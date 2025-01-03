https://ukraina.ru/20250103/1059869293.html

Сергей "Лыня" Паршиков о результатах работы волонтеров в минувшем году и планах на следующий

Сергей "Лыня" Паршиков о результатах работы волонтеров в минувшем году и планах на следующий - 03.01.2025 Украина.ру

Сергей "Лыня" Паршиков о результатах работы волонтеров в минувшем году и планах на следующий

Украина.ру, 03.01.2025

2025-01-03T06:50

2025-01-03T06:50

2025-01-03T07:55

интервью

донецк

россия

владимир путин

владлен татарский

геннадий алехин

народный фронт

волонтеры

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О пути, пройденном волонтерским сообществом России в уходящем году и планах на 2025 год, о проблемах, с которыми все чаще приходится сталкиваться волонтерам и армии, а также о цеховых конфликтах, изящных технических решениях, предложениях на рынке и многом другом журналисту издания "Украина.ру" рассказал известный волонтер, ветеран Донбасского ополчения Сергей Паршиков, известный под позывным "Лыня".- Ты же в волонтерском движении с тех пор, как это еще не было мейнстримом. С 2014 года, так?- Да. Вернее с 2013 года, с Ростовской области. А когда в Донбасс пришла беда, мы, естественно, приехали сюда. Но восьмого мая 2015 года я получил тяжелое ранение и по этой причине уволился уже капитаном спецназа ГРУ ДНР. Пока это было необходимо, мы обеспечивали коридор из Изварино в Славянск. В общем, это было уже третье мое ранение. Пришлось уходить.- А в 2022-м случился ренессанс волонтерства…- Мы начали работать с марта. Вернее работать мы начали в феврале, наблюдая, так сказать, вторичные признаки. Раз ты здесь находился, то понимаешь, о чем я. Было видно, что назревает, но никто до конца не верил, не осознавал. А когда ракеты полетели на Киев, это был прямо счастливый день. Тут люди утром вставали, звонили друг другу. Прямо как Новый год. Устали ведь за восемь лет.Хотя я ростовчанин и не был тут все эти годы, но все равно же в информационном потоке. Мы же общались между собой и понимали, что случится большая война. Мы ее ждали. Не могли спокойно ни жить, ни работать. Ты знаешь, что будет, но не знаешь, когда это начнется. Поэтому сидишь и ждешь.Когда все началось, мы стали публиковать сборы, работать. Потом был Мариуполь. Эпоха "миников" (дрон "Mavic mini", - прим. авт). Спасибо донецким ребятам, которые учили всех летать. Дальше было время нашей донецкой базы, где под лозунгом "помогать всем, кто приезжает в Донецк", мы действительно старались на первом этапе помочь каждому: направить, подсказать, сопроводить. И военкорам, и волонтерам. Чтобы люди освоились, чтобы понимали, что им теперь делать. Мы даже возили группы корреспондентов по освобожденным территориям, чтобы люди могли видеть ситуацию.Осенью 22-го появился дрон типа "Баба-яга", началась тема FPV. Тогда я записал видео, в котором рассказал, что вскоре дронами станут бить по Москве. Все, как обычно, посмеялись. Я, мол, пугаю. Но дальше так и случилось.Пошла тема FPV, и мы начали большой проект. Как маркетологи, попытались сделать это модным и красивым: показывали, как на этом летать, как тренироваться. А в январе 23-го противник массово применил по нам FPV-дроны и тема стала актуальной. Тут спасибо Семену Еремину за то, что на встрече с Владимиром Путиным передал от нас объективную информацию по дронам-камикадзе и уже первого января, по-моему, были выделены средства на всю индустрию, на всю линию беспилотной системы. Это был важный шаг.Потом погиб "Арни". Подорвался на мине. Потом Владлен Татарский погиб. Мы, кстати, с Владленом ездили по Москве, ездили в правительство и рассказывали всем, что такое FPV-дроны. Тогда большая компания была. Много разных встреч.Дальше появился "Русский беспилотник". Нас Владлен познакомил. Законтрактовались на первую партию. Начался период школы. Мы поняли, что учить людей нужно массово. Там другие ребята сделали дистанционную программу обучения и получалось удобно: теорию человек изучает удаленно, а потом уже приходит в школу и учится практике.Где-то полгода мы помогали, по-моему, всем школам: приводили в порядок полигоны, латали крыши, проводили воду. Чего только ни делали кроме оборудования самих школ. Яркий был период.