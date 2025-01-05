Страх и истерика: командир бригады ВСУ рассказал, почему военные отказываются выходить на улицу в форме
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУСухопутные войска ВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ
Украинские военнослужащие не решаются ходить по улице в форме из-за негативного отношения мирного населения к ним. Об этом пятого января написало украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на командира 3-й штурмовой бригады ВСУ Андрея Билецкого
Военным ВСУ лучше не выезжать в города в форме из-за "страха и истерики" окружающих, заявил Билецкий. Он также отметил, что напряжение связано с проводимой на Украине мобилизацией.
"Люди часто с настороженностью относятся к тем, кто в форме. <...> Мы все прекрасно понимаем, что нам нужен призыв, но те формы, которые он приобрел, неадекватны. Вы не найдете среди военных больших поклонников всех этих мероприятий. От [насильно мобилизованных] проблем на порядок больше, чем пользы", — сказал Билецкий.
Насильственная мобилизация на Украине уже стала обыденностью для ТЦК (аналог военкомата) и для мирного населения. Например, на этой неделе в сети появилось видео силовой мобилизации в общественном транспорте Харькова. На кадрах мужчина в военной форме повалил на пол человека в движущемся автобусе и начал его душить.