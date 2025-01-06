Новая Россия: как изменился Геническ после возвращения домой. Наш спецрепортаж из Херсонской области
После отступления из Херсона Геническ стал временной столицей региона. Чем живёт курортный город сегодня? Что изменилось в приморском городе за эти 2 года после возвращения домой в Россию? Как обстоят дела с медициной, спортом и с досугом жителей?
На эти и другие вопросы постарался ответить корреспондент Украина.ру Роман Гнатюк в большом спецрепортаже в рамках проекта "Новая Россия".
#Херсон #Геническ #Россия #РФ #восстановление #столица #СВО #спецоперация #война #конфликт #море #Украина #отдых #АзовскоеМоре #Шевченко #парк #спорт #школа #Путин #Зеленский #больница #рынок #продукты #город #ЧёрноеМоре #АрабатскаяСтрелка #референдум #НоваяРоссия #Таврия #президент #ВСУ
Наш канал Вконтакте: vk.com/...u_official
Telegram: t.me/ukr_2025_ru
Одноклассники: ok.ru/ukrainaru
Дзен: dzen.ru/ukraina.ru
Rutube: rutube.ru/...el/4478643
Наши подкасты: vk.com/...s-72801118
ТГ-канал с нашими видео и подкастами: t.me/..._ukrainaru
#Херсон #Геническ #Россия #РФ #восстановление #столица #СВО #спецоперация #война #конфликт #море #Украина #отдых #АзовскоеМоре #Шевченко #парк #спорт #школа #Путин #Зеленский #больница #рынок #продукты #город #ЧёрноеМоре #АрабатскаяСтрелка #референдум #НоваяРоссия #Таврия #президент #ВСУ
Наш канал Вконтакте: vk.com/...u_official
Telegram: t.me/ukr_2025_ru
Одноклассники: ok.ru/ukrainaru
Дзен: dzen.ru/ukraina.ru
Rutube: rutube.ru/...el/4478643
Наши подкасты: vk.com/...s-72801118
ТГ-канал с нашими видео и подкастами: t.me/..._ukrainaru