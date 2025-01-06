Клуб самоубийц. Кто будет воевать с Россией после Украины? - 06.01.2025 Украина.ру
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Клуб самоубийц. Кто будет воевать с Россией после Украины?
Клуб самоубийц. Кто будет воевать с Россией после Украины? - 06.01.2025 Украина.ру
Клуб самоубийц. Кто будет воевать с Россией после Украины?
Из Вашингтона продолжают звучать заявления, согласно которым помощь ВСУ является выгодным вложением - украинские солдаты воюют с Россией и погибают вместо американских, а США и Запад при этом получают возможность фактически бесплатной эксплуатации украинских ресурсов.
2025-01-06T15:10
2025-01-06T15:10
эксклюзив
зарубежье
украина
турция
польша
сша
ллойд остин
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При этом всё больше влиятельных западных СМИ в последнее время сомневаются в том, что Киев может добиться хоть сколько-нибудь ощутимого успеха на поле боя.Однако достаточно очевидно, что максимум, на что готовы согласиться западные партнёры Киева, — перемирие, которое будет использовано на переподготовку и переоснащение ВСУ. Накал противостояния с Россией снижать никто не собирается: наоборот, ведущие западные страны планируют серьёзное усиление мощностей своих ВПК и резкий рост производства. Да, на Западе говорят о перемирии, возможность которого связывают с предполагаемыми действиями Дональда Трампа и его будущей администрации. Но со стороны США, Британии и ЕС это станет не более чем переводом нынешнего противостояния с Россией в холодную стадию, которая в удобный момент быстро сменится вновь на горячую. И даже если ВС РФ смогут нанести ВСУ стратегическое поражение, последним будет найдена замена.Кто же будет воевать за интересы Запада с Россией после Украины в том случае, если она больше не сможет это делать? Речь, разумеется, идёт лишь о варианте, при котором НАТО решит продолжать противостояние с Москвой в прокси-формате, не ввязываясь в боевые действия основными силами.Кандидат номер один, разумеется, Польша. И дело тут не только и не столько в стремлении Варшавы создать «сильнейшую армию Европы».Напомним, Польша увеличила военные расходы до 4% ВВП. Польское министерство обороны характеризует объёмы финансирования модернизации своей армии как рекордные. В планах Варшавы грандиозные закупки новейших боевых самолётов. В частности, речь идёт об американских F-35. Всего Польша планирует приобрести до 2030 года 32 машины в рамках контракта на $4,6 млрд. Первые самолёты, которые изготавливаются для Варшавы, уже сошли с конвейера.Также в интересах польских ВС планируются (и отчасти уже осуществляются) массированные закупки вертолётов, беспилотников, фрегатов, эсминцев, танков, РСЗО и т. д. Польское оборонное ведомство намерено как закупаться за рубежом (в США, в Турции, в Южной Корее), так и производить собственные образцы вооружений — в частности, известную по нынешним военным сводкам САУ «Краб», а также, БПЛА, БМП и боевые корабли.В планах Варшавы увеличить численность армии до 300 тыс. человек. Однако главное отличие польской армии, в отличие от вооружённых сил более развитых западных стран, — это боевой опыт, полученный не в конфликтах малой интенсивности с заведомо более слабым противником, а в ходе СВО.Точное число погибших там польских военных назвать сложно, так как открытой статистики по этому поводу, разумеется, нет. Многие наблюдатели утверждают, что счёт идёт на тысячи убитых. Украинцы, со своей стороны, часто отмечали, что польские наёмники использовались на фронтах в качестве заградотрядов. Так или иначе, некоторая часть польской армии уже получила опыт боестолкновений с ВС РФ. В целом действия польского руководства говорят о том, что Польша отнюдь не собирается вечно отсиживаться в стороне, и что при определённом стечении обстоятельств она не против взять на себя роль очередного «форпоста Запада против москальских орд» — несмотря на нынешние весьма противоречивые отношения с Киевом.Задействованы ВС Польши (по всей видимости, под легендой очередных добровольческих формирований) могут быть не только на западе Украины, но на границе с Белоруссией и при попытках отрезать Калининград, в которых также будут участвовать армии прибалтийских государств.