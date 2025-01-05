https://ukraina.ru/20250105/1060112347.html

Будущее нашего будущего. Живой русский или дохлый бандеровец?

Будущее нашего будущего. Живой русский или дохлый бандеровец? - 05.01.2025 Украина.ру

Будущее нашего будущего. Живой русский или дохлый бандеровец?

Чрезвычайно важным в нынешней ситуации на Украине является не только поиск скорейших путей победы над бандеровщиной, но и стратегическое понимание дальнейших шагов — как удержать освобожденную территорию, прочно на ней закрепиться, какие меры для того необходимы

2025-01-05T07:22

2025-01-05T07:22

2025-01-05T07:22

мнения

украина

россия

майдан

владимир зеленский

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Политиками и экспертами предлагаются различные варианты: от включения бывшей Украины в состав РФ до оккупации отдельных территорий; от концепции "двух братских народов" до жесткой зачистки бандеровского актива. Однако если мы не хотим повторять наших предыдущих ошибок (а именно сосредоточенности на политике подкупа украинской элиты), то должны понимать — России придется не только кулуарно договариваться, но обеспечить воистину народную поддержку новым российским и пророссийским реалиям на территории Украины. А эти реалии невозможно воплотить без участия нового поколения украинцев — молодежи освобождаемых территорий.Следовательно, с украинской молодежью надо говорить уже сегодня, стараясь донести до нее огромный массив новой информации: что им врут о России и как живут их российские сверстники, каковы возможности образования в Российской Федерации и перспективы их профессионального роста, почему мы почитаем традиционные ценности и являемся передовой в технологическом отношении державой, и т.д., и т.п. Короче, развеять тысячи мифов бандеровской пропаганды и при этом дать молодым людям привлекательный для них Образ Будущего.Молодежь Украины, как минимум, должна получить понимание существующей альтернативы. У них должно появиться представление о праве личного выбора: либо стать навозом для бандеровского режима и погибнуть за интересы западных корпораций, либо жить долго и счастливо. И лучшее время для этого — сейчас, когда режим Зеленского изготовился к массовому уничтожению молодого поколения в результате резкого снижения призывного возраста.Собственно, украино-американская власть, постоянно разминающие общественное мнение на предмет снижения мобилизационного возраста до 18 лет, как бы подводит черту под физическим существованием юного — так и не успевшего толком пожить — поколения. Планы бросить его на убой уже никто особо не скрывает. А тех, кто застрял в инфантильном квадроберстве, быстро приведёт в чувство либо украинская ТЦК, либо русский ФАБ.С противной стороны долго уговаривать не будут — переработка пушечного мяса в чужие доходы налажена на Украине в промышленных масштабах. Доноров для черной трансплантологии и объектов для сексуальной эксплуатации может за границей и примут, но кто из молодых поумнее должен стать куда более восприимчив к альтернативной информации. Нам давно пора вступить в диалог с молодыми жителями нынешней Украины — теми, кому завтра вместе с нами возрождать исторически-русскую землю (чтобы им сегодня ни врали украинские учебники).Почему именно молодежь, а не люди среднего и старшего возраста нуждаются в особом отношении? Во-первых, мы должны отдавать себе отчет, что предыдущая ставка на людей, имеющих опыт совместной жизни в общем государстве, себя не оправдала. С эпохи перестройки они оказалось либо в числе таскающих булыжники на Майдан сумасшедших, либо обывателей — ценой утраты чувства собственного достоинства пытающихся сохранить бетонные квартирки и крохотные наделы. Либо — и это самое печальное — оказались истреблены в ходе массового постперестроечного вымирания и братоубийственных конфликтов.Среднее поколение (молодежь двухтысячных годов) в полной мере инфицировано вирусом незалежности. Именно оно под иностранным руководством снесло остатки политического и экономического конструкта государства, на котором Украина держалось первые годы ее существования — в результате двух госпереворотов подмяло власть, охотно перепродало ее за границу и с радостью ощущает себя "частью цивилизованной Европы" (даже не отдавая себе отчет о своем истинном статусе секс-прислуги). И пусть данное извращение навсегда остается их личной проблемой: кто хотел — тот нас уже давно мог услышать.И здесь уместно вспомнить опыт, который мы получили на собственной шкуре: как нас, молодежь 80-х годов, науськивали на поколение наших родителей — "совков", якобы не понимающих сути "рыночной экономики" и необходимости "прогрессивных реформ". Западные политтехнологи и их агенты влияния в СССР совершенно сознательно и целенаправленно использовали энергию молодежного протеста (как и иные формы деструкции) для разрушения огромного государства, смены политического строя и захвата власти теми же самыми негодяями, против которых ослепленные бунтари-идеалисты вроде бы яростно выступали."Война поколений" явление не новое, часто имеющее не только естественное психологическое наполнение, но и осмысленное политическое звучание. Донести до украинской молодежи ту простую мысль, что преступно-безалаберное поколение их родителей проскакало богатейшую страну, бросило на убой молодых и является виновным во множестве окружающих бед — с политтехнологической точки зрения задача вполне выполнимая. А с точки зрения морали — оправданная, иначе обезумевшие наркоманы-майданщики изрубят в фарш всех вокруг, не исключая собственных детей. Точнее, личных отпрысков вывезут, а всё остальное поколение в мясорубку отправят.В конечном итоге надо понимать, что уход самого старшего поколения — это лишь вопрос времени; поколение двух украинских майданов (2004 и 2014 годов, со всеми истекающими оттуда реками крови) нами фактически утеряно, а идиома, что "сегодня дети, а завтра народ" — остается вечной. Хотим видеть Украину (Новороссию, Юго-Западный федеральный округ, подопечные территории и т.д.) мирными и интегрированными — надо уже сегодня заниматься тамошней молодежью и интенсивным воздействием на нее.Предыдущая эпоха "онижедетей" закончилась столь кроваво, что заставила поседеть всех — от Ужгорода до Донецка. Теперь пора говорить с украинской молодежью по-взрослому и через наиболее авторитетных спикеров. А как правильно расставить акценты, в каком объеме и через какие носители доносить необходимую информацию — это вопросы для специалистов, которые вряд ли интересны широкой публике. Важен результат.О перспективах 2025 года для Украины и России - в статье Константина Кеворкяна "Год Спокойного Медведя. Предсказание на заданную тему"

https://ukraina.ru/20191120/1025737756.html

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Константин Кеворкян https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/10/1038802647_346:0:900:554_100x100_80_0_0_67dc73e6861e1532f94c3786e157a934.jpg

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Константин Кеворкян https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/10/1038802647_346:0:900:554_100x100_80_0_0_67dc73e6861e1532f94c3786e157a934.jpg

мнения, украина, россия, майдан, владимир зеленский