Следующий период – РЭБ. Это "Волнорез" и другие. Мы продвигали идею, что каждый волонтер должен привезти какой-нибудь РЭБ в подразделения, чтобы насытить ими армию. "Волнорез" потом не прошел испытания, и мы перестали с ним сотрудничать. А сейчас работаем по тачанкам. Это мобильное ПВО.- Правда ли, что уже в 23-м году собирать деньги на армию стало труднее?- Со сборами становится труднее на каждом этапе. Этапы – это лето-осень и зимние праздники. Это естественный процесс. У нас теперь многие люди могут дотянуться до военнослужащих на фронте, поскольку у каждого, по большому счету, есть либо друг, либо родственник, либо знакомый, который воюет. Им оказывают помощь адресно.Конечно, для тех, кто занимается системой, все это не очень хорошо. Ну вот Алехин, к примеру, занимается системой, переоснащая подразделения связью. Мы занимаемся системой формирования, показываем образ будущего. Того, что должно работать. И пока, кстати, не ошибались. Уже сколько раз начинали проекты и не ошибались.Таким, как мы, конечно, сейчас тяжело, поскольку сборы упали в значительной степени. Раньше люди не могли дотянуться до конкретного солдата и потому скидывались в общий котел. Что хотелось бы сказать людям по этому поводу? Люди, носки купить ребята могут и сами. Дрон – нет. Вот никто не потратит целиком зарплату ради единственного дрона. Вы покупаете носки, а в итоге мы не можем привезти бойцам дрон.Вообще снабжать систему, которая занимается разработками, сегодня уже не получается. Часть получила государственное финансирование каким-нибудь образом. И это очень круто, но крупных гуманитарщиков вскоре не станет.А смысл в чем? Объемы падают, а система ест больше денег, чем ты можешь на фронт передать. Это же ненормально, какими бы святыми деяниями ты ни занимался. Да, мы потеряем какую-то часть развивающейся мысли. Ничего страшного. Эволюция есть эволюция. Больше государство будет помогать. Громадные объемы сейчас у "Народного Фронта", громадные объемы у правительства, регионы тоже стали правильно деньги выделять. Трагедии не произойдет. Просто все это будет решаться более организованно. А так сборы на каждом канале сейчас.- В свое время звучала мысль, что волонтерские организации должны объединяться…- Ты знаешь, очень сильно общему делу навредили скандалы. В этом году их было достаточно. Осень была особенно насыщенной. И это реально вредит всем. Кто-то принял сторону одних, кто-то – других, и каждый считает неправым оппонента. А доверие падает вообще ко всем. Потом скандал раскручивается или доказывается, что проблемы вообще не было, но от этого не становится лучше, поскольку люди уже не помнят, с чего все началось.Первый эмоциональный всплеск – "все воруют". Второй эмоциональный всплеск – "опять кто-то ворует". И вроде люди доказали, что не воруют, но эмоции остались. А сборы падают, и помощь на фронт уже не едет.— Это же очень человеческая история: люди на энтузиазме сбились в команды и начали помогать. Потом кто-то с кем-то поругался, команда раскололась на две. У одних сборы идут, у других – нет. Дальше – зависть, конфликты, обвинения. Нередко – ложные. А люди смотрят и теряют доверие.- Ну вот что мы сейчас видим? Мы часто видим ситуацию, когда двадцать человек привозят газель питьевой воды. Зачем? Три дня они переночевали в гостинице и уже потратили больше, чем стоила вода. Зато в Донецке засветились.Системы так не работают. У нас вот ездим я, оператор и помощник Михаил. Все. У многих, кого я знаю, примерно та же история: волонтер, оператор, помощник или водитель. Потому что фонды, к примеру, много "проедают". Оформлять официальный фонд – уходить в бумажки. Где-то 20% собранных денег уходят на бухгалтера, на налоги, на то и это. Ты много чего обязан, все должно быть юридически правильно, а это большие деньги. Почему "Народный Фронт" по началу тормозил? Нужно было наработать систему. Зато сейчас, конечно, работает хорошо.- Следующий момент – волонтеры становятся все более медийными.- Ну, крупные – да. У нас вообще очень много толковых людей. Знаешь, один мой товарищ сказал недавно, что такие моменты в истории происходят раз в сто лет. Вот когда человек не благодаря образованию и связям в системе, а просто за счет яркости и правильности мышления двигается наверх, становится популярным. Это круто. Мир меняется, мысль меняется.