Помимо Польши, в конфликте с Россией в качестве одного из западных прокси может поучаствовать Румыния. Бухарест тоже намеревается провести серьёзную модернизацию своих вооружённых сил, начав тратить на армию 2,5% ВВП.Румынские ВС тоже планируют приобрести американские истребители пятого поколения F-35. Румыния также усиливает свои ВМС, за последние годы начав эксплуатировать несколько современных надводных кораблей, и, кроме того, она собирается закупить у Франции две подводные лодки. Из всех причерноморских стран румынский флот уступает по силе только России и Турции. ВС Румынии опять же под видом добровольных помощников своих партнёров из Киева и Кишинёва будут использоваться в первую очередь в случае развязывания агрессии против Приднестровья, и, возможно, если боевые действия в рамках СВО перейдут в Одесскую область.США и их союзники всегда стремились окружить Россию, сделав из стран ближнего зарубежья её врагов. Наибольшим их успехом (помимо Украины) являлась саакашвилевская Грузия, решившая в 2008 году влезть с Москвой в открытое противоборство. С тех пор многое изменилось, и вернуть к власти Саакашвили у западных стратегов не вышло. Антироссийская альтернатива нынешним прагматическим властям Грузии, представленная экс-президентом Саломе Зурабишвили, пока что тоже себя не оправдала.Попытки сменить в Грузии политический режим будут предприниматься и в дальнейшем, однако военная авантюра на данном направлении, как представляется, всё же не станет вопросом ближайшего будущего, даже учитывая занятость России в СВО.Идеальным антироссийским прокси являлась бы Турция, что вполне соответствовало бы добрым традициям XVIII — XIX столетий. Реджеп Тайип Эрдоган в открытом конфликте с Москвой явно не заинтересован, равно как и бо́льшая часть турецкой элиты. Однако теоретически Турция могла бы создать России огромные проблемы даже без прямого военного столкновения. То, что недавно произошло в Сирии - лишь один из множества вариантов игры против интересов РФ. В это множество так же входит противодействие в Чёрном море, включая пропуск в его акваторию иностранных военных кораблей, экспорт нестабильности в Поволжье и на Кавказ, и т.д.Да и Япония тоже может в какой-то момент попытаться решить вопрос с Курилами. Японский военный бюджет увеличивается, Токио укрепляет взаимодействие с НАТО и западными странами, которые закономерно видят в ней одну из своих опор в регионе. Пацифизм, господствовавший в Японии со времён окончания Второй мировой, постепенно уходит в прошлое. Страна вооружается, по официальной причине — из-за угроз со стороны КНДР и КНР.Так или иначе, Западу обычно удавалось находить того, кто готов был влезть в самоубийственную войну за его интересы. Надежды на Украину, по всей видимости, постепенно тают. Соответственно, в ближайшее время можно ожидать активизации усилий по поиску новых охотников попробовать Россию на зуб.
https://ukraina.ru/20231126/1051336830.html
https://ukraina.ru/20231119/1032697900.html
https://ukraina.ru/20231102/1050726652.html
украина
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Владимир Зотов
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эксклюзив, зарубежье, украина, турция, польша, сша, ллойд остин
Эксклюзив, Зарубежье, Украина, Турция, Польша, США, Ллойд Остин

Клуб самоубийц. Кто будет воевать с Россией после Украины?

15:10 06.01.2025
 
© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкРабота экипажей ударных вертолетов Ка-52 по уничтожению опорных пунктов ВСУ
Работа экипажей ударных вертолетов Ка-52 по уничтожению опорных пунктов ВСУ
© Пресс-служба Минобороны РФ
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Владимир Зотов авторы
Владимир Зотов
автор издания Украина.ру
Все материалы
Из Вашингтона продолжают звучать заявления, согласно которым помощь ВСУ является выгодным вложением - украинские солдаты воюют с Россией и погибают вместо американских, а США и Запад при этом получают возможность фактически бесплатной эксплуатации украинских ресурсов.
При этом всё больше влиятельных западных СМИ в последнее время сомневаются в том, что Киев может добиться хоть сколько-нибудь ощутимого успеха на поле боя.
