Страх и истерика: командир бригады ВСУ рассказал, почему военные отказываются выходить на улицу в форме - 05.01.2025 Украина.ру
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Страх и истерика: командир бригады ВСУ рассказал, почему военные отказываются выходить на улицу в форме
Страх и истерика: командир бригады ВСУ рассказал, почему военные отказываются выходить на улицу в форме - 05.01.2025 Украина.ру
Страх и истерика: командир бригады ВСУ рассказал, почему военные отказываются выходить на улицу в форме
Украинские военнослужащие не решаются ходить по улице в форме из-за негативного отношения мирного населения к ним. Об этом пятого января написало украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на командира 3-й штурмовой бригады ВСУ Андрея Билецкого
2025-01-05T11:53
2025-01-05T11:53
новости
украина
всу
мобилизация
вооруженные силы украины
андрей билецкий
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Военным ВСУ лучше не выезжать в города в форме из-за "страха и истерики" окружающих, заявил Билецкий. Он также отметил, что напряжение связано с проводимой на Украине мобилизацией. Насильственная мобилизация на Украине уже стала обыденностью для ТЦК (аналог военкомата) и для мирного населения. Например, на этой неделе в сети появилось видео силовой мобилизации в общественном транспорте Харькова. На кадрах мужчина в военной форме повалил на пол человека в движущемся автобусе и начал его душить.Также в новостях: Офицер ВС США: Украина скоро будет отправлять детей на фронт, женщин уже регистрируют в военкоматах
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новости, украина, всу, мобилизация, вооруженные силы украины, андрей билецкий
Новости, Украина, ВСУ, мобилизация, Вооруженные силы Украины, Андрей Билецкий

Страх и истерика: командир бригады ВСУ рассказал, почему военные отказываются выходить на улицу в форме

11:53 05.01.2025
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУСухопутные войска ВСУ
Сухопутные войска ВСУ - РИА Новости, 1920, 05.01.2025
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ
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Украинские военнослужащие не решаются ходить по улице в форме из-за негативного отношения мирного населения к ним. Об этом пятого января написало украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на командира 3-й штурмовой бригады ВСУ Андрея Билецкого
Военным ВСУ лучше не выезжать в города в форме из-за "страха и истерики" окружающих, заявил Билецкий. Он также отметил, что напряжение связано с проводимой на Украине мобилизацией.

"Люди часто с настороженностью относятся к тем, кто в форме. <...> Мы все прекрасно понимаем, что нам нужен призыв, но те формы, которые он приобрел, неадекватны. Вы не найдете среди военных больших поклонников всех этих мероприятий. От [насильно мобилизованных] проблем на порядок больше, чем пользы", — сказал Билецкий.

Насильственная мобилизация на Украине уже стала обыденностью для ТЦК (аналог военкомата) и для мирного населения. Например, на этой неделе в сети появилось видео силовой мобилизации в общественном транспорте Харькова. На кадрах мужчина в военной форме повалил на пол человека в движущемся автобусе и начал его душить.
31 декабря 2024, 11:46
Повалили на пол и душили: в сети появилась видеозапись силовой мобилизации в харьковском автобусеУкраинское агентство УНИАН опубликовало очередное видео силовой мобилизации в общественном транспорте Харькова
Также в новостях: Офицер ВС США: Украина скоро будет отправлять детей на фронт, женщин уже регистрируют в военкоматах
 
НовостиУкраинаВСУмобилизацияВооруженные силы УкраиныАндрей Билецкий
 
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