Угрозу нельзя недооценивать: Самойлов о захвате ВСУ плацдарма в Брянской области - 05.01.2025 Украина.ру
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Угрозу нельзя недооценивать: Самойлов о захвате ВСУ плацдарма в Брянской области
Угрозу нельзя недооценивать: Самойлов о захвате ВСУ плацдарма в Брянской области - 05.01.2025 Украина.ру
Угрозу нельзя недооценивать: Самойлов о захвате ВСУ плацдарма в Брянской области
Украина не ставит перед собой цель совершить глубокий прорыв и взять Брянск. Ей достаточно захватить приличный плацдарм и удерживать его
2025-01-05T06:20
2025-01-05T06:20
новости
брянская область
россия
украина
вооруженные силы украины
вс рф
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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал бывший проректор Международного славянского университета в Харькове, военный политолог Алексей Самойлов.Эксперт отметил, что ВС РФ уже стали наносить превентивные удары по территории Черниговской и Сумской области.“В частности, мы стараемся выявить пункты временной дислокации и места скопления техники”, — рассказал собеседник издания.Об угрозе нападения ВСУ на Брянскую область также в интервью изданию Украина.ру рассуждал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин.Он предположил, что сообщения о подготовке украинской армии к наступлению в Брянской области могут быть информационной кампанией.По словам эксперт, может быть, ВСУ готовятся наступать на Брянскую область, а может быть, они просто пытаются заставить российскую сторону снять откуда-то войска и перебросить на границу.Подробнее об этом в интервью Бориса Рожина: Россия накрыла Славянскую ТЭС и Харьковскую ТЭЦ, а еще пытается обмануть ВСУ под ХерсономПолный текст интервью Алексея Самойлова: Если ВСУ зацепятся за плацдарм под Брянском, России придется напрямую воевать с НАТО
https://ukraina.ru/20241228/1060035781.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, брянская область, россия, украина, вооруженные силы украины, вс рф, сво, детали
Новости, Брянская область, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, ВС РФ, СВО, детали

Угрозу нельзя недооценивать: Самойлов о захвате ВСУ плацдарма в Брянской области

06:20 05.01.2025
 
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Солдат ВСУ - РИА Новости, 1920, 05.01.2025
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Силы теробороны ВСУ, официальная страница
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Украина не ставит перед собой цель совершить глубокий прорыв и взять Брянск. Ей достаточно захватить приличный плацдарм и удерживать его
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал бывший проректор Международного славянского университета в Харькове, военный политолог Алексей Самойлов.
“Сейчас многое зависит от эффективности нашей разведки и скорости, с которой штабы будут принимать необходимые меры”, — считает Самойлов.
Эксперт отметил, что ВС РФ уже стали наносить превентивные удары по территории Черниговской и Сумской области.
“В частности, мы стараемся выявить пункты временной дислокации и места скопления техники”, — рассказал собеседник издания.
Об угрозе нападения ВСУ на Брянскую область также в интервью изданию Украина.ру рассуждал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин.
Он предположил, что сообщения о подготовке украинской армии к наступлению в Брянской области могут быть информационной кампанией.
По словам эксперт, может быть, ВСУ готовятся наступать на Брянскую область, а может быть, они просто пытаются заставить российскую сторону снять откуда-то войска и перебросить на границу.
Подробнее об этом в интервью Бориса Рожина: Россия накрыла Славянскую ТЭС и Харьковскую ТЭЦ, а еще пытается обмануть ВСУ под Херсоном
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