Однако достаточно очевидно, что максимум, на что готовы согласиться западные партнёры Киева, — перемирие, которое будет использовано на переподготовку и переоснащение ВСУ. Накал противостояния с Россией снижать никто не собирается: наоборот, ведущие западные страны планируют серьёзное усиление мощностей своих ВПК и резкий рост производства.
Да, на Западе говорят о перемирии, возможность которого связывают с предполагаемыми действиями Дональда Трампа и его будущей администрации. Но со стороны США, Британии и ЕС это станет не более чем переводом нынешнего противостояния с Россией в холодную стадию, которая в удобный момент быстро сменится вновь на горячую. И даже если ВС РФ смогут нанести ВСУ стратегическое поражение, последним будет найдена замена.
Кто же будет воевать за интересы Запада с Россией после Украины в том случае, если она больше не сможет это делать? Речь, разумеется, идёт лишь о варианте, при котором НАТО решит продолжать противостояние с Москвой в прокси-формате, не ввязываясь в боевые действия основными силами.
Марш в Варшаве в честь Дня независимости Польши - РИА Новости, 1920, 26.11.2023
26 ноября 2023, 07:00
Военный эксперт о том, как и где Польша попытается нанести России двойной удар после разгрома ВСУ По мере того, как конфликт на Украине будет затухать, будет разгораться борьба за арктические ресурсы. Владимир Путин постоянно говорит, что блок AUKUS соединяется с НАТО. Потому что Севморпуть может существовать как экономическая и транспортная коммуникация только в том случае, если он обеспечивает выхода к Баренцеву морю и в Тихий океан
Кандидат номер один, разумеется, Польша. И дело тут не только и не столько в стремлении Варшавы создать «сильнейшую армию Европы».
Напомним, Польша увеличила военные расходы до 4% ВВП. Польское министерство обороны характеризует объёмы финансирования модернизации своей армии как рекордные. В планах Варшавы грандиозные закупки новейших боевых самолётов. В частности, речь идёт об американских F-35. Всего Польша планирует приобрести до 2030 года 32 машины в рамках контракта на $4,6 млрд. Первые самолёты, которые изготавливаются для Варшавы, уже сошли с конвейера.
Также в интересах польских ВС планируются (и отчасти уже осуществляются) массированные закупки вертолётов, беспилотников, фрегатов, эсминцев, танков, РСЗО и т. д. Польское оборонное ведомство намерено как закупаться за рубежом (в США, в Турции, в Южной Корее), так и производить собственные образцы вооружений — в частности, известную по нынешним военным сводкам САУ «Краб», а также, БПЛА, БМП и боевые корабли.
В планах Варшавы увеличить численность армии до 300 тыс. человек. Однако главное отличие польской армии, в отличие от вооружённых сил более развитых западных стран, — это боевой опыт, полученный не в конфликтах малой интенсивности с заведомо более слабым противником, а в ходе СВО.
Точное число погибших там польских военных назвать сложно, так как открытой статистики по этому поводу, разумеется, нет. Многие наблюдатели утверждают, что счёт идёт на тысячи убитых. Украинцы, со своей стороны, часто отмечали, что польские наёмники использовались на фронтах в качестве заградотрядов.
Так или иначе, некоторая часть польской армии уже получила опыт боестолкновений с ВС РФ. В целом действия польского руководства говорят о том, что Польша отнюдь не собирается вечно отсиживаться в стороне, и что при определённом стечении обстоятельств она не против взять на себя роль очередного «форпоста Запада против москальских орд» — несмотря на нынешние весьма противоречивые отношения с Киевом.
Задействованы ВС Польши (по всей видимости, под легендой очередных добровольческих формирований) могут быть не только на западе Украины, но на границе с Белоруссией и при попытках отрезать Калининград, в которых также будут участвовать армии прибалтийских государств.
