оноре де Бальзака". Этот фильм с интригующим названием оставил неоднозначные впечатления у зрителей и критиков, но, тем не менее, достоин упоминания, хотя бы даже потому, что основан на реальной истории, непосредственно связанной с Украиной

2025-01-06T16:00

2025-01-06T16:00

2025-01-06T16:00

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Весной 1832 года уже крайне популярный в Европе французский писатель Оноре де Бальзак получил из Российской империи письмо, датированное 28-м февраля и написанное красивым женским почерком. Незнакомка, подписавшаяся, как "Чужестранка", выражала писателю свое восхищение:"Вы показываете истинное достоинство женщины, любовь для женщины – дар небес, божественная эманация; меня восхищает в Вас восхитительная тонкость души, она-то и позволила Вам угадать душу женщины".Бальзак ответил страстным письмом о пяти страницах:"Незнакомая! Я, еще не зная Вас, уже люблю, это может показаться странным, но таков естественный результат моей доселе пустой и несчастной жизни".7 ноября пришло второе письмо. Незнакомка по-прежнему скрывалась под псевдонимом, но обещала регулярно писать. Она просила сообщить о получении письма путем размещения в газете "Котидьен", единственной разрешённой в Российской империи французской газете, соответствующего объявления. Бальзак это сделал, и незнакомка раскрыла свое имя – ею оказалась 27-летняя русская дворянка (кстати, очень красивая – сохранились портреты) и помещица польского происхождения Эвелина Ганская, урожденная Ржевуская, родившаяся в городке Погребище, Волынской губернии (современная Винницкая область) и проживавшая в имении мужа в Верховне Киевской губернии (современная Житомирская область).Через год в октябре 1833 года в Швейцарии, на курорте Невшатель, Бальзак встретился с Эвелиной в первый раз и познакомился с её мужем Вацлавом Ганским, который был старше своей жены на 19 лет (Бальзак был старше на 7). Украдкой Эвелине и Оноре удалось встретиться. Ганская, правда, не ожидала, что Бальзак окажется невысоким толстячком без передних зубов, но он брал харизмой. В эту первую встречу у них были страстные поцелуи втайне от мужа, затем встреча в Женеве – там они провели вдвоём 43 дня.Затем был 8-летний роман по переписке, пока в 1841 году муж впечатлительной помещицы не умер. Связь жены с французом для него не оставалась тайной, как-то раз ему в руки попали пылкие письма писателя. У Бальзака также в 1834 году скончалась любовь его молодости Лаура де Берни, которая была старше его на 23 года. Кстати, платонический роман с Ганской не мешал ему во Франции вовсю крутить любовь с некоей миссис де Кастри, с женой австрийского посланца графиней Аппоньи, с женой парижского судьи Мари-Луизой Франсуазой, которая родила от него ребёнка. Но… это было другое.Теперь же Ганская и Бальзак решили скрепить свои отношения узами брака, однако перед этим их желанием возникли огромные препятствия – на брак с иностранцам дворяне должны были получать разрешение непосредственно у императора. А правил тогда Россией довольно строгий император Николай I, прозванный в простонародье и среди либерально настроенных дворян "Палкиным", за активное насаждение при нём в армии (и не только) физических наказаний.Ганская после смерти мужа стала владелицей огромных поместий, которые Бальзак (со значительным преувеличением, конечно, но что с него взять – писатель же) сравнивал с территорией Франции. На самом деле имение составляло 21000 гектаров земли и 3035 душ крепостных – хватило бы на 7 колхозов и того, и другого.Бальзак был сыном разбогатевшего крестьянина, дворянский титул он себе присвоил. Разрешить иностранцу, да ещё и подлого сословия, стать наследником значительных плодороднейших территорий империи, населённых тысячами крепостных? И это ещё и при том, что сей бумагомаратель был замечен в написании либеральных пасквилей с нападками на самодержавие, в том числе и русское? Нет, на такое в Петербурге пойти не могли – Ганская разрешение на брак с Бальзаком не получила.В сентябре 1847 года Бальзак, которому уже было 48 лет, приехал к 42-летней Ганской в её оставшееся от мужа имение, в Верховню. Ганская отказалась от замужества, и писатель уехал не солоно хлебавши. Через год он вернулся, уже совершенно больной, и это в 49 лет – сказались на желудке нездоровый образ жизни, который он вёл, прикованный к письменному столу долгами, которые требовалось гасить. Не добавили здоровья и гекалитры крепкого кофе, которым он стимулировал свою работоспособность.И тогда Ганская сдалась – она и сама устала от одиночества. Графиня переписала всё свое недвижимое и движимое (то есть лошадей, скот и крепостных) имущество на единственную дочь, и 14 марта 1850 года великовозрастные новобрачные обвенчались в костёле святой Варвары в Бердичеве.Вышедший 6 января 1969 года на экраны кинотеатров фильм и был посвящён этим событиям.В 1940 году в СССР опубликовали роман советского украинского писателя Натана Самойловича Рыбака "Ошибка Оноре де Бальзака". Ошибкой писателя по выражению в романе его друга – Виктора Гюго – было решение жениться на вдовой графине Ганской.