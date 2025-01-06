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Новая попытка и новое фиаско: ВСУ считают потери под Курском

Новая попытка и новое фиаско: ВСУ считают потери под Курском - 06.01.2025 Украина.ру

Новая попытка и новое фиаско: ВСУ считают потери под Курском

Подразделения группировки войск "Север" пресекли попытку прорыва ВСУ на Курском направлении, основные силы противника уничтожены на подступах к хутору Бердин. Об этом 6 января сообщило Минобороны России

2025-01-06T14:13

2025-01-06T14:13

2025-01-06T14:28

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потери

потери всу

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Уточняется, что эта попытка прорыва стоила украинским силам примерно 150-ти человек и четырех танков. Итого за сутки противник лишился 485 военнослужащих и десятка танков. Еще четверо украинских военных сдались в плен, уточнили в российском Минобороны.Хорошая новость для дончан: в Минобороны РФ высказались об освобожденном КураховоЕще один населенный пункт: ВС РФ продолжают продвижениеВертолеты западного образца: стало известно, какие военные объекты противника поразили ВС РФПодразделения ВСУ начали наступление на Курскую область 6 августа. С тех пор украинские войска оставили на этом направлении порядка 50-ти тысяч человек. Однако попытки продолжаются. И по мнению многих экспертов, продолжатся как минимум до 20 января, когда Джо Байден официально уступит кресло президента Дональду Трампу.Ранее Владимир Зеленский многократно "менял" цели курской авантюры, сначала он утверждал, что она была нужна для того, чтобы отвлечь российские силы от Покровска (Красноармейска).ВСУ готовятся к обороне Покровска и стянули войска к границе с Днепропетровской областью — СМИПотом Зеленский заявил, что "Вместо буферной зоны на территории Украины, которую планировали россияне, мы создали буферную зону у нашей границы на российской территории". А чуть позже сказал, что Киев планирует использовать операцию ВСУ в Курской области "для достижения дипломатических целей".Старший научный сотрудник Совета по международным отношениям при администрации президента США Томас Грэм отметил ранее, что Курская авантюра ВСУ войдет в учебники истории, однако не в раздел поучительной военной тактики, а на страницы, посвященные трагическим ошибкам."Вторжение ВСУ было великолепной, безумной ошибкой. С точки зрения целей Киева, наступление в Курской области достигло в лучшем случае неоднозначных результатов", - написал Грэм.Он резюмировал, что крупные наступательные операции ВСУ на данном этапе только отвлекают ограниченные ресурсы Киева от его основной задачи.Подробнее о том, зачем Киеву прорыв в Курскую область читайте в интервью американского журналиста, ведущего программы International Flavor ("Международный вкус") на Dam Radio Сэмюэля Трэппа Он не знает, как действовать. Сэмюэль Трэпп об интервью Зеленского и наступлении ВСУ под Курском.

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новости, россия, курахово, курская область, владимир зеленский, вооруженные силы украины, минобороны, потери, потери всу