https://ukraina.ru/20250105/1060048462.html

Угрозу нельзя недооценивать: Самойлов о захвате ВСУ плацдарма в Брянской области

Угрозу нельзя недооценивать: Самойлов о захвате ВСУ плацдарма в Брянской области - 05.01.2025 Украина.ру

Угрозу нельзя недооценивать: Самойлов о захвате ВСУ плацдарма в Брянской области

Украина не ставит перед собой цель совершить глубокий прорыв и взять Брянск. Ей достаточно захватить приличный плацдарм и удерживать его

2025-01-05T06:20

2025-01-05T06:20

2025-01-05T06:20

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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал бывший проректор Международного славянского университета в Харькове, военный политолог Алексей Самойлов.Эксперт отметил, что ВС РФ уже стали наносить превентивные удары по территории Черниговской и Сумской области.“В частности, мы стараемся выявить пункты временной дислокации и места скопления техники”, — рассказал собеседник издания.Об угрозе нападения ВСУ на Брянскую область также в интервью изданию Украина.ру рассуждал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин.Он предположил, что сообщения о подготовке украинской армии к наступлению в Брянской области могут быть информационной кампанией.По словам эксперт, может быть, ВСУ готовятся наступать на Брянскую область, а может быть, они просто пытаются заставить российскую сторону снять откуда-то войска и перебросить на границу.Подробнее об этом в интервью Бориса Рожина: Россия накрыла Славянскую ТЭС и Харьковскую ТЭЦ, а еще пытается обмануть ВСУ под ХерсономПолный текст интервью Алексея Самойлова: Если ВСУ зацепятся за плацдарм под Брянском, России придется напрямую воевать с НАТО

https://ukraina.ru/20241228/1060035781.html

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новости, брянская область, россия, украина, вооруженные силы украины, вс рф, сво, детали