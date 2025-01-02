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Часы двенадцать бьют. Основные политические итоги года для России

Часы двенадцать бьют. Основные политические итоги года для России - 02.01.2025 Украина.ру

Часы двенадцать бьют. Основные политические итоги года для России

Для России 2025 год должен ознаменовать юридическое завершение СВО. Фактически разгром Украины состоялся уже в 2023 году – после провала летне-осеннего наступления ВСУ у Киева не было больше ни одного шанса добиться компромиссного мира с Россией.

2025-01-02T04:20

2025-01-02T04:20

2025-01-02T04:20

эксклюзив

россия

украина

запад

вооруженные силы украины

мнения

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Примерно с ноября 2023 года вопрос заключался только в цене, которую Украина заплатит, прежде, чем капитулирует.Единственное, что изменилось в течение 2024 года, российское руководство, которое ещё в начале года явно склонялось к сохранению некоей нейтральной "независимой Украины" в урезанных границах, явно начинает сомневаться не столько даже в целесообразности (это вопрос можно дискутировать вечно, выяснить кто прав можно только эмпирически), сколько в реалистичности сохранения некоей самоуправляемой политической единицы на части территории современной Украины.Вопрос о судьбе пока ещё украинских территорий представляет из себя главную трудность и, очевидно, наряду с избеганием прямого военного столкновения с Западом, будет главной проблемой российского руководства в 2025 году. До сих пор разгромленная на поле боя Украина существовала юридически, а её власть могла как-то контролировать территорию и обеспечивать выживание остатков населения, но на данный момент военный крах киевского режима со всей очевидность перетёк в политическую катастрофу. Собственные украинское управленческие структуры больше не в состоянии выполнять функции, связанные с государственным управлением. Ожидаемы в ближайшем будущем распад фронта добьёт их окончательно.С этого момента перед Россией в полый рост встанет вопрос "украинского наследства". Помимо того, что лучшее (наиболее выгодное в данный момент для России) решение этого вопроса очень трудно угадать, в российском обществе в принципе нет единого мнения относительно того, как распорядиться "украинским наследством". То есть, помимо принятия решения, власти надо будет ещё и убедить народ в его правильности.Ситуация осложняется двумя моментами:1. Для достижения окончательной победы войскам надо наступать. При этом украинская власть заявляет о своей готовности продолжать войну до тех пор, пока у неё останется малейший клочок украинской территории и хоть один солдат. Таким образом, Киев вынуждает ВС РФ наступать до западной границы или до полного уничтожения ВСУ и коллапса украинской политической структуры (в зависимости от того, что случится раньше).Однако занятые российскими войсками, обильно политые русской кровью территории, с русскоговорящим населением и памятниками русской истории и культуры на каждом шагу, будет морально трудно потом оставить и кому-то отдать. В том числе и потому, что даже та часть населения, которая сегодня уверена, что "нам не нужны" Харьков, Киев, Днепропетровск и Одесса, совсем недавно были так же уверены, что "нам не нужны" Херсон и Запорожье и даже в нужности Донецка и Луганска сомневались. Но когда эти территории были заняты русской армией и вошли в состав России мнение большинства резко изменилось. Ибо одно дело отказываться от того, что тебе не принадлежит, а другое от своего, да ещё и потом-кровью полученного.2. При решении проблемы "украинского наследства" необходимо будет учитывать неопределённую жадно-трусливую позицию наших восточноевропейских соседей, которые одновременно хотят и буфер от России сохранить и бывшими западными украинскими территориями поживиться, для венгров, румын и словаков это ещё и проблема компактного проживания в западных регионах Украины этнически близкого населения.С восточноевропейцами придётся считаться, хотя бы по-минимуму, потому, что мы хотим избежать общеевропейской войны и, с окончанием СВО выйти из горячей фазы конфликта, а часть западных элит пытается горячую фазу продлить и после Украины, даже расширить её. Позиция восточноевропейцев в данном вопросе будет ключевой, ибо только их территории могут стать очередным плацдармом для военной агрессии против России.Если бы они открыто заявили свои претензии на какие-то территории бывшей Украины, с ними было бы что обсуждать. Но они действуют по принципу "да" и "нет" не говорить – не претендуют и не отказываются от претензий. Уговаривать их, ясное дело, никто не будет, но при решении вопроса "украинского наследства" с этой стороны нас тоже могут поджидать самые разные неожиданности.В целом для России в 2025 году общая ситуация смещается от актуальности обеспечения своей оперативной физической безопасности (в том числе военным путём) к актуальности обеспечения своей долговременной политической безопасности, которая достигается в основном дипломатическими усилиями. При этом надо понимать, что чёткого водораздела – вчера шли боевые действия, а сегодня уже заседают дипломаты не будет. Дипломатические усилия предпринимаются всеми сторонами постоянно: предпринимались до СВО, предпринимаются во время СВО, будут предприниматься после СВО.Собственно военные усилия, равно как и экономические и прочие санкции, и информационную войну, стороны рассматривают лишь как поддержу своих дипломатических усилий – создание благоприятных условий для продвижения своей позиции. С другой стороны, долговременные военные усилия также ставят перед дипломатами дополнительную задачу закрепления их результатов.Решение стоящей перед Россией генеральной проблемы – достижение прочного мира с Западом, на основе признания им новой расстановки глобальных сил и необходимости создания новой системы глобальной безопасности, учитывающей изменившиеся реалии, в 2025 году недостижимо. Запад не считает себя ни проигравшим, ни в достаточной степени истощённым, чтобы идти на конструктивный диалог.В течении текущего года России необходимо решить две проблемы:· закрепить результаты одержанной на Украине военной победы, надёжно обеспечив безопасность своих западных границ;· попытаться избежать втягивания в новую конфронтацию, которую агрессивные, русофобски настроенные круги Запада усиленно готовят.Если эти проблемы будут успешно решены, то, тем самым будет обеспечен отличный задел на 2026-2027 годы. Потеря Украины и отсутствие возможности навязать России новый военный конфликт поставит Запад перед необходимостью, если не в начале (в 2026 году), то в конце этого срока (ближе к 2028 году) согласиться таки на конструктивные переговоры по глобальному урегулированию с участием всех заинтересованных сторон.При всём этом надо иметь в виду, что для России сам факт победного завершения СВО будет иметь важное символическое значение. Именно поэтому наши враги попытаются, и уже пытаются, информационно дезавуировать нашу победу на поле боя, убеждая российское общество, что результат не соответствуют приложенным усилиям.Необходимо понимать, что мы не стремимся военным путём победить весь мир. Наша задача добиться признания Западом новой реальности, в которой США больше не являются гегемоном планеты. Причём сделать это максимально аккуратно, без лишних жертв и разрушений, тем более без срыва в глобальную конфронтацию. Третья мировая война – то, чем США умышленно пугают мир, чтобы оставить Россию без поддержки. В их интерпретации отказ от американской гегемонии делает мировую войну неизбежной. Мы же успешно убеждаем мир, что это не так, что именно попытки сохранить американскую гегемонию вопреки реальным потребностям человечества подталкивает мир к войне, причём конфликты развязывает Запад.

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эксклюзив, россия, украина, запад, вооруженные силы украины, мнения