Насчет мысли, кстати, хочу заметить, что хорошо думается только на боевых. Вот когда находишься в атмосфере боев, ты думаешь совершенно иначе. А выезжаешь на мирную территорию и тебе классно, поскольку не летит ничего. Но мысль теряется.Людей у нас думающих много, но проблемы с руками и приложением мыслей. Есть ведь хорошо образованные люди, которые не знают, что им делать. С ними нужно ходить, направлять, чтобы мысль к чему-нибудь приложить.С руками тоже беда. Вот раньше механик понимал, что он делает. Ему все равно было, что ремонтировать. Сейчас таких уже нет. Он вроде технически подкован, но основополагающего знания нет. Нет основы, благодаря которой можно делать что угодно. Это как с европейскими языками: выучил два-три, а потом все остальные легче идут. Потому, что основа все та же.- Куда движется наша эпопея с РЭБ? Ты упомянул, что по началу вы настаивали, что везти нужно как можно больше разных устройств. А сейчас?- Раньше мы пытались насытить рынок, чтобы было много и разного. Сейчас пришли к тому, что рынок нужно прореживать. Мы будем проводить тесты, проверки, испытания, поскольку на рынке сегодня полно средств РЭБ, которые не работают. Люди порой даже не осознают, что из-за этого гибнут солдаты. Не осознают, что косвенно убивают наших бойцов. А все из-за денег.У нас же, по сути дела, толком нет РЭБ. У нас есть пара антенных школ. Это Питер, который делает хороший РЭБ. Есть масса конструкторов на базе китайского генератора частот. Это 99,9% основного ряда. Все это не работает так, как заявляется. Как они хотели бы. Там есть технические причины, но углубляться не будем.Мы проведем реальные испытания, а результаты передадим производителям. Начнут исправляться – хорошо. Нет – будем показывать в эфирах. Чтобы гуманитарщик знал, что конкретно он покупает. Потому, что черно-белый список поставщиков не создан до сих пор. Оказалось, что в нашей стране так много интересантов, что список невозможно создать. Одни и те же люди могут поносить хорошую вещь и хвалить плохую. И наоборот. В зависимости от личной финансовой выгоды.— Это болезненный вопрос. Я еще помню, как ушлые типчики продавали страйкбольные шлемы под видом настоящих…- Знаешь, какой случай был самым циничным? Это когда на плитах для бронежилетов зачищали слово "учебная" и продавали как боевые. Они выглядят так же и вес у них тот же, но элементов бронезащиты те плиты не имеют. Это макет. Мы писали об этом, разбирали ситуацию. Там большой скандал был.Но с РЭБ сейчас еще хуже. Раньше были проблемы с дронами, которые не долетали. Хотя вроде понятно должно быть, что на войне необходимо самое надежное оборудование. Не должно быть вот так, как у нас принято считать. Ну, знаешь, если дрону нужно один раз долететь, то сделаем его из того самого и палок. А РЭБ все равно осколками посечет. А "Уазик" нормально потому не ездит, что все равно рано или поздно сгорит. А лучшее, что в нем есть, — это мост, который ты снимешь со сгоревшего и поставишь на новый уже после двух тысяч километров пробега. А потом и этот сгорит, и ты уже с него снимешь запчасти для следующего. И так до бесконечности. И никто не понимает, что это плохо. Вот с этим мы будем бороться.- Какие задачи стоят перед волонтерским сообществом в 2025 году?- Следующий год будет непростым. Во-первых, мы сейчас займемся малыми зенитными установками. Сейчас в войну возвращается дешевая малая авиация и необходимы такие же дешевые решения, какие использовались в годы Первой Мировой и Великой Отечественной. Это пулеметы, которые дают большую плотность огня.Тут же мы приходим к тому, что в следующем году у противника будет огромное количество FPV-дронов на оптоволокне. Это естественный ход эволюции. Если оптоволокно появилось в продаже на "АлиЭкспресс", значит вскоре у противника его будет много. Они любят накопить, а потом ударить как следует. Думаю, что с первого января начнется массовое применение, и мы, как ужаленные, уже бегаем по полигонам и учим людей стрелять из двенадцатого калибра. Возим патроны, чтобы они тренировались. Это то, что массово.Я знаю, что в Донецк пришло две тысячи ружей. Это круто. Но людям нужно учиться стрелять. В противном случае в этом смысла не будет. А дроны на оптоволокне невозможно парировать средствами РЭБ.