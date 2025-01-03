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Черта оседлости. Евреи и Российская империя

Черта оседлости. Евреи и Российская империя - 03.01.2025 Украина.ру

Черта оседлости. Евреи и Российская империя

Черта оседлости для лиц иудейского вероисповедания фактически была введена указом Екатерины II от 3 января 1792 года. Указ разрешал евреям постоянно проживать в Белоруссии и Новороссии, и воспрещал запись в купечество. Далее был принят ряд уточняющих актов, вплоть до "Положения о евреях" 1835 года, в котором, собственно, появилось слово "черта"

2025-01-03T16:02

2025-01-03T16:02

2025-01-03T16:02

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евреи

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После разделов Польши к России отошли территории, на которых проживала примерно половина всего мирового еврейства. 13 июня 1794 года Екатерина II издала ещё один указ, в котором были перечислены территории, где евреям разрешено было постоянно проживать. Туда вошли не только новообретенные земли, но и некоторые из тех, на которых ранее евреям проживать категорически воспрещалось.Новая еврейская община зародилась в Киеве около 1792 года. Это были 73 человека, выходцы из белорусских и польских областей. В 1798 году община во главе с раввином Аврахамом Абеле бен Нафтали уже имела свое кладбище, а в 1815 году насчитывала около полутора тысяч человек и владела молитвенным домом на Подоле и синагогой на Печерске.Тогда же евреи стали селиться и в Полтавской губернии. В 1801 году в губернском городе проживали 310 евреев, в 1847 году – 2073 еврея, в 1897 году – 11 046 евреев.Легализовано было и проживание в Черниговской губернии, где до этого небольшая община обитала незаконно, по милости местных землевладельцев.Разрешено было евреям поселяться и на осваиваемых землях Новороссии. Показательна динамика численности еврейской общины Екатеринослава — города, в которой его основатель Григорий Потёмкин видел столицу всего южного края. За первые полстолетия ХIX века количество евреев в городе увеличилось в 4,5 раза (с 376 человек в 1805 году до 1699 человек в 1847), а за вторую половину века в 24 (!) раза (41 240 человек по переписи 1897 году) составив более трети (36,3%) от всего населения Екатеринослава.Аналогичную картину мы видим в Херсоне — первом крупном городе Новороссии. В 1799 году здесь насчитывалось 39 евреев-купцов и 180 евреев-мещан, а в 1897 году – 17 555 евреев (30% всего населения).В Одессе в 1795 году, т.е. год спустя основания города, проживало 246 евреев, а по переписи 1897 года – 138 935 (34,4% населения).Тот же екатерининский указ 1794 года, определявший территории, на которых разрешалось проживать евреям, предписывал "собирать установленные подати вдвое противу положенных с мещан и купцов христианского закона разных исповеданий…", для купцов — два процента с капитала, для мещан — четыре рубля. В указе отразилось стремление правительства помешать евреям покинуть Россию: они могли уехать из неё, только заплатив двойную подать за три года.Ограничение в правах набирает силу, и по "Положению об устройстве евреев", утвержденному Александром I в 1804 году, евреям уже запрещено больше, чем разрешено.В январе 1804 года сенатский указ ограничил торговлю еврейских купцов на харьковской ярмарке только оптовыми операциями, а в декабре того же года Слободско-Украинская губерния оказалась единственной из юго-западных губерний, которая не была включена в черту оседлости. В 1821 году было запрещено даже временное пребывание евреев в Харькове. Однако в результате оборот ярмарки упал на 9 млн рублей и запрет пришлось отменить.При этом в случае крещения евреи-выкресты освобождались от всех ограничений. После включения в 1818 году в черту Бессарабской области её сводный контур более не менялся и охватывал воеводства Царства Польского и губернии: Виленскую, Ковенскую, Витебскую, Гродненскую, Минскую, Волынскую, Могилевскую, Подольскую, Киевскую, Полтавскую, Черниговскую, Екатеринославскую, Таврическую, Херсонскую и Бессарабскую.Даже внутри этого ареала евреям запрещалось селиться в сельской местности, а также в отдельных городах, в частности в Николаеве, Ялте, Севастополе, частично — в Киеве, где им дозволялось жить только на Подоле.Николай I распорядился в 1828 году о тайном розыске у евреев книги, предписывавшей им употребление христианской крови в ритуальных целях. Не без участия правящих кругов распространялась теория, что евреи спаивают христианское население.Негативное отношение к евреям у Николая Павловича сформировалось в бытность еще великим князем, во время поездки в западные губернии в 1816 году. Вот что тогда писал он в своём дневнике:"Гибель крестьянских провинций, жиды здесь — вторые владельцы (после дворян-помещиков), они промыслами своими изнуряют несчастный народ. Они здесь все и купцы, и подрядчики, и содержатели шинков, мельниц, перевозов, ремесленники… Они настоящие пиявицы, всюду всасывающиеся и совершенно истощающие сии губернии".Появились в николаевское время и запрет на строительство синагог вблизи церквей, строгая цензура всех еврейских книг, особый налог на кошерное мясо и субботние свечи, запрет на шитье еврейской одежды, а затем — и на ее ношение. Евреям воспрещается покупать шелковые ткани для одежды, мех, им режут пейсы. Женщин можно дергать за волосы, проверяя, не носят ли накладки и парики.