https://ukraina.ru/20250106/1060129936.html

Ты меня уважаешь? Кое-что о Фридмане и Зеленском

Ты меня уважаешь? Кое-что о Фридмане и Зеленском - 06.01.2025 Украина.ру

Ты меня уважаешь? Кое-что о Фридмане и Зеленском

Трёхчасовое интервью Владимира Зеленского Лексу Фридману явно было задумано в качестве замены возможному интервью Такеру Карлсону. Можно было бы сказать, что Зеленский испугался, но Фридман тоже ведь не подарочек – он отнюдь не является представителем демократического лобби, а в российско-украинском конфликте занимает позицию, близкую к нейтральной

2025-01-06T14:33

2025-01-06T14:33

2025-01-06T14:33

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владимир зеленский

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такер карлсон

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Впрочем, говорить о содержании интервью я не буду – желающих анализировать попытки Зеленского подластиться под Трампа и Маска более чем достаточно. Меня заинтересовала форма.Для начала – нет никакого Лекса Фридмана. Это обычный таджикский (и здесь таджики!) еврей Лёша Федотов, чьи родители из Киева и Харькова, а в США он приехал из Москвы, когда ему было 11 лет.Что интересного в этом интервьюере?Во-первых, родной язык Фридмана – русский. Отмечают, что он неплохо знает русскую литературу и поэзию (цитировать при случае Пастернака и Достоевского может не каждый образованный человек).При этом сам Фридман почему-то считает русский язык для себя иностранным. Имеет право, конечно, но возникает впечатление, что он пытается нас надурить – пусть в мелочи.Впрочем, не будем судить его строго – он всё же американский блогер, и обращается, в первую очередь, к своей собственной англоязычной аудитории.Во-вторых, в отличие от Карлсона (и, кстати, Зеленского) он по основному профилю учёный – специалист по искусственному интеллекту.Уже приходилось слышать мнение, что занятия журналистикой и наукой несовместимы. На самом деле, ничего подобного – как правило, специалисты в точных и естественных науках имеют определённую гуманитарную "отдушину". В начале КВН самыми продвинутыми всегда были команды физматов.Иногда, правда, такие специалисты делают выбор в пользу своего гуманитарного увлечения – так, например, случилось со Святославом Вакарчуком, который, будучи кандидатом физико-математических наук, предпочёл всё же музыкальную карьеру (есть мнение, что научные достижения ему организовал отец, но даже если это так, он в состоянии прочитать свою диссертацию).А вот то, что команда Зеленского выбрала именно специалиста по ИИ, было плохо продуманным моментом – это обстоятельство уже стало источником шуток относительно того, что только такой интервьюер может разобраться в том, как управляется Украина, а также почему, в отличие от прошлого раза (с немецкими журналистами), Зеленский не привёл с собой жену (уж очень дико она таращила на него глаза).В-третьих, так же, как и Карлсон, Фридман – красавчик.Скажете, причём здесь это? Казалось бы, ни при чём, но в украинских пабликах уже разгоняется зрада – оказывается, Зеленского предали: специально подобрали такого журналиста, по сравнению с которым "наш мужественный и потужный* президент" выглядит непредставительно. Забавно, что пишут это не только женщины…Тут, впрочем, надо сказать, что Зеленский действительно выглядел несколько странно.Во-первых, Фридман сообщил, что изначально предлагал беседу на русском языке, одинаково понятном и интервьюеру, и интервьюируемому.Зеленский, однако, отказался:"Я прекрасно владею русским языком, конечно, и я всё понимаю, о чём вы говорите, но я не могу всё интервью отвечать вам на русском. Не считаю, что это просто можно вот так делать вид, что ничего не происходит, и давать пас к тому, чтобы в который раз Путин говорил, что мы же один народ, мы же, смотрите, на одном языке говорим, и тому подобное. Поэтому, поскольку эти люди глухие и начали оккупацию якобы по защите русского языка, я, честно, их презираю".Таким образом Зеленский честно подтвердил, что он воюет с русским языком и русской культурой. За язык (и за русский, и за физический) его никто не тянул.По первой фразе видно, что экс-президент, так же, как и Фридман, делает вид, что русский ему не родной – просто так получилось, что он его знает. По той же самой, кстати, причине – обращается к той части украинского общества, которая, как он предполагает, может оценить такую "самоотверженность".Во-вторых, Зеленский выбрал для интервью украинский язык.Можно понять, почему не английский – скорее всего Фридман, наученный опытом предшественников, от этой опции отказался. Зеленский вообще косноязычный, в английском варианте требует не перевода, а расшифровки и, желательно, согласования (уже были случаи, когда Офис президента опровергал бредовые высказывания шефа).Но украинским-то Фридман наверняка не владеет! Это просто неуважительно по отношению к нему…В-третьих, мы, наверное, что-то упустили, но Зеленский вдруг (?) начал говорить с сильнейшим западноукраинским акцентом.Очевидно – потренировал произношение, и так же очевидно, что цель преследовалась политическая – указал, кому он адресует свои заявления. Явно не тем избирателям, которые за него голосовали в 2019 году.В-четвёртых, декларируемая украиноязычность не остановила Зеленского в использовании русского мата.То, что это грубейшее нарушение дипломатического протокола – оставим без внимания. Это ведь не официальные переговоры. Хотя, конечно, неуважительно, прежде всего по отношению к интервьюеру.Гораздо интереснее то, что сами украинские националисты давно забыли о том, что "мат превращает тебя в москаля". А умение красиво ругаться по-украински требует действительно безупречного владения языком, что для "идейных галичан" труднодостижимо.В-пятых, "Путин как Волан-де-Морт. Тот, кого нельзя называть".Давно замечено, что российская оппозиция в противостоянии с Россией апеллирует ко вселенной Гарри Поттера. Это не случайно.С одной стороны, это сигнал молодежи.С другой стороны, это сказочно-упрощённая схема, где добро всегда доброе, а зло – злое.То и другое характерно также для вселенных "Звёздных войн" и "Властелина колец", но первая находится далеко не на пике своей популярности, а вторая слишком сложна даже просто для прочтения (это всё же не детская сказка, а переложение героического эпоса).Деградация бывшего украинского президента налицо. Но Фридман, как человек ранее с ним не общавшийся, вряд ли это заметил.P.S.: "Владимир Зеленский заявил, что уважает Илона Маска", – "ты меня уважаешь?"* "Потужный" по-украински – мощный. Зеленский в последнее время так злоупотребляет этим словом, что это начали замечать даже украинские пропагандистские ресурсы. В данном контексте применение этого слова выглядит ироничным…

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мнения, сша, владимир зеленский, офис президента, украина, киев, харьков, михаил фридман, такер карлсон