В общем, привозим боеприпасы, привозим оборудование для обучения. В этом смысле порадовала, к примеру, "Пятнашка". У них на полигоне есть тарелки и металл. Есть смысл тренироваться по тарелкам, чтобы уметь вскидываться на летящую цель, определять дистанцию. В воздухе ее трудно определить, поскольку нет ориентира.Мы проконсультировались с грамотным стрелком и он объяснил, что нужно учить людей избегать классических ошибок. То есть ружья закусываются. Это помпа, это не автомат. Патроны перекашивает. Эти дефекты нужно очень быстро исправлять. Скорость – решающий фактор.То есть учим людей стрелять, и параллельно идет работа с мобильным ПВО. Группами быстрого реагирования ПВО, по нашему замыслу, они должны прикрывать важные объекты в квадрате и реагировать на различные опасности. Там своя аналитика. Быстро не расскажешь, но идея хорошая.То есть стрелковым оружием можно поразить "птицу", которая уничтожила бы нефтебазу. И "уронить" ее можно в чистом поле, где нет населенных пунктов.- Сейчас у читателя создастся впечатление, что вы на фронт пулеметы хотите поставлять. Проясни этот момент.- Нет, волонтеры могут поставлять всю базу, кроме вооружения. Что мы делаем? Мы изготавливаем тачанку, покупаем машину, готовим ее под задачу, чтобы могла быстро ездить по бездорожью. Далее мы ставим специальную турель, на которую будет устанавливаться пулемет. Все для удобства работы: антенны, связь. Пулемет выдаст часть.Нам позволяют экспериментировать с пулеметами в разных воинских частях. Очень сильно в этом смысле помог Черноморский флот. Нужно пробовать с разными видами вооружения, как это будет работать. Они же потом используют эти наработки. Очень много работы было по противодействию тем же безэкипажным катерам.Мы испытывали у них теплоавиационный комплекс "Кречет". Это тепловизор с экраном, с помощью которого человек может непрерывно наблюдать за водой или небом и не уставать. В прицел смотришь, и через двадцать минут глаз "замыливается". А тут, во-первых, глаз не "замыливается". Во-вторых, второй номер может тебя корректировать.Еще до конца года, думаю, покажем огнемет. Сделаем под него быстроходную гусеничную платформу. Аналогов на фронте пока точно нет, поскольку это логика развития легких танков, а все сейчас думают о броне. Мы же хотим, чтобы платформа ехала быстро и всюду проходила. Это другая ступень.Да, медленные и бронированные платформы спасают жизни, но нужно смотреть вперед. Мы можем сделать легкий танк с вооружением, но без брони, который будет разгоняться по полю до 140–150 километров в час. Там много идей, но это уже вопрос бюджета. Если раньше собирали примерно миллион в неделю, то сейчас – 150 тысяч. А там затраты серьезные. Посмотрим.- Какие потребности закрылись в этом году и какие закроются в следующем?- Намного меньше нужно разведывательных дронов. Во-первых, действительно много их выдают. Не знаю, как здесь, но на Курское направление "Народный Фронт" целый склад вывез. Просто нужно было понимать, как их получать. Многие не понимают. Ну и по линии Министерства обороны тоже много выдают.Плюс – более связанной стала система. Заходишь на командный пункт, а там хоть ракеты на Марс запускай. То, о чем мы кричали в начале 23-го года, сейчас реализовано. Смотришь и сердце радуется. Раньше так было только у противника, а теперь оно так у всех.Что еще? Перестали просить батарейки. Сейчас возят все больше "тушки", поскольку батареек и пультов у всех навалом. "Птицы" ведь падают, а это все равно остается.Еще один фактор – 1001-я прошивка. Спасибо за это русским хакерам. Реально стало намного меньше "птиц" падать. И применение совсем другое. Дальше – разнообразие. Много "птиц" появилось корявых, но заглушить невозможно. Внешне они страшные, но по-честному не глушатся. Реально хорошо сделали.Меньше просят раций. Прошивка "Веда" стала прорывом. Сделали дешевую рацию за семь тысяч рублей, которая не хуже "Мотороллы" за сто с лишним тысяч. Она и противником распознается плохо, и не ломается, поскольку ключей у них нет. А вот с "Мотороллой" ты никогда не знаешь, есть ли у противника ключ и прослушивает ли он тебя.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Игорь Гомольский

интервью, донецк, россия, владимир путин, владлен татарский, геннадий алехин, народный фронт, волонтеры