Писатель в центр повествования поставил дружбу Бальзака с представителями простого украинского народа талантливым крепостным лакеем и скрипачом Левком и его возлюбленной крепостной девкой графини Мариной. Их трагическая любовь заканчивается тем, что брат мужа Ганской, претендующий на часть оставшейся ей наследства, проигрывает в карты Марину. И, хоть он не имел на это никакого права, Ганская соглашается отдать свою крепостную девку в обмен на обещание графа отказаться от претензий на часть имущества своего усопшего братца.Бальзак в книге разрывается между двумя чувствами – сочувствием к любви Левка и Марины и собственной любовью к Ганской, для которой эти двое просто не люди, а забавные животные.Сценарий к фильму в 1967 году написали автор романа, по которому снималась экранизация, Натан Рыбак, а также сценаристы Александр Сацкий и Леонид Быков. Двое последних в работе над этим фильмом сдружились, и через несколько лет совместно с Евгением Оноприенко написали сценарий к легендарному фильму "В бой идут "старики".В фильме линия колебаний Бальзака и трагической любви Левко и Марины сохраняется, но уходит на задний план, показывается в проброс. На переднем плане – любовь Бальзака к Ганской, его борьба с кредиторами и восхищение русским/украинским народом, который купается в проруби, умеет веселиться и способен к чистой любви.В фильме есть моменты, где Бальзак заявляет, что Астольф де Кюстин, очернитель России, на самом деле, дескать, прав, и из-за крепостного права она, действительно, остается варварской страной. Хотя на самом деле де Кюстин, убежденный монархист, вёл свою русофобию не от крепостного права, а от других моментов. Сопереживания со стороны Бальзака Левко в фильме практически не показано.Режиссёра фильма Тимофея Левенчука, создателя таких фильмов как "Иван Франко" (1956), "Два года над пропастью" (1966) потом ругали за то, что он рассказал историю любви Бальзака и Ганской так, как её рассказал бы, например, их лакей. Убери личность Бальзака, замени на простого человека, и она станет обыкновенной неинтересной историей обычных людей.С другой стороны, он снял её так, какой она была на самом деле – в жизни Бальзак упивался большими имениями с кучей челяди, в которых он жил в Российской империи, упивался тем, что не надо постоянно работать, что влюблённая графиня гасит его огромные вызванные тягой к роскоши долги. Никаким борцом за свободу человеческой личности он, как показала сама жизнь, не был, а писал на эту тему, поскольку она хорошо продавалась и за неё щедро платили.Иногда даже возникает подозрение, что и интерес к Ганской у него был крепко замешан на интересах финансовых. Но что там было на самом деле, и где в их отношениях заканчивалась романтика, и начинались трезвый расчет или тщеславия, об этом знали только те двое.В 1848 году Бальзак не поддержал вспыхнувшую во Франции революцию – беспорядки вызвали у него огромные финансовые проблемы. Он приехал в сентябре к Ганской, весь 1949 год фактически просидел у неё "на шее", боялся, что она узнает, что в тяжелом финансовом положении находятся и его мать, и сестра, и боялся, что Ганская бросит его, ставив без денег. Было ли ему дело до каких-то там крепостных, до каких-то Ле́вок и Марин, которых талантливо сыграли в фильме молодые в то время актёры Иван Миколайчук и Валерия Заклунная? Вряд ли Бальзак обращал на них особое внимание, чего сценаристам и режиссёру и не удалось скрыть, хотя заказывавшие фильм власти ожидали совсем другой результат. Одним словом, ожидания не оправдались.В фильме, в том числе и главные роли, исполнили даже для зрителей того времени малоизвестные актеры. Отдельно можно отметить разве что, как всегда, безупречную игру Игоря Дмитриева, сыгравшего сочувствовавшего декабристам разжалованного офицера-кавалергарда Давыдова.Заканчивается фильм так же, как и реальная жизнь Оноре де Бальзака – он пробыл женатым всего лишь полгода. В мае Бальзак и Эвелина Ганская уехали в Париж, причем графиня покинула Российскую империю навсегда. Бальзак стал стремительно сдавать ещё в дороге, во Францию он прибыл смертельно больным человеком – уже почти не видел, не мог ходить, падал в обмороки. 18 августа 1850 года Бальзак умер. Единственным своим наследником писатель указал в завещании жену… и ей пришлось потратить почти всё свое личное состояние, чтобы погасить его долги. Плюс ещё пять лет до самой её смерти она поддерживала мать писателя.Ганская преданно ухаживала за мужем, а через несколько месяцев после его смерти познакомилась с художником Жаном Жигу. Их связь продолжалась тридцать лет до самой её смерти.В фильме Ганская показана хладнокровной деловитой женщиной, которая отдает распоряжение дописывающему за смертельно больным Бальзаком "литературному рабу" Шарлю Рабу вставить слова "да здравствует Король!", хоть это и противоречит всему творчеству и мироощущению её мужа. Тем самым графиня показана той самой "ошибкой" Бальзака, но никакого осознания Бальзаком этой ошибки в фильме не показано, что и ставили критики в вину Левенчуку.

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Алексей Стаценко

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