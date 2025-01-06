Новая Россия: как изменился Геническ после возвращения домой. Наш спецрепортаж из Херсонской области - 06.01.2025 Украина.ру
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Новая Россия: как изменился Геническ после возвращения домой. Наш спецрепортаж из Херсонской области
Новая Россия: как изменился Геническ после возвращения домой. Наш спецрепортаж из Херсонской области - 06.01.2025 Украина.ру
Новая Россия: как изменился Геническ после возвращения домой. Наш спецрепортаж из Херсонской области
После отступления из Херсона Геническ стал временной столицей региона. Чем живёт курортный город сегодня? Что изменилось в приморском городе за эти 2 года после Украина.ру, 06.01.2025
2025-01-06T15:28
2025-01-06T15:28
видео
геническ
россия
херсон
роман гнатюк
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После отступления из Херсона Геническ стал временной столицей региона. Чем живёт курортный город сегодня? Что изменилось в приморском городе за эти 2 года после возвращения домой в Россию? Как обстоят дела с медициной, спортом и с досугом жителей? На эти и другие вопросы постарался ответить корреспондент Украина.ру Роман Гнатюк в большом спецрепортаже в рамках проекта "Новая Россия".#Херсон #Геническ #Россия #РФ #восстановление #столица #СВО #спецоперация #война #конфликт #море #Украина #отдых #АзовскоеМоре #Шевченко #парк #спорт #школа #Путин #Зеленский #больница #рынок #продукты #город #ЧёрноеМоре #АрабатскаяСтрелка #референдум #НоваяРоссия #Таврия #президент #ВСУНаш канал Вконтакте: vk.com/...u_officialTelegram: t.me/ukr_2025_ru Одноклассники: ok.ru/ukrainaruДзен: dzen.ru/ukraina.ru Rutube: rutube.ru/...el/4478643 Наши подкасты: vk.com/...s-72801118 ТГ-канал с нашими видео и подкастами: t.me/..._ukrainaru
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видео, геническ, россия, херсон, роман гнатюк, украина.ру
Видео, Геническ, Россия, Херсон, Роман Гнатюк, Украина.ру

Новая Россия: как изменился Геническ после возвращения домой. Наш спецрепортаж из Херсонской области

15:28 06.01.2025
 
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После отступления из Херсона Геническ стал временной столицей региона. Чем живёт курортный город сегодня? Что изменилось в приморском городе за эти 2 года после возвращения домой в Россию? Как обстоят дела с медициной, спортом и с досугом жителей?
На эти и другие вопросы постарался ответить корреспондент Украина.ру Роман Гнатюк в большом спецрепортаже в рамках проекта "Новая Россия".

#Херсон #Геническ #Россия #РФ #восстановление #столица #СВО #спецоперация #война #конфликт #море #Украина #отдых #АзовскоеМоре #Шевченко #парк #спорт #школа #Путин #Зеленский #больница #рынок #продукты #город #ЧёрноеМоре #АрабатскаяСтрелка #референдум #НоваяРоссия #Таврия #президент #ВСУ

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Фото: Украина вернула тела погибших военнослужащих
14:13
Новая попытка и новое фиаско: ВСУ считают потери под КурскомПодразделения группировки войск "Север" пресекли попытку прорыва ВСУ на Курском направлении, основные силы противника уничтожены на подступах к хутору Бердин. Об этом 6 января сообщило Минобороны России
 
ВидеоГеническРоссияХерсонРоман ГнатюкУкраина.ру
 
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15:28Новая Россия: как изменился Геническ после возвращения домой. Наш спецрепортаж из Херсонской области
15:10Клуб самоубийц. Кто будет воевать с Россией после Украины?
14:33Ты меня уважаешь? Кое-что о Фридмане и Зеленском
14:13Новая попытка и новое фиаско: ВСУ считают потери под Курском
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13:19Он не знает, как действовать. Сэмюэль Трэпп об интервью Зеленского и наступлении ВСУ под Курском
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