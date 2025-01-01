https://ukraina.ru/20250101/1060083695.html

Часы двенадцать бьют. Основные итоги мировой политики в 2024 году

Часы двенадцать бьют. Основные итоги мировой политики в 2024 году - 01.01.2025 Украина.ру

Часы двенадцать бьют. Основные итоги мировой политики в 2024 году

Люди всегда ждут от Нового года изменений к лучшему во всех сферах. Если на бытовом, региональном и даже государственном уровне такие ожидания часто бывают оправданы, и, в том что касается России скорее всего будут оправданы в 2025 году, то на глобальном уровне резкое улучшение общей ситуации не предвидится.

2025-01-01T04:54

2025-01-01T04:54

2025-01-01T04:54

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россия

запад

дональд трамп

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С распадом СССР возникла глобальная политическая и экономическая система, начавшая распадаться раньше, чем успела окончательно оформиться и укрепиться. Причина – эгоизм, нарцисизм и самоуверенность американских элит, получивших в начале 90-х власть над миром, но не осознавших, что власть только тогда чего-то стоит, когда она сопряжена с ответственностью.Проще говоря власть должна удовлетворять не только властвующих, но и подвластных. Если последние не видят от власти пользы, у них возникает желание избавиться от неё, ибо любая власть – расходная статья.Когда в современных конституциях пишут, что народ – единственный источник власти, то это не выдумка и не пропаганда, а всего лишь констатация факта. Если власть не решает проблемы, которые народ считает для себя важными, то рано или поздно создаются общественные структуры, призванные эти проблемы решить. Народ начинает их напрямую финансировать, с их мнением он считается больше, чем с мнением формальной власти.В результате через непродолжительное время констатируется двоевластие (по крайней мере в какой-то сфере государственного управления). Если же дело заходит достаточно далеко, то реальная власть незаметно перетекает в параллельные структуры, после чего у официальной власти есть три пути:· признать параллельные структуры и разделить с ними ответственность, постепенно интегрируя их в действующую систему;· просто уступить им власть без борьбы (мирный переход – "бархатная революция");· попытаться подавить конкурирующие структуры и, тем самым, создать революционную ситуацию, в которой власть сможет победить только если сама изменится, если же нет, то рано или поздно, с большим или меньшим кровопролитием, она проиграет.Устойчивое расширение власти за пределы ранее подконтрольной ей территории возможно лишь в том случае, если новые подвластные согласились с теми условиями, на которых им предлагается делегировать власть народа управленческим структурам.Поначалу народы планеты были согласны с исполнением США роли мирового жандарма, глобального судьи и даже администратора. Однако они быстро столкнулись с неадекватностью американской элиты возложенным на неё обязанностям. Американская элита не считала нужным соответствовать чаяниям не только неамериканских народов, но и американского народа. При этом, если народ США терпел её так как американская элита за счёт своей глобальной гегемонии обеспечивала ему более высокий уровень жизни, чем был у большинства других народов планеты, то остальные, рассчитывавшие, что американская глобальная гегемония поможет и им поднять уровень жизни, быстро в ней разочаровались.США ещё по инерции расширяли ареал своей власти (в основном силовым путём), но их гегемония уже трещала по швам, так как никого не устраивала за пределами США, а вскоре не смогла обеспечивать и внутриамериканский элитный консенсус. Поэтому американская борьба за сохранение гегемонии началась и шла параллельно с установлением американской гегемонии.Это сыграло с американскими элитами злую шутку. Они не заметили, что создаваемая ими система вползла в кризис раньше, чем окончательно оформилась. Большая часть американских элит рассматривает нынешний системный кризис просто как очередные политические трудности. Да, они самые большие за всю историю США, да, американцы даже готовы согласиться с наличием острейшего глобального политического кризиса. Но они не рассматривают его как системный и пытаются бороться с ним в рамках системы.Отсюда потуги Трампа "сделать Америку вновь великой", фактически речь идёт о возращении утраченных политических и экономических позиций, без изменения сущности системы, кризис которой и привёл к утрате этих позиций. Недавнее заявление Трампа о том, что он введёт стопроцентные пошлины на товары тех стран, которые попытаются вытеснить доллар с позиции главной мировой резервной валюты и валюты торговых расчётов, демонстрируют полное критическое непонимание ситуации.Проблемы доллара вызваны в первую очередь попытками США использовать его как оружие. Мир был готов даже платить Вашингтону ренту, как эмитенту глобальной резервной валюты, так как удобства, создаваемые долларом, окупали эту ренту. Но мир не готов пользоваться валютой, которая в любой момент может быть изъята эмитентом. Поскольку же устойчивость любой валюты, её популярность обусловлены доверием к ней пользователей, а попытка заставить пользоваться валютой насильно приводит только к свёртыванию операций этой валютой обслуживаемых, заявления и действия Трампа лишь подрывают позиции доллара и усугубляют и без того незавидное положение США, которое, как предполагалось, они должны выправить.Следует иметь в виду, что до недавних пор Трамп рассматривался американскими элитами, как enfant terrible – радикальный реформатор, пытающийся в корне изменить всю систему. Если эти жалкие потуги считались планом радикальных реформ, можно только ужасаться представлениям о современном мире, которым руководствуются более "традиционные", чем Трамп американские политики.Изложенное не позволяет нам оптимистично оценивать глобальные процессы в 2025 году. Очевидно, что США и зависимые от них союзники (фактически их клиентела) будут и в новом году проводить характерную для последних десятилетий политику силового подавления (не обязательно военного, но политического, экономического, финансового, хоть где удастся и военного тоже) оппонентов. Неизбежные провалы этой политики будут пытаться компенсировать усилением давления.Метод отработан в ходе санкционной войны с Россией. Не работают санкции, введём вторичные, если и они не помогают, значит вводим санкции третьего порядка, затем четвёртого и так до бесконечности. Вначале санкции распространяются на тех, кто помогает России обходить американские санкции, затем на тех, кто не помогает США давить Россию санкциями, затем на тех, кто помогает плохо, затем на тех, кто недостаточно, на тех, кто не благодарит за предоставленную возможность ввести против России санкции и т.д.Задуматься о том, что, если санкционный эксперимент всё время проваливается, то возможно он изначально ошибочен, нельзя. Ибо против тех, кто думает, тоже вводят санкции.Таким образом, в 2025 году конфронтация между Россией и Западом будет нарастать и распространяться на новые регионы. Кроме того, с высокой долей вероятности США таки начнут экономическую войну против Китая. Единственное что внушает некоторый оптимизм, по сравнению с другими американскими политиками, Трамп всё же более последователен в попытках избежать прямого военного столкновения Запада с Россией.Так что, хоть и сейчас радоваться особо нечему, при другом исходе американских выборов глобальная ситуация могла бы быть ещё хуже.

https://ukraina.ru/20230227/1043912675.html

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Ростислав Ищенко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/13/1038848324_396:49:890:543_100x100_80_0_0_84fbb53212fa6b85e0b628004be87f9b.jpg

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сша, россия, запад, дональд трамп, мнения