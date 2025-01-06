https://ukraina.ru/20250106/1060130804.html

Новая Россия: как изменился Геническ после возвращения домой. Наш спецрепортаж из Херсонской области

Новая Россия: как изменился Геническ после возвращения домой. Наш спецрепортаж из Херсонской области - 06.01.2025 Украина.ру

Новая Россия: как изменился Геническ после возвращения домой. Наш спецрепортаж из Херсонской области

После отступления из Херсона Геническ стал временной столицей региона. Чем живёт курортный город сегодня? Что изменилось в приморском городе за эти 2 года после Украина.ру, 06.01.2025

2025-01-06T15:28

2025-01-06T15:28

2025-01-06T15:28

видео

геническ

россия

херсон

роман гнатюк

украина.ру

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После отступления из Херсона Геническ стал временной столицей региона. Чем живёт курортный город сегодня? Что изменилось в приморском городе за эти 2 года после возвращения домой в Россию? Как обстоят дела с медициной, спортом и с досугом жителей? На эти и другие вопросы постарался ответить корреспондент Украина.ру Роман Гнатюк в большом спецрепортаже в рамках проекта "Новая Россия".#Херсон #Геническ #Россия #РФ #восстановление #столица #СВО #спецоперация #война #конфликт #море #Украина #отдых #АзовскоеМоре #Шевченко #парк #спорт #школа #Путин #Зеленский #больница #рынок #продукты #город #ЧёрноеМоре #АрабатскаяСтрелка #референдум #НоваяРоссия #Таврия #президент #ВСУНаш канал Вконтакте: vk.com/...u_officialTelegram: t.me/ukr_2025_ru Одноклассники: ok.ru/ukrainaruДзен: dzen.ru/ukraina.ru Rutube: rutube.ru/...el/4478643 Наши подкасты: vk.com/...s-72801118 ТГ-канал с нашими видео и подкастами: t.me/..._ukrainaru

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