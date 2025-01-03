https://ukraina.ru/20250103/1060085436.html

Часы 12 бьют. Что станет с Украиной в 2025 году

Часы 12 бьют. Что станет с Украиной в 2025 году - 03.01.2025 Украина.ру

Часы 12 бьют. Что станет с Украиной в 2025 году

Украине в 2025 году будет проще всего. От неё и раньше мало что зависело, но больше от неё не зависит даже её собственная судьба. Остаткам населения тем лучше, чем скорее прекратится существование украинской государственности – тем больше людей и материальных ценностей уцелеет, тем скорее они перейдут к нормальной жизни.

2025-01-03T06:20

2025-01-03T06:20

2025-01-03T06:20

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владимир зеленский

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газпром

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Причём гражданам исчезающего государства по большому счёту должно быть всё равно, кому отойдут их территории – хуже, чем при украинской независимости им не будет нигде. Уже сейчас украинцы готовы нищенствовать в Европе, всеми правдами и неправдами прорываться через Шереметьево в Россию, лишь бы не "розбудовуваты украйинську дэржаву". Самое страшное что может ожидать часть украинского населения, это если глобальная ситуация сложится таким образом, что на части бывших украинских территорий уцелеет некое независимое государственное образование. Тем, кому придётся жить в нём и продолжать наслаждаться независимостью, не позавидуешь.Впрочем, пока режим Зеленского не коллапсировал окончательно, всем соседям Украины расслабляться рано. Причём восточноевропейцам в первую очередь. Единственный свой шанс уцелеть Зеленский видит в провоцировании большой европейской или даже мировой войны и приложит все силы, чтобы подвести таки мир к краю катастрофы.Логика киевской пародии на Гитлера проста: ядерной войны никто не хочет, значит подойдя к ядерному порогу все должны будут остановиться и согласовать мир на основе взаимных уступок. В Киеве рассчитывают, что сохранение украинского режима в урезанном территориально варианте будет частью общего компромисса.Это неправильный подход, так как СВО началась именно из-за угрозы всеобщему миру, исходившему от Украины. Россия – глобальная ядерная держава и угроза ей – угроза всем, поскольку никто заранее не знает как далеко зайдёт дело и какие именно средства самозащиты придётся применить. Украина же не просто инициативно предоставляла свою территорию для организации операций против России и не просто вела провокационную по отношению к Москве внешнюю в внутреннюю политику, Киев добивался именно полномасштабного столкновения России и Запада, видя свою роль лишь в создании повода к войне.Сейчас, когда украинские власти убедились, что добровольно участвовать в их военных авантюрах Запад не желает (помогать – сколько угодно, а воевать нет) для них стало актуальным принуждение Запада к участию в военном конфликте, независимо от его собственного желания, а для этого создание таких условий, при которых от прямого конфликта с Россией Запад уклониться не сможет.Серьёзный конфликт нескольких восточноевропейских стран с Россией, по мнению Киева не сможет оставить НАТО безучастным. Ведь если блок не вмешается, то его эффективность окажется скомпрометированной – кому нужен военный союз, который никого не защищает?Именно поэтому Украина, бесперебойно транзитировавшая российский газ всё время конфликта решила внезапно остановить транзит (кстати в полном противоречии с ею же подписанной и ратифицированной Европейской энергетической хартией, которая обязывает транзитные страны в любом случае обеспечивать доставку энергоносителей от поставщика потребителю). При этом транзит нефти Украина не прервала.Не прервала потому, что главную угрозу своему господству в Европе США видели в развитии российско-европейского сотрудничества именно на основе поставок дешёвого российского газа, позволявшего европейской промышленности эффективно конкурировать с американской. Одной из главных экономических целей США при развязывании нынешнего конфликта было вытеснение "Газпрома" из ЕС и замещение на европейском рынке российского газа своим.Почти вся Европа безропотно отказалась от закупок газа в России. Не считая относительно небольших поставок (через Турцию и трансбалканский трубопровод) в Румынию и Сербию (последняя не является членом ЕС), в Евросоюзе получать в серьёзных объёмах российский газ транзитом через Украину продолжали только Венгрия и Словакия, выступающие против усиления антироссийских экономических санкций и за возвращение к нормальному экономическому сотрудничеству с Россией. Ещё Молдавия – не член ЕС, в которой идёт борьба умеренных политических сил с антироссийскими ястребами, и Приднестровье.На Турцию давить бесполезно. Анкара ещё лет двадцать назад поставила перед собой задачу стать главным хабом транзитного газа и последовательно её выполняет, замыкая на себя возрастающие объёмы транзита из разных стран. К тому же Турция, хоть и ненадёжный, но важнейший член НАТО на южном фланге и единственная боеспособная европейская армия альянса. А вот вырезая из поставок Венгрию и Словакию, Киев рассчитывает изменить их политику в отношении России. Российского газа не будет, придётся искать новых поставщиков и новые пути поставки, подстраивая под них свою внешнюю политику.Провоцируя же энергетический кризис в Молдавии Украина и вовсе надеется, что Кишинёв наконец не выдержит и бросится на Приднестровье, также ослабленное прекращением поставок газа из России. Защищая Приднестровье и спасая свой военный контингент на его территории, Россия вынуждена будет вступить в конфликт с Молдавией, что даёт Киеву надежду на столкновение Москвы и покровительствующего прорумынским властям Кишинёва Бухареста. Ну а Румыния уже член НАТО и альянсу, особенно его восточноевропейским членам, придётся как-то определяться. В любом случае, втягивание в конфликт Молдавии и Румынии должно улучшить для Киева ситуацию на южном фланге, который серьёзно ослаблен за счёт переброски боеспособных соединений из Николаевской, Херсонкой и Одесской областей в Курскую область и в Донбасс, и где Украина с недели на неделю ждёт начала очередного российского наступления.Нормальному человеку все эти расчёты и надежды киевских властей покажутся ненаучной фантастикой, но не так давно к этому жанру в России и на Украине относили саму возможность военного столкновения между ними. Тем не менее, усилиями киевского режима невозможное быстро стало реальным.Гигантская провокация, делающая неизбежной войну НАТО с Россией – последняя надежда и голубая мечта киевского режима. Он приложит все силы, чтобы эту провокацию организовать; Другое дело, что для этого тоже необходимо обладать определённым профессионализмом, а у киевских деятелей и с интеллектом, и с психической адекватностью не сложилось, и руки ниже пояса растут.Но зато энтузиазма им не занимать, отсутствие же мозга избавляет организм от опасных травм при попытке прошибить головой каменную стену. Так что, пока киевский режим агонизирует, он будет пытаться покусать всех окружающих. Другое дело, что коллапс в процессе, и вот-вот эти конвульсии должны прекратиться, но беречься надо – это как раз тот случай, когда мёртвые кусают живых.

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Ростислав Ищенко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/13/1038848324_396:49:890:543_100x100_80_0_0_84fbb53212fa6b85e0b628004be87f9b.jpg

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мнения, россия, украина, киев, владимир зеленский, адольф гитлер, нато, ес, газпром