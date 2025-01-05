https://ukraina.ru/20250105/1060116740.html

Страх и истерика: командир бригады ВСУ рассказал, почему военные отказываются выходить на улицу в форме

Страх и истерика: командир бригады ВСУ рассказал, почему военные отказываются выходить на улицу в форме - 05.01.2025 Украина.ру

Страх и истерика: командир бригады ВСУ рассказал, почему военные отказываются выходить на улицу в форме

Украинские военнослужащие не решаются ходить по улице в форме из-за негативного отношения мирного населения к ним. Об этом пятого января написало украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на командира 3-й штурмовой бригады ВСУ Андрея Билецкого

2025-01-05T11:53

2025-01-05T11:53

2025-01-05T11:53

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всу

мобилизация

вооруженные силы украины

андрей билецкий

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Военным ВСУ лучше не выезжать в города в форме из-за "страха и истерики" окружающих, заявил Билецкий. Он также отметил, что напряжение связано с проводимой на Украине мобилизацией. Насильственная мобилизация на Украине уже стала обыденностью для ТЦК (аналог военкомата) и для мирного населения. Например, на этой неделе в сети появилось видео силовой мобилизации в общественном транспорте Харькова. На кадрах мужчина в военной форме повалил на пол человека в движущемся автобусе и начал его душить.Также в новостях: Офицер ВС США: Украина скоро будет отправлять детей на фронт, женщин уже регистрируют в военкоматах

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новости, украина, всу, мобилизация, вооруженные силы украины, андрей билецкий