3-я румынская армия ВОВ Вторая мировая война
19 ноября 2023, 08:03История
Слабое звено. Что румыны делали под СталинградомОснова основ любой военной стратегии – нанесение удара там, где противник слаб. Слабым местом Группы армий "Б" под командованием генерал-полковника Максимилиана фон Вейхса под Сталинградом были 8-я итальянская, 2-я венгерская, 3 и 4 румынские армии. Помимо них, в группе находились только две немецкие армии – 6-я и 4-я танковая. Выбор был очевиден…
Помимо Польши, в конфликте с Россией в качестве одного из западных прокси может поучаствовать Румыния. Бухарест тоже намеревается провести серьёзную модернизацию своих вооружённых сил, начав тратить на армию 2,5% ВВП.
Румынские ВС тоже планируют приобрести американские истребители пятого поколения F-35. Румыния также усиливает свои ВМС, за последние годы начав эксплуатировать несколько современных надводных кораблей, и, кроме того, она собирается закупить у Франции две подводные лодки. Из всех причерноморских стран румынский флот уступает по силе только России и Турции.
ВС Румынии опять же под видом добровольных помощников своих партнёров из Киева и Кишинёва будут использоваться в первую очередь в случае развязывания агрессии против Приднестровья, и, возможно, если боевые действия в рамках СВО перейдут в Одесскую область.
США и их союзники всегда стремились окружить Россию, сделав из стран ближнего зарубежья её врагов. Наибольшим их успехом (помимо Украины) являлась саакашвилевская Грузия, решившая в 2008 году влезть с Москвой в открытое противоборство. С тех пор многое изменилось, и вернуть к власти Саакашвили у западных стратегов не вышло. Антироссийская альтернатива нынешним прагматическим властям Грузии, представленная экс-президентом Саломе Зурабишвили, пока что тоже себя не оправдала.
Попытки сменить в Грузии политический режим будут предприниматься и в дальнейшем, однако военная авантюра на данном направлении, как представляется, всё же не станет вопросом ближайшего будущего, даже учитывая занятость России в СВО.
Встреча министра обороны РФ С. Шойгу с главой МИД Турции Х. Фиданом
2 ноября 2023, 20:50
Глава МИД Турции раскритиковал разный подход ЕС к Палестине и УкраинеПолитика Евросоюза в отношении Палестины и Украины характеризуется двойными стандартами. Такое заявление сделал глава МИД Турции Хакан Фидан на закрытой встрече в Берлине, посвященной расширению и реформе ЕС
Идеальным антироссийским прокси являлась бы Турция, что вполне соответствовало бы добрым традициям XVIII — XIX столетий. Реджеп Тайип Эрдоган в открытом конфликте с Москвой явно не заинтересован, равно как и бо́льшая часть турецкой элиты. Однако теоретически Турция могла бы создать России огромные проблемы даже без прямого военного столкновения. То, что недавно произошло в Сирии - лишь один из множества вариантов игры против интересов РФ. В это множество так же входит противодействие в Чёрном море, включая пропуск в его акваторию иностранных военных кораблей, экспорт нестабильности в Поволжье и на Кавказ, и т.д.
Да и Япония тоже может в какой-то момент попытаться решить вопрос с Курилами. Японский военный бюджет увеличивается, Токио укрепляет взаимодействие с НАТО и западными странами, которые закономерно видят в ней одну из своих опор в регионе. Пацифизм, господствовавший в Японии со времён окончания Второй мировой, постепенно уходит в прошлое. Страна вооружается, по официальной причине — из-за угроз со стороны КНДР и КНР.
Так или иначе, Западу обычно удавалось находить того, кто готов был влезть в самоубийственную войну за его интересы. Надежды на Украину, по всей видимости, постепенно тают. Соответственно, в ближайшее время можно ожидать активизации усилий по поиску новых охотников попробовать Россию на зуб.
 
ЭксклюзивЗарубежьеУкраинаТурцияПольшаСШАЛлойд Остин
 
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15:28Новая Россия: как изменился Геническ после возвращения домой. Наш спецрепортаж из Херсонской области
15:10Клуб самоубийц. Кто будет воевать с Россией после Украины?
14:33Ты меня уважаешь? Кое-что о Фридмане и Зеленском
14:13Новая попытка и новое фиаско: ВСУ считают потери под Курском
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