При этом нужно сказать, что подобная регламентация быта подданных были общей чертой николаевского царствования. Точно так же, причем еще с петровских времен, регламентировались прически русских, а одежда регламентировалась специальным "Положением о гражданских мундирах" от 11 марта 1834 года.С 1827 года евреев стали призывать в армию на 25-летнюю действительную службу. Из каждой тысячи мужчин-евреев рекрутировалось десять человек ежегодно (для христиан — семь человек с тысячи через год); возраст призывников колебался от 12 до 25 лет. Около 500 солдат-евреев погибло во время обороны Севастополя.В 1827 году был издан указ о выселении евреев из Киева в течение двух лет. Тем не менее, в 1833 году киевский генерал-губернатор Василий Левашов писал, что признает проживание евреев в Киеве "полезным в том отношении, что они при умеренности и простоте в жизни имеют возможность продавать товары гораздо дешевле, так что решительно можно сказать, что с высылкой евреев многие товары и изделия не только вздорожают, но и вовсе невозможно будет их иметь".Правительство Александра II решилось отменить крепостное право, но с ликвидацией "черты" решило повременить, указывая, что российское еврейство всё ещё пребывает в состоянии "фанатизма и невежества".В это царствование начались либерализация статуса евреев и расширение круга корпораций, свободных от дискриминации чертой оседлости. В этот круг вошли купцы I и II гильдий, выпускники вузов и лица со степенью доктора или магистра, мастеровые и ремесленники, отставные рекруты и некоторые другие.Благодаря этим новациям начался быстрый рост еврейского населения Киева: в 1862 году оно насчитывало 1411 человек, год спустя — вдвое больше, в 1913 году — 81 256, то есть 13% всего населения.В циркуляре от 3 апреля 1880 года министр внутренних дел Маков предписал губернаторам внутренних губерний не выселять незаконно поселившихся в них евреев до пересмотра всех законов о евреях, что интерпретировалось как признак подготовки царя к освобождению российских евреев и отмене черты оседлости. Но, были такие планы или не были, цареубийство 1 марта 1881 года перечеркнуло их на корню.И хотя среди цареубийц были русские организаторы Желябов и Перовская, разработчик бомб — малоросс Кибальчич, а исполнители — поляк Гриневицкий и русский Рысаков, возмущенный обыватель запомнил только еврейку Гесю Гельфман.Начинаются еврейские погромы, в пресечении которых активность властей оставляла желать много лучшего.В славянофильской газете "Русь" И.С. Аксаков назвал погромы проявлением "справедливого народного гнева" против "экономического гнета евреев над русским населением". Недружественная по отношению к евреям политика властей встречает полную поддержку среди украинских просветителей. Николай Костомаров, Михаил Драгоманов, Пантелеймон Кулиш утверждают, что виновниками юдофобии и антисемитских эксцессов на Украине являются сами евреи.15 мая 1882 года были разработаны "Временные правила", согласно которым евреям запрещалось: а) селиться в сельской местности; б) приобретать недвижимое имущество вне местечек и городов и арендовать земельные угодья; в) торговать в воскресенье и в христианские праздники.В изданных в июле 1887 года циркулярах министра народного просвещения И.Д. Делянова вводилась процентная норма "в видах более нормального отношения числа учеников из детей евреев к количеству учеников из христианских исповеданий". Для мужских гимназий и университетов она была установлена в размере 10% от числа всех учеников, в остальных частях России — 5%, в Москве и Петербурге — 3%.Установление процентной нормы привело к тому, что число евреев-студентов сократилось с 1856 (14,5%) в 1886 году до 1250 (7%) в 1902 году.Впрочем, некоторые специальные средние учебные заведения евреев принимали без процентной нормы. Вот данные по Одессе. В Императорском музыкальном училище число учащихся-евреев в 1910 году составило 285 человек (59,5%); в Императорском художественном училище — около 300 (60%). В Новороссийском университете в 1886 году было зарегистрировано на медицинском факультете 30,7% студентов-евреев, на юридическом — 41,2%,Николай II продолжил политику отца в еврейском вопросе.Евреи в массе своей жили в ужасающей нищете. Так, например, с 1894 по 1898 год число нуждающихся еврейских семей возросло на 27%, в 1897 году около половины евреев в черте оседлости были безработными.Началась массовая эмиграция евреев из России. В 1881-1914 годах только в США из России эмигрировали 1557 тысяч человек.Фактически же черту отменила Первая мировая война. К началу её в русскую армию было мобилизовано около 400 тыс. евреев, а к 1917 году их число возросло до 500 тыс.В 1914-1916 годах из западных прифронтовых губерний во внутренние губернии России было выселено 250-350 тысяч евреев. Циркуляр министра внутренних дел Н.Б. Щербатова от 15 августа 1915 года формально не упразднял Черту оседлости, но разрешал евреям жить (временно!) во всех городских поселениях страны, кроме столиц и местностей, находившихся в ведении министерств Императорского двора и Военного (Москва, Петербург, Ялта, Царское Село, области казачьих войск), а также в сельской местности.Только 20 марта 1917 года Временное правительство России приняло постановление, подготовленное министром юстиции А. Керенским, которым отменялись все "ограничения в правах российских граждан, обусловленные принадлежностью к тому или иному вероисповеданию, вероучению или национальности".

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